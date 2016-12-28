ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (28/11/2016 - 04/12/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/11/2016 - 04/12/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:30:28
|20:59:03
|8.6
|21.0
|2
|02.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:44:12
|23:50:48
|7.6
|21.9
|3
|28.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:51:55
|20:59:51
|6.7
|17.7
|4
|28.11.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:11
|21:48:10
|6.1
|15.4
|5
|04.12.2016
|К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы
|Воскресенье
|22:40:43
|00:48:28
|5.9
|20.3
|6
|04.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:11
|22:40:43
|5.7
|14.3
|7
|28.11.2016
|Научи меня жить
|Понедельник
|21:48:10
|23:51:12
|4.6
|13.2
|8
|02.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:47:39
|19:51:03
|4.3
|14.1
|9
|02.12.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:12
|20:59:05
|4.3
|12.3
|10
|03.12.2016
|Вечерние новости
|Суббота
|18:00:11
|18:20:54
|4.2
|13.2
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.11.2016
|София
|Понедельник
|21:59:09
|23:03:00
|8.3
|22.3
|2
|04.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:15
|22:18:14
|6.3
|15.4
|3
|04.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|17:46:15
|19:58:48
|6.1
|16.1
|4
|28.11.2016
|Местное время
|Понедельник
|20:43:25
|20:59:04
|5.2
|13.3
|5
|29.11.2016
|60 минут
|Вторник
|18:49:13
|19:58:56
|5.0
|16.0
|6
|28.11.2016
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:12
|20:43:25
|4.8
|12.8
|7
|04.12.2016
|Синяя птица. Кастинг
|Воскресенье
|17:02:19
|17:46:15
|4.4
|12.8
|8
|03.12.2016
|За лучшей жизнью
|Суббота
|21:03:55
|00:55:11
|4.4
|12.8
|9
|04.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:18:14
|01:37:17
|4.3
|16.0
|10
|29.11.2016
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Вторник
|23:07:20
|01:53:04
|4.2
|20.5
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:04:00
|18:59:51
|3.9
|10.5
|2
|28.11.2016
|Казаки
|Понедельник
|19:42:09
|23:29:53
|3.9
|10.5
|3
|04.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:59:41
|13:04:37
|3.9
|14.8
|4
|03.12.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|21:01:52
|21:59:53
|3.7
|9.7
|5
|03.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:10
|20:03:49
|3.7
|10.6
|6
|01.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-10
|Четверг
|17:15:10
|18:03:38
|3.5
|14.4
|7
|03.12.2016
|Своя игра
|Суббота
|15:04:58
|15:59:57
|3.4
|13.0
|8
|03.12.2016
|Сегодня днем. (16:00)
|Суббота
|16:00:10
|16:19:51
|3.3
|12.1
|9
|03.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:12:44
|18:58:50
|3.2
|9.9
|10
|04.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:12
|20:10:20
|3.1
|8.0
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.11.2016
|Отель "Элеон"
|Понедельник
|20:32:35
|21:04:10
|4.1
|10.5
|2
|02.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:44
|21:00:44
|3.4
|10.1
|3
|03.12.2016
|Человек-муравей
|Суббота
|20:59:18
|23:12:34
|3.0
|7.8
|4
|04.12.2016
|Моя ужасная няня-2
|Воскресенье
|18:59:31
|21:00:04
|2.9
|7.2
|5
|28.11.2016
|Кухня
|Понедельник
|19:29:35
|20:00:03
|2.8
|8.4
|6
|04.12.2016
|Одинокий Рейнджер
|Воскресенье
|21:00:04
|23:52:05
|2.8
|7.5
|7
|02.12.2016
|Эрагон
|Пятница
|21:00:44
|23:01:39
|2.8
|7.7
|8
|01.12.2016
|007: Координаты Скайфолл
|Четверг
|21:02:44
|23:55:21
|2.7
|7.7
|9
|01.12.2016
|Отель "Элеон" (повтор)
|Четверг
|20:00:45
|20:31:24
|2.6
|6.9
|10
|29.11.2016
|Джеймс Бонд - агент 007. Казино Рояль
|Вторник
|21:04:41
|23:57:49
|2.5
|6.9
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:13
|22:10:49
|3.2
|8.2
|2
|03.12.2016
|Письма из прошлого
|Суббота
|20:03:52
|21:00:13
|2.7
|7.1
|3
|03.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:10:49
|23:40:47
|2.5
|6.9
|4
|03.12.2016
|Хирургия. Территория любви
|Суббота
|16:20:53
|17:21:38
|2.2
|7.6
|5
|03.12.2016
|События
|Суббота
|23:40:47
|23:51:21
|2.1
|6.6
|6
|02.12.2016
|Право голоса
|Пятница
|20:42:32
|21:59:15
|1.9
|5.3
|7
|29.11.2016
|Петровка, 38
|Вторник
|21:45:00
|22:00:03
|1.9
|4.9
|8
|04.12.2016
|Нераскрытый талант
|Воскресенье
|19:58:33
|20:56:31
|1.9
|4.4
|9
|03.12.2016
|События. (14:30)
|Суббота
|14:30:09
|14:48:03
|1.8
|7.4
|10
|02.12.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:34
|20:42:32
|1.6
|4.8
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:58:22
|22:35:09
|1.2
|3.1
|2
|03.12.2016
|Опасный возраст
|Суббота
|19:33:03
|20:58:22
|1.2
|3.2
|3
|02.12.2016
|Синяя птица
|Пятница
|19:45:23
|21:34:07
|1.0
|2.9
|4
|04.12.2016
|Алые паруса
|Воскресенье
|16:08:06
|17:31:11
|1.0
|2.8
|5
|02.12.2016
|Коломбо
|Пятница
|11:17:50
|12:46:10
|0.8
|4.9
|6
|03.12.2016
|Больше, чем любовь
|Суббота
|12:17:32
|12:56:32
|0.8
|3.2
|7
|01.12.2016
|Маршал Жуков. Страницы биографии
|Четверг
|22:32:36
|23:27:43
|0.7
|2.2
|8
|01.12.2016
|Правила жизни
|Четверг
|20:46:28
|21:12:36
|0.7
|1.8
|9
|28.11.2016
|Ступени цивилизации. Гений геометрии. Следы наших загадочных предков
|Понедельник
|22:38:21
|23:28:35
|0.7
|2.1
|10
|04.12.2016
|Легенды кино
|Воскресенье
|12:05:10
|12:31:04
|0.7
|2.7
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Глупота по-американски
|Воскресенье
|21:07:13
|23:00:03
|2.4
|6.1
|2
|29.11.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Вторник
|18:00:14
|19:00:15
|2.2
|8.3
|3
|04.12.2016
|"Задорнов детям" концерт Михаила Задорнова
|Воскресенье
|19:16:08
|21:07:13
|2.2
|5.4
|4
|29.11.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Вторник
|19:00:15
|19:29:57
|2.1
|7.1
|5
|04.12.2016
|Добровэфире
|Воскресенье
|23:00:08
|00:13:22
|2.0
|6.6
|6
|02.12.2016
|Мы все под колпаком. Как за нами следят?
|Пятница
|19:55:19
|21:52:47
|2.0
|5.6
|7
|03.12.2016
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:08
|16:35:24
|1.9
|6.8
|8
|04.12.2016
|Дальнобойщики-2
|Воскресенье
|16:32:14
|17:24:00
|1.9
|5.6
|9
|03.12.2016
|Матрица: революция
|Суббота
|21:37:15
|00:00:20
|1.9
|5.2
|10
|03.12.2016
|Военная тайна
|Суббота
|12:35:28
|16:30:01
|1.8
|7.2
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:19
|21:30:07
|5.0
|13.2
|2
|03.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:30:07
|23:32:59
|3.4
|9.1
|3
|03.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:16
|20:00:19
|3.2
|9.0
|4
|04.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:45
|22:02:11
|3.1
|7.7
|5
|04.12.2016
|Крепкий орешек-2
|Воскресенье
|16:36:10
|18:59:19
|3.1
|8.6
|6
|02.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:09
|22:00:26
|2.9
|8.2
|7
|04.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:02:11
|23:02:19
|2.7
|7.3
|8
|02.12.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:00:26
|23:01:24
|2.7
|7.5
|9
|28.11.2016
|Жених
|Понедельник
|21:02:27
|23:00:18
|2.6
|6.8
|10
|04.12.2016
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:52
|21:00:45
|2.6
|6.2
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.12.2016
|Слепая
|Четверг
|18:02:43
|18:31:28
|2.3
|8.7
|2
|01.12.2016
|Анна детективъ
|Четверг
|20:30:37
|21:30:44
|2.2
|5.7
|3
|02.12.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:02:20
|20:03:33
|2.0
|6.3
|4
|01.12.2016
|Гадалка
|Четверг
|17:00:31
|17:30:26
|1.7
|7.4
|5
|04.12.2016
|Хитмэн
|Воскресенье
|18:58:40
|20:43:18
|1.6
|4.1
|6
|02.12.2016
|Танго и Кэш
|Пятница
|22:14:21
|00:14:47
|1.4
|4.3
|7
|01.12.2016
|Куклы колдуна
|Четверг
|18:31:28
|19:30:59
|1.4
|4.8
|8
|04.12.2016
|Стелс
|Воскресенье
|20:43:18
|23:01:09
|1.4
|3.6
|9
|01.12.2016
|Кости
|Четверг
|22:20:55
|23:15:10
|1.2
|3.5
|10
|02.12.2016
|Специалист
|Пятница
|20:03:33
|22:14:21
|1.2
|3.4
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.12.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Пятница
|09:30:09
|10:00:10
|0.5
|3.6
|2
|03.12.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|09:00:05
|09:30:11
|0.4
|3.0
|3
|29.11.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Вторник
|08:30:01
|09:00:24
|0.4
|3.5
|4
|30.11.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Среда
|07:00:03
|07:29:55
|0.4
|3.8
|5
|01.12.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Четверг
|08:00:10
|08:30:01
|0.4
|3.5
|6
|29.11.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Вторник
|07:30:05
|08:00:02
|0.3
|2.6
|7
|30.11.2016
|Новости EuroNews (02:00)
|Среда
|02:00:08
|02:30:37
|0.2
|3.1
|8
|04.12.2016
|Новости EuroNews (17:30)
|Воскресенье
|17:30:14
|18:00:03
|0.2
|0.5
|9
|01.12.2016
|Новости EuroNews (02:30)
|Четверг
|02:30:28
|03:01:03
|0.2
|2.5
|10
|02.12.2016
|Новости EuroNews (00:00)
|Пятница
|00:00:06
|00:29:59
|0.2
|0.6
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Неотложка-2
|Суббота
|22:19:10
|23:10:19
|МИР
|0.6
|1.5
|2
|29.11.2016
|Станица
|Вторник
|15:03:45
|15:58:56
|МИР
|0.4
|2.5
|3
|01.12.2016
|Калачи
|Четверг
|21:59:17
|23:30:29
|МИР
|0.4
|1.2
|4
|03.12.2016
|Новости
|Суббота
|15:59:14
|16:14:07
|МИР
|0.4
|1.6
|5
|30.11.2016
|Мороз Иванович
|Среда
|06:55:43
|07:05:22
|МИР
|0.3
|3.9
|6
|28.11.2016
|Право на помилование
|Понедельник
|11:35:01
|12:29:54
|МИР
|0.3
|1.9
|7
|02.12.2016
|Мэри Поппинс, до свидания
|Пятница
|23:02:23
|01:44:06
|МИР
|0.3
|1.3
|8
|03.12.2016
|О бедном гусаре замолвите слово
|Суббота
|23:10:19
|02:15:38
|МИР
|0.3
|1.3
|9
|03.12.2016
|Сделано в СССР
|Суббота
|10:17:49
|10:48:43
|МИР
|0.3
|1.4
|10
|28.11.2016
|Жажда мести
|Понедельник
|23:36:11
|02:13:27
|МИР
|0.3
|1.7
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Новости 360
|Воскресенье
|08:59:58
|09:20:04
|360°
|0.3
|2.6
|2
|04.12.2016
|Четыре реки
|Воскресенье
|16:19:36
|17:49:51
|360°
|0.3
|0.9
|3
|04.12.2016
|Усков 360
|Воскресенье
|17:49:51
|18:39:53
|360°
|0.3
|0.8
|4
|29.11.2016
|Из Парижа с любовью
|Вторник
|23:46:54
|01:21:21
|360°
|0.3
|1.5
|5
|01.12.2016
|#самоеяркое
|Четверг
|23:10:39
|00:11:07
|360°
|0.3
|1.0
|6
|28.11.2016
|Катина любовь
|Понедельник
|14:00:15
|15:00:17
|360°
|0.3
|1.5
|7
|04.12.2016
|Вкусно 360
|Воскресенье
|10:08:22
|10:59:57
|360°
|0.3
|1.2
|8
|29.11.2016
|Главное 360
|Вторник
|08:32:33
|08:37:55
|360°
|0.3
|2.4
|9
|03.12.2016
|Врата
|Суббота
|22:40:11
|00:14:40
|360°
|0.2
|0.7
|10
|28.11.2016
|Все просто
|Понедельник
|15:00:17
|16:00:13
|360°
|0.2
|1.2
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Папа попал
|Воскресенье
|15:41:19
|17:34:34
|0.7
|2.1
|2
|01.12.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Четверг
|21:28:09
|23:15:12
|0.4
|1.2
|3
|01.12.2016
|МастерШеф
|Четверг
|16:01:06
|18:25:40
|0.4
|1.6
|4
|04.12.2016
|Научи жену рулить
|Воскресенье
|19:59:06
|20:58:45
|0.4
|0.8
|5
|01.12.2016
|Дорогая, мы убиваем детей
|Четверг
|19:27:08
|21:28:09
|0.3
|0.8
|6
|04.12.2016
|Три метра над уровнем неба
|Воскресенье
|21:59:42
|00:24:10
|0.3
|0.9
|7
|01.12.2016
|Мыслить, как преступник
|Четверг
|01:21:06
|02:14:11
|0.3
|2.5
|8
|28.11.2016
|Спасите моего ребенка
|Понедельник
|23:30:03
|00:57:44
|0.3
|1.2
|9
|04.12.2016
|Популярная правда. Мой муж - экстрасенс
|Воскресенье
|10:27:36
|10:59:31
|0.3
|1.1
|10
|29.11.2016
|В теме
|Вторник
|23:10:00
|23:39:46
|0.3
|0.8
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Воскресенье
|15:11:13
|15:59:39
|МАТЧ ТВ
|2.3
|7.9
|2
|03.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Суббота
|16:35:51
|18:14:49
|МАТЧ ТВ
|1.7
|5.5
|3
|03.12.2016
|Профессиональный бокс
|Суббота
|21:14:25
|23:49:45
|МАТЧ ТВ
|1.6
|4.3
|4
|01.12.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Четверг
|17:54:32
|19:57:40
|МАТЧ ТВ
|1.5
|5.0
|5
|01.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
|Четверг
|19:57:40
|21:43:41
|МАТЧ ТВ
|1.5
|3.8
|6
|04.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Воскресенье
|13:06:00
|14:04:20
|МАТЧ ТВ
|1.4
|5.2
|7
|03.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Суббота
|13:34:50
|15:11:50
|МАТЧ ТВ
|1.0
|4.1
|8
|04.12.2016
|#новости
|Воскресенье
|13:00:43
|13:06:00
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.6
|9
|03.12.2016
|Биатлон с Дмитрием Губерниевым
|Суббота
|16:06:09
|16:35:36
|МАТЧ ТВ
|0.9
|3.3
|10
|04.12.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Воскресенье
|18:53:57
|19:53:28
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.4
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|22:05:17
|22:26:31
|КАРУСЕЛЬ
|1.5
|3.9
|2
|01.12.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Четверг
|20:29:31
|20:48:13
|КАРУСЕЛЬ
|1.5
|3.9
|3
|01.12.2016
|Маленький зоомагазин
|Четверг
|20:04:41
|20:27:07
|КАРУСЕЛЬ
|1.4
|3.6
|4
|01.12.2016
|Щенячий патруль
|Четверг
|20:50:17
|21:13:13
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.2
|5
|03.12.2016
|Свинка Пеппа
|Суббота
|18:24:17
|18:34:52
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.5
|6
|01.12.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Четверг
|18:48:59
|19:10:24
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.4
|7
|28.11.2016
|Смешарики. Пинкод
|Понедельник
|17:08:02
|17:21:48
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.4
|8
|03.12.2016
|Фиксики
|Суббота
|22:42:25
|23:00:24
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.6
|9
|03.12.2016
|Непоседа Зу
|Суббота
|17:59:50
|18:11:22
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.0
|10
|04.12.2016
|Барбоскины
|Воскресенье
|19:53:58
|20:31:56
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.1
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Великолепный век
|Суббота
|19:00:51
|23:19:31
|1.4
|3.9
|2
|02.12.2016
|Не отрекаются любя...
|Пятница
|19:00:51
|22:35:37
|1.2
|3.5
|3
|02.12.2016
|Сергей Жигунов. Теперь я знаю, что такое любовь
|Пятница
|22:35:42
|23:40:40
|1.1
|3.2
|4
|01.12.2016
|Давай разведемся!
|Четверг
|11:00:40
|12:00:08
|1.1
|7.0
|5
|04.12.2016
|Линия Марты
|Воскресенье
|13:46:31
|17:59:20
|1.1
|3.5
|6
|30.11.2016
|Дурная кровь
|Среда
|20:58:00
|21:58:58
|1.0
|2.7
|7
|29.11.2016
|Сватьи-2
|Вторник
|19:01:01
|20:00:05
|1.0
|3.2
|8
|03.12.2016
|Героини нашего времени
|Суббота
|23:19:31
|00:00:00
|0.9
|2.7
|9
|29.11.2016
|Она написала убийство
|Вторник
|18:03:24
|18:59:46
|0.8
|3.2
|10
|01.12.2016
|По делам несовершеннолетних
|Четверг
|09:00:24
|10:00:25
|0.8
|6.8
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Огарева, 6
|Суббота
|20:09:04
|21:59:48
|1.5
|3.9
|2
|03.12.2016
|Новости дня
|Суббота
|22:00:12
|22:16:58
|1.3
|3.4
|3
|04.12.2016
|Специальный репортаж
|Воскресенье
|14:35:36
|14:59:42
|1.3
|4.8
|4
|03.12.2016
|Внимание! Всем постам...
|Суббота
|22:19:52
|23:59:09
|1.2
|3.5
|5
|03.12.2016
|Петровка, 38
|Суббота
|18:23:33
|20:09:04
|1.2
|3.4
|6
|04.12.2016
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|21:08:09
|21:59:43
|1.1
|2.8
|7
|03.12.2016
|Из жизни начальника уголовного розыска
|Суббота
|17:02:51
|17:59:40
|1.1
|3.6
|8
|04.12.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|20:17:54
|21:08:09
|1.1
|2.6
|9
|04.12.2016
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:47:20
|14:00:00
|1.1
|4.0
|10
|29.11.2016
|Псевдоним "Албанец" - 2
|Вторник
|17:03:13
|17:59:59
|1.1
|4.7
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.11.2016
|След
|Вторник
|21:12:55
|22:00:09
|4.3
|11.0
|2
|01.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Четверг
|22:00:09
|22:33:14
|3.6
|9.6
|3
|30.11.2016
|Детективы
|Среда
|19:42:10
|20:22:39
|3.4
|10.0
|4
|04.12.2016
|Не может быть!
|Воскресенье
|15:02:18
|17:00:14
|2.1
|6.9
|5
|28.11.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:16:54
|00:13:33
|2.1
|7.4
|6
|04.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:14
|19:41:24
|2.0
|5.4
|7
|04.12.2016
|Место происшествия. О главном
|Воскресенье
|17:00:14
|17:59:30
|2.0
|5.7
|8
|28.11.2016
|Сейчас (18.30)
|Понедельник
|18:30:15
|19:02:41
|1.9
|6.6
|9
|03.12.2016
|Жажда
|Суббота
|19:02:00
|22:33:19
|1.4
|3.7
|10
|04.12.2016
|Военная разведка. Западный фронт
|Воскресенье
|20:37:51
|21:36:23
|1.4
|3.3
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.11.2016
|Симпсоны
|Среда
|21:28:40
|21:49:37
|0.4
|1.1
|2
|30.11.2016
|Футурама
|Среда
|19:18:24
|19:40:13
|0.4
|1.3
|3
|02.12.2016
|Гриффины
|Пятница
|22:23:04
|22:43:34
|0.4
|0.9
|4
|30.11.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|16:25:46
|16:36:01
|0.3
|1.7
|5
|01.12.2016
|Бессмертное кино
|Четверг
|22:47:53
|23:14:23
|0.3
|0.8
|6
|02.12.2016
|Последний геймер
|Пятница
|22:47:54
|23:08:49
|0.2
|0.7
|7
|03.12.2016
|Американский папаша
|Суббота
|21:54:10
|22:17:35
|0.2
|0.5
|8
|29.11.2016
|Время приключений
|Вторник
|14:35:53
|14:46:15
|0.2
|1.3
|9
|02.12.2016
|Барашек Шон
|Пятница
|15:11:12
|15:18:12
|0.2
|1.0
|10
|02.12.2016
|Друзья
|Пятница
|08:58:20
|09:23:04
|0.2
|1.5
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Коллеги
|Суббота
|21:20:15
|23:02:54
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.9
|2.3
|2
|03.12.2016
|Вспомнить все
|Суббота
|23:02:54
|23:10:28
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|2.0
|3
|30.11.2016
|Раскрывая мистические тайны
|Среда
|22:30:45
|23:19:49
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.6
|1.7
|4
|04.12.2016
|Сердце бьется вновь
|Воскресенье
|22:05:05
|23:37:54
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.4
|5
|02.12.2016
|Чисто английские убийства
|Пятница
|18:21:14
|19:11:52
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.7
|6
|04.12.2016
|Раскрывая тайны звезд
|Воскресенье
|11:20:19
|12:54:20
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.8
|7
|30.11.2016
|Неизвестный бенефис. Савелий Крамаров
|Среда
|21:40:40
|22:29:33
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.2
|8
|04.12.2016
|Виола Тараканова. В мире преступных страстей
|Воскресенье
|15:38:47
|16:30:57
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.4
|9
|02.12.2016
|Семнадцать мгновений весны
|Пятница
|23:50:57
|01:03:16
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.8
|10
|02.12.2016
|Шах королеве бриллиантов
|Пятница
|20:00:37
|21:41:18
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.2
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|04.12.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|14:23:54
|14:50:45
|0.9
|3.5
|2
|03.12.2016
|Вести сейчас
|Суббота
|00:09:39
|00:23:19
|0.9
|3.0
|3
|04.12.2016
|Штурм Мосула
|Воскресенье
|10:07:14
|10:41:05
|0.8
|4.1
|4
|28.11.2016
|Вести. Факты
|Понедельник
|17:58:48
|18:57:25
|0.8
|3.0
|5
|28.11.2016
|Вести. Дежурная часть
|Понедельник
|17:29:04
|17:55:53
|0.8
|3.1
|6
|03.12.2016
|Вести в субботу
|Суббота
|23:00:03
|00:09:39
|0.7
|2.2
|7
|01.12.2016
|Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ
|Четверг
|12:02:55
|13:13:22
|0.7
|3.8
|8
|28.11.2016
|Вести. Пресс-конференция Виктора Януковича
|Понедельник
|20:42:27
|21:28:43
|0.7
|1.7
|9
|03.12.2016
|Международное обозрение
|Суббота
|10:04:04
|10:54:29
|0.7
|3.1
|10
|03.12.2016
|Вести. Горизонты атома
|Суббота
|18:11:55
|18:22:28
|0.6
|2.0
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.11.2016
|Звездная принцесса и силы зла
|Среда
|21:05:55
|21:26:05
|1.0
|2.5
|2
|03.12.2016
|Герои в масках
|Суббота
|10:30:01
|10:52:54
|0.9
|4.4
|3
|04.12.2016
|Тачки 2
|Воскресенье
|19:30:21
|21:37:31
|0.9
|2.3
|4
|01.12.2016
|Финес и Ферб
|Четверг
|19:09:31
|19:31:06
|0.9
|2.7
|5
|30.11.2016
|Гравити Фолз
|Среда
|21:31:10
|21:52:32
|0.9
|2.2
|6
|03.12.2016
|Солнечные зайчики
|Суббота
|12:11:48
|12:22:38
|0.9
|3.5
|7
|03.12.2016
|Джинглики
|Суббота
|12:00:49
|12:11:48
|0.9
|3.6
|8
|03.12.2016
|Тачки
|Суббота
|19:31:14
|21:47:18
|0.9
|2.3
|9
|29.11.2016
|Покахонтас
|Вторник
|19:30:45
|21:06:32
|0.9
|2.4
|10
|01.12.2016
|Мулан
|Четверг
|19:31:50
|21:17:02
|0.9
|2.3
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|03.12.2016
|Мегаполис
|Суббота
|10:00:04
|10:17:15
|0.7
|3.6
|2
|03.12.2016
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Суббота
|10:17:15
|10:27:24
|0.7
|3.2
|3
|01.12.2016
|Городской репортаж
|Четверг
|22:33:00
|22:43:11
|0.5
|1.5
|4
|01.12.2016
|Простые решения
|Четверг
|22:43:11
|22:53:22
|0.5
|1.5
|5
|03.12.2016
|Безопасность
|Суббота
|10:33:56
|10:54:05
|0.5
|2.4
|6
|01.12.2016
|Московский патруль
|Четверг
|21:43:53
|21:54:25
|0.5
|1.3
|7
|03.12.2016
|И о погоде
|Суббота
|09:33:36
|09:54:31
|0.5
|3.0
|8
|29.11.2016
|В теме
|Вторник
|20:30:42
|20:56:53
|0.5
|1.3
|9
|30.11.2016
|Сеть
|Среда
|07:42:43
|07:52:47
|0.5
|4.4
|10
|03.12.2016
|ТопСеть
|Суббота
|17:33:30
|17:53:30
|0.4
|1.4
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.12.2016
|Ревизорро
|Четверг
|21:01:10
|22:03:37
|ПЯТНИЦА
|1.2
|3.0
|2
|30.11.2016
|Орел & решка. Кругосветка
|Среда
|16:55:27
|17:57:43
|ПЯТНИЦА
|1.0
|4.2
|3
|03.12.2016
|Аферисты в сетях (повтор)
|Суббота
|23:59:57
|01:02:29
|ПЯТНИЦА
|0.9
|3.3
|4
|04.12.2016
|Ревизорро (повтор)
|Воскресенье
|13:42:49
|14:42:11
|ПЯТНИЦА
|0.9
|3.1
|5
|03.12.2016
|Области тьмы
|Суббота
|14:57:03
|16:57:00
|ПЯТНИЦА
|0.8
|3.1
|6
|04.12.2016
|Аферисты в сетях
|Воскресенье
|23:59:28
|01:05:44
|ПЯТНИЦА
|0.8
|3.6
|7
|30.11.2016
|На ножах
|Среда
|18:58:02
|20:01:24
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.2
|8
|28.11.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное
|Понедельник
|18:54:40
|20:01:12
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.0
|9
|03.12.2016
|Жаннапожени
|Суббота
|10:51:56
|11:53:14
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.7
|10
|02.12.2016
|Орел & решка. На краю света
|Пятница
|16:58:27
|17:58:45
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.5
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.11.2016
|Моя прекрасная няня
|Среда
|20:52:35
|21:19:52
|СТС LOVE
|0.5
|1.4
|2
|02.12.2016
|Папины дочки
|Пятница
|20:54:03
|21:19:34
|СТС LOVE
|0.3
|0.8
|3
|02.12.2016
|Смешарики
|Пятница
|07:54:21
|08:07:21
|СТС LOVE
|0.3
|2.5
|4
|29.11.2016
|Не родись красивой
|Вторник
|21:19:11
|23:01:14
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|5
|01.12.2016
|Смешарики. Азбука здоровья
|Четверг
|08:33:01
|08:39:31
|СТС LOVE
|0.1
|1.2
|6
|02.12.2016
|Ранетки
|Пятница
|01:03:39
|02:03:27
|СТС LOVE
|0.1
|0.9
|7
|30.11.2016
|Сердца за любовь
|Среда
|13:35:05
|14:35:09
|СТС LOVE
|0.1
|0.7
|8
|03.12.2016
|Страшная Любовь
|Суббота
|21:00:00
|22:00:21
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|9
|02.12.2016
|Каникулы в Мексике - 2
|Пятница
|23:01:14
|01:03:39
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
|10
|02.12.2016
|Кремлевские курсанты
|Пятница
|03:02:56
|05:00:00
|СТС LOVE
|0.1
|2.0
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.11.2016
|КВН на бис
|Среда
|19:30:02
|21:30:47
|ЧЕ
|0.7
|2.1
|2
|01.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-3
|Четверг
|13:29:05
|14:33:03
|ЧЕ
|0.7
|4.0
|3
|04.12.2016
|Приключения Электроника
|Воскресенье
|09:23:05
|13:30:03
|ЧЕ
|0.7
|2.9
|4
|03.12.2016
|Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов
|Суббота
|17:14:07
|20:01:52
|ЧЕ
|0.7
|2.0
|5
|04.12.2016
|Угадай кино
|Воскресенье
|13:30:52
|13:59:38
|ЧЕ
|0.6
|2.3
|6
|03.12.2016
|13-й район: ультиматум
|Суббота
|23:55:15
|01:53:14
|ЧЕ
|0.6
|2.6
|7
|04.12.2016
|Солдаты - 2
|Воскресенье
|18:30:55
|19:30:07
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|8
|30.11.2016
|Светофор
|Среда
|22:01:45
|22:32:37
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|9
|02.12.2016
|Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза
|Пятница
|19:30:02
|22:13:56
|ЧЕ
|0.5
|1.6
|10
|02.12.2016
|Кто есть кто?
|Пятница
|12:10:56
|14:20:37
|ЧЕ
|0.5
|3.2
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.12.2016
|Бильярд. Снукер. UK Championship
|Пятница
|17:14:56
|19:51:32
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.2
|2
|04.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Воскресенье
|14:59:33
|16:06:36
|EUROSPORT 1
|0.3
|1.0
|3
|03.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт
|Суббота
|16:40:40
|17:51:40
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.8
|4
|03.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
|Суббота
|13:31:12
|14:49:01
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.7
|5
|01.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
|Четверг
|19:52:07
|21:42:14
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.4
|6
|29.11.2016
|Хоккей. НХЛ. Обзор
|Вторник
|15:47:52
|15:58:12
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.9
|7
|04.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
|Воскресенье
|12:56:16
|13:54:22
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.6
|8
|30.11.2016
|Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
|Среда
|19:50:44
|21:39:18
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.4
|9
|03.12.2016
|Лыжные гонки. Кубок мира. Свободный стиль. Женщины
|Суббота
|14:49:01
|15:41:37
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.6
|10
|30.11.2016
|Футбол. Кубок Английской лиги
|Среда
|22:48:30
|00:57:01
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.6
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|02.12.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|23:00:14
|23:59:19
|ТНТ 4
|0.9
|2.8
|2
|02.12.2016
|Практическая магия
|Пятница
|19:00:40
|20:59:46
|ТНТ 4
|0.5
|1.5
|3
|04.12.2016
|Comedy Woman
|Воскресенье
|17:59:17
|18:29:58
|ТНТ 4
|0.5
|1.3
|4
|03.12.2016
|Счастливы вместе
|Суббота
|14:28:13
|14:59:48
|ТНТ 4
|0.5
|1.9
|5
|29.11.2016
|Убойной ночи
|Вторник
|02:00:18
|02:32:10
|ТНТ 4
|0.5
|6.2
|6
|01.12.2016
|Убойная лига
|Четверг
|00:59:43
|02:00:03
|ТНТ 4
|0.4
|3.4
|7
|02.12.2016
|Наша Russia
|Пятница
|22:30:03
|22:59:33
|ТНТ 4
|0.4
|1.0
|8
|01.12.2016
|Большие чувства. Ночная версия
|Четверг
|03:00:57
|03:30:59
|ТНТ 4
|0.4
|5.8
|9
|01.12.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Четверг
|10:54:42
|10:59:52
|ТНТ 4
|0.3
|2.2
|10
|28.11.2016
|Comedy Woman. Лучшее
|Понедельник
|17:53:51
|17:59:44
|ТНТ 4
|0.3
|1.1
Advertology.Ru
29.12.2016
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