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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (28/11/2016 - 04/12/2016)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (28/11/2016 - 04/12/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 28/11/2016 - 04/12/2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:30:28 20:59:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.6 21.0
2 02.12.2016 Голос Пятница 21:44:12 23:50:48 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 21.9
3 28.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:51:55 20:59:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.7 17.7
4 28.11.2016 Время Понедельник 21:00:11 21:48:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.1 15.4
5 04.12.2016 К дню рождения "КВН". Кубок мэра Москвы Воскресенье 22:40:43 00:48:28 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 20.3
6 04.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:11 22:40:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 14.3
7 28.11.2016 Научи меня жить Понедельник 21:48:10 23:51:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 13.2
8 02.12.2016 Человек и закон Пятница 18:47:39 19:51:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 14.1
9 02.12.2016 Поле чудес Пятница 19:51:12 20:59:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.3
10 03.12.2016 Вечерние новости Суббота 18:00:11 18:20:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.2 13.2

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.11.2016 София Понедельник 21:59:09 23:03:00 РОССИЯ1 8.3 22.3
2 04.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:15 22:18:14 РОССИЯ1 6.3 15.4
3 04.12.2016 Синяя птица Воскресенье 17:46:15 19:58:48 РОССИЯ1 6.1 16.1
4 28.11.2016 Местное время Понедельник 20:43:25 20:59:04 РОССИЯ1 5.2 13.3
5 29.11.2016 60 минут Вторник 18:49:13 19:58:56 РОССИЯ1 5.0 16.0
6 28.11.2016 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:12 20:43:25 РОССИЯ1 4.8 12.8
7 04.12.2016 Синяя птица. Кастинг Воскресенье 17:02:19 17:46:15 РОССИЯ1 4.4 12.8
8 03.12.2016 За лучшей жизнью Суббота 21:03:55 00:55:11 РОССИЯ1 4.4 12.8
9 04.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:18:14 01:37:17 РОССИЯ1 4.3 16.0
10 29.11.2016 Вечер с Владимиром Соловьевым Вторник 23:07:20 01:53:04 РОССИЯ1 4.2 20.5

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:04:00 18:59:51 НТВ 3.9 10.5
2 28.11.2016 Казаки Понедельник 19:42:09 23:29:53 НТВ 3.9 10.5
3 04.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:59:41 13:04:37 НТВ 3.9 14.8
4 03.12.2016 Ты не поверишь! Суббота 21:01:52 21:59:53 НТВ 3.7 9.7
5 03.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:10 20:03:49 НТВ 3.7 10.6
6 01.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-10 Четверг 17:15:10 18:03:38 НТВ 3.5 14.4
7 03.12.2016 Своя игра Суббота 15:04:58 15:59:57 НТВ 3.4 13.0
8 03.12.2016 Сегодня днем. (16:00) Суббота 16:00:10 16:19:51 НТВ 3.3 12.1
9 03.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:12:44 18:58:50 НТВ 3.2 9.9
10 04.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:12 20:10:20 НТВ 3.1 8.0

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.11.2016 Отель "Элеон" Понедельник 20:32:35 21:04:10 СТС 4.1 10.5
2 02.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:44 21:00:44 СТС 3.4 10.1
3 03.12.2016 Человек-муравей Суббота 20:59:18 23:12:34 СТС 3.0 7.8
4 04.12.2016 Моя ужасная няня-2 Воскресенье 18:59:31 21:00:04 СТС 2.9 7.2
5 28.11.2016 Кухня Понедельник 19:29:35 20:00:03 СТС 2.8 8.4
6 04.12.2016 Одинокий Рейнджер Воскресенье 21:00:04 23:52:05 СТС 2.8 7.5
7 02.12.2016 Эрагон Пятница 21:00:44 23:01:39 СТС 2.8 7.7
8 01.12.2016 007: Координаты Скайфолл Четверг 21:02:44 23:55:21 СТС 2.7 7.7
9 01.12.2016 Отель "Элеон" (повтор) Четверг 20:00:45 20:31:24 СТС 2.6 6.9
10 29.11.2016 Джеймс Бонд - агент 007. Казино Рояль Вторник 21:04:41 23:57:49 СТС 2.5 6.9

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:13 22:10:49 3.2 8.2
2 03.12.2016 Письма из прошлого Суббота 20:03:52 21:00:13 2.7 7.1
3 03.12.2016 Право знать! Суббота 22:10:49 23:40:47 2.5 6.9
4 03.12.2016 Хирургия. Территория любви Суббота 16:20:53 17:21:38 2.2 7.6
5 03.12.2016 События Суббота 23:40:47 23:51:21 2.1 6.6
6 02.12.2016 Право голоса Пятница 20:42:32 21:59:15 1.9 5.3
7 29.11.2016 Петровка, 38 Вторник 21:45:00 22:00:03 1.9 4.9
8 04.12.2016 Нераскрытый талант Воскресенье 19:58:33 20:56:31 1.9 4.4
9 03.12.2016 События. (14:30) Суббота 14:30:09 14:48:03 1.8 7.4
10 02.12.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:34 20:42:32 1.6 4.8

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Большая опера Суббота 20:58:22 22:35:09 РОССИЯ К 1.2 3.1
2 03.12.2016 Опасный возраст Суббота 19:33:03 20:58:22 РОССИЯ К 1.2 3.2
3 02.12.2016 Синяя птица Пятница 19:45:23 21:34:07 РОССИЯ К 1.0 2.9
4 04.12.2016 Алые паруса Воскресенье 16:08:06 17:31:11 РОССИЯ К 1.0 2.8
5 02.12.2016 Коломбо Пятница 11:17:50 12:46:10 РОССИЯ К 0.8 4.9
6 03.12.2016 Больше, чем любовь Суббота 12:17:32 12:56:32 РОССИЯ К 0.8 3.2
7 01.12.2016 Маршал Жуков. Страницы биографии Четверг 22:32:36 23:27:43 РОССИЯ К 0.7 2.2
8 01.12.2016 Правила жизни Четверг 20:46:28 21:12:36 РОССИЯ К 0.7 1.8
9 28.11.2016 Ступени цивилизации. Гений геометрии. Следы наших загадочных предков Понедельник 22:38:21 23:28:35 РОССИЯ К 0.7 2.1
10 04.12.2016 Легенды кино Воскресенье 12:05:10 12:31:04 РОССИЯ К 0.7 2.7

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Глупота по-американски Воскресенье 21:07:13 23:00:03 2.4 6.1
2 29.11.2016 Самые шокирующие гипотезы Вторник 18:00:14 19:00:15 2.2 8.3
3 04.12.2016 "Задорнов детям" концерт Михаила Задорнова Воскресенье 19:16:08 21:07:13 2.2 5.4
4 29.11.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Вторник 19:00:15 19:29:57 2.1 7.1
5 04.12.2016 Добровэфире Воскресенье 23:00:08 00:13:22 2.0 6.6
6 02.12.2016 Мы все под колпаком. Как за нами следят? Пятница 19:55:19 21:52:47 2.0 5.6
7 03.12.2016 Новости. (16:30) Суббота 16:30:08 16:35:24 1.9 6.8
8 04.12.2016 Дальнобойщики-2 Воскресенье 16:32:14 17:24:00 1.9 5.6
9 03.12.2016 Матрица: революция Суббота 21:37:15 00:00:20 1.9 5.2
10 03.12.2016 Военная тайна Суббота 12:35:28 16:30:01 1.8 7.2

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:19 21:30:07 ТНТ 5.0 13.2
2 03.12.2016 Танцы Суббота 21:30:07 23:32:59 ТНТ 3.4 9.1
3 03.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:16 20:00:19 ТНТ 3.2 9.0
4 04.12.2016 Однажды в России Воскресенье 21:00:45 22:02:11 ТНТ 3.1 7.7
5 04.12.2016 Крепкий орешек-2 Воскресенье 16:36:10 18:59:19 ТНТ 3.1 8.6
6 02.12.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:09 22:00:26 ТНТ 2.9 8.2
7 04.12.2016 Stand up Воскресенье 22:02:11 23:02:19 ТНТ 2.7 7.3
8 02.12.2016 Comedy Баттл Пятница 22:00:26 23:01:24 ТНТ 2.7 7.5
9 28.11.2016 Жених Понедельник 21:02:27 23:00:18 ТНТ 2.6 6.8
10 04.12.2016 Где логика? Воскресенье 19:59:52 21:00:45 ТНТ 2.6 6.2

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.12.2016 Слепая Четверг 18:02:43 18:31:28 2.3 8.7
2 01.12.2016 Анна детективъ Четверг 20:30:37 21:30:44 2.2 5.7
3 02.12.2016 Человек-невидимка Пятница 19:02:20 20:03:33 2.0 6.3
4 01.12.2016 Гадалка Четверг 17:00:31 17:30:26 1.7 7.4
5 04.12.2016 Хитмэн Воскресенье 18:58:40 20:43:18 1.6 4.1
6 02.12.2016 Танго и Кэш Пятница 22:14:21 00:14:47 1.4 4.3
7 01.12.2016 Куклы колдуна Четверг 18:31:28 19:30:59 1.4 4.8
8 04.12.2016 Стелс Воскресенье 20:43:18 23:01:09 1.4 3.6
9 01.12.2016 Кости Четверг 22:20:55 23:15:10 1.2 3.5
10 02.12.2016 Специалист Пятница 20:03:33 22:14:21 1.2 3.4

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.12.2016 Новости EuroNews (09:30) Пятница 09:30:09 10:00:10 EURONEWS 0.5 3.6
2 03.12.2016 Новости EuroNews (09:00) Суббота 09:00:05 09:30:11 EURONEWS 0.4 3.0
3 29.11.2016 Новости EuroNews (08:30) Вторник 08:30:01 09:00:24 EURONEWS 0.4 3.5
4 30.11.2016 Новости EuroNews (07:00) Среда 07:00:03 07:29:55 EURONEWS 0.4 3.8
5 01.12.2016 Новости EuroNews (08:00) Четверг 08:00:10 08:30:01 EURONEWS 0.4 3.5
6 29.11.2016 Новости EuroNews (07:30) Вторник 07:30:05 08:00:02 EURONEWS 0.3 2.6
7 30.11.2016 Новости EuroNews (02:00) Среда 02:00:08 02:30:37 EURONEWS 0.2 3.1
8 04.12.2016 Новости EuroNews (17:30) Воскресенье 17:30:14 18:00:03 EURONEWS 0.2 0.5
9 01.12.2016 Новости EuroNews (02:30) Четверг 02:30:28 03:01:03 EURONEWS 0.2 2.5
10 02.12.2016 Новости EuroNews (00:00) Пятница 00:00:06 00:29:59 EURONEWS 0.2 0.6

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Неотложка-2 Суббота 22:19:10 23:10:19 МИР 0.6 1.5
2 29.11.2016 Станица Вторник 15:03:45 15:58:56 МИР 0.4 2.5
3 01.12.2016 Калачи Четверг 21:59:17 23:30:29 МИР 0.4 1.2
4 03.12.2016 Новости Суббота 15:59:14 16:14:07 МИР 0.4 1.6
5 30.11.2016 Мороз Иванович Среда 06:55:43 07:05:22 МИР 0.3 3.9
6 28.11.2016 Право на помилование Понедельник 11:35:01 12:29:54 МИР 0.3 1.9
7 02.12.2016 Мэри Поппинс, до свидания Пятница 23:02:23 01:44:06 МИР 0.3 1.3
8 03.12.2016 О бедном гусаре замолвите слово Суббота 23:10:19 02:15:38 МИР 0.3 1.3
9 03.12.2016 Сделано в СССР Суббота 10:17:49 10:48:43 МИР 0.3 1.4
10 28.11.2016 Жажда мести Понедельник 23:36:11 02:13:27 МИР 0.3 1.7

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Новости 360 Воскресенье 08:59:58 09:20:04 360° 0.3 2.6
2 04.12.2016 Четыре реки Воскресенье 16:19:36 17:49:51 360° 0.3 0.9
3 04.12.2016 Усков 360 Воскресенье 17:49:51 18:39:53 360° 0.3 0.8
4 29.11.2016 Из Парижа с любовью Вторник 23:46:54 01:21:21 360° 0.3 1.5
5 01.12.2016 #самоеяркое Четверг 23:10:39 00:11:07 360° 0.3 1.0
6 28.11.2016 Катина любовь Понедельник 14:00:15 15:00:17 360° 0.3 1.5
7 04.12.2016 Вкусно 360 Воскресенье 10:08:22 10:59:57 360° 0.3 1.2
8 29.11.2016 Главное 360 Вторник 08:32:33 08:37:55 360° 0.3 2.4
9 03.12.2016 Врата Суббота 22:40:11 00:14:40 360° 0.2 0.7
10 28.11.2016 Все просто Понедельник 15:00:17 16:00:13 360° 0.2 1.2

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Папа попал Воскресенье 15:41:19 17:34:34 0.7 2.1
2 01.12.2016 Я стесняюсь своего тела Четверг 21:28:09 23:15:12 0.4 1.2
3 01.12.2016 МастерШеф Четверг 16:01:06 18:25:40 0.4 1.6
4 04.12.2016 Научи жену рулить Воскресенье 19:59:06 20:58:45 0.4 0.8
5 01.12.2016 Дорогая, мы убиваем детей Четверг 19:27:08 21:28:09 0.3 0.8
6 04.12.2016 Три метра над уровнем неба Воскресенье 21:59:42 00:24:10 0.3 0.9
7 01.12.2016 Мыслить, как преступник Четверг 01:21:06 02:14:11 0.3 2.5
8 28.11.2016 Спасите моего ребенка Понедельник 23:30:03 00:57:44 0.3 1.2
9 04.12.2016 Популярная правда. Мой муж - экстрасенс Воскресенье 10:27:36 10:59:31 0.3 1.1
10 29.11.2016 В теме Вторник 23:10:00 23:39:46 0.3 0.8

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Воскресенье 15:11:13 15:59:39 МАТЧ ТВ 2.3 7.9
2 03.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт Суббота 16:35:51 18:14:49 МАТЧ ТВ 1.7 5.5
3 03.12.2016 Профессиональный бокс Суббота 21:14:25 23:49:45 МАТЧ ТВ 1.6 4.3
4 01.12.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Четверг 17:54:32 19:57:40 МАТЧ ТВ 1.5 5.0
5 01.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка Четверг 19:57:40 21:43:41 МАТЧ ТВ 1.5 3.8
6 04.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Воскресенье 13:06:00 14:04:20 МАТЧ ТВ 1.4 5.2
7 03.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Суббота 13:34:50 15:11:50 МАТЧ ТВ 1.0 4.1
8 04.12.2016 #новости Воскресенье 13:00:43 13:06:00 МАТЧ ТВ 0.9 3.6
9 03.12.2016 Биатлон с Дмитрием Губерниевым Суббота 16:06:09 16:35:36 МАТЧ ТВ 0.9 3.3
10 04.12.2016 Футбол. Чемпионат Англии Воскресенье 18:53:57 19:53:28 МАТЧ ТВ 0.9 2.4

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 22:05:17 22:26:31 КАРУСЕЛЬ 1.5 3.9
2 01.12.2016 Спокойной ночи, малыши! Четверг 20:29:31 20:48:13 КАРУСЕЛЬ 1.5 3.9
3 01.12.2016 Маленький зоомагазин Четверг 20:04:41 20:27:07 КАРУСЕЛЬ 1.4 3.6
4 01.12.2016 Щенячий патруль Четверг 20:50:17 21:13:13 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.2
5 03.12.2016 Свинка Пеппа Суббота 18:24:17 18:34:52 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.5
6 01.12.2016 Смешарики. Новые приключения Четверг 18:48:59 19:10:24 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.4
7 28.11.2016 Смешарики. Пинкод Понедельник 17:08:02 17:21:48 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.4
8 03.12.2016 Фиксики Суббота 22:42:25 23:00:24 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.6
9 03.12.2016 Непоседа Зу Суббота 17:59:50 18:11:22 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.0
10 04.12.2016 Барбоскины Воскресенье 19:53:58 20:31:56 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.1

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Великолепный век Суббота 19:00:51 23:19:31 1.4 3.9
2 02.12.2016 Не отрекаются любя... Пятница 19:00:51 22:35:37 1.2 3.5
3 02.12.2016 Сергей Жигунов. Теперь я знаю, что такое любовь Пятница 22:35:42 23:40:40 1.1 3.2
4 01.12.2016 Давай разведемся! Четверг 11:00:40 12:00:08 1.1 7.0
5 04.12.2016 Линия Марты Воскресенье 13:46:31 17:59:20 1.1 3.5
6 30.11.2016 Дурная кровь Среда 20:58:00 21:58:58 1.0 2.7
7 29.11.2016 Сватьи-2 Вторник 19:01:01 20:00:05 1.0 3.2
8 03.12.2016 Героини нашего времени Суббота 23:19:31 00:00:00 0.9 2.7
9 29.11.2016 Она написала убийство Вторник 18:03:24 18:59:46 0.8 3.2
10 01.12.2016 По делам несовершеннолетних Четверг 09:00:24 10:00:25 0.8 6.8

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Огарева, 6 Суббота 20:09:04 21:59:48 1.5 3.9
2 03.12.2016 Новости дня Суббота 22:00:12 22:16:58 1.3 3.4
3 04.12.2016 Специальный репортаж Воскресенье 14:35:36 14:59:42 1.3 4.8
4 03.12.2016 Внимание! Всем постам... Суббота 22:19:52 23:59:09 1.2 3.5
5 03.12.2016 Петровка, 38 Суббота 18:23:33 20:09:04 1.2 3.4
6 04.12.2016 Легенды советского сыска Воскресенье 21:08:09 21:59:43 1.1 2.8
7 03.12.2016 Из жизни начальника уголовного розыска Суббота 17:02:51 17:59:40 1.1 3.6
8 04.12.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 20:17:54 21:08:09 1.1 2.6
9 04.12.2016 Теория заговора Воскресенье 13:47:20 14:00:00 1.1 4.0
10 29.11.2016 Псевдоним "Албанец" - 2 Вторник 17:03:13 17:59:59 1.1 4.7

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.11.2016 След Вторник 21:12:55 22:00:09 4.3 11.0
2 01.12.2016 Сейчас (22:00) Четверг 22:00:09 22:33:14 3.6 9.6
3 30.11.2016 Детективы Среда 19:42:10 20:22:39 3.4 10.0
4 04.12.2016 Не может быть! Воскресенье 15:02:18 17:00:14 2.1 6.9
5 28.11.2016 Момент истины Понедельник 23:16:54 00:13:33 2.1 7.4
6 04.12.2016 Главное Воскресенье 18:00:14 19:41:24 2.0 5.4
7 04.12.2016 Место происшествия. О главном Воскресенье 17:00:14 17:59:30 2.0 5.7
8 28.11.2016 Сейчас (18.30) Понедельник 18:30:15 19:02:41 1.9 6.6
9 03.12.2016 Жажда Суббота 19:02:00 22:33:19 1.4 3.7
10 04.12.2016 Военная разведка. Западный фронт Воскресенье 20:37:51 21:36:23 1.4 3.3

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.11.2016 Симпсоны Среда 21:28:40 21:49:37 2X2 0.4 1.1
2 30.11.2016 Футурама Среда 19:18:24 19:40:13 2X2 0.4 1.3
3 02.12.2016 Гриффины Пятница 22:23:04 22:43:34 2X2 0.4 0.9
4 30.11.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 16:25:46 16:36:01 2X2 0.3 1.7
5 01.12.2016 Бессмертное кино Четверг 22:47:53 23:14:23 2X2 0.3 0.8
6 02.12.2016 Последний геймер Пятница 22:47:54 23:08:49 2X2 0.2 0.7
7 03.12.2016 Американский папаша Суббота 21:54:10 22:17:35 2X2 0.2 0.5
8 29.11.2016 Время приключений Вторник 14:35:53 14:46:15 2X2 0.2 1.3
9 02.12.2016 Барашек Шон Пятница 15:11:12 15:18:12 2X2 0.2 1.0
10 02.12.2016 Друзья Пятница 08:58:20 09:23:04 2X2 0.2 1.5

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Коллеги Суббота 21:20:15 23:02:54 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.9 2.3
2 03.12.2016 Вспомнить все Суббота 23:02:54 23:10:28 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 2.0
3 30.11.2016 Раскрывая мистические тайны Среда 22:30:45 23:19:49 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.6 1.7
4 04.12.2016 Сердце бьется вновь Воскресенье 22:05:05 23:37:54 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.4
5 02.12.2016 Чисто английские убийства Пятница 18:21:14 19:11:52 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.7
6 04.12.2016 Раскрывая тайны звезд Воскресенье 11:20:19 12:54:20 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.8
7 30.11.2016 Неизвестный бенефис. Савелий Крамаров Среда 21:40:40 22:29:33 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.2
8 04.12.2016 Виола Тараканова. В мире преступных страстей Воскресенье 15:38:47 16:30:57 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.4
9 02.12.2016 Семнадцать мгновений весны Пятница 23:50:57 01:03:16 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.8
10 02.12.2016 Шах королеве бриллиантов Пятница 20:00:37 21:41:18 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.2

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 04.12.2016 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 14:23:54 14:50:45 РОССИЯ 24 0.9 3.5
2 03.12.2016 Вести сейчас Суббота 00:09:39 00:23:19 РОССИЯ 24 0.9 3.0
3 04.12.2016 Штурм Мосула Воскресенье 10:07:14 10:41:05 РОССИЯ 24 0.8 4.1
4 28.11.2016 Вести. Факты Понедельник 17:58:48 18:57:25 РОССИЯ 24 0.8 3.0
5 28.11.2016 Вести. Дежурная часть Понедельник 17:29:04 17:55:53 РОССИЯ 24 0.8 3.1
6 03.12.2016 Вести в субботу Суббота 23:00:03 00:09:39 РОССИЯ 24 0.7 2.2
7 01.12.2016 Ежегодное послание президента России В.В.Путина Федеральному собранию РФ Четверг 12:02:55 13:13:22 РОССИЯ 24 0.7 3.8
8 28.11.2016 Вести. Пресс-конференция Виктора Януковича Понедельник 20:42:27 21:28:43 РОССИЯ 24 0.7 1.7
9 03.12.2016 Международное обозрение Суббота 10:04:04 10:54:29 РОССИЯ 24 0.7 3.1
10 03.12.2016 Вести. Горизонты атома Суббота 18:11:55 18:22:28 РОССИЯ 24 0.6 2.0

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.11.2016 Звездная принцесса и силы зла Среда 21:05:55 21:26:05 1.0 2.5
2 03.12.2016 Герои в масках Суббота 10:30:01 10:52:54 0.9 4.4
3 04.12.2016 Тачки 2 Воскресенье 19:30:21 21:37:31 0.9 2.3
4 01.12.2016 Финес и Ферб Четверг 19:09:31 19:31:06 0.9 2.7
5 30.11.2016 Гравити Фолз Среда 21:31:10 21:52:32 0.9 2.2
6 03.12.2016 Солнечные зайчики Суббота 12:11:48 12:22:38 0.9 3.5
7 03.12.2016 Джинглики Суббота 12:00:49 12:11:48 0.9 3.6
8 03.12.2016 Тачки Суббота 19:31:14 21:47:18 0.9 2.3
9 29.11.2016 Покахонтас Вторник 19:30:45 21:06:32 0.9 2.4
10 01.12.2016 Мулан Четверг 19:31:50 21:17:02 0.9 2.3

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 03.12.2016 Мегаполис Суббота 10:00:04 10:17:15 МОСКВА-24 0.7 3.6
2 03.12.2016 Специальный репортаж (Москва 24) Суббота 10:17:15 10:27:24 МОСКВА-24 0.7 3.2
3 01.12.2016 Городской репортаж Четверг 22:33:00 22:43:11 МОСКВА-24 0.5 1.5
4 01.12.2016 Простые решения Четверг 22:43:11 22:53:22 МОСКВА-24 0.5 1.5
5 03.12.2016 Безопасность Суббота 10:33:56 10:54:05 МОСКВА-24 0.5 2.4
6 01.12.2016 Московский патруль Четверг 21:43:53 21:54:25 МОСКВА-24 0.5 1.3
7 03.12.2016 И о погоде Суббота 09:33:36 09:54:31 МОСКВА-24 0.5 3.0
8 29.11.2016 В теме Вторник 20:30:42 20:56:53 МОСКВА-24 0.5 1.3
9 30.11.2016 Сеть Среда 07:42:43 07:52:47 МОСКВА-24 0.5 4.4
10 03.12.2016 ТопСеть Суббота 17:33:30 17:53:30 МОСКВА-24 0.4 1.4

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.12.2016 Ревизорро Четверг 21:01:10 22:03:37 ПЯТНИЦА 1.2 3.0
2 30.11.2016 Орел & решка. Кругосветка Среда 16:55:27 17:57:43 ПЯТНИЦА 1.0 4.2
3 03.12.2016 Аферисты в сетях (повтор) Суббота 23:59:57 01:02:29 ПЯТНИЦА 0.9 3.3
4 04.12.2016 Ревизорро (повтор) Воскресенье 13:42:49 14:42:11 ПЯТНИЦА 0.9 3.1
5 03.12.2016 Области тьмы Суббота 14:57:03 16:57:00 ПЯТНИЦА 0.8 3.1
6 04.12.2016 Аферисты в сетях Воскресенье 23:59:28 01:05:44 ПЯТНИЦА 0.8 3.6
7 30.11.2016 На ножах Среда 18:58:02 20:01:24 ПЯТНИЦА 0.7 2.2
8 28.11.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное Понедельник 18:54:40 20:01:12 ПЯТНИЦА 0.6 2.0
9 03.12.2016 Жаннапожени Суббота 10:51:56 11:53:14 ПЯТНИЦА 0.6 2.7
10 02.12.2016 Орел & решка. На краю света Пятница 16:58:27 17:58:45 ПЯТНИЦА 0.6 2.5

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.11.2016 Моя прекрасная няня Среда 20:52:35 21:19:52 СТС LOVE 0.5 1.4
2 02.12.2016 Папины дочки Пятница 20:54:03 21:19:34 СТС LOVE 0.3 0.8
3 02.12.2016 Смешарики Пятница 07:54:21 08:07:21 СТС LOVE 0.3 2.5
4 29.11.2016 Не родись красивой Вторник 21:19:11 23:01:14 СТС LOVE 0.2 0.6
5 01.12.2016 Смешарики. Азбука здоровья Четверг 08:33:01 08:39:31 СТС LOVE 0.1 1.2
6 02.12.2016 Ранетки Пятница 01:03:39 02:03:27 СТС LOVE 0.1 0.9
7 30.11.2016 Сердца за любовь Среда 13:35:05 14:35:09 СТС LOVE 0.1 0.7
8 03.12.2016 Страшная Любовь Суббота 21:00:00 22:00:21 СТС LOVE 0.1 0.3
9 02.12.2016 Каникулы в Мексике - 2 Пятница 23:01:14 01:03:39 СТС LOVE 0.1 0.4
10 02.12.2016 Кремлевские курсанты Пятница 03:02:56 05:00:00 СТС LOVE 0.1 2.0

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.11.2016 КВН на бис Среда 19:30:02 21:30:47 ЧЕ 0.7 2.1
2 01.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-3 Четверг 13:29:05 14:33:03 ЧЕ 0.7 4.0
3 04.12.2016 Приключения Электроника Воскресенье 09:23:05 13:30:03 ЧЕ 0.7 2.9
4 03.12.2016 Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов Суббота 17:14:07 20:01:52 ЧЕ 0.7 2.0
5 04.12.2016 Угадай кино Воскресенье 13:30:52 13:59:38 ЧЕ 0.6 2.3
6 03.12.2016 13-й район: ультиматум Суббота 23:55:15 01:53:14 ЧЕ 0.6 2.6
7 04.12.2016 Солдаты - 2 Воскресенье 18:30:55 19:30:07 ЧЕ 0.5 1.4
8 30.11.2016 Светофор Среда 22:01:45 22:32:37 ЧЕ 0.5 1.4
9 02.12.2016 Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза Пятница 19:30:02 22:13:56 ЧЕ 0.5 1.6
10 02.12.2016 Кто есть кто? Пятница 12:10:56 14:20:37 ЧЕ 0.5 3.2

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.12.2016 Бильярд. Снукер. UK Championship Пятница 17:14:56 19:51:32 EUROSPORT 1 0.3 1.2
2 04.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Воскресенье 14:59:33 16:06:36 EUROSPORT 1 0.3 1.0
3 03.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт Суббота 16:40:40 17:51:40 EUROSPORT 1 0.2 0.8
4 03.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины Суббота 13:31:12 14:49:01 EUROSPORT 1 0.2 0.7
5 01.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка Четверг 19:52:07 21:42:14 EUROSPORT 1 0.2 0.4
6 29.11.2016 Хоккей. НХЛ. Обзор Вторник 15:47:52 15:58:12 EUROSPORT 1 0.2 0.9
7 04.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины Воскресенье 12:56:16 13:54:22 EUROSPORT 1 0.2 0.6
8 30.11.2016 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины Среда 19:50:44 21:39:18 EUROSPORT 1 0.2 0.4
9 03.12.2016 Лыжные гонки. Кубок мира. Свободный стиль. Женщины Суббота 14:49:01 15:41:37 EUROSPORT 1 0.2 0.6
10 30.11.2016 Футбол. Кубок Английской лиги Среда 22:48:30 00:57:01 EUROSPORT 1 0.1 0.6

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 02.12.2016 Комеди Клаб Пятница 23:00:14 23:59:19 ТНТ 4 0.9 2.8
2 02.12.2016 Практическая магия Пятница 19:00:40 20:59:46 ТНТ 4 0.5 1.5
3 04.12.2016 Comedy Woman Воскресенье 17:59:17 18:29:58 ТНТ 4 0.5 1.3
4 03.12.2016 Счастливы вместе Суббота 14:28:13 14:59:48 ТНТ 4 0.5 1.9
5 29.11.2016 Убойной ночи Вторник 02:00:18 02:32:10 ТНТ 4 0.5 6.2
6 01.12.2016 Убойная лига Четверг 00:59:43 02:00:03 ТНТ 4 0.4 3.4
7 02.12.2016 Наша Russia Пятница 22:30:03 22:59:33 ТНТ 4 0.4 1.0
8 01.12.2016 Большие чувства. Ночная версия Четверг 03:00:57 03:30:59 ТНТ 4 0.4 5.8
9 01.12.2016 Комеди Клаб. Лучшее Четверг 10:54:42 10:59:52 ТНТ 4 0.3 2.2
10 28.11.2016 Comedy Woman. Лучшее Понедельник 17:53:51 17:59:44 ТНТ 4 0.3 1.1
TNS Россия
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Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.
6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года
Федеральный оператор транзитной рекламы TMG выделил основные тренды рекламы на транспорте, которые наметились в 2016 году и будут укрепляться в новом 2017.
7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году (1)
И получат развитие в 2017-м.
12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года
В уходящем 2016 году системы контекстной рекламы дали рынку достаточно поводов для обсуждений: сначала Google отменил правый блок, в Яндексе появились смарт-баннеры и Мастер отчетов на аккаунт, потом была череда новостей о редизайне, инструментах для работы с сегментами и новых отчетах. Профессионалы из Ozon.ru, Яндекса, Netpeak, eLama.ru, e96.ru, ArrowMedia дали экспертную оценку новым инструментам и поделились результатами работы с ними.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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29.12.2016 - 10:47
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