Проект из России взял гран-при на европейском фестивале креативности Golden Drum

Фильм

Heineken выпустил ролик 'Jackie' в поддержку «Формулы-1» в 2016 году. В видео показаны соревнования, победитель которых отказывается от пива, потому что ему предстоит вести машину.

Пресса

Издание Newsweek выпускает новости и конкурирует с ежедневными медиа за внимание пользователей. Для выхода на чешский рынок Newsweek обыграли свое название. Издание собрало яркие события 2016 года, которые постепенно разворачивались в течение недели, и нанесло фотографии на календарь.

Наружная реклама и мероприятия

Проект 'Car Curling' рекламного агентства «Восход» для страховой компании Smartpolis Insurance победил сразу в двух номинациях. «Русские не любят страховаться, они любят веселые игры», — говорится в рекламе.

Вместо снарядов в игре использовались автомобили — за два часа Smartpolis Insurance организовал 50 аварий. По данным Golden Drum, через два дня после игры компания получила более 10 тысяч публикаций в СМИ и повысила посещаемость сайта на 700% без вложений в продвижение.

Радио и инновации

Проект рекламного агентства FCB Warsaw победил в двух номинациях. Для продвижения страховки велосипедов AXA, агентство создало велосипедный звонок Smart Bell. Его звук использует радиочастоты автомобилей в радиусе пяти метров — когда велосипедист нажимает на звонок, водители соседних машин слышат его по радио.

Вовлечение

Агентство A1 Telecommunications Slovenia придумало проект 'The Bedtime Storytellers' по вовлечению в социальную жизнь пожилых людей из домов престарелых. Участники проекта записывали на аудио сказки, которые затем попадали на сайт Bedtime Storytellers. По данным Golden Drum, за шесть недель о проекте узнали 30% родителей в Словении, а 20 тысяч из них возвращаются на сайт каждый день.

Директ и дизайн

Проект 'Signed by bees' от агентства Demner, Merlicek & Bergmann для компании -производителя меда A. Darbo AG победил в двух номинациях. Вместо этикетки производители сохранили произведенные пчелами медовые соты.

Пиар

В 2017 году хорватская компания по продаже воды Jana развернула пиар-кампанию против истребления аистов в Ливане, куда птицы прилетают на зимовку. Jana совместно с агентством Ogilvy&Mather донесли свое сообщение до президента страны, и тот подписал указ на запрет истребления аистов.

Брендированный контент

Финская компания молочных продуктов Valio Oy выпустила видеоролик 'The Lick-hiker’s guide to inner strength' в поддержку обогащенного полезными бактериями напитка Valio Gefilus, чьи преимущества местное законодательство не позволяет открыто рекламировать. В видео известный путешественник Иан Райт облизывает самые грязные места в Европе, пьет Valio Gefilus и не заболевает.

Освоение местной специфики

Vodafone объединил два поколения румын — городскую молодежь и пожилых жителей горных деревень через трансляции в Facebook.

Медиа и интеграция

Проект 'Responsibly the beer' агентства McCann Worldgroup Italy победил в двух номинациях. Новое пиво компании Ubrew не могло конкурировать с известными брендами, поэтому представители компании решили продвигаться за счет конкурентов. Для этого пиво назвали 'Responsibly'. Это слово встречается на каждой бутылке пива в предупреждении 'Drink responsibly'.

Пиво продвигали через хэштеги и ключевые слова в рекламе конкурентов.