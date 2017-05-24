Новости компаний

"Серебряный Меркурий": а судьи кто?

&quot;Серебряный Меркурий&quot;: а судьи кто?

Рассказываем все о жюри главного маркетингового конкурса страны.

По словам Даниэля Рубиновски, Yum! Restaurants International Russia & CIS Marketing Director KFC и Председатель жюри блока "Лучшие рекламные кампании в Индустрии" Премии “Серебряный меркурий” 2017, кейс должен вызывать эмоции. “Или очень негативные или очень позитивные, не важно, для меня это главное в проекте”, - говорит Даниэль Рубиновски.

Более 200 членов жюри, представителей самых награждаемых агентств и компаний, крупнейших рекламодателей России, победителей прошлых лет и экспертов рынка, выберут лучших из лучших в индустрии маркетинговых коммуникаций 2017 года, руководствуясь только своим опытом и экспертизой. Но только ли?

На начальном этапе Премии - более 200 экспертов рынка проводят жесткий отбор работ (в 2016 году их было более 700) в онлайн режиме и формируют лонг-лист. Попадание в лонг-лист дает возможность создателям проектов принять участие в очной защите своих творений перед жюри фестиваля – 40-ка ведущими специалистами в области рекламы и маркетинга, крупнейшими рекламодателями в России.

В преддверии публикации лонг-листов участников, которая намечена на 29 мая, мы решили поинтересоваться у судей Премии “Серебряный меркурий” - почему они решили стать членами жюри фестиваля и какие выгоды они видят в этом для своей компании?

“Преимуществ довольно много, - поделилась с нами Юлия Наркевич, Client service director, Marvelous. - Но, прежде всего, расширение своего собственного кругозора. Посмотреть работы, поучаствовать в их обсуждении, послушать мнение коллег, это огромный багаж знаний, который качественно влияет на тебя, и, как следствие, на качество твоей работы – вот и выгоды для компании”.

“Я участвовала в качестве конкурсанта в нескольких конкурсах, было интересно, но и тяжело тоже, потому что никто не знает окончательных критериев, по которым идет выбор у членов жюри. Теперь вот интересно стало поучаствовать в процессе с другой стороны, - говорит Александра Качинская, Руководитель отдела развития бизнеса Олтри. - Надеюсь, что мои критерии выбора будут точными и сам выбор непредвзятым”.

Какие же критерии оценки являются первостепенными, по мнению опрошенных нами членов жюри 17-го созыва?

“Мы же в общем в этой премии - про коммуникации - предложение правильной тональности разговора с потребителем, точность выбора манеры разговора с целевой аудиторией бренда - важный фактор выбора, - считает Александра Качинская. - Кроме того, не избитость ходов, которые заставляют обратить внимание на бренд, сообщение, продукт”.

Синягина Анастасия, Marketing Manager Sparkling Category (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes), также выделила “инновационность” - новые решения, нестандартный подход и взгляд на уже обычные вещи, без плагиата и влияние на продажи. “Агентство должно уметь делать не только фестивальные кейсы-открытки, но и понимать, как работает бизнес клиента и целостность кампании (кейса) как основополагающие критерии при оценке проектов. В конечном итоге, мы все работаем не на лайки и энгейджменты, а на продажи, - говорит Анастасия. - В кейсе для меня очень важно, чтобы идею можно было интересно “перенести” на другие каналы коммуникации. В рекламной кампании важно, как идея раскладывается и живет в разных каналах”.    

Есть ли у кейса потенциал для признания на международном уровне - еще один немаловажный фактор при оценке проектов, считает Антон Мельников, партнер группы компаний e:mg: креатив и стратегия.

“Не смотря на то, что сама механика устроена так, что крайние оценки каким-то способом усредняются, я, как председатель жюри, - говорит Даниэль Рубиновсски, - точно буду обращать на них очень пристальное внимание, потому что то, что увидел один человек как позитивного, так и негативного, все остальные могли и не заметить. И если аргументация члена жюри, который присудил самую низкую или самую высокую оценку, найдет у меня отклик, я использую свое право, чтобы или поднять оценку или оставить прежней”.

И несмотря на то, что критериев оценки проектов много и все, опрошенные нами, согласны с тем, что оценивать рекламные кампании - дело не простое, в существование креативного рая для судий верят не все.

“Думаю, членов жюри ждет скорее ад. Ад выбора лучших из лучших, где нет линейки, прямых углов и точных мер”, считает Александра Качинская. Но Синягина Анастасия с ней не согласна: “участники фестиваля и жюри совершенно точно попадают в креативный рай. В этом раю нет ни одного комментария от клиента, а агентства всегда четко понимают роль бренда”. На облачные апартаменты также надеется Антон Мельников. “Но только если процесс жюрения зачтут как страдание и борьбу с искушениями”, - подмечает Антон.

Еще одной отличительной чертой Премии “Серебряный меркурий” является то, что большинство членов жюри - это представители компаний - заказчиков рекламных услуг. По оценке Mediascope? доля затрат на рекламу в 2016 году компаний рекламодателей, представители которых вошли в жюри "Серебряный Меркурий" 2017, составила 32% от совокупного рекламного бюджета России, что с учетом экспертной оценки АКАР? материальный портфель жюри фестиваля стоит 115 200 000 000 рублей.

Пожелаем всем членам жюри Премии “Серебряный меркурий” 2017 беспристрастности и терпения, а участникам, подавшим свои кейсы в этом году, объективного судейства.

А познакомиться с жюри и создателями лучших рекламных кампаний года лично и задать интересующие вас вопросы можно будет 6-8 июня на очной защите проектов и Церемониях награждения фестиваля в TESLA PLACE.

Билеты уже в продаже!

25.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Почему рекламодатели объявили войну Facebook и GoogleПочему рекламодатели объявили войну Facebook и Google
Причина недовольства рекламодателей — непонятные метрики, которые мешают брендам и медиаагентствам эффективно продавать. Мы выбрали главное из огромного материала Adweek о ситуации на рынке.
Как построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правилаКак построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правила
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампанииРекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании (2)
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы. 
Ученые назвали самую депрессивную социальную сетьУченые назвали самую депрессивную социальную сеть
Instagram оказывает «самое пагубное воздействие на здоровье молодых людей», — констатируют сотрудники Британского Королевского общества здравоохранения по итогам своего нового исследования.
Много ли государство &quot;зарабатывает&quot; на нарушителях...Много ли государство "зарабатывает" на нарушителях...
Дайджест постановлений ФАС России о наложении штрафов за нарушения законодательства о рекламе.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

25.05.2017 - 13:46
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация