6 майских тезисов о креативности в рекламе

1. Sex still sells

Базовый инстинкт век от века не теряет хватки, и даже всеобщая виртуализация нисколько ему не повредила. Скорее, наоборот – в призрачном мире пиксельных изображений поэзия плоти расцветает с новой силой, освобождаясь от телесного субстрата, чтобы стать чистой фантазией. Местами похоже на фривольные шарады эпохи барокко, а местами – на тёмную эстетику декаданса, но всё так же привлекательно и пикантно. Тем более, если вторым компонентом помимо секса выступает еда.

2. ’30 sec is enough

Стандартный хронометраж по-прежнему актуален. Тридцати секунд достаточно, чтобы рассмешить, удивить и заставить задуматься. Уверен, по мере того, как телевещание будет и дальше уступать интернету как основному медиаканалу, количество времени будет всё меньше и меньше, но пока законченный полуминутный ролик идеален. С одной оговоркой - на забавных музицирующих енотов хочется смотреть гораздо дольше.

Axa: Nun

Raccoon Drummers

3. Stupidity is not a crime

В мире корпоративных галстуков, свежайших сорочек и начищенных ботинок очень хочется стать ночным хулиганом, способным на импульсивные поступки. Свежий воздух не менее полезен для бренда, чем для уставшего офисного работника. Do the chaos! Стройте сложные конструкции, а потом с наслаждением ломайте их на части, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Раз, два – и динамическая айдентика готова!

4. Storytelling even in print

Со сторителлингом та же ситуация, что и с сексом – старые привычки никогда не забываются. С тех пор, как зловещий шаман рассказал первую увлекательную сказку, истории служат ключом к личному опыту человека и его глубинным переживаниям. Здесь можно много говорить про архетипы и ценностные координаты, но разве не очевидно, что мы просто помешаны на сквозных сюжетах, завязках, кульминациях и развязках? Даже в самых фантастических историях присутствуют целесообразность и логика, которые часто недостижимы в нашей реальной жизни. Если бы не было историй, что бы мы рассказывали своим вторым половинкам после грандиозной попойки в качестве оправдания?

Alibi

5. Cross media is essential

Только привыкнешь к устоявшемуся порядку вещей, как появляется тот, кто перевернёт всё с ног на голову, а потом окажется, что старые методы больше не работают. Так вот – время смириться с тем, что медиапослание стало призраком в машине, свободно перемещающимся с платформы на платформу. Посмотрите на современное искусство – где прежний чинный зал с полотнами или скульптурами? Мы видим звук, слушаем цвет и наблюдаем престранные действа, приводящие к катарсису. Идея раскрывается на пересечении физического и виртуального пространств, меняя носители, мимикрируя под стандартные форматы. Мы живем в мире победившего постмодерна.

People you may know

Guilty Clothes

Auction On the Sun

6. New media is remarkable

Не стоит недооценивать притяжение коубов, лайвстримов и нелегальной романтики Tor. Пока специалисты обсуждают сверхинновационные креативные визитки, коллективный разум сети фонтанирует творческими идеями. Как говаривал Уильям Гибсон, «улица находит своё применение вещам». Подобно тому, как модные дома ищут вдохновения на улицах гетто, обратите внимание на бурлящий котёл этих ваших интернетов, где вы найдёте горы мусора, но также и бриллианты смысла, упакованные в оригинальную форму. Lowbrow, highbrow – какая разница? Главное, чтобы работало.

This is not a coub

Coffee is not a drug

NMD_Live

Million Rubles delicate wash

«Россия смотрелась на фоне коллег из разных стран очень достойно, и я не стал бы говорить, что мы располагаемся на обочине мирового креативного процесса, как это принято считать. Наоборот, у нас есть своеобразие, которое может обогатить глобальное коммуникационное сообщество», - делится впечатлениями Артём, – «Во время мероприятий и мастер-классов я делал заметки, чтобы составить перечень ключевых аспектов «повестки дня» в области рекламы», - резюмирует наш арт-директор Артём Асеев.-