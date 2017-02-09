Лечебных трав много, имя одно – Фармацвет

«Вот как мы делаем лекарства» — рекламный ролик о лекарственных травах и сборах ФармаЦвет®, про который можно долго и с удовольствием рассказывать. Над ним совместно работали компания Красногорсклексредства, креативное агентство Saatchi&Saatchi и продакшн-студия FibrFilm, а также специально приглашенный доктор биологических наук из МГУ.

Крупнейший и старейший производитель лекарственных трав и сборов в России компания Красногорсклексредства совместно с креативным агентством Saatchi&Saatchi Russia создали первую рекламную кампанию «Вот как мы делаем лекарства» в поддержку запуска нового бренда.

«ФармаЦвет» — новое имя бренда лекарственных трав и сборов АО «Красногорсклексредства», которое раньше носило одноименное с заводом название. Агентство Saatchi&Saatchi Russia в команде с маркетологами компании-заказчика разработало стратегию позиционирования, которая помогает отстроиться от конкурентов, сформировать брендированную категорию «лекарственных трав и сборов», и изготовить видеоролик «Вот как мы делаем лекарства».

Волшебный по красоте ролик показывает травы, которые входят в состав продуктов бренда — шиповник, ромашка, липа, зверобой и другие. С помощью сложнейшей компьютерной графики удалось воссоздать все этапы цветения, продемонстрировать ту или иную стадию «жизни» растений. Казалось бы, простая техника timelapse, но, чтобы снять это вживую, креативной и продакшн командам нужно было бы провести целый год в полях и наблюдениях. Однако, чтобы достоверно показать процесс, режиссер и арт-директор пригласили к участию экспертов АО «Красногорсклексредства» и Владимира Викторовича Чуба, доктора биологических наук, директора Ботанического сада МГУ, и прослушали несколько лекций по ботанике. На время проекта продакшн-студия расцвела, превратившись в оранжерею.

Травы и цветы в ролике пробуждаются под идеально подходящую музыкальную композицию Энди Квина «Awakening» (в переводе с англ. «просыпание»).

Катя Белкина, арт-директор Saatchi & SaatchiRussia: «Проиллюстрировать завораживающие процессы роста трав, обычно скрытые от наших глаз, стало возможным благодаря использованию компьютерной графики. Произвести полностью CG ролик для демонстрации абсолютно натуральных объектов было вызовом! Мы понимали, что нам нужно выдержать очень высокую планку по качеству реализации».

«Мы прожили целый год с этой идеей, невероятной красотой и удивительным миром лекарственных растений. Даже после создания этого ролика мы до конца не можем осознать, что у нас получилось приоткрыть ту магическую завесу жизни таких обыкновенных вещей как растение. Вот как мы сделали это видео»,—рассказывают представители АО «Красногорсклексредства».

Агентство: Saatchi & Saatchi Russia

Слоган: «ФармаЦвет. Вот как мы делаем лекарства»

Хронометраж: 30 сек

Бренд: ФармаЦвет

Состав творческой группы:

Клиент: АО «Красногорсклексредства»

Руководитель отдела рекламы и маркетинга: Елена Киселева

Групп бренд-менеджер: Наталья Воронова

Бренд-менеджер: Кира Волк

Агентство: Saatchi & SaatchiRussia

Исполнительный креативный директор: Юрий Полонский

Директор по стратегическому планированию: Дарья Царькова

Арт-директор: Екатерина Белкина

Копирайтеры: Михаил Устинов, Валентина Экимян

Аккаунт директор группы: Наталья Сысоева

Старший аккаунт менеджер: Александра Иванова

Продюсер: Наталья Патрушева, Юлия Лазуткина

Продакшен: Fibr Film

Пост-продакшн продюсеры (продакшн-хауса): Егор Кошкин, Андрей Казаков

Режиссер, арт-директор: Юрий Марсаков