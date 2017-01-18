ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (19/12/2016 - 25/12/2016)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.12.2016
|Голос
|Пятница
|22:00:23
|00:00:19
|7.6
|22.5
|2
|19.12.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:07
|21:34:42
|6.4
|16.9
|3
|25.12.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|23:05:12
|6.3
|16.1
|4
|25.12.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|18:21:12
|21:00:02
|6.3
|16.1
|5
|25.12.2016
|Новости. (15:00 сб, вск)
|Воскресенье
|15:00:08
|15:23:00
|5.8
|19.6
|6
|25.12.2016
|Вечерние новости
|Воскресенье
|18:00:07
|18:21:12
|5.8
|15.9
|7
|24.12.2016
|КВН - 2016. Высшая лига
|Суббота
|21:21:54
|23:42:07
|5.8
|15.1
|8
|20.12.2016
|Пусть говорят
|Вторник
|19:50:56
|20:58:33
|5.7
|15.5
|9
|19.12.2016
|Выйти замуж за Пушкина
|Понедельник
|21:34:42
|23:33:51
|5.4
|15.3
|10
|23.12.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:52:14
|19:53:52
|4.5
|14.9
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:08
|22:28:28
|6.6
|16.1
|2
|19.12.2016
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:59:13
|21:09:03
|6.5
|17.3
|3
|22.12.2016
|Тайны следствия - 15
|Четверг
|20:59:16
|22:54:09
|6.4
|17.2
|4
|25.12.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|16:32:14
|19:58:46
|6.0
|16.8
|5
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:03:08
|15:54:12
|5.6
|27.8
|6
|22.12.2016
|Местное время
|Четверг
|20:43:59
|20:59:16
|5.5
|14.6
|7
|20.12.2016
|Вести. Специальный выпуск
|Вторник
|22:55:07
|23:06:21
|5.1
|15.5
|8
|21.12.2016
|60 минут
|Среда
|18:49:03
|19:58:52
|4.8
|15.4
|9
|25.12.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:28:28
|01:32:39
|4.6
|17.0
|10
|25.12.2016
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:08
|14:33:17
|4.5
|16.0
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:07
|20:07:04
|4.4
|11.4
|2
|25.12.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:04:06
|19:00:07
|3.8
|10.3
|3
|25.12.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:01:36
|13:00:06
|3.7
|13.5
|4
|19.12.2016
|Мент в законе 9
|Понедельник
|19:42:32
|20:41:13
|3.7
|10.3
|5
|24.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:04:53
|3.5
|9.9
|6
|19.12.2016
|Говорим и показываем
|Понедельник
|18:03:02
|18:58:47
|3.4
|12.9
|7
|25.12.2016
|Ментовские войны-5
|Воскресенье
|23:01:20
|23:51:21
|3.4
|10.3
|8
|24.12.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:00:17
|18:59:48
|3.3
|10.6
|9
|25.12.2016
|Своя игра
|Воскресенье
|15:05:49
|15:59:46
|3.3
|10.9
|10
|19.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:42:32
|3.3
|10.1
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Хоббит: битва пяти воинств
|Суббота
|21:00:28
|23:43:04
|4.1
|10.8
|2
|19.12.2016
|Поездка в Америку
|Понедельник
|21:01:41
|23:16:24
|3.2
|8.7
|3
|23.12.2016
|Джон Картер
|Пятница
|21:00:14
|23:35:02
|3.1
|8.9
|4
|23.12.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:29:43
|21:00:14
|2.9
|8.5
|5
|22.12.2016
|Отель "Элеон"
|Четверг
|20:30:50
|21:01:42
|2.7
|7.1
|6
|24.12.2016
|Хранители снов
|Суббота
|19:10:17
|21:00:28
|2.4
|6.6
|7
|19.12.2016
|Воронины
|Понедельник
|19:29:10
|20:00:26
|2.4
|7.0
|8
|20.12.2016
|Двое: я и моя тень
|Вторник
|21:02:29
|23:01:37
|2.2
|6.0
|9
|19.12.2016
|Отель "Элеон" (повтор)
|Понедельник
|20:00:26
|20:30:20
|2.2
|6.2
|10
|25.12.2016
|Орудия смерти: Город костей
|Воскресенье
|20:57:10
|23:30:01
|2.1
|5.6
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:06
|22:11:12
|3.5
|8.8
|2
|24.12.2016
|Колодец забытых желаний
|Суббота
|20:03:28
|20:59:46
|3.2
|8.3
|3
|24.12.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:11:12
|23:44:08
|2.8
|7.4
|4
|25.12.2016
|Тот, кто рядом
|Воскресенье
|21:55:18
|22:54:14
|2.3
|5.9
|5
|24.12.2016
|События
|Суббота
|23:44:08
|23:54:33
|2.2
|7.4
|6
|25.12.2016
|Чужие и близкие
|Воскресенье
|19:59:19
|20:57:26
|2.1
|5.1
|7
|24.12.2016
|Юрочка
|Суббота
|14:48:35
|15:21:26
|2.0
|8.2
|8
|24.12.2016
|События. (14:30)
|Суббота
|14:30:06
|14:48:15
|2.0
|8.4
|9
|21.12.2016
|Петровка, 38
|Среда
|21:44:47
|21:59:48
|1.8
|4.8
|10
|23.12.2016
|Право голоса
|Пятница
|20:42:56
|22:00:01
|1.8
|5.2
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Про Федота-стрельца, удалого молодца
|Суббота
|20:37:07
|21:32:23
|1.7
|4.5
|2
|24.12.2016
|Семь стариков и одна девушка
|Суббота
|19:16:42
|20:34:37
|1.2
|3.3
|3
|24.12.2016
|Острова
|Суббота
|21:32:48
|22:11:31
|1.2
|3.0
|4
|25.12.2016
|Приключения капитана Врунгеля
|Воскресенье
|16:32:08
|18:29:39
|1.1
|3.3
|5
|23.12.2016
|Искатели
|Пятница
|21:48:27
|22:32:34
|1.0
|2.7
|6
|23.12.2016
|Синяя птица
|Пятница
|19:46:36
|21:45:27
|1.0
|2.8
|7
|25.12.2016
|Пешком...
|Воскресенье
|13:39:01
|14:05:09
|0.9
|3.2
|8
|25.12.2016
|Библиотека приключений
|Воскресенье
|16:16:46
|16:32:08
|0.8
|2.6
|9
|24.12.2016
|Романтика романса
|Суббота
|18:21:16
|19:14:00
|0.8
|2.3
|10
|20.12.2016
|Люди и манекены
|Вторник
|13:40:58
|14:56:53
|0.8
|4.8
РЕН-ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.12.2016
|Гроб Господень - открытие главной тайны человечества
|Пятница
|18:00:27
|19:00:03
|2.9
|10.7
|2
|24.12.2016
|"Задорнов четвертая власть" концерт Михаила Задорнова
|Суббота
|20:58:31
|22:53:24
|2.5
|6.3
|3
|19.12.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:09
|19:29:55
|2.5
|7.7
|4
|24.12.2016
|Михаил Задорнов. "Наблюдашки и размышлизмы"
|Суббота
|19:00:57
|20:58:31
|2.3
|6.4
|5
|22.12.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Четверг
|18:00:26
|19:00:06
|2.2
|8.6
|6
|22.12.2016
|Новости. (19:30)
|Четверг
|19:30:05
|19:59:02
|2.1
|6.0
|7
|24.12.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:05
|17:02:44
|1.9
|6.6
|8
|25.12.2016
|Новости. Экстренный выпуск
|Воскресенье
|14:55:17
|15:11:32
|1.8
|6.3
|9
|22.12.2016
|Смотреть всем!
|Четверг
|21:30:48
|22:59:57
|1.8
|4.8
|10
|24.12.2016
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:05
|16:35:05
|1.7
|6.3
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|20:00:24
|21:31:30
|4.5
|11.8
|2
|25.12.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:02:31
|22:04:58
|3.6
|8.6
|3
|24.12.2016
|Танцы
|Суббота
|21:31:30
|23:37:21
|3.2
|8.3
|4
|20.12.2016
|Пьяная фирма
|Вторник
|22:00:04
|23:00:17
|2.8
|7.9
|5
|24.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:11
|20:00:24
|2.8
|7.8
|6
|25.12.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:04:58
|23:05:01
|2.8
|7.4
|7
|25.12.2016
|Большой Stand Up Концерт Павла Воли
|Воскресенье
|19:59:53
|21:02:31
|2.7
|6.6
|8
|20.12.2016
|Дом - 2. Город Любви
|Вторник
|23:00:17
|00:02:00
|2.5
|8.5
|9
|25.12.2016
|Комеди Клаб
|Воскресенье
|19:30:13
|19:59:53
|2.5
|6.3
|10
|20.12.2016
|Ольга
|Вторник
|19:30:10
|19:59:38
|2.3
|6.9
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.12.2016
|Слепая
|Среда
|18:02:38
|18:33:24
|2.1
|8.7
|2
|23.12.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|18:58:57
|19:58:59
|1.6
|5.3
|3
|21.12.2016
|Гадалка
|Среда
|17:02:19
|17:36:26
|1.6
|7.6
|4
|19.12.2016
|Анна детективъ
|Понедельник
|20:29:51
|21:30:59
|1.5
|4.1
|5
|25.12.2016
|Глубокое синее море
|Воскресенье
|21:05:39
|23:05:42
|1.3
|3.2
|6
|23.12.2016
|Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной
|Пятница
|17:59:00
|18:58:57
|1.3
|4.7
|7
|21.12.2016
|Чудотворец
|Среда
|18:33:24
|19:32:52
|1.2
|4.3
|8
|25.12.2016
|Филадельфийский эксперимент
|Воскресенье
|15:21:10
|17:03:08
|1.2
|3.8
|9
|22.12.2016
|Кости
|Четверг
|22:23:57
|23:18:40
|1.1
|3.3
|10
|24.12.2016
|Взрыв из прошлого
|Суббота
|18:57:42
|20:57:42
|1.1
|3.1
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:30:39
|09:59:56
|0.5
|3.3
|2
|21.12.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Среда
|08:30:18
|09:00:22
|0.4
|4.1
|3
|20.12.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Вторник
|08:59:59
|09:30:12
|0.4
|3.6
|4
|24.12.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Суббота
|07:29:51
|08:00:01
|0.4
|5.4
|5
|21.12.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Среда
|08:00:23
|08:30:18
|0.3
|3.1
|6
|24.12.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Суббота
|07:00:03
|07:29:51
|0.3
|5.5
|7
|20.12.2016
|Новости EuroNews (02:00)
|Вторник
|02:00:43
|02:30:20
|0.3
|3.6
|8
|21.12.2016
|Новости EuroNews (06:30)
|Среда
|06:30:37
|06:59:58
|0.2
|3.0
|9
|20.12.2016
|Новости EuroNews (02:30)
|Вторник
|02:30:20
|03:00:07
|0.2
|3.4
|10
|20.12.2016
|Новости EuroNews (00:00)
|Вторник
|00:00:07
|00:30:08
|0.2
|0.7
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Жажда мести
|Воскресенье
|22:00:20
|22:54:12
|МИР
|0.5
|1.3
|2
|23.12.2016
|Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
|Пятница
|01:04:11
|02:22:56
|МИР
|0.5
|3.6
|3
|20.12.2016
|Гаишники
|Вторник
|21:08:53
|22:02:39
|МИР
|0.5
|1.3
|4
|22.12.2016
|Новости
|Четверг
|15:59:06
|16:13:58
|МИР
|0.5
|2.7
|5
|22.12.2016
|Гаишники. Продолжение
|Четверг
|20:15:15
|21:07:18
|МИР
|0.5
|1.2
|6
|20.12.2016
|Президент и его внучка
|Вторник
|22:02:39
|23:53:48
|МИР
|0.4
|1.4
|7
|22.12.2016
|Возвращение Мухтара
|Четверг
|17:06:15
|17:58:52
|МИР
|0.4
|1.8
|8
|24.12.2016
|Огонь, вода и... медные трубы
|Суббота
|12:54:00
|14:16:59
|МИР
|0.4
|1.6
|9
|24.12.2016
|Тариф "Новогодний"
|Суббота
|23:37:17
|01:05:24
|МИР
|0.4
|1.4
|10
|20.12.2016
|Двенадцать стульев
|Вторник
|23:53:48
|02:46:32
|МИР
|0.4
|2.6
360°
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Вкусно 360
|Воскресенье
|10:11:00
|10:59:59
|360°
|0.4
|1.8
|2
|19.12.2016
|Все просто
|Понедельник
|01:45:00
|03:08:18
|360°
|0.4
|5.2
|3
|23.12.2016
|Мымра
|Пятница
|21:00:15
|22:35:51
|360°
|0.3
|1.0
|4
|21.12.2016
|Телеканал "Вертолет 360"
|Среда
|05:59:59
|07:09:55
|360°
|0.3
|4.1
|5
|24.12.2016
|Широка река
|Суббота
|19:03:20
|20:00:03
|360°
|0.3
|0.8
|6
|24.12.2016
|Отдых 360
|Суббота
|02:11:33
|02:59:52
|360°
|0.3
|2.3
|7
|21.12.2016
|Большие новости
|Среда
|05:00:00
|05:59:59
|360°
|0.2
|4.8
|8
|25.12.2016
|ДоброДел
|Воскресенье
|19:29:37
|20:00:04
|360°
|0.2
|0.6
|9
|25.12.2016
|Усков 360
|Воскресенье
|16:55:46
|19:29:37
|360°
|0.2
|0.6
|10
|25.12.2016
|Молодая Виктория
|Воскресенье
|20:30:21
|22:26:46
|360°
|0.2
|0.6
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.12.2016
|Верните мне красоту
|Четверг
|21:55:05
|23:05:06
|0.7
|1.8
|2
|24.12.2016
|Укрощение строптивого
|Суббота
|22:00:02
|00:05:06
|0.5
|1.5
|3
|25.12.2016
|Папа попал
|Воскресенье
|21:27:39
|23:19:43
|0.5
|1.2
|4
|25.12.2016
|Мыслить, как преступник
|Воскресенье
|23:19:43
|00:09:19
|0.4
|1.4
|5
|23.12.2016
|Беременна в 16
|Пятница
|12:25:52
|13:25:59
|0.3
|1.4
|6
|21.12.2016
|В теме
|Среда
|22:59:54
|23:29:26
|0.3
|0.9
|7
|23.12.2016
|Спасите моего ребенка
|Пятница
|19:30:20
|21:01:21
|0.3
|0.8
|8
|21.12.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Среда
|23:29:26
|01:13:41
|0.3
|1.2
|9
|25.12.2016
|Популярная правда. Потери года
|Воскресенье
|01:31:34
|01:53:38
|0.2
|1.5
|10
|19.12.2016
|Топ шеф. Десерты
|Понедельник
|15:58:05
|17:42:16
|0.2
|0.8
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная программа. Женщины
|Суббота
|17:00:38
|18:36:21
|МАТЧ ТВ
|0.8
|2.7
|2
|19.12.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Понедельник
|23:55:45
|01:01:28
|МАТЧ ТВ
|0.7
|3.6
|3
|21.12.2016
|Футбол. Чемпионат Германии
|Среда
|22:56:34
|23:54:42
|МАТЧ ТВ
|0.7
|2.3
|4
|23.12.2016
|Футбол. Суперкубок Италии
|Пятница
|20:30:31
|22:20:13
|МАТЧ ТВ
|0.7
|1.9
|5
|24.12.2016
|Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа
|Суббота
|14:37:14
|15:19:24
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.7
|6
|25.12.2016
|Бокс
|Воскресенье
|16:00:03
|16:10:06
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.9
|7
|24.12.2016
|Профессиональный бокс
|Суббота
|15:42:13
|17:00:13
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.1
|8
|24.12.2016
|Не отступать и не сдаваться
|Суббота
|19:06:33
|21:04:06
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.5
|9
|20.12.2016
|#новости
|Вторник
|23:01:18
|23:11:31
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.6
|10
|20.12.2016
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017
|Вторник
|19:01:48
|20:08:59
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.6
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Барбоскины
|Суббота
|15:16:45
|15:31:43
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|5.0
|2
|25.12.2016
|Фиксики
|Воскресенье
|11:22:23
|11:36:23
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.5
|3
|24.12.2016
|Том и Джерри
|Суббота
|22:37:35
|22:58:44
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.8
|4
|25.12.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Воскресенье
|17:36:26
|17:59:25
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|3.0
|5
|22.12.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Четверг
|20:32:51
|20:46:13
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
|6
|25.12.2016
|Шоу Тома и Джерри
|Воскресенье
|19:38:14
|20:00:13
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.5
|7
|22.12.2016
|Ми-ми-мишки
|Четверг
|20:25:47
|20:31:47
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.6
|8
|25.12.2016
|Маша и медведь
|Воскресенье
|23:12:42
|23:26:19
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.7
|9
|25.12.2016
|Секреты маленького Шефа
|Воскресенье
|11:37:07
|12:04:20
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.2
|10
|22.12.2016
|Литтл Чармерс
|Четверг
|20:01:43
|20:24:58
|КАРУСЕЛЬ
|0.8
|2.4
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|23.12.2016
|Понаехали тут
|Пятница
|19:00:46
|22:45:36
|1.5
|4.4
|2
|22.12.2016
|Две судьбы
|Четверг
|20:01:15
|20:57:54
|1.3
|3.6
|3
|24.12.2016
|Бабушка на сносях
|Суббота
|19:01:46
|22:56:53
|1.3
|3.4
|4
|25.12.2016
|А снег кружит...
|Воскресенье
|19:01:46
|22:52:10
|1.1
|2.8
|5
|24.12.2016
|Восточные жены
|Суббота
|22:56:57
|23:57:04
|1.0
|2.9
|6
|20.12.2016
|Второе дыхание
|Вторник
|22:01:01
|22:58:55
|0.9
|2.4
|7
|22.12.2016
|Давай разведемся!
|Четверг
|12:00:25
|12:59:52
|0.8
|5.0
|8
|23.12.2016
|Предлагаемые обстоятельства
|Пятница
|16:56:49
|17:59:16
|0.8
|3.6
|9
|21.12.2016
|6 кадров
|Среда
|00:00:07
|00:29:01
|0.8
|3.8
|10
|23.12.2016
|Заговор диетологов
|Пятница
|22:45:36
|23:53:40
|0.7
|2.2
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Табачный капитан
|Суббота
|17:03:19
|17:58:56
|1.5
|5.1
|2
|24.12.2016
|Задело!
|Суббота
|18:09:47
|18:20:09
|1.5
|4.6
|3
|24.12.2016
|Новости дня
|Суббота
|18:00:07
|18:09:47
|1.3
|4.3
|4
|25.12.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|20:05:58
|20:29:04
|1.3
|3.3
|5
|20.12.2016
|Отряд Кочубея
|Вторник
|17:03:25
|17:59:48
|1.3
|5.9
|6
|23.12.2016
|ТАСС уполномочен заявить
|Пятница
|23:03:58
|00:23:45
|1.3
|4.3
|7
|24.12.2016
|Если враг не сдается...
|Суббота
|18:23:14
|20:00:55
|1.2
|3.6
|8
|25.12.2016
|Новости дня. Специальный выпуск
|Воскресенье
|20:00:07
|20:05:43
|1.2
|3.1
|9
|24.12.2016
|Контрудар
|Суббота
|20:01:55
|21:40:19
|1.2
|3.2
|10
|24.12.2016
|Отряд особого назначения
|Суббота
|21:40:19
|21:59:58
|1.0
|2.6
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.12.2016
|След
|Четверг
|21:14:26
|22:00:09
|4.0
|10.5
|2
|22.12.2016
|Детективы
|Четверг
|19:58:46
|20:25:18
|3.7
|10.4
|3
|21.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Среда
|22:00:11
|22:27:48
|3.0
|8.0
|4
|19.12.2016
|Сейчас (18.30)
|Понедельник
|18:30:11
|19:03:44
|2.1
|7.5
|5
|19.12.2016
|Момент истины
|Понедельник
|23:16:38
|00:15:54
|1.9
|7.4
|6
|25.12.2016
|Главное
|Воскресенье
|17:59:54
|20:15:15
|1.7
|4.4
|7
|24.12.2016
|Застава
|Суббота
|00:15:37
|01:04:41
|1.6
|6.6
|8
|19.12.2016
|Место происшествия. О главном
|Понедельник
|00:15:54
|01:25:25
|1.2
|7.0
|9
|20.12.2016
|Белые волки - 2
|Вторник
|17:35:56
|18:29:58
|1.1
|4.6
|10
|23.12.2016
|Морской патруль
|Пятница
|16:02:03
|18:29:58
|1.1
|5.0
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Американский папаша
|Воскресенье
|19:45:23
|20:05:34
|0.6
|1.5
|2
|25.12.2016
|Гриффины
|Воскресенье
|20:08:54
|20:29:09
|0.5
|1.3
|3
|21.12.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|13:14:29
|13:25:27
|0.5
|3.2
|4
|25.12.2016
|Симпсоны
|Воскресенье
|17:31:28
|17:51:09
|0.4
|1.0
|5
|19.12.2016
|Время приключений
|Понедельник
|13:41:16
|13:51:02
|0.3
|1.7
|6
|24.12.2016
|Фарго
|Суббота
|23:13:57
|00:09:54
|0.3
|0.9
|7
|23.12.2016
|Бессмертное кино
|Пятница
|23:19:46
|23:44:23
|0.2
|0.7
|8
|23.12.2016
|Школа 13: Игрооргии
|Пятница
|23:04:25
|23:16:15
|0.2
|0.6
|9
|19.12.2016
|Подозрительная Сова
|Понедельник
|22:48:58
|22:59:58
|0.2
|0.5
|10
|22.12.2016
|Покемон XY
|Четверг
|07:35:27
|07:59:26
|0.2
|1.6
МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Виола Тараканова. В мире преступных страстей-3
|Воскресенье
|17:43:13
|18:39:44
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.7
|1.8
|2
|25.12.2016
|Старики-разбойники
|Воскресенье
|21:09:31
|22:43:34
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.4
|3
|20.12.2016
|Чисто английские убийства
|Вторник
|19:10:52
|20:00:45
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.7
|4
|20.12.2016
|Здравствуйте, я ваша тетя!
|Вторник
|20:00:45
|21:55:39
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.4
|5
|20.12.2016
|Последняя роль Георгия Юматова
|Вторник
|21:55:39
|22:45:00
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.3
|6
|25.12.2016
|Тот самый Мюнхгаузен
|Воскресенье
|18:39:44
|21:09:31
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.5
|1.1
|7
|23.12.2016
|Раскрывая мистические тайны
|Пятница
|22:05:33
|22:55:03
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.2
|8
|19.12.2016
|Рудольф Нуриев. Контракт со смертью
|Понедельник
|21:36:55
|22:27:34
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|1.1
|9
|21.12.2016
|Четыре танкиста и собака
|Среда
|11:35:30
|12:37:53
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.4
|2.5
|10
|21.12.2016
|Метод Фрейда
|Среда
|17:09:29
|18:08:43
|МОСКВА. ДОВЕРИЕ
|0.3
|1.5
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Вести. Срочно
|Воскресенье
|10:49:26
|11:58:50
|1.2
|4.8
|2
|21.12.2016
|Вести. Большой информационный вечер
|Среда
|21:59:44
|22:58:22
|1.1
|3.1
|3
|21.12.2016
|Вести. Дежурная часть
|Среда
|21:33:55
|21:59:44
|1.0
|2.7
|4
|25.12.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|10:19:38
|10:46:04
|0.9
|4.2
|5
|25.12.2016
|Вести сейчас
|Воскресенье
|09:39:38
|09:46:10
|0.9
|5.7
|6
|24.12.2016
|Вести. Бесогон TV
|Суббота
|19:14:15
|19:53:06
|0.9
|2.5
|7
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:04:00
|15:54:15
|0.8
|3.7
|8
|20.12.2016
|Расследование Эдуарда Петрова
|Вторник
|23:07:55
|23:57:27
|0.7
|2.5
|9
|25.12.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|23:00:10
|01:16:16
|0.7
|2.7
|10
|24.12.2016
|Международное обозрение
|Суббота
|10:04:00
|10:58:56
|0.7
|3.8
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Рататуй
|Суббота
|19:29:06
|21:46:06
|1.3
|3.5
|2
|25.12.2016
|Хранитель Лев: герои саванны
|Воскресенье
|10:29:25
|10:51:17
|1.2
|5.5
|3
|25.12.2016
|Герои в масках
|Воскресенье
|11:27:08
|11:50:12
|1.2
|4.4
|4
|23.12.2016
|Питер Пен в Нетландии
|Пятница
|19:30:26
|20:56:54
|1.1
|3.4
|5
|25.12.2016
|Дорога на Эльдорадо
|Воскресенье
|19:30:14
|21:12:56
|1.1
|2.8
|6
|19.12.2016
|Красавица и чудовище
|Понедельник
|19:29:45
|21:11:11
|1.0
|2.8
|7
|21.12.2016
|Звездная принцесса и силы зла
|Среда
|21:14:49
|21:35:58
|0.9
|2.4
|8
|25.12.2016
|София Прекрасная
|Воскресенье
|09:32:01
|09:54:19
|0.9
|5.8
|9
|23.12.2016
|Гравити Фолз
|Пятница
|20:57:19
|21:20:22
|0.9
|2.5
|10
|25.12.2016
|Джинглики
|Воскресенье
|11:59:51
|12:21:50
|0.8
|3.0
МОСКВА-24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Мегаполис
|Суббота
|19:00:04
|19:11:37
|0.6
|1.7
|2
|19.12.2016
|Простые решения
|Понедельник
|19:42:07
|19:52:11
|0.5
|1.6
|3
|24.12.2016
|И о погоде
|Суббота
|22:33:33
|22:55:39
|0.5
|1.3
|4
|24.12.2016
|Специальный репортаж (Москва 24)
|Суббота
|23:18:12
|23:28:22
|0.5
|1.4
|5
|24.12.2016
|Пищевая революция
|Суббота
|19:14:45
|19:54:54
|0.5
|1.3
|6
|20.12.2016
|Московский патруль
|Вторник
|10:33:24
|10:43:52
|0.4
|3.3
|7
|20.12.2016
|Сеть
|Вторник
|10:43:52
|10:54:07
|0.4
|3.1
|8
|20.12.2016
|Строительство в деталях
|Вторник
|00:34:00
|00:54:01
|0.4
|2.3
|9
|24.12.2016
|Нереальные аферисты
|Суббота
|13:33:19
|13:53:22
|0.4
|1.7
|10
|23.12.2016
|Пресс-конференция Президента России Владимира Путина
|Пятница
|12:03:02
|15:54:07
|0.4
|1.9
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Аферисты в сетях
|Воскресенье
|23:00:04
|00:06:11
|ПЯТНИЦА
|1.0
|3.3
|2
|22.12.2016
|На ножах
|Четверг
|21:59:15
|23:02:55
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.2
|3
|25.12.2016
|Аферисты в сетях (повтор)
|Воскресенье
|22:00:12
|23:00:04
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.1
|4
|22.12.2016
|Лузеры
|Четверг
|23:02:55
|00:59:29
|ПЯТНИЦА
|0.8
|3.0
|5
|25.12.2016
|Ревизорро
|Воскресенье
|20:58:01
|22:00:12
|ПЯТНИЦА
|0.7
|1.6
|6
|21.12.2016
|Сверхъестественное
|Среда
|23:02:31
|23:56:30
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.2
|7
|24.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка
|Суббота
|14:04:52
|15:04:31
|ПЯТНИЦА
|0.6
|2.4
|8
|19.12.2016
|Орел & решка. Юбилейный
|Понедельник
|15:02:42
|15:59:43
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.6
|9
|19.12.2016
|Орел & решка. На краю света
|Понедельник
|17:01:04
|18:01:01
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.0
|10
|23.12.2016
|Орел & решка
|Пятница
|10:57:11
|11:53:03
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.9
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.12.2016
|Моя прекрасная няня
|Среда
|19:09:54
|19:44:06
|СТС LOVE
|0.5
|1.6
|2
|22.12.2016
|Не родись красивой
|Четверг
|21:16:04
|23:00:12
|СТС LOVE
|0.5
|1.3
|3
|20.12.2016
|Сердца за любовь
|Вторник
|13:25:44
|14:25:49
|СТС LOVE
|0.4
|2.3
|4
|20.12.2016
|Кремлевские курсанты
|Вторник
|14:25:49
|16:21:50
|СТС LOVE
|0.3
|1.8
|5
|25.12.2016
|Папины дочки
|Воскресенье
|12:22:12
|12:47:50
|СТС LOVE
|0.3
|1.0
|6
|24.12.2016
|Супергерл
|Суббота
|22:00:17
|22:51:26
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|7
|23.12.2016
|Смешарики. Пинкод
|Пятница
|09:14:49
|09:21:19
|СТС LOVE
|0.2
|2.0
|8
|20.12.2016
|Смешарики
|Вторник
|07:54:34
|08:07:36
|СТС LOVE
|0.2
|2.1
|9
|24.12.2016
|Страшная Любовь
|Суббота
|21:00:04
|22:00:17
|СТС LOVE
|0.2
|0.4
|10
|25.12.2016
|Модная полиция
|Воскресенье
|21:00:47
|21:31:01
|СТС LOVE
|0.2
|0.4
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|24.12.2016
|Последний легион
|Суббота
|17:46:44
|19:43:40
|ЧЕ
|1.2
|3.5
|2
|21.12.2016
|КВН на бис
|Среда
|19:30:04
|21:31:59
|ЧЕ
|1.0
|2.8
|3
|25.12.2016
|Батя
|Воскресенье
|20:04:29
|21:01:58
|ЧЕ
|0.8
|2.0
|4
|24.12.2016
|Жанна Д'Арк
|Суббота
|14:30:03
|17:46:44
|ЧЕ
|0.8
|3.0
|5
|25.12.2016
|Цель вижу
|Воскресенье
|22:00:01
|23:53:10
|ЧЕ
|0.7
|2.0
|6
|19.12.2016
|ДМБ
|Понедельник
|21:30:18
|22:56:45
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|7
|23.12.2016
|Реальный папа
|Пятница
|16:35:23
|18:30:03
|ЧЕ
|0.5
|2.1
|8
|25.12.2016
|Сказка для Наташи
|Воскресенье
|08:43:22
|08:53:09
|ЧЕ
|0.4
|4.4
|9
|24.12.2016
|Убойная парочка: Старски и Хатч
|Суббота
|20:42:27
|22:43:21
|ЧЕ
|0.4
|1.0
|10
|25.12.2016
|Возвращение Домовенка
|Воскресенье
|08:56:51
|09:06:20
|ЧЕ
|0.4
|3.7
EUROSPORT 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|25.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
|Воскресенье
|16:36:33
|17:01:19
|EUROSPORT 1
|0.2
|0.5
|2
|23.12.2016
|Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс
|Пятница
|17:00:23
|18:10:39
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.5
|3
|21.12.2016
|Хоккей. НХЛ
|Среда
|20:05:31
|21:13:06
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|4
|24.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования
|Суббота
|19:42:52
|20:11:59
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|5
|24.12.2016
|Прыжки с трамплина на лыжах. Кубок мира
|Суббота
|09:22:19
|10:30:16
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.6
|6
|25.12.2016
|Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
|Воскресенье
|23:22:57
|23:45:37
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.3
|7
|20.12.2016
|Горнолыжный спорт. Кубок мира. Супергигант. Женщины
|Вторник
|14:35:24
|15:22:29
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.5
|8
|21.12.2016
|Горнолыжный спорт. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом
|Среда
|17:02:48
|18:11:26
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
|9
|20.12.2016
|Хоккей. НХЛ. Обзор
|Вторник
|21:31:50
|21:55:22
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.2
|10
|20.12.2016
|Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины
|Вторник
|12:15:30
|13:24:34
|EUROSPORT 1
|0.1
|0.4
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.12.2016
|Комеди Клаб
|Четверг
|23:00:58
|23:56:39
|ТНТ 4
|0.9
|2.8
|2
|24.12.2016
|Счастливы вместе
|Суббота
|13:30:55
|13:59:50
|ТНТ 4
|0.6
|2.4
|3
|25.12.2016
|Comedy Woman
|Воскресенье
|18:29:57
|19:00:04
|ТНТ 4
|0.6
|1.5
|4
|25.12.2016
|Необъяснимо, но факт
|Воскресенье
|23:56:06
|00:40:25
|ТНТ 4
|0.4
|1.6
|5
|23.12.2016
|Комеди Клаб. С Новым Годом!
|Пятница
|23:00:56
|23:58:06
|ТНТ 4
|0.4
|1.2
|6
|22.12.2016
|Наша Russia
|Четверг
|21:30:24
|21:59:11
|ТНТ 4
|0.4
|0.9
|7
|21.12.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Среда
|00:48:23
|00:56:46
|ТНТ 4
|0.4
|2.2
|8
|24.12.2016
|Comedy Woman. Лучшее
|Суббота
|05:51:58
|06:00:02
|ТНТ 4
|0.3
|7.1
|9
|23.12.2016
|Большие чувства. Ночная версия
|Пятница
|03:30:19
|03:59:59
|ТНТ 4
|0.3
|5.3
|10
|25.12.2016
|Универ
|Воскресенье
|13:29:54
|13:59:48
|ТНТ 4
|0.3
|1.0
Advertology.Ru
19.01.2017
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