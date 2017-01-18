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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (19/12/2016 - 25/12/2016)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (19/12/2016 - 25/12/2016)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19/12/2016 - 25/12/2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.12.2016 Голос Пятница 22:00:23 00:00:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 22.5
2 19.12.2016 Время Понедельник 21:00:07 21:34:42 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.4 16.9
3 25.12.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 23:05:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 16.1
4 25.12.2016 Лучше всех! Воскресенье 18:21:12 21:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 16.1
5 25.12.2016 Новости. (15:00 сб, вск) Воскресенье 15:00:08 15:23:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 19.6
6 25.12.2016 Вечерние новости Воскресенье 18:00:07 18:21:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.9
7 24.12.2016 КВН - 2016. Высшая лига Суббота 21:21:54 23:42:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.8 15.1
8 20.12.2016 Пусть говорят Вторник 19:50:56 20:58:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.5
9 19.12.2016 Выйти замуж за Пушкина Понедельник 21:34:42 23:33:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 15.3
10 23.12.2016 Человек и закон Пятница 18:52:14 19:53:52 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 14.9

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:08 22:28:28 РОССИЯ1 6.6 16.1
2 19.12.2016 Вести. (20:00) Понедельник 20:59:13 21:09:03 РОССИЯ1 6.5 17.3
3 22.12.2016 Тайны следствия - 15 Четверг 20:59:16 22:54:09 РОССИЯ1 6.4 17.2
4 25.12.2016 Синяя птица Воскресенье 16:32:14 19:58:46 РОССИЯ1 6.0 16.8
5 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:03:08 15:54:12 РОССИЯ1 5.6 27.8
6 22.12.2016 Местное время Четверг 20:43:59 20:59:16 РОССИЯ1 5.5 14.6
7 20.12.2016 Вести. Специальный выпуск Вторник 22:55:07 23:06:21 РОССИЯ1 5.1 15.5
8 21.12.2016 60 минут Среда 18:49:03 19:58:52 РОССИЯ1 4.8 15.4
9 25.12.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:28:28 01:32:39 РОССИЯ1 4.6 17.0
10 25.12.2016 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:08 14:33:17 РОССИЯ1 4.5 16.0

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:07 20:07:04 НТВ 4.4 11.4
2 25.12.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:04:06 19:00:07 НТВ 3.8 10.3
3 25.12.2016 Дачный ответ Воскресенье 12:01:36 13:00:06 НТВ 3.7 13.5
4 19.12.2016 Мент в законе 9 Понедельник 19:42:32 20:41:13 НТВ 3.7 10.3
5 24.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:04:53 НТВ 3.5 9.9
6 19.12.2016 Говорим и показываем Понедельник 18:03:02 18:58:47 НТВ 3.4 12.9
7 25.12.2016 Ментовские войны-5 Воскресенье 23:01:20 23:51:21 НТВ 3.4 10.3
8 24.12.2016 Секрет на миллион Суббота 17:00:17 18:59:48 НТВ 3.3 10.6
9 25.12.2016 Своя игра Воскресенье 15:05:49 15:59:46 НТВ 3.3 10.9
10 19.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:42:32 НТВ 3.3 10.1

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Хоббит: битва пяти воинств Суббота 21:00:28 23:43:04 СТС 4.1 10.8
2 19.12.2016 Поездка в Америку Понедельник 21:01:41 23:16:24 СТС 3.2 8.7
3 23.12.2016 Джон Картер Пятница 21:00:14 23:35:02 СТС 3.1 8.9
4 23.12.2016 Уральские пельмени Пятница 19:29:43 21:00:14 СТС 2.9 8.5
5 22.12.2016 Отель "Элеон" Четверг 20:30:50 21:01:42 СТС 2.7 7.1
6 24.12.2016 Хранители снов Суббота 19:10:17 21:00:28 СТС 2.4 6.6
7 19.12.2016 Воронины Понедельник 19:29:10 20:00:26 СТС 2.4 7.0
8 20.12.2016 Двое: я и моя тень Вторник 21:02:29 23:01:37 СТС 2.2 6.0
9 19.12.2016 Отель "Элеон" (повтор) Понедельник 20:00:26 20:30:20 СТС 2.2 6.2
10 25.12.2016 Орудия смерти: Город костей Воскресенье 20:57:10 23:30:01 СТС 2.1 5.6

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Постскриптум Суббота 21:00:06 22:11:12 3.5 8.8
2 24.12.2016 Колодец забытых желаний Суббота 20:03:28 20:59:46 3.2 8.3
3 24.12.2016 Право знать! Суббота 22:11:12 23:44:08 2.8 7.4
4 25.12.2016 Тот, кто рядом Воскресенье 21:55:18 22:54:14 2.3 5.9
5 24.12.2016 События Суббота 23:44:08 23:54:33 2.2 7.4
6 25.12.2016 Чужие и близкие Воскресенье 19:59:19 20:57:26 2.1 5.1
7 24.12.2016 Юрочка Суббота 14:48:35 15:21:26 2.0 8.2
8 24.12.2016 События. (14:30) Суббота 14:30:06 14:48:15 2.0 8.4
9 21.12.2016 Петровка, 38 Среда 21:44:47 21:59:48 1.8 4.8
10 23.12.2016 Право голоса Пятница 20:42:56 22:00:01 1.8 5.2

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Про Федота-стрельца, удалого молодца Суббота 20:37:07 21:32:23 РОССИЯ К 1.7 4.5
2 24.12.2016 Семь стариков и одна девушка Суббота 19:16:42 20:34:37 РОССИЯ К 1.2 3.3
3 24.12.2016 Острова Суббота 21:32:48 22:11:31 РОССИЯ К 1.2 3.0
4 25.12.2016 Приключения капитана Врунгеля Воскресенье 16:32:08 18:29:39 РОССИЯ К 1.1 3.3
5 23.12.2016 Искатели Пятница 21:48:27 22:32:34 РОССИЯ К 1.0 2.7
6 23.12.2016 Синяя птица Пятница 19:46:36 21:45:27 РОССИЯ К 1.0 2.8
7 25.12.2016 Пешком... Воскресенье 13:39:01 14:05:09 РОССИЯ К 0.9 3.2
8 25.12.2016 Библиотека приключений Воскресенье 16:16:46 16:32:08 РОССИЯ К 0.8 2.6
9 24.12.2016 Романтика романса Суббота 18:21:16 19:14:00 РОССИЯ К 0.8 2.3
10 20.12.2016 Люди и манекены Вторник 13:40:58 14:56:53 РОССИЯ К 0.8 4.8

РЕН-ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.12.2016 Гроб Господень - открытие главной тайны человечества Пятница 18:00:27 19:00:03 2.9 10.7
2 24.12.2016 "Задорнов четвертая власть" концерт Михаила Задорнова Суббота 20:58:31 22:53:24 2.5 6.3
3 19.12.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:09 19:29:55 2.5 7.7
4 24.12.2016 Михаил Задорнов. "Наблюдашки и размышлизмы" Суббота 19:00:57 20:58:31 2.3 6.4
5 22.12.2016 Самые шокирующие гипотезы Четверг 18:00:26 19:00:06 2.2 8.6
6 22.12.2016 Новости. (19:30) Четверг 19:30:05 19:59:02 2.1 6.0
7 24.12.2016 Военная тайна Суббота 16:35:05 17:02:44 1.9 6.6
8 25.12.2016 Новости. Экстренный выпуск Воскресенье 14:55:17 15:11:32 1.8 6.3
9 22.12.2016 Смотреть всем! Четверг 21:30:48 22:59:57 1.8 4.8
10 24.12.2016 Новости. (16:30) Суббота 16:30:05 16:35:05 1.7 6.3

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Битва экстрасенсов Суббота 20:00:24 21:31:30 ТНТ 4.5 11.8
2 25.12.2016 Однажды в России Воскресенье 21:02:31 22:04:58 ТНТ 3.6 8.6
3 24.12.2016 Танцы Суббота 21:31:30 23:37:21 ТНТ 3.2 8.3
4 20.12.2016 Пьяная фирма Вторник 22:00:04 23:00:17 ТНТ 2.8 7.9
5 24.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:11 20:00:24 ТНТ 2.8 7.8
6 25.12.2016 Stand up Воскресенье 22:04:58 23:05:01 ТНТ 2.8 7.4
7 25.12.2016 Большой Stand Up Концерт Павла Воли Воскресенье 19:59:53 21:02:31 ТНТ 2.7 6.6
8 20.12.2016 Дом - 2. Город Любви Вторник 23:00:17 00:02:00 ТНТ 2.5 8.5
9 25.12.2016 Комеди Клаб Воскресенье 19:30:13 19:59:53 ТНТ 2.5 6.3
10 20.12.2016 Ольга Вторник 19:30:10 19:59:38 ТНТ 2.3 6.9

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.12.2016 Слепая Среда 18:02:38 18:33:24 2.1 8.7
2 23.12.2016 Человек-невидимка Пятница 18:58:57 19:58:59 1.6 5.3
3 21.12.2016 Гадалка Среда 17:02:19 17:36:26 1.6 7.6
4 19.12.2016 Анна детективъ Понедельник 20:29:51 21:30:59 1.5 4.1
5 25.12.2016 Глубокое синее море Воскресенье 21:05:39 23:05:42 1.3 3.2
6 23.12.2016 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной Пятница 17:59:00 18:58:57 1.3 4.7
7 21.12.2016 Чудотворец Среда 18:33:24 19:32:52 1.2 4.3
8 25.12.2016 Филадельфийский эксперимент Воскресенье 15:21:10 17:03:08 1.2 3.8
9 22.12.2016 Кости Четверг 22:23:57 23:18:40 1.1 3.3
10 24.12.2016 Взрыв из прошлого Суббота 18:57:42 20:57:42 1.1 3.1

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:30:39 09:59:56 EURONEWS 0.5 3.3
2 21.12.2016 Новости EuroNews (08:30) Среда 08:30:18 09:00:22 EURONEWS 0.4 4.1
3 20.12.2016 Новости EuroNews (09:00) Вторник 08:59:59 09:30:12 EURONEWS 0.4 3.6
4 24.12.2016 Новости EuroNews (07:30) Суббота 07:29:51 08:00:01 EURONEWS 0.4 5.4
5 21.12.2016 Новости EuroNews (08:00) Среда 08:00:23 08:30:18 EURONEWS 0.3 3.1
6 24.12.2016 Новости EuroNews (07:00) Суббота 07:00:03 07:29:51 EURONEWS 0.3 5.5
7 20.12.2016 Новости EuroNews (02:00) Вторник 02:00:43 02:30:20 EURONEWS 0.3 3.6
8 21.12.2016 Новости EuroNews (06:30) Среда 06:30:37 06:59:58 EURONEWS 0.2 3.0
9 20.12.2016 Новости EuroNews (02:30) Вторник 02:30:20 03:00:07 EURONEWS 0.2 3.4
10 20.12.2016 Новости EuroNews (00:00) Вторник 00:00:07 00:30:08 EURONEWS 0.2 0.7

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Жажда мести Воскресенье 22:00:20 22:54:12 МИР 0.5 1.3
2 23.12.2016 Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен Пятница 01:04:11 02:22:56 МИР 0.5 3.6
3 20.12.2016 Гаишники Вторник 21:08:53 22:02:39 МИР 0.5 1.3
4 22.12.2016 Новости Четверг 15:59:06 16:13:58 МИР 0.5 2.7
5 22.12.2016 Гаишники. Продолжение Четверг 20:15:15 21:07:18 МИР 0.5 1.2
6 20.12.2016 Президент и его внучка Вторник 22:02:39 23:53:48 МИР 0.4 1.4
7 22.12.2016 Возвращение Мухтара Четверг 17:06:15 17:58:52 МИР 0.4 1.8
8 24.12.2016 Огонь, вода и... медные трубы Суббота 12:54:00 14:16:59 МИР 0.4 1.6
9 24.12.2016 Тариф "Новогодний" Суббота 23:37:17 01:05:24 МИР 0.4 1.4
10 20.12.2016 Двенадцать стульев Вторник 23:53:48 02:46:32 МИР 0.4 2.6

360°

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Вкусно 360 Воскресенье 10:11:00 10:59:59 360° 0.4 1.8
2 19.12.2016 Все просто Понедельник 01:45:00 03:08:18 360° 0.4 5.2
3 23.12.2016 Мымра Пятница 21:00:15 22:35:51 360° 0.3 1.0
4 21.12.2016 Телеканал "Вертолет 360" Среда 05:59:59 07:09:55 360° 0.3 4.1
5 24.12.2016 Широка река Суббота 19:03:20 20:00:03 360° 0.3 0.8
6 24.12.2016 Отдых 360 Суббота 02:11:33 02:59:52 360° 0.3 2.3
7 21.12.2016 Большие новости Среда 05:00:00 05:59:59 360° 0.2 4.8
8 25.12.2016 ДоброДел Воскресенье 19:29:37 20:00:04 360° 0.2 0.6
9 25.12.2016 Усков 360 Воскресенье 16:55:46 19:29:37 360° 0.2 0.6
10 25.12.2016 Молодая Виктория Воскресенье 20:30:21 22:26:46 360° 0.2 0.6

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.12.2016 Верните мне красоту Четверг 21:55:05 23:05:06 0.7 1.8
2 24.12.2016 Укрощение строптивого Суббота 22:00:02 00:05:06 0.5 1.5
3 25.12.2016 Папа попал Воскресенье 21:27:39 23:19:43 0.5 1.2
4 25.12.2016 Мыслить, как преступник Воскресенье 23:19:43 00:09:19 0.4 1.4
5 23.12.2016 Беременна в 16 Пятница 12:25:52 13:25:59 0.3 1.4
6 21.12.2016 В теме Среда 22:59:54 23:29:26 0.3 0.9
7 23.12.2016 Спасите моего ребенка Пятница 19:30:20 21:01:21 0.3 0.8
8 21.12.2016 Я стесняюсь своего тела Среда 23:29:26 01:13:41 0.3 1.2
9 25.12.2016 Популярная правда. Потери года Воскресенье 01:31:34 01:53:38 0.2 1.5
10 19.12.2016 Топ шеф. Десерты Понедельник 15:58:05 17:42:16 0.2 0.8

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная программа. Женщины Суббота 17:00:38 18:36:21 МАТЧ ТВ 0.8 2.7
2 19.12.2016 Футбол. Чемпионат Англии Понедельник 23:55:45 01:01:28 МАТЧ ТВ 0.7 3.6
3 21.12.2016 Футбол. Чемпионат Германии Среда 22:56:34 23:54:42 МАТЧ ТВ 0.7 2.3
4 23.12.2016 Футбол. Суперкубок Италии Пятница 20:30:31 22:20:13 МАТЧ ТВ 0.7 1.9
5 24.12.2016 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа Суббота 14:37:14 15:19:24 МАТЧ ТВ 0.6 2.7
6 25.12.2016 Бокс Воскресенье 16:00:03 16:10:06 МАТЧ ТВ 0.6 1.9
7 24.12.2016 Профессиональный бокс Суббота 15:42:13 17:00:13 МАТЧ ТВ 0.6 2.1
8 24.12.2016 Не отступать и не сдаваться Суббота 19:06:33 21:04:06 МАТЧ ТВ 0.6 1.5
9 20.12.2016 #новости Вторник 23:01:18 23:11:31 МАТЧ ТВ 0.5 1.6
10 20.12.2016 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017 Вторник 19:01:48 20:08:59 МАТЧ ТВ 0.5 1.6

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Барбоскины Суббота 15:16:45 15:31:43 КАРУСЕЛЬ 1.2 5.0
2 25.12.2016 Фиксики Воскресенье 11:22:23 11:36:23 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.5
3 24.12.2016 Том и Джерри Суббота 22:37:35 22:58:44 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.8
4 25.12.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Воскресенье 17:36:26 17:59:25 КАРУСЕЛЬ 1.0 3.0
5 22.12.2016 Спокойной ночи, малыши! Четверг 20:32:51 20:46:13 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
6 25.12.2016 Шоу Тома и Джерри Воскресенье 19:38:14 20:00:13 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.5
7 22.12.2016 Ми-ми-мишки Четверг 20:25:47 20:31:47 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.6
8 25.12.2016 Маша и медведь Воскресенье 23:12:42 23:26:19 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.7
9 25.12.2016 Секреты маленького Шефа Воскресенье 11:37:07 12:04:20 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.2
10 22.12.2016 Литтл Чармерс Четверг 20:01:43 20:24:58 КАРУСЕЛЬ 0.8 2.4

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 23.12.2016 Понаехали тут Пятница 19:00:46 22:45:36 1.5 4.4
2 22.12.2016 Две судьбы Четверг 20:01:15 20:57:54 1.3 3.6
3 24.12.2016 Бабушка на сносях Суббота 19:01:46 22:56:53 1.3 3.4
4 25.12.2016 А снег кружит... Воскресенье 19:01:46 22:52:10 1.1 2.8
5 24.12.2016 Восточные жены Суббота 22:56:57 23:57:04 1.0 2.9
6 20.12.2016 Второе дыхание Вторник 22:01:01 22:58:55 0.9 2.4
7 22.12.2016 Давай разведемся! Четверг 12:00:25 12:59:52 0.8 5.0
8 23.12.2016 Предлагаемые обстоятельства Пятница 16:56:49 17:59:16 0.8 3.6
9 21.12.2016 6 кадров Среда 00:00:07 00:29:01 0.8 3.8
10 23.12.2016 Заговор диетологов Пятница 22:45:36 23:53:40 0.7 2.2

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Табачный капитан Суббота 17:03:19 17:58:56 1.5 5.1
2 24.12.2016 Задело! Суббота 18:09:47 18:20:09 1.5 4.6
3 24.12.2016 Новости дня Суббота 18:00:07 18:09:47 1.3 4.3
4 25.12.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 20:05:58 20:29:04 1.3 3.3
5 20.12.2016 Отряд Кочубея Вторник 17:03:25 17:59:48 1.3 5.9
6 23.12.2016 ТАСС уполномочен заявить Пятница 23:03:58 00:23:45 1.3 4.3
7 24.12.2016 Если враг не сдается... Суббота 18:23:14 20:00:55 1.2 3.6
8 25.12.2016 Новости дня. Специальный выпуск Воскресенье 20:00:07 20:05:43 1.2 3.1
9 24.12.2016 Контрудар Суббота 20:01:55 21:40:19 1.2 3.2
10 24.12.2016 Отряд особого назначения Суббота 21:40:19 21:59:58 1.0 2.6

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.12.2016 След Четверг 21:14:26 22:00:09 4.0 10.5
2 22.12.2016 Детективы Четверг 19:58:46 20:25:18 3.7 10.4
3 21.12.2016 Сейчас (22:00) Среда 22:00:11 22:27:48 3.0 8.0
4 19.12.2016 Сейчас (18.30) Понедельник 18:30:11 19:03:44 2.1 7.5
5 19.12.2016 Момент истины Понедельник 23:16:38 00:15:54 1.9 7.4
6 25.12.2016 Главное Воскресенье 17:59:54 20:15:15 1.7 4.4
7 24.12.2016 Застава Суббота 00:15:37 01:04:41 1.6 6.6
8 19.12.2016 Место происшествия. О главном Понедельник 00:15:54 01:25:25 1.2 7.0
9 20.12.2016 Белые волки - 2 Вторник 17:35:56 18:29:58 1.1 4.6
10 23.12.2016 Морской патруль Пятница 16:02:03 18:29:58 1.1 5.0

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Американский папаша Воскресенье 19:45:23 20:05:34 2X2 0.6 1.5
2 25.12.2016 Гриффины Воскресенье 20:08:54 20:29:09 2X2 0.5 1.3
3 21.12.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 13:14:29 13:25:27 2X2 0.5 3.2
4 25.12.2016 Симпсоны Воскресенье 17:31:28 17:51:09 2X2 0.4 1.0
5 19.12.2016 Время приключений Понедельник 13:41:16 13:51:02 2X2 0.3 1.7
6 24.12.2016 Фарго Суббота 23:13:57 00:09:54 2X2 0.3 0.9
7 23.12.2016 Бессмертное кино Пятница 23:19:46 23:44:23 2X2 0.2 0.7
8 23.12.2016 Школа 13: Игрооргии Пятница 23:04:25 23:16:15 2X2 0.2 0.6
9 19.12.2016 Подозрительная Сова Понедельник 22:48:58 22:59:58 2X2 0.2 0.5
10 22.12.2016 Покемон XY Четверг 07:35:27 07:59:26 2X2 0.2 1.6

МОСКВА. ДОВЕРИЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Виола Тараканова. В мире преступных страстей-3 Воскресенье 17:43:13 18:39:44 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.7 1.8
2 25.12.2016 Старики-разбойники Воскресенье 21:09:31 22:43:34 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.4
3 20.12.2016 Чисто английские убийства Вторник 19:10:52 20:00:45 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.7
4 20.12.2016 Здравствуйте, я ваша тетя! Вторник 20:00:45 21:55:39 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.4
5 20.12.2016 Последняя роль Георгия Юматова Вторник 21:55:39 22:45:00 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.3
6 25.12.2016 Тот самый Мюнхгаузен Воскресенье 18:39:44 21:09:31 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.5 1.1
7 23.12.2016 Раскрывая мистические тайны Пятница 22:05:33 22:55:03 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.2
8 19.12.2016 Рудольф Нуриев. Контракт со смертью Понедельник 21:36:55 22:27:34 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 1.1
9 21.12.2016 Четыре танкиста и собака Среда 11:35:30 12:37:53 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.4 2.5
10 21.12.2016 Метод Фрейда Среда 17:09:29 18:08:43 МОСКВА. ДОВЕРИЕ 0.3 1.5

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Вести. Срочно Воскресенье 10:49:26 11:58:50 РОССИЯ 24 1.2 4.8
2 21.12.2016 Вести. Большой информационный вечер Среда 21:59:44 22:58:22 РОССИЯ 24 1.1 3.1
3 21.12.2016 Вести. Дежурная часть Среда 21:33:55 21:59:44 РОССИЯ 24 1.0 2.7
4 25.12.2016 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 10:19:38 10:46:04 РОССИЯ 24 0.9 4.2
5 25.12.2016 Вести сейчас Воскресенье 09:39:38 09:46:10 РОССИЯ 24 0.9 5.7
6 24.12.2016 Вести. Бесогон TV Суббота 19:14:15 19:53:06 РОССИЯ 24 0.9 2.5
7 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:04:00 15:54:15 РОССИЯ 24 0.8 3.7
8 20.12.2016 Расследование Эдуарда Петрова Вторник 23:07:55 23:57:27 РОССИЯ 24 0.7 2.5
9 25.12.2016 Вести недели Воскресенье 23:00:10 01:16:16 РОССИЯ 24 0.7 2.7
10 24.12.2016 Международное обозрение Суббота 10:04:00 10:58:56 РОССИЯ 24 0.7 3.8

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Рататуй Суббота 19:29:06 21:46:06 1.3 3.5
2 25.12.2016 Хранитель Лев: герои саванны Воскресенье 10:29:25 10:51:17 1.2 5.5
3 25.12.2016 Герои в масках Воскресенье 11:27:08 11:50:12 1.2 4.4
4 23.12.2016 Питер Пен в Нетландии Пятница 19:30:26 20:56:54 1.1 3.4
5 25.12.2016 Дорога на Эльдорадо Воскресенье 19:30:14 21:12:56 1.1 2.8
6 19.12.2016 Красавица и чудовище Понедельник 19:29:45 21:11:11 1.0 2.8
7 21.12.2016 Звездная принцесса и силы зла Среда 21:14:49 21:35:58 0.9 2.4
8 25.12.2016 София Прекрасная Воскресенье 09:32:01 09:54:19 0.9 5.8
9 23.12.2016 Гравити Фолз Пятница 20:57:19 21:20:22 0.9 2.5
10 25.12.2016 Джинглики Воскресенье 11:59:51 12:21:50 0.8 3.0

МОСКВА-24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Мегаполис Суббота 19:00:04 19:11:37 МОСКВА-24 0.6 1.7
2 19.12.2016 Простые решения Понедельник 19:42:07 19:52:11 МОСКВА-24 0.5 1.6
3 24.12.2016 И о погоде Суббота 22:33:33 22:55:39 МОСКВА-24 0.5 1.3
4 24.12.2016 Специальный репортаж (Москва 24) Суббота 23:18:12 23:28:22 МОСКВА-24 0.5 1.4
5 24.12.2016 Пищевая революция Суббота 19:14:45 19:54:54 МОСКВА-24 0.5 1.3
6 20.12.2016 Московский патруль Вторник 10:33:24 10:43:52 МОСКВА-24 0.4 3.3
7 20.12.2016 Сеть Вторник 10:43:52 10:54:07 МОСКВА-24 0.4 3.1
8 20.12.2016 Строительство в деталях Вторник 00:34:00 00:54:01 МОСКВА-24 0.4 2.3
9 24.12.2016 Нереальные аферисты Суббота 13:33:19 13:53:22 МОСКВА-24 0.4 1.7
10 23.12.2016 Пресс-конференция Президента России Владимира Путина Пятница 12:03:02 15:54:07 МОСКВА-24 0.4 1.9

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Аферисты в сетях Воскресенье 23:00:04 00:06:11 ПЯТНИЦА 1.0 3.3
2 22.12.2016 На ножах Четверг 21:59:15 23:02:55 ПЯТНИЦА 0.8 2.2
3 25.12.2016 Аферисты в сетях (повтор) Воскресенье 22:00:12 23:00:04 ПЯТНИЦА 0.8 2.1
4 22.12.2016 Лузеры Четверг 23:02:55 00:59:29 ПЯТНИЦА 0.8 3.0
5 25.12.2016 Ревизорро Воскресенье 20:58:01 22:00:12 ПЯТНИЦА 0.7 1.6
6 21.12.2016 Сверхъестественное Среда 23:02:31 23:56:30 ПЯТНИЦА 0.7 2.2
7 24.12.2016 Орел & решка. Кругосветка Суббота 14:04:52 15:04:31 ПЯТНИЦА 0.6 2.4
8 19.12.2016 Орел & решка. Юбилейный Понедельник 15:02:42 15:59:43 ПЯТНИЦА 0.5 2.6
9 19.12.2016 Орел & решка. На краю света Понедельник 17:01:04 18:01:01 ПЯТНИЦА 0.5 2.0
10 23.12.2016 Орел & решка Пятница 10:57:11 11:53:03 ПЯТНИЦА 0.5 2.9

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.12.2016 Моя прекрасная няня Среда 19:09:54 19:44:06 СТС LOVE 0.5 1.6
2 22.12.2016 Не родись красивой Четверг 21:16:04 23:00:12 СТС LOVE 0.5 1.3
3 20.12.2016 Сердца за любовь Вторник 13:25:44 14:25:49 СТС LOVE 0.4 2.3
4 20.12.2016 Кремлевские курсанты Вторник 14:25:49 16:21:50 СТС LOVE 0.3 1.8
5 25.12.2016 Папины дочки Воскресенье 12:22:12 12:47:50 СТС LOVE 0.3 1.0
6 24.12.2016 Супергерл Суббота 22:00:17 22:51:26 СТС LOVE 0.2 0.6
7 23.12.2016 Смешарики. Пинкод Пятница 09:14:49 09:21:19 СТС LOVE 0.2 2.0
8 20.12.2016 Смешарики Вторник 07:54:34 08:07:36 СТС LOVE 0.2 2.1
9 24.12.2016 Страшная Любовь Суббота 21:00:04 22:00:17 СТС LOVE 0.2 0.4
10 25.12.2016 Модная полиция Воскресенье 21:00:47 21:31:01 СТС LOVE 0.2 0.4

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 24.12.2016 Последний легион Суббота 17:46:44 19:43:40 ЧЕ 1.2 3.5
2 21.12.2016 КВН на бис Среда 19:30:04 21:31:59 ЧЕ 1.0 2.8
3 25.12.2016 Батя Воскресенье 20:04:29 21:01:58 ЧЕ 0.8 2.0
4 24.12.2016 Жанна Д'Арк Суббота 14:30:03 17:46:44 ЧЕ 0.8 3.0
5 25.12.2016 Цель вижу Воскресенье 22:00:01 23:53:10 ЧЕ 0.7 2.0
6 19.12.2016 ДМБ Понедельник 21:30:18 22:56:45 ЧЕ 0.5 1.4
7 23.12.2016 Реальный папа Пятница 16:35:23 18:30:03 ЧЕ 0.5 2.1
8 25.12.2016 Сказка для Наташи Воскресенье 08:43:22 08:53:09 ЧЕ 0.4 4.4
9 24.12.2016 Убойная парочка: Старски и Хатч Суббота 20:42:27 22:43:21 ЧЕ 0.4 1.0
10 25.12.2016 Возвращение Домовенка Воскресенье 08:56:51 09:06:20 ЧЕ 0.4 3.7

EUROSPORT 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 25.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт Воскресенье 16:36:33 17:01:19 EUROSPORT 1 0.2 0.5
2 23.12.2016 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс Пятница 17:00:23 18:10:39 EUROSPORT 1 0.1 0.5
3 21.12.2016 Хоккей. НХЛ Среда 20:05:31 21:13:06 EUROSPORT 1 0.1 0.3
4 24.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования Суббота 19:42:52 20:11:59 EUROSPORT 1 0.1 0.3
5 24.12.2016 Прыжки с трамплина на лыжах. Кубок мира Суббота 09:22:19 10:30:16 EUROSPORT 1 0.1 0.6
6 25.12.2016 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины Воскресенье 23:22:57 23:45:37 EUROSPORT 1 0.1 0.3
7 20.12.2016 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Супергигант. Женщины Вторник 14:35:24 15:22:29 EUROSPORT 1 0.1 0.5
8 21.12.2016 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом Среда 17:02:48 18:11:26 EUROSPORT 1 0.1 0.4
9 20.12.2016 Хоккей. НХЛ. Обзор Вторник 21:31:50 21:55:22 EUROSPORT 1 0.1 0.2
10 20.12.2016 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины Вторник 12:15:30 13:24:34 EUROSPORT 1 0.1 0.4

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.12.2016 Комеди Клаб Четверг 23:00:58 23:56:39 ТНТ 4 0.9 2.8
2 24.12.2016 Счастливы вместе Суббота 13:30:55 13:59:50 ТНТ 4 0.6 2.4
3 25.12.2016 Comedy Woman Воскресенье 18:29:57 19:00:04 ТНТ 4 0.6 1.5
4 25.12.2016 Необъяснимо, но факт Воскресенье 23:56:06 00:40:25 ТНТ 4 0.4 1.6
5 23.12.2016 Комеди Клаб. С Новым Годом! Пятница 23:00:56 23:58:06 ТНТ 4 0.4 1.2
6 22.12.2016 Наша Russia Четверг 21:30:24 21:59:11 ТНТ 4 0.4 0.9
7 21.12.2016 Комеди Клаб. Лучшее Среда 00:48:23 00:56:46 ТНТ 4 0.4 2.2
8 24.12.2016 Comedy Woman. Лучшее Суббота 05:51:58 06:00:02 ТНТ 4 0.3 7.1
9 23.12.2016 Большие чувства. Ночная версия Пятница 03:30:19 03:59:59 ТНТ 4 0.3 5.3
10 25.12.2016 Универ Воскресенье 13:29:54 13:59:48 ТНТ 4 0.3 1.0
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Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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19.01.2017 - 11:37
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