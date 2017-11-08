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Объем рынка рекламы в России претендует на 5 место в Европе

Объем рынка рекламы в России претендует на 5 место в Европе

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития рекламного рынка России за первые три квартала 2017 года. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС превысил отметку в 285 млрд. руб., что на 14% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Если рассматривать динамику только 3-го квартала, то она оказалась еще выше, составив 16%.

Сегменты

Январь-Сентябрь   2017 года, млрд. руб

Динамика,

%

Телевидение

116.0-117.0

13%

в т.ч. Основные каналы

112.5-113.5

12%

Нишевые каналы

3.49

42%

Радио

10.3-10.5

2%

Пресса

12.4-12.6

-10%

в т.ч. Газеты

3.4-3.5

-3%

Журналы

7.3-7.4

0%

Рекламные издания

1.6-1.7

-45%

Out of Home

31.1-31.3

9%

в т.ч. Наружная реклама

24.4-24.6

7%

Интернет

115.0-116.0

23%

ИТОГО

285.0-287.0

14%

Суммарный объем региональной рекламы в средствах ее распространения по четырем медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе – в I-III кварталах 2017 года за вычетом НДС, по оценке экспертов АКАР, составил примерно 31.0 млрд.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 3%, при этом сегменты телевидения, радио и наружной рекламы имели положительную динамику, а прессы – отрицательную.

Алексей Ковылов, Президент АКАР, генеральный директор Grey Moscow и Geometry Global:

«Судя по вполне реалистическим прогнозам, рынок медийных коммуникаций в России в текущем году достигнет своего исторического максимума, ориентируясь на объем в размере 400 млрд. руб. Таким образом, он уверенно претендует на 5 позицию в европейском рейтинге, приближаясь к объему рынка Италии. Фактически, можно говорить о восстановлении международных позиций российской рекламной индустрии.

При этом в нынешней конфигурации российский рынок имеет и свою специфику. Прежде всего, это выражается в сверх концентрации медиа-инвестиций в двух сегментах: телевидении и интернете, составляющих более 80% от всего рынка.

Результаты по итогам 3 кварталов 2017 года во многом объясняются укрепившимся доверием рекламодателей к эффективности коммуникаций в изменяющейся экономической среде, а также растущим предложением новых рекламных возможностей на ТВ и в интернете. Они вполне могут стать локомотивом для восстановления  позиций и дальнейшего роста в других сегментах рынка, а также поддержать региональные медиа».

Сергей Веселов, Сопредседатель комитета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР, директор по маркетинговым исследованиям Национального рекламного альянса (НРА)

Российский рекламный рынок в течение всего 2017 года продолжает показывать высокую динамику. Пожалуй, даже более высокую, чем ожидало большинство экспертов. Данные за первые три квартала, подготовленные АКАР, только подтверждают это. Объем рекламных бюджетов за 9 месяцев вырос на 14% – столь высокой динамики мы не наблюдали на нашем рынке с 2011 года. По итогам года мы должны пройти уровень объема рынка в 400 млрд. руб., а, вполне возможно, что выйдем и на отметку, близкую к 410 млрд.

С учетом роста курса рубля к доллару динамика объема российского рекламного рынка за весь 2017 год в долларовом выражении может оказаться еще более впечатляющей – где-то на уровне +28+30% (а такого высокого показателя на нашем рынке не наблюдалось с 2007 года). Поскольку выстраивание рэнкинга национальных рекламных рынков, как правило, осуществляется именно в долларах, то (при прочих равных условиях) наш рынок, достигнув по итогам текущего года ожидаемой сегодня отметки в 7 млрд. долл., заметно приблизится к десятке крупнейших рынков в мире.

Весьма любопытна поквартальная динамика и рынка в целом и отдельных его сегментов. По всему рекламному рынку в 1-м квартале этого года мы имели рост в 13%, во 2-м квартале – 15, а в 3-м – уже 16%. Наиболее динамичный на рынке сегмент – интернет – все три квартала демонстрировал удивительную стабильность, прирастая ежеквартально на 22-23%. А вот телевидение и пресса каждый квартал улучшали свою динамику. При этом, правда, ТВ увеличивало темпы роста – с 9% в 1-м квартале до 16% в 3-м (а подсегмент нишевого ТВ в 3-м квартале показал фантастический по нынешним временам прирост в 50%!), тогда как пресса уменьшала динамику падения – с -18% в начале года до «всего лишь» -2% по итогам последнего квартала.

Частично стабилизировалась ситуация в подсегменте журналов, и по итогам 9 месяцев они впервые за несколько последних лет вышли, что называется «в ноль», прекратив падение. А по итогам отдельно 3-го квартала и газеты, и журналы уже имели положительную динамику. При этом в сегментах наружной рекламы и радио поквартальная динамика в отличие от ТВ и прессы постепенно понижалась: наружка в 1-м квартале показала рост на 12%, а во итогам 3-го квартала уже только +5%; радио сегмент начал год с оптимистичных +8%, а в последующих кварталах его положительная динамика фактически сошла на нет.

В целом, ситуация на рекламном рынке остается весьма благоприятной, думаю, мы можем надеяться, что в следующем году общая динамика по рынку останется высокой.

Данные по объему интернет-рекламы были подготовлены совместно Комитетом по исследованиям IAB Russia

Борис Омельницкий, Президент IAB Russia, директор по развитию сервиса ADFOX компании Яндекс:

«Данные по объемам интернет-рекламы являются предварительными и могут быть уточнены экспертами IAB Russia по итогам года. При этом мы видим, что сегмент интернет-рекламы продолжает расти теми же темпами, что и в первом полугодии: +23% и по итогам трех кварталов почти догоняет сегмент телевизионной рекламы. Основной вклад в поддержание высоких темпов роста обеспечен такими сегментами как видео-реклама в интернете, мобильная реклама, поисковая реклама и performance - инструменты. 

При этом следует учитывать, что аудитория интернета охватывает около 70% населения России преимущественно молодежь и людей среднего возраста в крупных городах, а телевидение охватывает 90% населения среднего и пожилого возраста как в крупных, так и в небольших населенных пунктах. И для крупнейших рекламодателей интернет и телевидение являются взаимодополняющими рекламными медиа, а не субститутами».

09.11.2017

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