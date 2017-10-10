Карта, которая исполняет желания

О чем мечтает каждый ребенок? О вкусном торте, о новой игрушке, о крутом спиннере… Сколько детей, столько и желаний!

В октябре 2017 года Райффайзенбанк совместно с креативным агентством Mullen Lowe Moscow запустили рекламную кампанию нового продукта – детской карты, созданной для самых маленьких клиентов.

С первого дня работа над проектом напоминала создание волшебного эликсира. Креативная команда старалась найти уникальную формулу, которая позволит одновременно достучаться до сердца каждой мамы и исполнить желания каждого ребенка.

В основу кампании лег тот факт, что желания ребенка постоянно меняются. К нему была добавлена креативная оболочка «Исполнение детских желания – это волшебство». Так на свет появилась кампания «Детская карта для детских желаний». Детская карта и специально разработанное детское приложение Raiffeisen Start стали проводниками ребенка в мир сказки. А мама, к счету которой привязана детская карта, выступила в роли Зубной Феи, исполняющей заветные желания своего ребенка.

Об этом был снят трогательный ролик, который можно увидеть на YouTube канале банка и в прероллах.

Съемочный процесс происходил в атмосфере сказки, которую создал на площадке режиссер Илья Соловьев. Благодаря давнему сотрудничеству режиссера, банка и агентства монтажи утверждались быстро и единогласно. Как по волшебству.

Главным героем ролика и всей кампании стал мальчик Алеша, прежде не снимавшийся в рекламе, но справившейся со своей ролью на все сто. Именно его озорное лицо теперь можно встретить во всех отделениях и на всех банкоматах Райффайзенбанка.

Самые яркие, в прямом смысле слова, особенности карты – свечение в темноте и необычный дизайн. Но это еще не все, чем банк готов удивить своих маленьких клиентов.

Чтобы выстроить добрые отношения ребенка с банком с первой карты, был разработан специальный детский Welcome Pack, который выдается при получении карты. В него входит детский лифлет, рассказывающий на понятном ребенку языке, как использовать карту, а также яркие стикеры.

В дополнение к карте было разработано удобное детское приложение Raiffeisen Start. В нем ребенок может отслеживать остаток на своей карте, откладывать и копить деньги на подарки и обучаться финансовой грамотности с помощью милых зверей-помощников.

А еще в октябре у банка стартовали два digital-проекта в детских образовательных сетях Дневник.ру и mel.fm. Там родители и дети смогут узнать больше о детской карте, детском приложении, важности финансовой грамотности для ребенка и даже выиграть призы на Дневник.ру.

В итоге получился яркий проект, который должен напомнить каждому, как просто исполнить детские желания и сделать ребенка счастливым.

Во всяком случае, так считает вся творческая команда:

Клиент - Райффайзенбанк

Начальник управления маркетинга - Иван Курочкин

Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций - Екатерина Остапчук

Менеджер по маркетингу продукта - Александра Рубцова

Ассистент отдела маркетинговых коммуникаций - Ольга Узянова

Mullen Lowe Moscow – креативное агентство

Творческий директор – Павел Ботев

Арт Директор – Даниил Рябота

Копирайтер – Константин Пудан

Директор по работе с клиентами – Алексей Хлестов

Младший менеджер по работе с клиентами – Ева Яблокова

Директор отдела ТВ производства – Сергей Посулихин

Profilm – продакшен

Исполнительный продюсер - Олеся Шепелева

Генеральный продюсер - Михаил Герасимов

Продюсер - Алексей Дмитриев

Ассистент продюсера - Максим Свеженец

Режиссер - Илья Соловьев

Оператор - Александра Мясникова