О стратегии создания бренд дестинации

Завершился Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат», один из ярчайших и крупнейших креативных событий Восточной Европы. Артём Асеев, арт-директор Brandson, вошел в состав жюри «Социальная реклама», а также в рамках деловой программы рассказал о стратегии создания такого уникального продукта, как бренд дестинации.

Фестиваль этого года радует нас не только работами участников, но и блестящим составом жюри. Председатель – Matthias Harbeck, креативный управляющий партнер немецкого агентства Serviceplan, обладатель 25 наград Каннских Львов и один из самых награждаемых креативщиков Германии. Также в состав жюри входят Pablo Pérez-Solero, потомственный рекламщик и основатель топового испанского агенства Bungalow25, Андрей Губайдуллин, исполнительный креативный директор и совладелец российского креативного агентства «Восход», Gerry Human, креативный директор Ogilvy & Mather London, а также многие другие. Вместе с такой командой креативщиков Артём Асеев, арт-директор Brandson Branding Agency (Total Identity Group), оценивал лучшую социальную рекламу, чтобы затем рассказать о бренде территории.

Бренд территории – это ментальная карта, которая помогает актуализировать и интенсифицировать преимущества той или иной дестинации в ее исторической, культурной, ландшафтной, инвестиционной и любой другой ипостаси. И для того, чтобы бренд стал узнаваемым, необходимо долгая, кропотливая работа по его продвижению в умах при помощи целого спектра коммуникационных каналов, среди которых особое место занимают локальные сообщества данной местности. Такие объединения чаще всего организуются на базе комьюнити-центров, как бы представляющих территорию в миниатюре и являющихся концентрированным отражением её ментальности.

Хорошим примером подобной работы может стать проект агентства Brandson (TotalIdentityGroup) по созданию бренда молодёжного досугового центра «Мачты» в городе Сортавала. Сортавала располагается в республике Карелия, на берегу Ладожского озера. У молодёжи этого маленького городка не так много развлечений, и поэтому организация досуга целиком ложится на их собственные плечи. По сути, задачей агентства стало изменение образа мысли сортавальцев, привыкших думать, что лучшая жизнь находится «где-то там», в Петербурге, Москве или Европе.

Центральной метафорой, основой фирменного стиля центра стали сигнальные флаги – известный способ коммуникации. Флаги являются смыслообразующим элементом, который сводит воедино название центра и его предназначение. Яркие цветовые акценты и стилистика супрематизма призваны подчеркнуть его новаторский, позитивный характер. С начала работы центр посетили уже более 20 тысяч человек – это больше, чем все население города Сортавала.

Проект «Мачты» стал своеобразной «разминкой» для специалистов Brandson Branding Agency (Total Identity Group) перед интенсивной работой по созданию туристического бренда России. Продолжилась она профессиональным воркшопом под эгидой АБКР (Ассоциация брендинговых компаний России), где лучшие специалисты брендинговой отрасли готовили варианты концепций нового туристического бренда. Топ-профессионалы, которые в обычное время являются конкурентами и встречаются лишь в рамках тендеров, сошлись за одним столом, чтобы помочь государству в решении этой важнейшей задачи. Из порядка тридцати успешных вариантов было отобрано 10 работ, представленных в рамках Первой Московской биеннале дизайна, где проектам турбренда, разработанным в рамках совместной инициативы Ростуризма и АБКР, была посвящена отдельная зона.

«Тот факт, что целых три концепции нашей команды вошли в шорт-лист, обязывает нас постоянно повышать планку, расширяя свою экспертизу в области разработки территориальных брендов», – говорит Артём Асеев, арт-директор Brandson (Total Identity Group) – «Естественно, основная интрига ещё впереди, поскольку мы пока не знаем, какие работы войдут в тройку лучших, чтобы попасть на всенародное голосование».