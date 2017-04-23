На российском рынке средств по уходу за домом рост объема продаж в денежном выражении заметно замедлился

В период с февраля 2016-го по март 2017-го он составил 2,1%, в то время как годом ранее – 11,5%. Рост средней стоимости за единицу товара на рынке средств по уходу за домом снизился с 18,3% до 5%. С февраля 2016-го по март 2017 года наиболее заметно увеличились продажи универсальных средств для чистки дома: +14,9% в натуральном и +20,2% в денежном выражении

С февраля 2016 года по март 2017-го по отношению к тому же периоду годом ранее российский рынок средств по уходу за домом продемонстрировал рост продаж на 2,1% в денежном выражении, что значительно меньше показателя, зафиксированного в феврале 2015 года — марте 2016-го (+11,5%), согласно данным ритейл-аудита Nielsen. В натуральном выражении продажи за последний год снизились на 2,5%, в то время как годом ранее сокращались на 1,6%. В свою очередь, темпы роста средней стоимости за единицу товара заметно упали: с февраля 2016 года по март 2017-го цена увеличилась на 5% к тому же периоду годом ранее, в то время как год назад — на 18,3%.

Основной вклад в динамику рынка средств по уходу за домом внесла категория стиральных порошков — крупнейшая в индустрии (доля в структуре продаж — 41%). В феврале 2016 года — марте 2017-го по сравнению с тем же периодом годом ранее продажи порошков снизились на 5,6% в натуральном и на 1,2% в денежном выражении. Годом ранее показатели были -0,2% и +8,8% соответственно.

«С нашей точки зрения, замедление продаж порошков в денежном выражении связано как с общим снижением инфляции, так и с чрезмерной промоактивностью игроков рынка — более 70% продаж категории в современной рознице реализуются через промо. В свою очередь, отрицательная динамика натуральных объемов продаж подкрепляется тем, что россияне придерживаются сберегательной модели поведения и переключаются на экономное потребление. Как следствие, с одной стороны, они стали чаще делать выбор в пользу универсальных порошков вместо специализированных, предназначенных, к примеру, для цветного или белого белья. С другой стороны, наблюдается рост интереса к жидким порошкам (гелям), которые более экономно расходуются при пересчете на одну стирку», — комментирует Марина Лапенкова, директор по работе с глобальными компаниями, Nielsen Россия.

Тенденция переключения на универсальные средства отмечается и в отношении чистящих средств для дома. В феврале 2016 года — марте 2017-го по сравнению с тем же периодом годом ранее универсальные средства продемонстрировали наиболее заметный среди других категорий рост продаж: +14,9% в натуральном и +20,2% в денежном выражении. В структуре продаж на рынке средств по уходу за домом они занимают долю в 8,2% в денежном выражении. На категорию средств для мытья посуды (руками) приходится 9,1%, при этом за последний год ее продажи снизились на 7,1% в натуральном выражении, тогда как годом ранее росли на 4,4%. В денежном выражении они заметно замедлились: с февраля 2016 года по март 2017-го их рост составил 2,1%, в то время как годом ранее был 23,5%.

Среди каналов крупнейшую долю в продажах средств по уходу за домом занимают парфюмерные и хозяйственные магазины — 31% в денежном выражении; за ними следуют супермаркеты с долей 28% и гипермаркеты с долей 24%. За исследуемый период рост был зафиксирован в супермаркетах (+6,9% в денежном выражении) и в гипермаркетах (+2,2%). В то же время продажи в парфюмерных и хозяйственных магазинах стагнируют по сравнению с периодом годом ранее (-0,7% в денежном выражении).

Частные марки не слишком широко представлены на рынке средств по уходу за домом. Наиболее высокая доля отмечена в таких небольших для индустрии категориях, как освежители воздуха (24,9% в натуральном выражении от общего числа продаж СТМ средств по уходу за домом), средства для прочистки труб (18,3%), отбеливатели (17,1%). В крупных же категориях — стиральные порошки, чистящие средства и средства для мытья посуды (руками) — влияние частных марок практически минимально.

«В категориях, относящихся к бытовой химии, частные марки представлены слабо во многом из-за большей сложности производства — сетям здесь сложнее конкурировать с мировыми производителями. Так, в категории стиральных порошков почти нет частных марок, так как лидирующие производители уже располагают качественными и при этом доступными с точки зрения цены брендами», — говорит М. Лапенкова.