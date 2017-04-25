Исследование о рекламной активности оффлайн-ритейлеров в 2016 году

По итогам 2016 года основными трендами данного сегмента можно назвать повышенное внимание ритейлеров к развитию интернет продаж, поиск дешевых аналогов подорожавших товаров, активный рост сегмента собственных торговых марок, развитие программ лояльности.

«Кризис 2015 года сильнее повлиял на оборот розничной торговли, чем кризис 2009 года. Это может быть связано с накопленным эффектом снижения потребительской уверенности на фоне высокой инфляции и нестабильности курса валют. Однако в 2016 году темпы снижения оборота замедлились и вернулись к уровню 2009 году, - отмечает Мазурина Анна, генеральный директор агентства Initiative.

Что касается потребительских трендов, то в 4 квартале 2016 года в отношении покупок наметился небольшой рост уровня оптимизма. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля потребителей, которые при выборе магазина основываются не только на уровне цен. Чуть больше стала доля покупателей, которые отметили, что определенно согласны с высказыванием «Я не утруждаю себя поисками более дешевых продуктов, покупая все в ближайшем магазине», а также «Я охотно делаю покупки в новых магазинах».

В течение 2016 года посещаемость московских торговых центров была выше, чем в 2015 году, за исключением предновогодних недель. Снижение потока посетителей в этот период может быть связано с продолжающимся развитием e-commerce, благодаря чему часть покупок в торговых центрах замещается онлайн заказами. Например, в четвертом квартале 2016 года доля покупателей, совершавших покупки онлайн хотя бы раз в месяц, составила 22%, тогда как в аналогичный период в 2015 году доля таких покупателей была 19%.

Покупателям по-прежнему интересны специальные предложения, вследствие чего растет использование дисконтных карт. Так, доля покупателей, согласных с высказыванием «Я всегда ищу специальные предложения», составила 13%, что на 2 п.п. выше, чем в аналогичный период 2015 года.

Что касается рекламной активности ритейла, то эта категория входит в ТОП 3 по объему рекламных инвестиций в 2016 году*. Ее доля в общем объеме рынка рекламы России составила 14%, а рекламные инвестиции** выросли на 8%.***

*Только оффлайн торговые организации

**Интернет – только баннерная реклама

***Источник: Оценка Initiative наоснове Mediascope (powered by TNS), Russia 100 000+, 2016

Розничные магазины активно рекламировались в течение всего 2016 года, особенная активность наблюдалась весной и осенью, а пик приходился на декабрь:

«В 2016 году в структуре медиа каналов ритейла значительных изменений не было по сравнению с 2015 годом. Более половины рекламных затрат приходилось на ТВ, 18% - на радио, 12% - на прессу, 13% - на наружную рекламу. При этом доля регионального ТВ-сегмента выросла на 2 п.п., - добавляет Анна Мазурина.

В десятку лидеров крупнейших рекламодателей на национальном ТВ по итогам 2016 года вошли такие компании, как М.Видео, Leomax, Эльдорадо, Л'Этуаль, Спортмастер, МТС, Связной, Gloria Jeans, Детский мир, Евросеть. ТОП ТВ-10 рекламодателей обеспечивают более 75% рейтингов в категории розничной торговли.

На рекламу розничных магазинов приходилось от 4 до 11% национального инвентаря телеканалов: