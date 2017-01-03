ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (14/11/2016 - 20/11/2016)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 14/11/2016 - 20/11/2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:18:21
|20:58:59
|8.8
|21.8
|2
|14.11.2016
|Мажор 2
|Понедельник
|21:31:53
|23:29:23
|8.5
|26.2
|3
|14.11.2016
|Пусть говорят
|Понедельник
|19:51:49
|20:59:04
|7.3
|19.9
|4
|14.11.2016
|Время
|Понедельник
|21:00:13
|21:31:53
|7.2
|19.4
|5
|18.11.2016
|Голос
|Пятница
|21:32:43
|23:39:56
|6.9
|21.5
|6
|20.11.2016
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:13
|22:36:32
|5.6
|15.5
|7
|18.11.2016
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:34
|20:59:07
|5.3
|14.9
|8
|18.11.2016
|Человек и закон
|Пятница
|18:48:10
|19:52:26
|4.9
|15.9
|9
|20.11.2016
|Точь-в-точь
|Воскресенье
|16:08:19
|19:18:21
|4.5
|13.4
|10
|14.11.2016
|Давай поженимся!
|Понедельник
|18:47:26
|19:51:41
|4.3
|13.8
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:17:23
|6.5
|16.5
|2
|20.11.2016
|Синяя птица
|Воскресенье
|18:00:05
|19:58:42
|6.4
|17.3
|3
|15.11.2016
|Вести. (20:00)
|Вторник
|20:00:07
|20:44:20
|6.1
|17.4
|4
|15.11.2016
|Местное время
|Вторник
|20:44:20
|20:59:30
|6.1
|16.6
|5
|14.11.2016
|Черная кошка
|Понедельник
|20:59:23
|22:00:45
|5.8
|15.8
|6
|17.11.2016
|60 минут
|Четверг
|18:49:44
|19:59:51
|4.9
|15.4
|7
|18.11.2016
|Юморина 2016
|Пятница
|20:59:52
|23:16:39
|4.8
|14.0
|8
|20.11.2016
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:17:23
|23:35:03
|4.6
|16.1
|9
|20.11.2016
|Сломанные судьбы
|Воскресенье
|14:19:00
|18:00:05
|4.5
|15.4
|10
|19.11.2016
|Нелюбимый
|Суббота
|16:59:11
|17:53:19
|4.4
|15.3
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Вести. Дежурная часть
|Воскресенье
|12:20:25
|12:39:55
|0.8
|3.1
|2
|20.11.2016
|Вести. Агитпроп
|Воскресенье
|09:07:33
|09:15:44
|0.8
|5.2
|3
|15.11.2016
|Вести сейчас
|Вторник
|18:13:26
|18:54:01
|0.7
|2.5
|4
|20.11.2016
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|17:05:22
|17:16:06
|0.6
|2.0
|5
|15.11.2016
|Вести. Факты
|Вторник
|18:06:57
|18:13:26
|0.6
|2.4
|6
|17.11.2016
|Вести. В рабочий полдень
|Четверг
|22:36:32
|22:59:00
|0.6
|2.0
|7
|19.11.2016
|Вести. Мобильный репортер
|Суббота
|20:21:52
|20:38:17
|0.6
|1.7
|8
|20.11.2016
|Панфиловцы. Легенда и быль
|Воскресенье
|15:04:21
|15:52:37
|0.6
|2.2
|9
|20.11.2016
|Вести недели
|Воскресенье
|23:00:05
|00:56:32
|0.6
|3.0
|10
|14.11.2016
|Вести. Экономика
|Понедельник
|22:20:01
|22:25:56
|0.6
|1.7
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.11.2016
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:03
|22:10:05
|2.1
|5.8
|2
|20.11.2016
|Замуж после всех
|Воскресенье
|19:54:26
|20:47:44
|1.9
|4.7
|3
|19.11.2016
|Три лани на алмазной тропе
|Суббота
|19:10:58
|20:04:52
|1.6
|4.5
|4
|20.11.2016
|На одном дыхании
|Воскресенье
|20:47:44
|21:43:52
|1.5
|3.8
|5
|18.11.2016
|Право голоса
|Пятница
|20:40:56
|21:58:58
|1.4
|4.0
|6
|18.11.2016
|В центре событий с Анной Прохоровой
|Пятница
|19:32:39
|20:40:56
|1.4
|4.1
|7
|19.11.2016
|Право знать!
|Суббота
|22:10:05
|23:37:47
|1.2
|4.0
|8
|18.11.2016
|События. (22:00)
|Пятница
|22:00:00
|22:32:50
|1.2
|3.3
|9
|19.11.2016
|События. (14:30)
|Суббота
|14:30:00
|14:50:41
|1.1
|4.8
|10
|19.11.2016
|Погоня за тремя зайцами
|Суббота
|16:30:56
|17:21:28
|1.1
|4.0
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.11.2016
|Новые русские сенсации. Пугачева и Галкин. Их тайне 15 лет и 3 дня
|Суббота
|20:00:45
|20:57:58
|4.5
|12.1
|2
|19.11.2016
|Ты не поверишь!
|Суббота
|20:57:58
|21:55:09
|4.5
|12.2
|3
|19.11.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:11
|20:00:45
|4.4
|12.9
|4
|17.11.2016
|Брат за брата - 3
|Четверг
|20:41:56
|21:38:35
|4.2
|11.6
|5
|16.11.2016
|Говорим и показываем
|Среда
|18:04:23
|18:58:45
|3.9
|14.1
|6
|15.11.2016
|Брат за брата - 2
|Вторник
|20:40:42
|21:37:26
|3.7
|10.0
|7
|20.11.2016
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:58:53
|13:03:37
|3.5
|14.1
|8
|16.11.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:10
|19:47:13
|3.2
|10.2
|9
|20.11.2016
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|18:03:53
|18:59:59
|3.2
|9.0
|10
|19.11.2016
|Секрет на миллион
|Суббота
|17:13:07
|18:58:52
|3.2
|10.4
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.11.2016
|Синяя птица
|Пятница
|19:48:21
|21:37:55
|0.9
|2.4
|2
|19.11.2016
|Зигзаг удачи
|Суббота
|19:35:54
|20:58:14
|0.9
|2.4
|3
|18.11.2016
|Парень с Таганки. Владимир Высоцкий
|Пятница
|22:32:21
|23:28:10
|0.7
|2.4
|4
|19.11.2016
|Романтика романса
|Суббота
|17:45:42
|18:54:24
|0.7
|2.3
|5
|19.11.2016
|Большая опера
|Суббота
|20:59:01
|22:43:41
|0.7
|2.0
|6
|20.11.2016
|Прощание славянки
|Воскресенье
|10:36:09
|11:54:59
|0.7
|2.9
|7
|20.11.2016
|Алексей Баталов. "Профессия и ремесло"
|Воскресенье
|14:31:03
|15:00:17
|0.6
|2.5
|8
|19.11.2016
|Зигзаг удачи Эмиля Брагинского
|Суббота
|18:55:40
|19:34:54
|0.6
|1.7
|9
|20.11.2016
|Искатели
|Воскресенье
|17:52:26
|18:36:28
|0.6
|1.6
|10
|20.11.2016
|Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
|Воскресенье
|10:07:23
|10:33:14
|0.5
|2.6
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.11.2016
|Неотложка
|Суббота
|17:58:59
|18:52:06
|МИР
|0.4
|1.2
|2
|18.11.2016
|Пончик Люся
|Пятница
|21:58:24
|22:48:50
|МИР
|0.3
|1.0
|3
|18.11.2016
|Королевство кривых зеркал
|Пятница
|22:48:50
|00:06:12
|МИР
|0.3
|1.2
|4
|15.11.2016
|На крючке
|Вторник
|22:02:35
|23:41:44
|МИР
|0.3
|1.0
|5
|16.11.2016
|Немного не в себе
|Среда
|21:08:07
|22:00:43
|МИР
|0.3
|0.7
|6
|19.11.2016
|Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы
|Суббота
|10:39:05
|14:03:58
|МИР
|0.3
|1.2
|7
|14.11.2016
|Мужчина в доме
|Понедельник
|22:02:38
|23:34:29
|МИР
|0.2
|0.8
|8
|20.11.2016
|Вместе
|Воскресенье
|21:00:01
|21:56:58
|МИР
|0.2
|0.6
|9
|20.11.2016
|Жил-был пес
|Воскресенье
|09:20:40
|09:30:39
|МИР
|0.2
|1.4
|10
|15.11.2016
|Балабол
|Вторник
|11:36:04
|12:29:37
|МИР
|0.2
|1.6
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017
|Воскресенье
|19:22:13
|21:26:23
|МАТЧ ТВ
|1.1
|2.7
|2
|20.11.2016
|После футбола с Георгием Черданцевым
|Воскресенье
|21:26:23
|22:40:20
|МАТЧ ТВ
|0.7
|1.9
|3
|19.11.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|16:26:43
|17:27:41
|МАТЧ ТВ
|0.6
|2.3
|4
|19.11.2016
|Футбол. Чемпионат Германии
|Суббота
|20:20:06
|22:30:44
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.6
|5
|15.11.2016
|Смешанные единоборства. UFC
|Вторник
|17:32:06
|19:19:47
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.0
|6
|19.11.2016
|Фигурное катание. Гран-при Китая. Танцы на льду. Произвольная программа
|Суббота
|10:03:52
|11:01:13
|МАТЧ ТВ
|0.5
|2.4
|7
|19.11.2016
|#всенаматч
|Суббота
|17:32:03
|17:54:11
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
|8
|18.11.2016
|Смешанные единоборства. М-1. Challenge
|Пятница
|21:31:47
|00:32:43
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.6
|9
|15.11.2016
|Ирландец без правил
|Вторник
|17:04:52
|17:32:06
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.7
|10
|17.11.2016
|Тайсон
|Четверг
|16:47:33
|18:26:26
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.7
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Воскресенье
|08:59:58
|09:30:02
|0.3
|1.9
|2
|20.11.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Воскресенье
|09:30:02
|09:59:57
|0.3
|1.4
|3
|20.11.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Воскресенье
|07:30:26
|07:59:00
|0.2
|3.1
|4
|19.11.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:30:01
|08:59:57
|0.2
|1.9
|5
|19.11.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Суббота
|07:59:58
|08:30:01
|0.2
|1.8
|6
|20.11.2016
|Новости EuroNews (07:00)
|Воскресенье
|07:00:01
|07:30:26
|0.2
|2.6
|7
|16.11.2016
|Новости EuroNews (06:30)
|Среда
|06:29:50
|06:59:58
|0.1
|1.6
|8
|19.11.2016
|Новости EuroNews (05:30)
|Суббота
|05:29:51
|06:00:09
|0.1
|2.8
|9
|19.11.2016
|Новости EuroNews (05:00)
|Суббота
|05:00:00
|05:29:51
|0.1
|2.3
|10
|20.11.2016
|Новости EuroNews (03:30)
|Воскресенье
|03:30:00
|04:00:00
|0.1
|2.0
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Шрек навсегда
|Воскресенье
|19:19:14
|20:58:37
|2.5
|6.3
|2
|15.11.2016
|Молодежка-4
|Вторник
|19:59:21
|21:00:08
|2.3
|6.6
|3
|14.11.2016
|Воронины
|Понедельник
|19:29:25
|20:00:12
|2.1
|6.4
|4
|18.11.2016
|Уральские пельмени
|Пятница
|19:30:05
|21:00:31
|2.1
|6.0
|5
|19.11.2016
|XXX - три икса
|Суббота
|21:00:12
|23:19:57
|1.9
|5.6
|6
|14.11.2016
|Привидение
|Понедельник
|21:00:43
|23:30:24
|1.9
|5.5
|7
|18.11.2016
|Фантастическая четверка 2. Вторжение серебряного серфера
|Пятница
|21:00:31
|22:47:22
|1.8
|5.2
|8
|19.11.2016
|Шрек - 3
|Суббота
|19:19:15
|21:00:12
|1.8
|5.1
|9
|17.11.2016
|Кейт и Лео
|Четверг
|21:00:18
|23:19:44
|1.7
|5.0
|10
|20.11.2016
|XXX - три икса-2. Новый уровень
|Воскресенье
|20:58:37
|22:55:09
|1.7
|4.7
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Великолепный век
|Воскресенье
|19:01:01
|22:55:38
|1.4
|3.7
|2
|16.11.2016
|Условия контракта 2
|Среда
|21:59:56
|23:00:00
|1.2
|3.7
|3
|20.11.2016
|У реки два берега. Продолжение
|Воскресенье
|14:08:08
|17:59:11
|1.1
|4.0
|4
|20.11.2016
|У реки два берега
|Воскресенье
|10:08:35
|14:08:08
|1.0
|4.0
|5
|17.11.2016
|Давай разведемся!
|Четверг
|11:03:54
|12:03:25
|0.8
|5.4
|6
|15.11.2016
|Сватьи
|Вторник
|19:58:33
|20:56:39
|0.8
|2.1
|7
|19.11.2016
|Самая счастливая
|Суббота
|10:59:16
|14:24:20
|0.7
|3.1
|8
|19.11.2016
|Темная сторона души
|Суббота
|16:11:32
|17:07:03
|0.7
|2.5
|9
|14.11.2016
|Условия контракта
|Понедельник
|16:58:15
|17:58:56
|0.7
|3.0
|10
|19.11.2016
|Героини нашего времени
|Суббота
|22:45:59
|23:45:59
|0.6
|2.1
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.11.2016
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:59:26
|21:28:57
|5.9
|15.9
|2
|19.11.2016
|Танцы
|Суббота
|21:28:57
|23:31:30
|3.8
|11.9
|3
|19.11.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:12
|19:59:26
|3.2
|9.2
|4
|18.11.2016
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:00:40
|22:01:36
|3.2
|8.8
|5
|20.11.2016
|Однажды в России
|Воскресенье
|21:00:23
|22:00:50
|3.1
|8.0
|6
|14.11.2016
|СашаТаня
|Понедельник
|20:29:29
|21:01:22
|2.8
|7.4
|7
|18.11.2016
|Comedy Woman
|Пятница
|19:58:40
|21:00:40
|2.6
|7.4
|8
|20.11.2016
|Stand up
|Воскресенье
|22:00:50
|23:02:36
|2.6
|8.2
|9
|20.11.2016
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:59
|21:00:23
|2.6
|6.2
|10
|18.11.2016
|Comedy Баттл
|Пятница
|22:01:36
|23:02:10
|2.3
|6.9
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Чужой против хищников
|Воскресенье
|18:55:39
|20:40:41
|1.8
|4.5
|2
|18.11.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:02:21
|20:04:16
|1.7
|5.2
|3
|20.11.2016
|Чужие против хищника: реквием
|Воскресенье
|20:40:41
|22:37:45
|1.6
|4.2
|4
|19.11.2016
|День независимости
|Суббота
|18:58:25
|21:41:54
|1.5
|4.2
|5
|17.11.2016
|Анна детективъ
|Четверг
|20:31:26
|21:31:33
|1.3
|3.7
|6
|16.11.2016
|Слепая
|Среда
|17:31:36
|18:00:14
|1.3
|5.5
|7
|18.11.2016
|Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
|Пятница
|17:59:48
|19:02:21
|1.3
|4.6
|8
|20.11.2016
|Эволюция
|Воскресенье
|16:58:16
|18:55:39
|1.3
|3.7
|9
|16.11.2016
|Гадалка
|Среда
|16:58:46
|17:30:35
|1.2
|5.4
|10
|14.11.2016
|Тринадцать
|Понедельник
|18:32:22
|19:32:42
|0.9
|3.1
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.11.2016
|Военная тайна
|Суббота
|16:35:29
|17:03:17
|2.4
|8.6
|2
|19.11.2016
|Новости. (16:30)
|Суббота
|16:30:04
|16:35:29
|2.1
|8.1
|3
|19.11.2016
|"Русский для коекакеров" концерт Михаила Задорнова
|Суббота
|20:43:23
|23:59:33
|2.0
|6.2
|4
|16.11.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Среда
|18:00:07
|19:00:08
|2.0
|7.2
|5
|19.11.2016
|Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
|Суббота
|17:03:17
|19:01:47
|1.9
|6.3
|6
|19.11.2016
|Апельсины цвета беж
|Суббота
|19:01:47
|20:43:23
|1.9
|5.4
|7
|14.11.2016
|Новости. (19:30)
|Понедельник
|19:30:04
|19:59:17
|1.9
|5.6
|8
|20.11.2016
|Дальнобойщики
|Воскресенье
|13:03:03
|14:03:58
|1.7
|6.5
|9
|14.11.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:04
|19:29:53
|1.6
|5.2
|10
|15.11.2016
|Беглец
|Вторник
|19:59:45
|22:28:32
|1.6
|4.3
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.11.2016
|Супердискотека 90-х
|Среда
|18:59:40
|22:12:56
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|2
|20.11.2016
|Дискотека 80-х
|Воскресенье
|13:28:17
|16:30:49
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|3
|18.11.2016
|Русский чарт
|Пятница
|21:05:29
|22:05:18
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.5
|4
|16.11.2016
|10 самых
|Среда
|22:12:56
|22:40:18
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.5
|5
|18.11.2016
|PROновости
|Пятница
|08:29:25
|09:00:07
|МУЗ ТВ
|0.2
|1.5
|6
|18.11.2016
|Ждите ответа
|Пятница
|22:05:18
|23:04:42
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.5
|7
|19.11.2016
|Муз 20 лет
|Суббота
|08:00:06
|16:46:24
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.8
|8
|20.11.2016
|Top 30. Русский крутяк недели
|Воскресенье
|16:58:15
|19:30:05
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.4
|9
|17.11.2016
|10 самых горячих клипов дня
|Четверг
|17:09:38
|18:00:08
|МУЗ ТВ
|0.2
|0.7
|10
|18.11.2016
|Europa Plus топ-чарт
|Пятница
|15:02:06
|16:01:32
|МУЗ ТВ
|0.1
|0.8
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Война в Корее
|Воскресенье
|15:03:12
|15:08:21
|1.2
|4.6
|2
|20.11.2016
|Легенды советского сыска
|Воскресенье
|21:07:20
|21:59:35
|1.0
|2.7
|3
|20.11.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Воскресенье
|20:16:15
|21:07:20
|1.0
|2.5
|4
|15.11.2016
|Теория заговора
|Вторник
|20:05:16
|20:30:08
|1.0
|2.9
|5
|16.11.2016
|Специальный репортаж
|Среда
|20:06:44
|20:29:54
|1.0
|2.6
|6
|14.11.2016
|Артиллерия Второй мировой войны
|Понедельник
|18:29:22
|19:20:45
|1.0
|3.3
|7
|19.11.2016
|Благословите женщину
|Суббота
|17:03:08
|17:59:42
|0.9
|3.2
|8
|19.11.2016
|Задело!
|Суббота
|18:10:07
|18:22:53
|0.9
|3.0
|9
|15.11.2016
|Мины в фарватере
|Вторник
|17:04:07
|17:59:55
|0.9
|3.8
|10
|18.11.2016
|Акция
|Пятница
|18:29:36
|20:18:11
|0.9
|2.8
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.11.2016
|След
|Вторник
|21:14:03
|22:00:08
|3.7
|10.3
|2
|15.11.2016
|Детективы
|Вторник
|19:43:04
|20:21:37
|3.3
|9.8
|3
|15.11.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:08
|22:29:43
|2.8
|8.3
|4
|20.11.2016
|Главное
|Воскресенье
|18:00:10
|19:45:57
|2.8
|7.6
|5
|20.11.2016
|Кремень
|Воскресенье
|22:33:48
|23:31:03
|2.5
|9.1
|6
|19.11.2016
|Слепой
|Суббота
|21:56:17
|22:53:30
|2.5
|7.5
|7
|15.11.2016
|Сейчас (18.30)
|Вторник
|18:30:11
|19:04:29
|1.9
|6.7
|8
|16.11.2016
|Такая работа
|Среда
|22:27:08
|23:14:36
|1.9
|6.2
|9
|20.11.2016
|Ва-Банк-2, или ответный удар
|Воскресенье
|15:13:48
|17:00:10
|1.5
|5.4
|10
|15.11.2016
|Классик
|Вторник
|16:32:15
|18:30:05
|1.5
|6.4
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.11.2016
|Футурама
|Четверг
|16:09:42
|16:31:29
|0.3
|1.6
|2
|17.11.2016
|Симпсоны
|Четверг
|15:22:02
|15:41:55
|0.3
|1.7
|3
|20.11.2016
|Американский папаша
|Воскресенье
|20:10:16
|20:31:01
|0.3
|0.7
|4
|16.11.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|16:22:38
|16:33:12
|0.2
|1.2
|5
|19.11.2016
|Барашек Шон
|Суббота
|16:59:45
|17:06:46
|0.2
|0.8
|6
|16.11.2016
|Гриффины
|Среда
|17:31:23
|17:51:46
|0.2
|0.9
|7
|15.11.2016
|Время приключений
|Вторник
|16:19:42
|16:30:02
|0.2
|0.9
|8
|16.11.2016
|Кит ступид шоу
|Среда
|22:50:01
|23:10:51
|0.2
|0.6
|9
|19.11.2016
|Черепашки ниндзя
|Суббота
|14:00:28
|14:25:21
|0.2
|0.7
|10
|15.11.2016
|Смотрящий
|Вторник
|22:46:45
|23:13:55
|0.1
|0.5
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.11.2016
|Русалочка-2. Возвращение в море
|Пятница
|19:29:31
|20:58:46
|0.8
|2.4
|2
|17.11.2016
|Русалочка
|Четверг
|19:29:35
|21:08:47
|0.8
|2.2
|3
|19.11.2016
|Хранитель Лев: герои саванны
|Суббота
|11:29:38
|11:51:13
|0.8
|3.8
|4
|19.11.2016
|Герои в масках
|Суббота
|10:00:37
|10:23:40
|0.7
|3.8
|5
|19.11.2016
|В поисках Немо
|Суббота
|15:57:42
|17:55:13
|0.7
|2.6
|6
|19.11.2016
|Джинглики
|Суббота
|12:01:22
|12:12:20
|0.7
|3.3
|7
|18.11.2016
|Микки Маус
|Пятница
|19:22:39
|19:29:31
|0.7
|2.2
|8
|18.11.2016
|Леди Баг и Супер-Кот
|Пятница
|18:56:25
|19:18:03
|0.7
|2.3
|9
|15.11.2016
|Лис и пес
|Вторник
|19:30:56
|21:12:24
|0.7
|1.9
|10
|19.11.2016
|Солнечные зайчики
|Суббота
|12:12:20
|12:23:06
|0.7
|3.1
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.11.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Среда
|21:25:08
|23:06:12
|0.6
|1.7
|2
|20.11.2016
|Иллюзия обмана
|Воскресенье
|21:57:12
|00:03:06
|0.4
|1.6
|3
|19.11.2016
|Дорогая, мы убиваем детей
|Суббота
|16:19:01
|18:05:04
|0.4
|1.3
|4
|18.11.2016
|В теме
|Пятница
|22:55:47
|23:25:35
|0.3
|1.1
|5
|20.11.2016
|Научи жену рулить
|Воскресенье
|18:59:15
|19:58:12
|0.2
|0.6
|6
|18.11.2016
|МастерШеф. Дети
|Пятница
|16:07:55
|19:29:53
|0.2
|1.0
|7
|20.11.2016
|Няня 911
|Воскресенье
|13:41:17
|14:34:34
|0.2
|0.9
|8
|18.11.2016
|Спасите моего ребенка
|Пятница
|19:29:53
|21:02:40
|0.2
|0.6
|9
|17.11.2016
|МастерШеф
|Четверг
|16:00:14
|18:24:21
|0.2
|1.0
|10
|15.11.2016
|Детектор лжи
|Вторник
|18:23:04
|19:44:45
|0.2
|0.6
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.11.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Четверг
|20:36:04
|20:50:31
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|2.9
|2
|17.11.2016
|Смешарики. Новые приключения
|Четверг
|18:44:59
|19:06:29
|КАРУСЕЛЬ
|1.1
|3.6
|3
|20.11.2016
|Барбоскины
|Воскресенье
|10:49:53
|11:00:18
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|4.3
|4
|17.11.2016
|Ми-ми-мишки
|Четверг
|20:28:55
|20:34:55
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
|5
|16.11.2016
|Дружба - это чудо
|Среда
|20:03:27
|20:25:34
|КАРУСЕЛЬ
|1.0
|2.7
|6
|19.11.2016
|Барби и сестры в поисках щенков
|Суббота
|19:07:22
|20:18:24
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.6
|7
|17.11.2016
|Маленькое королевство Бена и Холли
|Четверг
|21:05:50
|21:17:21
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.5
|8
|19.11.2016
|Смешарики. Пинкод
|Суббота
|22:28:34
|22:41:33
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.7
|9
|17.11.2016
|Малыши-прыгуши
|Четверг
|19:08:50
|19:34:16
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|2.8
|10
|20.11.2016
|Дневник Детского Евровидения 2016
|Воскресенье
|11:00:23
|11:06:04
|КАРУСЕЛЬ
|0.9
|3.6
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|16.11.2016
|Хит за хитом
|Среда
|13:07:05
|13:54:19
|RU.TV
|0.1
|0.9
|2
|19.11.2016
|Караоке RU.TV
|Суббота
|22:01:37
|22:55:31
|RU.TV
|0.1
|0.3
|3
|19.11.2016
|Супермикс недели
|Суббота
|20:01:23
|21:57:38
|RU.TV
|0.1
|0.3
|4
|20.11.2016
|Незабудки
|Воскресенье
|09:01:05
|10:58:36
|RU.TV
|0.1
|0.5
|5
|19.11.2016
|Super 20
|Суббота
|09:01:11
|10:57:29
|RU.TV
|0.1
|0.5
|6
|20.11.2016
|Лаборатория стиля
|Воскресенье
|15:00:08
|15:06:59
|RU.TV
|0.1
|0.3
|7
|15.11.2016
|Топ-лист. Покорившие сцену
|Вторник
|12:00:08
|12:17:03
|RU.TV
|0.1
|0.6
|8
|19.11.2016
|RU новости
|Суббота
|17:06:59
|17:17:51
|RU.TV
|0.1
|0.3
|9
|20.11.2016
|Золотой граммофон. Лучшее
|Воскресенье
|16:00:08
|18:35:28
|RU.TV
|0.1
|0.3
|10
|20.11.2016
|100пудовый хит
|Воскресенье
|15:22:15
|15:55:25
|RU.TV
|0.1
|0.2
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|17.11.2016
|Пацанки
|Четверг
|19:06:22
|21:00:46
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.3
|2
|15.11.2016
|Ревизорро
|Вторник
|21:00:36
|22:02:37
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.0
|3
|20.11.2016
|Секс в большом городе-2
|Воскресенье
|20:58:39
|23:55:40
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.1
|4
|14.11.2016
|Орел & решка. Кругосветка
|Понедельник
|18:58:30
|19:57:40
|ПЯТНИЦА
|0.7
|2.0
|5
|15.11.2016
|Ревизорро (повтор)
|Вторник
|19:58:17
|21:00:36
|ПЯТНИЦА
|0.6
|1.8
|6
|17.11.2016
|Пацанки. Финальная прокачка Юли Ковалевой
|Четверг
|18:32:22
|19:06:22
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.9
|7
|20.11.2016
|Секс в большом городе
|Воскресенье
|18:05:52
|20:58:39
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.4
|8
|16.11.2016
|На ножах
|Среда
|18:53:41
|19:58:19
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.6
|9
|14.11.2016
|Экс на пляже
|Понедельник
|21:56:45
|22:58:06
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.4
|10
|20.11.2016
|На ножах (повтор)
|Воскресенье
|12:59:13
|14:01:55
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.9
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.11.2016
|Моя прекрасная няня
|Понедельник
|13:09:17
|13:40:17
|СТС LOVE
|0.3
|1.7
|2
|19.11.2016
|Папины дочки
|Суббота
|12:31:21
|12:59:34
|СТС LOVE
|0.2
|1.0
|3
|14.11.2016
|Смешарики
|Понедельник
|07:54:31
|08:07:32
|СТС LOVE
|0.2
|1.8
|4
|17.11.2016
|Не родись красивой
|Четверг
|21:16:45
|22:59:45
|СТС LOVE
|0.2
|0.4
|5
|15.11.2016
|Смешарики. Азбука здоровья
|Вторник
|07:55:24
|08:01:54
|СТС LOVE
|0.1
|1.4
|6
|14.11.2016
|Каникулы в Мексике - 2
|Понедельник
|22:59:47
|00:59:50
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
|7
|19.11.2016
|Страшная Любовь
|Суббота
|21:00:06
|22:00:26
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|8
|14.11.2016
|Ранетки
|Понедельник
|01:00:00
|01:59:46
|СТС LOVE
|0.1
|1.3
|9
|15.11.2016
|Кадетство
|Вторник
|14:39:57
|16:28:51
|СТС LOVE
|0.1
|0.5
|10
|14.11.2016
|Сердца за любовь
|Понедельник
|13:40:17
|14:40:54
|СТС LOVE
|0.1
|0.6
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|18.11.2016
|Доспехи Бога-2. Операция "Кондор"
|Пятница
|21:23:28
|23:31:58
|ЧЕ
|0.6
|1.9
|2
|18.11.2016
|Доспехи Бога-1
|Пятница
|19:30:06
|21:23:28
|ЧЕ
|0.5
|1.5
|3
|17.11.2016
|КВН на бис
|Четверг
|19:30:05
|21:30:47
|ЧЕ
|0.5
|1.3
|4
|19.11.2016
|100500
|Суббота
|22:30:08
|23:00:18
|ЧЕ
|0.4
|1.4
|5
|15.11.2016
|Укрощение строптивого
|Вторник
|16:02:00
|17:57:16
|ЧЕ
|0.4
|2.0
|6
|20.11.2016
|Солдаты
|Воскресенье
|17:30:53
|18:31:03
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|7
|19.11.2016
|Пуленепробиваемый
|Суббота
|15:01:04
|17:01:34
|ЧЕ
|0.4
|1.6
|8
|20.11.2016
|Собака на сене
|Воскресенье
|10:45:00
|13:30:06
|ЧЕ
|0.4
|1.6
|9
|16.11.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-3
|Среда
|13:24:55
|14:26:59
|ЧЕ
|0.4
|2.5
|10
|16.11.2016
|Безумно влюбленный
|Среда
|15:59:50
|17:58:00
|ЧЕ
|0.4
|1.7
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Воскресенье
|17:56:45
|18:02:09
|ТНТ 4
|0.5
|1.4
|2
|20.11.2016
|Comedy Woman
|Воскресенье
|18:30:05
|19:00:09
|ТНТ 4
|0.4
|1.1
|3
|16.11.2016
|Наша Russia
|Среда
|20:29:41
|20:59:47
|ТНТ 4
|0.3
|0.9
|4
|20.11.2016
|Комеди Клаб
|Воскресенье
|16:58:01
|17:56:45
|ТНТ 4
|0.3
|1.0
|5
|15.11.2016
|Счастливы вместе
|Вторник
|21:29:49
|21:59:12
|ТНТ 4
|0.3
|0.8
|6
|19.11.2016
|Универ
|Суббота
|12:01:58
|12:33:23
|ТНТ 4
|0.2
|0.9
|7
|14.11.2016
|Убойная лига
|Понедельник
|01:00:19
|02:00:10
|ТНТ 4
|0.2
|2.5
|8
|18.11.2016
|Быстрая перемена
|Пятница
|20:00:04
|21:44:19
|ТНТ 4
|0.2
|0.4
|9
|20.11.2016
|Такое кино
|Воскресенье
|11:00:08
|11:27:41
|ТНТ 4
|0.1
|0.6
|10
|19.11.2016
|Убойной ночи
|Суббота
|02:00:26
|02:31:00
|ТНТ 4
|0.1
|1.5
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|14.11.2016
|Как это работает
|Понедельник
|19:32:15
|19:58:05
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|2
|17.11.2016
|Багажные войны
|Четверг
|21:31:04
|21:58:23
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|3
|16.11.2016
|Махинаторы
|Среда
|20:00:40
|20:59:43
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|4
|14.11.2016
|Из чего это сделано ?
|Понедельник
|19:00:35
|19:27:45
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|5
|18.11.2016
|Битвы за контейнеры
|Пятница
|21:00:56
|21:26:24
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|6
|17.11.2016
|Охотники за реликвиями
|Четверг
|21:00:30
|21:25:59
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|7
|17.11.2016
|Разрушители легенд
|Четверг
|18:01:05
|18:57:25
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|8
|19.11.2016
|Быстрые и громкие
|Суббота
|16:01:52
|16:58:33
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.5
|9
|14.11.2016
|Золотая лихорадка
|Понедельник
|22:00:38
|22:59:49
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.4
|10
|18.11.2016
|Суперчеловеческая наука
|Пятница
|00:26:27
|00:50:08
|DISCOVERY CHANNEL
|0.1
|0.8
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|20.11.2016
|Королева бензоколонки
|Воскресенье
|19:01:32
|20:31:39
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.0
|2
|16.11.2016
|Принцесса на бобах
|Среда
|19:01:30
|21:07:12
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.2
|3
|20.11.2016
|Тайны следствия - 10
|Воскресенье
|18:12:03
|19:01:32
|ДОМ КИНО
|0.7
|1.9
|4
|20.11.2016
|Каникулы строгого режима
|Воскресенье
|11:48:56
|13:49:43
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.5
|5
|16.11.2016
|Тайны следствия - 9
|Среда
|18:11:58
|19:01:30
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.2
|6
|15.11.2016
|Тайны следствия - 8
|Вторник
|18:12:07
|19:00:56
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.2
|7
|17.11.2016
|Кубанские казаки
|Четверг
|19:00:30
|21:04:08
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.8
|8
|18.11.2016
|Невероятные приключения итальянцев в России
|Пятница
|18:59:58
|20:55:59
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.7
|9
|15.11.2016
|Марш - бросок
|Вторник
|19:00:56
|21:09:56
|ДОМ КИНО
|0.6
|1.7
|10
|14.11.2016
|Тайны следствия - 7
|Понедельник
|18:08:39
|19:00:44
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.0
Advertology.Ru
04.01.2017
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