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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (14/11/2016 - 20/11/2016)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (14/11/2016 - 20/11/2016)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 14/11/2016 - 20/11/2016

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Лучше всех! Воскресенье 19:18:21 20:58:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.8 21.8
2 14.11.2016 Мажор 2 Понедельник 21:31:53 23:29:23 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 8.5 26.2
3 14.11.2016 Пусть говорят Понедельник 19:51:49 20:59:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.3 19.9
4 14.11.2016 Время Понедельник 21:00:13 21:31:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.2 19.4
5 18.11.2016 Голос Пятница 21:32:43 23:39:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.9 21.5
6 20.11.2016 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:13 22:36:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.6 15.5
7 18.11.2016 Поле чудес Пятница 19:52:34 20:59:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.3 14.9
8 18.11.2016 Человек и закон Пятница 18:48:10 19:52:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 15.9
9 20.11.2016 Точь-в-точь Воскресенье 16:08:19 19:18:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.5 13.4
10 14.11.2016 Давай поженимся! Понедельник 18:47:26 19:51:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.8

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:17:23 РОССИЯ1 6.5 16.5
2 20.11.2016 Синяя птица Воскресенье 18:00:05 19:58:42 РОССИЯ1 6.4 17.3
3 15.11.2016 Вести. (20:00) Вторник 20:00:07 20:44:20 РОССИЯ1 6.1 17.4
4 15.11.2016 Местное время Вторник 20:44:20 20:59:30 РОССИЯ1 6.1 16.6
5 14.11.2016 Черная кошка Понедельник 20:59:23 22:00:45 РОССИЯ1 5.8 15.8
6 17.11.2016 60 минут Четверг 18:49:44 19:59:51 РОССИЯ1 4.9 15.4
7 18.11.2016 Юморина 2016 Пятница 20:59:52 23:16:39 РОССИЯ1 4.8 14.0
8 20.11.2016 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:17:23 23:35:03 РОССИЯ1 4.6 16.1
9 20.11.2016 Сломанные судьбы Воскресенье 14:19:00 18:00:05 РОССИЯ1 4.5 15.4
10 19.11.2016 Нелюбимый Суббота 16:59:11 17:53:19 РОССИЯ1 4.4 15.3

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Вести. Дежурная часть Воскресенье 12:20:25 12:39:55 РОССИЯ 24 0.8 3.1
2 20.11.2016 Вести. Агитпроп Воскресенье 09:07:33 09:15:44 РОССИЯ 24 0.8 5.2
3 15.11.2016 Вести сейчас Вторник 18:13:26 18:54:01 РОССИЯ 24 0.7 2.5
4 20.11.2016 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 17:05:22 17:16:06 РОССИЯ 24 0.6 2.0
5 15.11.2016 Вести. Факты Вторник 18:06:57 18:13:26 РОССИЯ 24 0.6 2.4
6 17.11.2016 Вести. В рабочий полдень Четверг 22:36:32 22:59:00 РОССИЯ 24 0.6 2.0
7 19.11.2016 Вести. Мобильный репортер Суббота 20:21:52 20:38:17 РОССИЯ 24 0.6 1.7
8 20.11.2016 Панфиловцы. Легенда и быль Воскресенье 15:04:21 15:52:37 РОССИЯ 24 0.6 2.2
9 20.11.2016 Вести недели Воскресенье 23:00:05 00:56:32 РОССИЯ 24 0.6 3.0
10 14.11.2016 Вести. Экономика Понедельник 22:20:01 22:25:56 РОССИЯ 24 0.6 1.7

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.11.2016 Постскриптум Суббота 21:00:03 22:10:05 2.1 5.8
2 20.11.2016 Замуж после всех Воскресенье 19:54:26 20:47:44 1.9 4.7
3 19.11.2016 Три лани на алмазной тропе Суббота 19:10:58 20:04:52 1.6 4.5
4 20.11.2016 На одном дыхании Воскресенье 20:47:44 21:43:52 1.5 3.8
5 18.11.2016 Право голоса Пятница 20:40:56 21:58:58 1.4 4.0
6 18.11.2016 В центре событий с Анной Прохоровой Пятница 19:32:39 20:40:56 1.4 4.1
7 19.11.2016 Право знать! Суббота 22:10:05 23:37:47 1.2 4.0
8 18.11.2016 События. (22:00) Пятница 22:00:00 22:32:50 1.2 3.3
9 19.11.2016 События. (14:30) Суббота 14:30:00 14:50:41 1.1 4.8
10 19.11.2016 Погоня за тремя зайцами Суббота 16:30:56 17:21:28 1.1 4.0

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.11.2016 Новые русские сенсации. Пугачева и Галкин. Их тайне 15 лет и 3 дня Суббота 20:00:45 20:57:58 НТВ 4.5 12.1
2 19.11.2016 Ты не поверишь! Суббота 20:57:58 21:55:09 НТВ 4.5 12.2
3 19.11.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:11 20:00:45 НТВ 4.4 12.9
4 17.11.2016 Брат за брата - 3 Четверг 20:41:56 21:38:35 НТВ 4.2 11.6
5 16.11.2016 Говорим и показываем Среда 18:04:23 18:58:45 НТВ 3.9 14.1
6 15.11.2016 Брат за брата - 2 Вторник 20:40:42 21:37:26 НТВ 3.7 10.0
7 20.11.2016 Дачный ответ Воскресенье 11:58:53 13:03:37 НТВ 3.5 14.1
8 16.11.2016 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:10 19:47:13 НТВ 3.2 10.2
9 20.11.2016 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 18:03:53 18:59:59 НТВ 3.2 9.0
10 19.11.2016 Секрет на миллион Суббота 17:13:07 18:58:52 НТВ 3.2 10.4

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.11.2016 Синяя птица Пятница 19:48:21 21:37:55 РОССИЯ К 0.9 2.4
2 19.11.2016 Зигзаг удачи Суббота 19:35:54 20:58:14 РОССИЯ К 0.9 2.4
3 18.11.2016 Парень с Таганки. Владимир Высоцкий Пятница 22:32:21 23:28:10 РОССИЯ К 0.7 2.4
4 19.11.2016 Романтика романса Суббота 17:45:42 18:54:24 РОССИЯ К 0.7 2.3
5 19.11.2016 Большая опера Суббота 20:59:01 22:43:41 РОССИЯ К 0.7 2.0
6 20.11.2016 Прощание славянки Воскресенье 10:36:09 11:54:59 РОССИЯ К 0.7 2.9
7 20.11.2016 Алексей Баталов. "Профессия и ремесло" Воскресенье 14:31:03 15:00:17 РОССИЯ К 0.6 2.5
8 19.11.2016 Зигзаг удачи Эмиля Брагинского Суббота 18:55:40 19:34:54 РОССИЯ К 0.6 1.7
9 20.11.2016 Искатели Воскресенье 17:52:26 18:36:28 РОССИЯ К 0.6 1.6
10 20.11.2016 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым Воскресенье 10:07:23 10:33:14 РОССИЯ К 0.5 2.6

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.11.2016 Неотложка Суббота 17:58:59 18:52:06 МИР 0.4 1.2
2 18.11.2016 Пончик Люся Пятница 21:58:24 22:48:50 МИР 0.3 1.0
3 18.11.2016 Королевство кривых зеркал Пятница 22:48:50 00:06:12 МИР 0.3 1.2
4 15.11.2016 На крючке Вторник 22:02:35 23:41:44 МИР 0.3 1.0
5 16.11.2016 Немного не в себе Среда 21:08:07 22:00:43 МИР 0.3 0.7
6 19.11.2016 Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы Суббота 10:39:05 14:03:58 МИР 0.3 1.2
7 14.11.2016 Мужчина в доме Понедельник 22:02:38 23:34:29 МИР 0.2 0.8
8 20.11.2016 Вместе Воскресенье 21:00:01 21:56:58 МИР 0.2 0.6
9 20.11.2016 Жил-был пес Воскресенье 09:20:40 09:30:39 МИР 0.2 1.4
10 15.11.2016 Балабол Вторник 11:36:04 12:29:37 МИР 0.2 1.6

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 2016-2017 Воскресенье 19:22:13 21:26:23 МАТЧ ТВ 1.1 2.7
2 20.11.2016 После футбола с Георгием Черданцевым Воскресенье 21:26:23 22:40:20 МАТЧ ТВ 0.7 1.9
3 19.11.2016 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 16:26:43 17:27:41 МАТЧ ТВ 0.6 2.3
4 19.11.2016 Футбол. Чемпионат Германии Суббота 20:20:06 22:30:44 МАТЧ ТВ 0.6 1.6
5 15.11.2016 Смешанные единоборства. UFC Вторник 17:32:06 19:19:47 МАТЧ ТВ 0.5 2.0
6 19.11.2016 Фигурное катание. Гран-при Китая. Танцы на льду. Произвольная программа Суббота 10:03:52 11:01:13 МАТЧ ТВ 0.5 2.4
7 19.11.2016 #всенаматч Суббота 17:32:03 17:54:11 МАТЧ ТВ 0.5 1.5
8 18.11.2016 Смешанные единоборства. М-1. Challenge Пятница 21:31:47 00:32:43 МАТЧ ТВ 0.4 1.6
9 15.11.2016 Ирландец без правил Вторник 17:04:52 17:32:06 МАТЧ ТВ 0.4 1.7
10 17.11.2016 Тайсон Четверг 16:47:33 18:26:26 МАТЧ ТВ 0.4 1.7

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Новости EuroNews (09:00) Воскресенье 08:59:58 09:30:02 EURONEWS 0.3 1.9
2 20.11.2016 Новости EuroNews (09:30) Воскресенье 09:30:02 09:59:57 EURONEWS 0.3 1.4
3 20.11.2016 Новости EuroNews (07:30) Воскресенье 07:30:26 07:59:00 EURONEWS 0.2 3.1
4 19.11.2016 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:30:01 08:59:57 EURONEWS 0.2 1.9
5 19.11.2016 Новости EuroNews (08:00) Суббота 07:59:58 08:30:01 EURONEWS 0.2 1.8
6 20.11.2016 Новости EuroNews (07:00) Воскресенье 07:00:01 07:30:26 EURONEWS 0.2 2.6
7 16.11.2016 Новости EuroNews (06:30) Среда 06:29:50 06:59:58 EURONEWS 0.1 1.6
8 19.11.2016 Новости EuroNews (05:30) Суббота 05:29:51 06:00:09 EURONEWS 0.1 2.8
9 19.11.2016 Новости EuroNews (05:00) Суббота 05:00:00 05:29:51 EURONEWS 0.1 2.3
10 20.11.2016 Новости EuroNews (03:30) Воскресенье 03:30:00 04:00:00 EURONEWS 0.1 2.0

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Шрек навсегда Воскресенье 19:19:14 20:58:37 СТС 2.5 6.3
2 15.11.2016 Молодежка-4 Вторник 19:59:21 21:00:08 СТС 2.3 6.6
3 14.11.2016 Воронины Понедельник 19:29:25 20:00:12 СТС 2.1 6.4
4 18.11.2016 Уральские пельмени Пятница 19:30:05 21:00:31 СТС 2.1 6.0
5 19.11.2016 XXX - три икса Суббота 21:00:12 23:19:57 СТС 1.9 5.6
6 14.11.2016 Привидение Понедельник 21:00:43 23:30:24 СТС 1.9 5.5
7 18.11.2016 Фантастическая четверка 2. Вторжение серебряного серфера Пятница 21:00:31 22:47:22 СТС 1.8 5.2
8 19.11.2016 Шрек - 3 Суббота 19:19:15 21:00:12 СТС 1.8 5.1
9 17.11.2016 Кейт и Лео Четверг 21:00:18 23:19:44 СТС 1.7 5.0
10 20.11.2016 XXX - три икса-2. Новый уровень Воскресенье 20:58:37 22:55:09 СТС 1.7 4.7

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Великолепный век Воскресенье 19:01:01 22:55:38 1.4 3.7
2 16.11.2016 Условия контракта 2 Среда 21:59:56 23:00:00 1.2 3.7
3 20.11.2016 У реки два берега. Продолжение Воскресенье 14:08:08 17:59:11 1.1 4.0
4 20.11.2016 У реки два берега Воскресенье 10:08:35 14:08:08 1.0 4.0
5 17.11.2016 Давай разведемся! Четверг 11:03:54 12:03:25 0.8 5.4
6 15.11.2016 Сватьи Вторник 19:58:33 20:56:39 0.8 2.1
7 19.11.2016 Самая счастливая Суббота 10:59:16 14:24:20 0.7 3.1
8 19.11.2016 Темная сторона души Суббота 16:11:32 17:07:03 0.7 2.5
9 14.11.2016 Условия контракта Понедельник 16:58:15 17:58:56 0.7 3.0
10 19.11.2016 Героини нашего времени Суббота 22:45:59 23:45:59 0.6 2.1

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.11.2016 Битва экстрасенсов Суббота 19:59:26 21:28:57 ТНТ 5.9 15.9
2 19.11.2016 Танцы Суббота 21:28:57 23:31:30 ТНТ 3.8 11.9
3 19.11.2016 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:12 19:59:26 ТНТ 3.2 9.2
4 18.11.2016 Комеди Клаб Пятница 21:00:40 22:01:36 ТНТ 3.2 8.8
5 20.11.2016 Однажды в России Воскресенье 21:00:23 22:00:50 ТНТ 3.1 8.0
6 14.11.2016 СашаТаня Понедельник 20:29:29 21:01:22 ТНТ 2.8 7.4
7 18.11.2016 Comedy Woman Пятница 19:58:40 21:00:40 ТНТ 2.6 7.4
8 20.11.2016 Stand up Воскресенье 22:00:50 23:02:36 ТНТ 2.6 8.2
9 20.11.2016 Где логика? Воскресенье 19:59:59 21:00:23 ТНТ 2.6 6.2
10 18.11.2016 Comedy Баттл Пятница 22:01:36 23:02:10 ТНТ 2.3 6.9

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Чужой против хищников Воскресенье 18:55:39 20:40:41 1.8 4.5
2 18.11.2016 Человек-невидимка Пятница 19:02:21 20:04:16 1.7 5.2
3 20.11.2016 Чужие против хищника: реквием Воскресенье 20:40:41 22:37:45 1.6 4.2
4 19.11.2016 День независимости Суббота 18:58:25 21:41:54 1.5 4.2
5 17.11.2016 Анна детективъ Четверг 20:31:26 21:31:33 1.3 3.7
6 16.11.2016 Слепая Среда 17:31:36 18:00:14 1.3 5.5
7 18.11.2016 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой Пятница 17:59:48 19:02:21 1.3 4.6
8 20.11.2016 Эволюция Воскресенье 16:58:16 18:55:39 1.3 3.7
9 16.11.2016 Гадалка Среда 16:58:46 17:30:35 1.2 5.4
10 14.11.2016 Тринадцать Понедельник 18:32:22 19:32:42 0.9 3.1

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.11.2016 Военная тайна Суббота 16:35:29 17:03:17 2.4 8.6
2 19.11.2016 Новости. (16:30) Суббота 16:30:04 16:35:29 2.1 8.1
3 19.11.2016 "Русский для коекакеров" концерт Михаила Задорнова Суббота 20:43:23 23:59:33 2.0 6.2
4 16.11.2016 Самые шокирующие гипотезы Среда 18:00:07 19:00:08 2.0 7.2
5 19.11.2016 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко Суббота 17:03:17 19:01:47 1.9 6.3
6 19.11.2016 Апельсины цвета беж Суббота 19:01:47 20:43:23 1.9 5.4
7 14.11.2016 Новости. (19:30) Понедельник 19:30:04 19:59:17 1.9 5.6
8 20.11.2016 Дальнобойщики Воскресенье 13:03:03 14:03:58 1.7 6.5
9 14.11.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:04 19:29:53 1.6 5.2
10 15.11.2016 Беглец Вторник 19:59:45 22:28:32 1.6 4.3

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.11.2016 Супердискотека 90-х Среда 18:59:40 22:12:56 МУЗ ТВ 0.2 0.7
2 20.11.2016 Дискотека 80-х Воскресенье 13:28:17 16:30:49 МУЗ ТВ 0.2 0.8
3 18.11.2016 Русский чарт Пятница 21:05:29 22:05:18 МУЗ ТВ 0.2 0.5
4 16.11.2016 10 самых Среда 22:12:56 22:40:18 МУЗ ТВ 0.2 0.5
5 18.11.2016 PROновости Пятница 08:29:25 09:00:07 МУЗ ТВ 0.2 1.5
6 18.11.2016 Ждите ответа Пятница 22:05:18 23:04:42 МУЗ ТВ 0.2 0.5
7 19.11.2016 Муз 20 лет Суббота 08:00:06 16:46:24 МУЗ ТВ 0.2 0.8
8 20.11.2016 Top 30. Русский крутяк недели Воскресенье 16:58:15 19:30:05 МУЗ ТВ 0.2 0.4
9 17.11.2016 10 самых горячих клипов дня Четверг 17:09:38 18:00:08 МУЗ ТВ 0.2 0.7
10 18.11.2016 Europa Plus топ-чарт Пятница 15:02:06 16:01:32 МУЗ ТВ 0.1 0.8

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Война в Корее Воскресенье 15:03:12 15:08:21 1.2 4.6
2 20.11.2016 Легенды советского сыска Воскресенье 21:07:20 21:59:35 1.0 2.7
3 20.11.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Воскресенье 20:16:15 21:07:20 1.0 2.5
4 15.11.2016 Теория заговора Вторник 20:05:16 20:30:08 1.0 2.9
5 16.11.2016 Специальный репортаж Среда 20:06:44 20:29:54 1.0 2.6
6 14.11.2016 Артиллерия Второй мировой войны Понедельник 18:29:22 19:20:45 1.0 3.3
7 19.11.2016 Благословите женщину Суббота 17:03:08 17:59:42 0.9 3.2
8 19.11.2016 Задело! Суббота 18:10:07 18:22:53 0.9 3.0
9 15.11.2016 Мины в фарватере Вторник 17:04:07 17:59:55 0.9 3.8
10 18.11.2016 Акция Пятница 18:29:36 20:18:11 0.9 2.8

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.11.2016 След Вторник 21:14:03 22:00:08 3.7 10.3
2 15.11.2016 Детективы Вторник 19:43:04 20:21:37 3.3 9.8
3 15.11.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:08 22:29:43 2.8 8.3
4 20.11.2016 Главное Воскресенье 18:00:10 19:45:57 2.8 7.6
5 20.11.2016 Кремень Воскресенье 22:33:48 23:31:03 2.5 9.1
6 19.11.2016 Слепой Суббота 21:56:17 22:53:30 2.5 7.5
7 15.11.2016 Сейчас (18.30) Вторник 18:30:11 19:04:29 1.9 6.7
8 16.11.2016 Такая работа Среда 22:27:08 23:14:36 1.9 6.2
9 20.11.2016 Ва-Банк-2, или ответный удар Воскресенье 15:13:48 17:00:10 1.5 5.4
10 15.11.2016 Классик Вторник 16:32:15 18:30:05 1.5 6.4

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.11.2016 Футурама Четверг 16:09:42 16:31:29 2X2 0.3 1.6
2 17.11.2016 Симпсоны Четверг 15:22:02 15:41:55 2X2 0.3 1.7
3 20.11.2016 Американский папаша Воскресенье 20:10:16 20:31:01 2X2 0.3 0.7
4 16.11.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 16:22:38 16:33:12 2X2 0.2 1.2
5 19.11.2016 Барашек Шон Суббота 16:59:45 17:06:46 2X2 0.2 0.8
6 16.11.2016 Гриффины Среда 17:31:23 17:51:46 2X2 0.2 0.9
7 15.11.2016 Время приключений Вторник 16:19:42 16:30:02 2X2 0.2 0.9
8 16.11.2016 Кит ступид шоу Среда 22:50:01 23:10:51 2X2 0.2 0.6
9 19.11.2016 Черепашки ниндзя Суббота 14:00:28 14:25:21 2X2 0.2 0.7
10 15.11.2016 Смотрящий Вторник 22:46:45 23:13:55 2X2 0.1 0.5

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.11.2016 Русалочка-2. Возвращение в море Пятница 19:29:31 20:58:46 0.8 2.4
2 17.11.2016 Русалочка Четверг 19:29:35 21:08:47 0.8 2.2
3 19.11.2016 Хранитель Лев: герои саванны Суббота 11:29:38 11:51:13 0.8 3.8
4 19.11.2016 Герои в масках Суббота 10:00:37 10:23:40 0.7 3.8
5 19.11.2016 В поисках Немо Суббота 15:57:42 17:55:13 0.7 2.6
6 19.11.2016 Джинглики Суббота 12:01:22 12:12:20 0.7 3.3
7 18.11.2016 Микки Маус Пятница 19:22:39 19:29:31 0.7 2.2
8 18.11.2016 Леди Баг и Супер-Кот Пятница 18:56:25 19:18:03 0.7 2.3
9 15.11.2016 Лис и пес Вторник 19:30:56 21:12:24 0.7 1.9
10 19.11.2016 Солнечные зайчики Суббота 12:12:20 12:23:06 0.7 3.1

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.11.2016 Я стесняюсь своего тела Среда 21:25:08 23:06:12 0.6 1.7
2 20.11.2016 Иллюзия обмана Воскресенье 21:57:12 00:03:06 0.4 1.6
3 19.11.2016 Дорогая, мы убиваем детей Суббота 16:19:01 18:05:04 0.4 1.3
4 18.11.2016 В теме Пятница 22:55:47 23:25:35 0.3 1.1
5 20.11.2016 Научи жену рулить Воскресенье 18:59:15 19:58:12 0.2 0.6
6 18.11.2016 МастерШеф. Дети Пятница 16:07:55 19:29:53 0.2 1.0
7 20.11.2016 Няня 911 Воскресенье 13:41:17 14:34:34 0.2 0.9
8 18.11.2016 Спасите моего ребенка Пятница 19:29:53 21:02:40 0.2 0.6
9 17.11.2016 МастерШеф Четверг 16:00:14 18:24:21 0.2 1.0
10 15.11.2016 Детектор лжи Вторник 18:23:04 19:44:45 0.2 0.6

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.11.2016 Спокойной ночи, малыши! Четверг 20:36:04 20:50:31 КАРУСЕЛЬ 1.1 2.9
2 17.11.2016 Смешарики. Новые приключения Четверг 18:44:59 19:06:29 КАРУСЕЛЬ 1.1 3.6
3 20.11.2016 Барбоскины Воскресенье 10:49:53 11:00:18 КАРУСЕЛЬ 1.0 4.3
4 17.11.2016 Ми-ми-мишки Четверг 20:28:55 20:34:55 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
5 16.11.2016 Дружба - это чудо Среда 20:03:27 20:25:34 КАРУСЕЛЬ 1.0 2.7
6 19.11.2016 Барби и сестры в поисках щенков Суббота 19:07:22 20:18:24 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.6
7 17.11.2016 Маленькое королевство Бена и Холли Четверг 21:05:50 21:17:21 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.5
8 19.11.2016 Смешарики. Пинкод Суббота 22:28:34 22:41:33 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.7
9 17.11.2016 Малыши-прыгуши Четверг 19:08:50 19:34:16 КАРУСЕЛЬ 0.9 2.8
10 20.11.2016 Дневник Детского Евровидения 2016 Воскресенье 11:00:23 11:06:04 КАРУСЕЛЬ 0.9 3.6

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 16.11.2016 Хит за хитом Среда 13:07:05 13:54:19 RU.TV 0.1 0.9
2 19.11.2016 Караоке RU.TV Суббота 22:01:37 22:55:31 RU.TV 0.1 0.3
3 19.11.2016 Супермикс недели Суббота 20:01:23 21:57:38 RU.TV 0.1 0.3
4 20.11.2016 Незабудки Воскресенье 09:01:05 10:58:36 RU.TV 0.1 0.5
5 19.11.2016 Super 20 Суббота 09:01:11 10:57:29 RU.TV 0.1 0.5
6 20.11.2016 Лаборатория стиля Воскресенье 15:00:08 15:06:59 RU.TV 0.1 0.3
7 15.11.2016 Топ-лист. Покорившие сцену Вторник 12:00:08 12:17:03 RU.TV 0.1 0.6
8 19.11.2016 RU новости Суббота 17:06:59 17:17:51 RU.TV 0.1 0.3
9 20.11.2016 Золотой граммофон. Лучшее Воскресенье 16:00:08 18:35:28 RU.TV 0.1 0.3
10 20.11.2016 100пудовый хит Воскресенье 15:22:15 15:55:25 RU.TV 0.1 0.2

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 17.11.2016 Пацанки Четверг 19:06:22 21:00:46 ПЯТНИЦА 0.8 2.3
2 15.11.2016 Ревизорро Вторник 21:00:36 22:02:37 ПЯТНИЦА 0.7 2.0
3 20.11.2016 Секс в большом городе-2 Воскресенье 20:58:39 23:55:40 ПЯТНИЦА 0.7 2.1
4 14.11.2016 Орел & решка. Кругосветка Понедельник 18:58:30 19:57:40 ПЯТНИЦА 0.7 2.0
5 15.11.2016 Ревизорро (повтор) Вторник 19:58:17 21:00:36 ПЯТНИЦА 0.6 1.8
6 17.11.2016 Пацанки. Финальная прокачка Юли Ковалевой Четверг 18:32:22 19:06:22 ПЯТНИЦА 0.5 1.9
7 20.11.2016 Секс в большом городе Воскресенье 18:05:52 20:58:39 ПЯТНИЦА 0.5 1.4
8 16.11.2016 На ножах Среда 18:53:41 19:58:19 ПЯТНИЦА 0.5 1.6
9 14.11.2016 Экс на пляже Понедельник 21:56:45 22:58:06 ПЯТНИЦА 0.5 1.4
10 20.11.2016 На ножах (повтор) Воскресенье 12:59:13 14:01:55 ПЯТНИЦА 0.5 1.9

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.11.2016 Моя прекрасная няня Понедельник 13:09:17 13:40:17 СТС LOVE 0.3 1.7
2 19.11.2016 Папины дочки Суббота 12:31:21 12:59:34 СТС LOVE 0.2 1.0
3 14.11.2016 Смешарики Понедельник 07:54:31 08:07:32 СТС LOVE 0.2 1.8
4 17.11.2016 Не родись красивой Четверг 21:16:45 22:59:45 СТС LOVE 0.2 0.4
5 15.11.2016 Смешарики. Азбука здоровья Вторник 07:55:24 08:01:54 СТС LOVE 0.1 1.4
6 14.11.2016 Каникулы в Мексике - 2 Понедельник 22:59:47 00:59:50 СТС LOVE 0.1 0.6
7 19.11.2016 Страшная Любовь Суббота 21:00:06 22:00:26 СТС LOVE 0.1 0.3
8 14.11.2016 Ранетки Понедельник 01:00:00 01:59:46 СТС LOVE 0.1 1.3
9 15.11.2016 Кадетство Вторник 14:39:57 16:28:51 СТС LOVE 0.1 0.5
10 14.11.2016 Сердца за любовь Понедельник 13:40:17 14:40:54 СТС LOVE 0.1 0.6

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 18.11.2016 Доспехи Бога-2. Операция "Кондор" Пятница 21:23:28 23:31:58 ЧЕ 0.6 1.9
2 18.11.2016 Доспехи Бога-1 Пятница 19:30:06 21:23:28 ЧЕ 0.5 1.5
3 17.11.2016 КВН на бис Четверг 19:30:05 21:30:47 ЧЕ 0.5 1.3
4 19.11.2016 100500 Суббота 22:30:08 23:00:18 ЧЕ 0.4 1.4
5 15.11.2016 Укрощение строптивого Вторник 16:02:00 17:57:16 ЧЕ 0.4 2.0
6 20.11.2016 Солдаты Воскресенье 17:30:53 18:31:03 ЧЕ 0.4 1.2
7 19.11.2016 Пуленепробиваемый Суббота 15:01:04 17:01:34 ЧЕ 0.4 1.6
8 20.11.2016 Собака на сене Воскресенье 10:45:00 13:30:06 ЧЕ 0.4 1.6
9 16.11.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-3 Среда 13:24:55 14:26:59 ЧЕ 0.4 2.5
10 16.11.2016 Безумно влюбленный Среда 15:59:50 17:58:00 ЧЕ 0.4 1.7

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Комеди Клаб. Лучшее Воскресенье 17:56:45 18:02:09 ТНТ 4 0.5 1.4
2 20.11.2016 Comedy Woman Воскресенье 18:30:05 19:00:09 ТНТ 4 0.4 1.1
3 16.11.2016 Наша Russia Среда 20:29:41 20:59:47 ТНТ 4 0.3 0.9
4 20.11.2016 Комеди Клаб Воскресенье 16:58:01 17:56:45 ТНТ 4 0.3 1.0
5 15.11.2016 Счастливы вместе Вторник 21:29:49 21:59:12 ТНТ 4 0.3 0.8
6 19.11.2016 Универ Суббота 12:01:58 12:33:23 ТНТ 4 0.2 0.9
7 14.11.2016 Убойная лига Понедельник 01:00:19 02:00:10 ТНТ 4 0.2 2.5
8 18.11.2016 Быстрая перемена Пятница 20:00:04 21:44:19 ТНТ 4 0.2 0.4
9 20.11.2016 Такое кино Воскресенье 11:00:08 11:27:41 ТНТ 4 0.1 0.6
10 19.11.2016 Убойной ночи Суббота 02:00:26 02:31:00 ТНТ 4 0.1 1.5

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 14.11.2016 Как это работает Понедельник 19:32:15 19:58:05 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
2 17.11.2016 Багажные войны Четверг 21:31:04 21:58:23 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
3 16.11.2016 Махинаторы Среда 20:00:40 20:59:43 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
4 14.11.2016 Из чего это сделано ? Понедельник 19:00:35 19:27:45 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
5 18.11.2016 Битвы за контейнеры Пятница 21:00:56 21:26:24 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
6 17.11.2016 Охотники за реликвиями Четверг 21:00:30 21:25:59 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
7 17.11.2016 Разрушители легенд Четверг 18:01:05 18:57:25 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
8 19.11.2016 Быстрые и громкие Суббота 16:01:52 16:58:33 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.5
9 14.11.2016 Золотая лихорадка Понедельник 22:00:38 22:59:49 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.4
10 18.11.2016 Суперчеловеческая наука Пятница 00:26:27 00:50:08 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.8

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 20.11.2016 Королева бензоколонки Воскресенье 19:01:32 20:31:39 ДОМ КИНО 0.8 2.0
2 16.11.2016 Принцесса на бобах Среда 19:01:30 21:07:12 ДОМ КИНО 0.8 2.2
3 20.11.2016 Тайны следствия - 10 Воскресенье 18:12:03 19:01:32 ДОМ КИНО 0.7 1.9
4 20.11.2016 Каникулы строгого режима Воскресенье 11:48:56 13:49:43 ДОМ КИНО 0.6 2.5
5 16.11.2016 Тайны следствия - 9 Среда 18:11:58 19:01:30 ДОМ КИНО 0.6 2.2
6 15.11.2016 Тайны следствия - 8 Вторник 18:12:07 19:00:56 ДОМ КИНО 0.6 2.2
7 17.11.2016 Кубанские казаки Четверг 19:00:30 21:04:08 ДОМ КИНО 0.6 1.8
8 18.11.2016 Невероятные приключения итальянцев в России Пятница 18:59:58 20:55:59 ДОМ КИНО 0.6 1.7
9 15.11.2016 Марш - бросок Вторник 19:00:56 21:09:56 ДОМ КИНО 0.6 1.7
10 14.11.2016 Тайны следствия - 7 Понедельник 18:08:39 19:00:44 ДОМ КИНО 0.6 2.0
TNS Россия
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04.01.2017

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7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году (1)
И получат развитие в 2017-м.
12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года
В уходящем 2016 году системы контекстной рекламы дали рынку достаточно поводов для обсуждений: сначала Google отменил правый блок, в Яндексе появились смарт-баннеры и Мастер отчетов на аккаунт, потом была череда новостей о редизайне, инструментах для работы с сегментами и новых отчетах. Профессионалы из Ozon.ru, Яндекса, Netpeak, eLama.ru, e96.ru, ArrowMedia дали экспертную оценку новым инструментам и поделились результатами работы с ними.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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04.01.2017 - 09:17
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