Шведский Соловей покоряет российский рынок бьюти-услуг

Компания Solovei на протяжении года развивает в России франчайзинговую сеть салонов красоты в сегменте дискаунтеров. За время работы открыто 8 салонов и заключено 15 договоров франчайзинга. В октябре в торговом центре «На Беговой» открылся флагман бренда.

Созданием бренда занимался творческий союз, состоящий из директора и создателя Академии Коммуникаций Wordshop Светланы Майбродской, выступившей в роли неймера и копирайтера проекта, и креативного директора дизайн-студии LINII Group Михаила Губергрица, отвечающего за фирменный стиль и визуальные решения бренда. В интервью мы спросили участников проекта, почему они поверили в шведского соловья, и как родилась идея создания бренда.

- Какая философия скрыта в выбранном названии?

- Соловей - это метафора чуда и преображения. Гости, посетившие салоны сети Solovei, приобретают новый образ и, по концепции бренда, их жизнь меняется к лучшему. Слово "соловей" легко узнаваемо аудиторией и наделено визуальными и эмоциональными атрибутами: скромность и доступность, свобода и умение заявить о себе. И еще в слове скрыта магия. Если написать его латиницей, можно "увидеть" слоган: so love I - мне так нравится», - рассказывает Светлана.

- Почему «родиной» созданного «Соловья» по вашей концепции выбрана Швеция?

- В Европе распространен формат семейных дискаунтеров, в том числе салонов красоты, позволяющих гостям не переплачивать за услуги бьюти-индустрии. Когда было придумано название, мы начали обсуждать каким может стать наш соловей и практически сразу поняли, что будем ориентироваться на шведские корни в позиционировании бренда с акцентом на массовую аудиторию. Мы вдохновлялись примерами мировых лидеров, таких как IKEA, H&M, Metro Cash and Carry, предлагающих отличные продукты и услуги и постоянно говорящих клиенту: «Молодец, что экономишь». Это экономные, красивые решения, наполненные философией, с доступными и модными товарами, в сочетании с четкими стандартами обслуживания. И, несмотря на ценовую доступность, это всегда повышенное внимание и забота о каждом потребителе. Именно такими мы видели будущие салоны нового бренда. Когда я начал смотреть, какие бывают соловьи, был приятно удивлен, обнаружив подвид птиц Luscinia svecica – шведский соловей, живущий по всему миру, в том числе и в России», - вспоминает Михаил.

- Какие решения помогли добиться сходства со шведскими брендами?

- В качестве фирменных цветов мы выбрали теплый бирюзовый и небесно голубой, создающие шведскую атмосферу. В сочетании с простой, удобной мебелью, выполненной в скандинавском стиле, и деревом, используемом в интерьере, родился дружелюбный и яркий, но в тоже время недорогой в исполнении стиль.

- В процессе работы над дизайном бренда Соловей приходилось ли Вам сталкиваться со сложностями и ограничениями?

Светлана: «При работе с дискаунтерами важно предлагать понятные концепции и простые решения. Название должно легко восприниматься разными возрастными группами конечных потребителей, а логотип мог нарисовать даже ребенок. Кроме того, нужно найти одновременно очень простое, но, с другой стороны многозначное слово, чтобы оно давало простор воображению».

Михаил: «Для конечного потребителя, выбирающего формат дискаунтера, важны цена, качество и безопасность сервиса. Наша цель не отпугнуть гостей вычурным стилем, а создать доверие и желание зайти в салон, поэтому первоочередной задачей становится ценовая коммуникация. Мы построили ее таким образом, что, проходя мимо витрины, посетитель видит крупные баннеры с информацией о базовых услугах и ценах, а входя в зал, постеры с понятной ценой и оригинальными посланиями, раскрывающими принципы работы сети».

Интервью было бы не полным без упоминания мнения заказчика бренда, поэтому мы задали несколько вопросов руководителю направления франчайзинг сети салонов красоты Solovei Ирине Дубиковой.

- Откуда такая вера в силу бренда?

- Создавая проект, мы поняли, что хотим строить крупную, международную сеть семейных салонов. Учитывая масштабность задачи, решили начать с разработки бренда и обратились к креативной команде. Одним из главных требований к бренду была его универсальность как для локального, так и для международных рынков.

- Уже заметили плоды работы бренда?

- Бренд помогает нам в работе с партнерами и сотрудниками, рассказывая им о ключевых ценностях компании. Название легко воспринимаются аудиторией, хорошо запоминается и работает в интернете. Мы активно используем фирменный хэштег #solovesolovei и слоган «Мы любим…, именно поэтому…».

Команда:

Творческий директор, дизайнер – Михаил Губергриц

Неймер, копирайтер – Светлана Майбродская

Фотограф – Андрей Иванов