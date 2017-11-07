Креатив

Кинометры комфорта

Кинометры комфорта

Креативное агентство Contrapunto превратило Mitsubishi Pajero Sport в кинозал на колесах.

На экране: морской берег, горный пейзаж, осенний лес. Отец семейства довольно улыбается, мама в восторге, а дети, кажется, уже не думают о попкорне. Что они увидят дальше? Все, что угодно! Меняется кадр, и становится ясно: на самом деле они не сидят на месте, а путешествуют на внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport.

«Рекламные кампании автомобильных брендов, как правило, представляют собой набор визуальных клише. В них не хватает интересной истории, интриги. Нам захотелось сломать этот стереотип. Так возникла идея о кинометрах», — поделилась команда Contrapunto.

«Нашей задачей было донести до потребителей мысль о том, что современные автомобили марки Mitsubishi годятся далеко не только для рыбалки и бездорожья. Мы рассчитываем, что эта работа понравится нашим покупателям, и конечно, будем ждать позитивного эффекта с точки зрения интереса к марке», — объясняет Елена Бурлакова, руководитель ATL&BTL, Mitsubishi Motors.

Команда Contrapunto опиралась на инсайт, важный для любого автовладельца — комфорт для себя и своих близких. В новом Mitsubishi Pajero Sport он возможен благодаря уникальной системе полного привода Super Select II, новому дизельному двигателю и исключительно удобным креслам. На таком внедорожнике даже самая дальняя поездка превращается в увлекательное приключение с комфортом.

Кампания стартовала 6 ноября 2017 года и, помимо ТВ-ролика, предусматривает размещение рекламы на радио и в диджитал-форматах.

Состав творческой группы 

Mitsubishi (клиент)
Marketing and PR director — Илья Никоноров
Head of design — Алексей Осипов
Head of ATL & BTL — Елена Бурлакова
ATL manager — Анна Лямина 

Contrapunto (креатив)
Креативный директор — Юлиан Суетин
Арт-директор — Александр Буров
Руководитель группы по работе с клиентами — Виктория Канина
Старший менеджер по работе с клиентами — Ксения Секиринская
Менеджер по работе с клиентами — Анна Федотова
Продюсер — Андрей Шкатов
Музыкальный продюсер — Дмитрий Рубежов 

Bazelevs (продакшн)
Режиссер — Аго Панини
Продюсер — Светлана Ляшкевич

08.11.2017

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