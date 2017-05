7 наград за один фестиваль!

15 апреля в Лондоне состоялось награждение победителей крупнейшего международного конкурса в области маркетинговых услуг MAA Worldwide.

В этом году российские агентства опередили всех, заняв второе место по общему количеству наград - 39.

Коммуникационные агентства Progression Group получили 7 заслуженных наград в широком списке номинаций: Best digital campaign, Best Social Media or Word of Mouth Campaign, Best Brand trial or Sales Generation Campaign, Best Business or Trade Marketing Campaign, Best Event or Experiential Marketing Campaign, Best Business to Business or Trade Marketing Campaign, Best Entertainment Campaign.

Агентство Seven получило золото за проект J7 Tonus. 24 hours left в номинации Best Brand Trial or Sales Generation Campaign и почетную грамоту за проект The Weber Vetonit. Cascade motivation program в номинации Best Business to Business or Trade Marketing Campaig.

Агентство Unite выиграло серебро в номинации Best Social Media or Word of Mouth Campaign и бронзу в номинации Best digital campaign с кейсом Red Bull for G-Drive, и получило почетные грамоты в двух номинациях: Best Business to Business or Trade Marketing Campaign и Best Event or Experiential Marketing Campaign за проект Unilever Metro Expo 2016.

Агентство Brandnew получило почетную грамоту за проект MegaFonLive в номинации Best Entertainment Campaign.

«Я был очень впечатлён проектом “Red Bull for G-Drive” : как он достиг таких высоких показателей ROI и стал вирусной кампанией №1 на российском рынке», - прокомментировал присуждение серебряной и бронзовой награды Майк Да Сильва, директор MAAGLOBES.

Ольга Матвеева, генеральный директор Unite: «С 2013 года наше агентство принимает участие в международном маркетинговом конкурсе TheGlobes, мы получали золото и серебро в номинациях трейд. Именно поэтому оценка нашей экспертизы в области диджитал для нас особенно ценна и важна. Мы очень рады, что жюри присудило нашей работе RedBullforG-Drive серебряную и бронзовую награды. Наш второй проект – Unilever Metro Expo 2016 получил две почетные грамоты в важных для нас номинациях: Business to Business or Trade Marketing Campaign и Best Event or Experiential Marketing Campaign. Нам удалось получить признание жюри: приз или грамоту со всеми подаваемыми проектами во всех номинациях, в которых было принято решение участвовать».

Константин Агафонов, директор по развитию бизнеса Unite: «Премия TheGlobes - это не только награды и международное признание, но и реальная возможность оценить уровень работ своего агентства "по гамбургскому счету". В этом году я впервые судил работы Globes, и это было действительно интересно - посмотреть не только чемпионские работы, но и познакомиться с уникальными локальными инсайтами, посмотреть, как они формировались, что движет другими рынками и аудиториями. Ты оцениваешь их для себя лично совершенно по другим критериям - не только какие маркетинговые или бизнес результаты принес проект, но и как к нему пришли, как возникла идея, почему ее выбрали и как продали. Это очень полезное расширение сознания. Ну и особенно приятно, что при столь насыщенной конкуренции работы Unite вновь получили международное признание!»

Леонид Зезин, заместитель генерального директора Seven: «Золото на Globes для SEVEN имеет особую ценность - это символ международного признания работы агентства, доказательство глобальной ценности реализованной им идеи. Очень приятно, что наша способность добиваться эффективности проекта, используя креативные решения, была оценена высоким жюри. Также хотел бы поздравить наших коллег по цеху: беспрецедентное количество призовых мест, занятых в этом году российскими маркетинговыми агентствами - это большой успех».

Алексей Лейбович, креативный директор SEVEN: « Получить золото на фестивале Globes – действительно серьезное событие для агентства. Особенно приятно, когда международная премия вручается за решение в области стимулирования продаж. Ведь это главное, для чего существует рекламный рынок. Но о чем, порой, забывают и клиенты и агентства. С момента рождения идеи мы сразу почувствовали, что делаем маленькую революцию на рынке. И теперь особенно рады, что это оценили эксперты со всего мира».

Дарья Головина, генеральный директор Brandnew: «Приятно, что уровень российских агентств растёт год от года: и креатив, и реализация, и эффективность кампаний- всё становится круче, точнее, и вызывает совершенно справедливое восхищение и жюри и клиентов и аудитории. Приятно, что уровень наших проектов находит справедливую оценку у членов международного жюри. Мы верим, что победы на международных фестивалях вдохновят наших клиентов на смелые и интересные решения бизнес задач, и агентства - на идеи и реализацию новых проектов, достойных самых высоких наград».