PlayStation Россия и "Папа Джонс" дарят пиццу всем подписчикам PlayStation Plus

Первая акция для игроков пройдет с 8 мая по 25 июня. При заказе 30 см пиццы на сайте «Папа Джонс» подписчики сервиса PlayStation®Plus (PS Plus) получат аналогичную пиццу в подарок. Акция действует во всех городах России, где присутствует сеть ресторанов «Папа Джонс».

Подписка PlayStation Plus позволяет играть с друзьями по сети в любимые игры, получать эксклюзивные скидки в PlayStation Store и пользоваться множеством других преимуществ. С 8 мая по 25 июня к ним добавится возможность получить вторую пиццу в подарок при заказе в любом ресторане сети «Папа Джонс» в 22 городах России. Акция станет первой в рамках долгосрочного сотрудничества компаний.

Подробности на странице акции: https://www.playstation.com/ru-ru/campaigns/papa-john-s-ps-plus/

«Сегодня 75% наших заказов поступает через интернет. Это самый высокий показатель среди стран присутствия «Папа Джонс» в мире. Приятно, что именно в России самая продвинутая аудитория в этом плане, – отмечает Кристофер Уинн, президент сети «Папа Джонс» в России и Белоруссии, – Мы рады поддерживать увлечения наших клиентов и стремимся быть ближе в новых каналах онлайн-коммуникаций».

Для получения подарочной пиццы необходимо ввести при заказе специальный промо-код. Он поступит в начале мая на электронную почту всем действующим подписчиками PS Plus, подписанным на рассылку новостей PlayStation. Те, кто присоединятся к сервису позднее, получат бонусный код в конце месяца. Оформить подписку на новостную рассылку можно по ссылке: https://goo.gl/h0S6DU

«PlayStation Plus предоставляет все больше эксклюзивных возможностей для действующих подписчиков. В конце прошлого года мы организовали серию закрытых вечеринок для подписчиков PS Plus в шести городах России, а теперь помогаем геймерам «организовать вечеринку» у себя дома в значительно большем числе городов нашей страны, – комментирует генеральный менеджер PlayStation в России и странах СНГ Сергей Клишо. – Наше сотрудничество с сетью «Папа Джонс» даст возможность игрокам отведать вкусной пиццы в процессе любимой игры или подзарядится в перерыве вместе с друзьями».

Также в мае подписчикам PlayStation Plus будут бесплатно доступны две известные игры для PS4: яркий шутер Alienation и Tales from the Borderlands от известной студии Telltale Games.