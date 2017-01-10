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Ребрендинге агентства Initiative

Ребрендинге агентства Initiative

Агентство Initiative, входящее в крупнейший международный холдинг IPG Mediabrands, провело ребрендинг на глобальном уровне  и представило новую философию,  миссию,  ценности и фирменный стиль. Ребрендинг направлен на усиление уникальной рыночной позиции Initiative,  дифференциацию услуг
агентства  от конкурентов.

Сегодня на медийном рынке наиболее востребованы и актуальны такие  тренды, как диджитализация, технологичность, инновационность, интегрированные кампании. Эти направления Initiative активно развивает и наращивает, однако мировая экспертиза и международный опыт показывают, что еще более значимый эффект клиенту дает умение создавать и развивать мощные культовые бренды. Такие бренды способны стать частью культурного сознания и повседневного общения. Они являются ориентиром, создают эмоции, образ жизни, стиль поведения, и, как правило, имеют более высокую ценность и уровень лояльности потребителей, что, в свою очередь, обеспечивает более стабильную основу для эффективных продаж в долгосрочной перспективе.  Именно технологии создания и развития таких «брендов-икон» с мощным культурным наследием,  разделяющих ценности общества и глубоко интегрированных в так называемый культурный контекст,  являются теперь главным идеологическим вектором развития агентства Initiative, но при этом не отменяя стратегии постоянного совершенствования в таких традиционно важных аспектах как  диджитал, технологии, баинг.  

Миссия

Последние веяния и потребности  рынка легли в основу  новой миссии  Initiative –   помогать клиентам максимально эффективно и гармонично интегрировать бренды в культурный контекст жизни, развивать и растить iconic-бренды - сильные мощные бренды с яркой эмоциональной окраской, способные стать частью  жизни и сознания потребителей.

«Почему важно идти в сторону iconic-брендов, глубоко интегрированных  в культурной контекст? Даже самые эффективные медийные кампании не могут сравниться с тем долгосрочным воздействием, какой имеет культурный контекст.  Он с нами на протяжении всей жизни, это наше социальное, историческое,  экономическое,  культурное  окружение. Если рекламу потребитель может пропустить, обойти,  забыть,  то культурный контекст обойти невозможно. Также  с точки зрения медиа инвестиций эффективность  рекламных кампаний  iconic брендов выше при  более низких  затратах. Создать культ  вокруг бренда очень сложно, но оно того стоит.  Участники культа сами станут рекламой продукта — это гораздо эффективнее.  Наша задача — разрабатывать и воплощать для брендов клиентов  такие коммуникационные платформы и инструменты, которые позволят им успешно развиваться в сторону iconic и оставаться культовыми долгое время», - отмечает Анна Мазурина, генеральный директор Initiative.

Следуя новой миссии, Initiative разрабатывает и запускает инновационные инструменты, позволяющие анализировать общество с  точки зрения культурных ценностей; оценивать бренды относительно этих ценностей и возможностей интеграции их в культурный контекст; замерять  силу брендов;  проводить глубокий анализ поведения потребителей; прослеживать их путь от выбора категории до покупки определенного товара, процесс их медиапотребления на этом пути и т.д.

Ценности

В новой концепции и философии  бренда также представлены ценности Initiative:

FEARLESS in our approach 

BRILLIANT   in our work

DYNAMIC in our design

SEAMLESS in our execution 

«Наши ценности органично вытекают из миссии, видения и целей агентства. Чтобы  успешно идти по  заданным ориентирам  и выполнять наш новый «brandpromise»,  нужно  не бояться бросать  вызов принятым стандартам и нормам, быть смелыми, решительными,  лучшими в своем деле,  работать на опережение, быть динамичными, инновационными, непрерывно  развиваться, меняться, при этом уметь органично объединять  знания, опыт, умения,  навыки, полученные экспертизы в  единый цельный безупречный продукт для клиента», - добавляет Анна Мазурина. - На нашем рынке  медийные агентства предлагают клиентам примерно одинаковые продукты и услуги. Поэтому очень важно не просто иметь дифференцирующие особенности своих продуктов и услуг, но и оперативно реагировать на потребности рынка, предлагая клиентам все более  эффективные решения для развития их бизнеса».

Визуальная концепция бренда

В рамках ребрендинга разработана новая визуальная айдентика агентства,  символизирующая способность с легкостью решать масштабные амбициозные задачи, соответствующие новой концепции и «brand promise», эффективные решения и технологии создания  потребительских предпочтений и модных тенденций, формирование нового коммуникационного пространства:

11.01.2017

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