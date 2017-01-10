Ребрендинге агентства Initiative

Сегодня на медийном рынке наиболее востребованы и актуальны такие тренды, как диджитализация, технологичность, инновационность, интегрированные кампании. Эти направления Initiative активно развивает и наращивает, однако мировая экспертиза и международный опыт показывают, что еще более значимый эффект клиенту дает умение создавать и развивать мощные культовые бренды. Такие бренды способны стать частью культурного сознания и повседневного общения. Они являются ориентиром, создают эмоции, образ жизни, стиль поведения, и, как правило, имеют более высокую ценность и уровень лояльности потребителей, что, в свою очередь, обеспечивает более стабильную основу для эффективных продаж в долгосрочной перспективе. Именно технологии создания и развития таких «брендов-икон» с мощным культурным наследием, разделяющих ценности общества и глубоко интегрированных в так называемый культурный контекст, являются теперь главным идеологическим вектором развития агентства Initiative, но при этом не отменяя стратегии постоянного совершенствования в таких традиционно важных аспектах как диджитал, технологии, баинг.

Миссия

Последние веяния и потребности рынка легли в основу новой миссии Initiative – помогать клиентам максимально эффективно и гармонично интегрировать бренды в культурный контекст жизни, развивать и растить iconic-бренды - сильные мощные бренды с яркой эмоциональной окраской, способные стать частью жизни и сознания потребителей.

«Почему важно идти в сторону iconic-брендов, глубоко интегрированных в культурной контекст? Даже самые эффективные медийные кампании не могут сравниться с тем долгосрочным воздействием, какой имеет культурный контекст. Он с нами на протяжении всей жизни, это наше социальное, историческое, экономическое, культурное окружение. Если рекламу потребитель может пропустить, обойти, забыть, то культурный контекст обойти невозможно. Также с точки зрения медиа инвестиций эффективность рекламных кампаний iconic брендов выше при более низких затратах. Создать культ вокруг бренда очень сложно, но оно того стоит. Участники культа сами станут рекламой продукта — это гораздо эффективнее. Наша задача — разрабатывать и воплощать для брендов клиентов такие коммуникационные платформы и инструменты, которые позволят им успешно развиваться в сторону iconic и оставаться культовыми долгое время», - отмечает Анна Мазурина, генеральный директор Initiative.

Следуя новой миссии, Initiative разрабатывает и запускает инновационные инструменты, позволяющие анализировать общество с точки зрения культурных ценностей; оценивать бренды относительно этих ценностей и возможностей интеграции их в культурный контекст; замерять силу брендов; проводить глубокий анализ поведения потребителей; прослеживать их путь от выбора категории до покупки определенного товара, процесс их медиапотребления на этом пути и т.д.

Ценности

В новой концепции и философии бренда также представлены ценности Initiative:

FEARLESS in our approach

BRILLIANT in our work

DYNAMIC in our design

SEAMLESS in our execution

«Наши ценности органично вытекают из миссии, видения и целей агентства. Чтобы успешно идти по заданным ориентирам и выполнять наш новый «brandpromise», нужно не бояться бросать вызов принятым стандартам и нормам, быть смелыми, решительными, лучшими в своем деле, работать на опережение, быть динамичными, инновационными, непрерывно развиваться, меняться, при этом уметь органично объединять знания, опыт, умения, навыки, полученные экспертизы в единый цельный безупречный продукт для клиента», - добавляет Анна Мазурина. - На нашем рынке медийные агентства предлагают клиентам примерно одинаковые продукты и услуги. Поэтому очень важно не просто иметь дифференцирующие особенности своих продуктов и услуг, но и оперативно реагировать на потребности рынка, предлагая клиентам все более эффективные решения для развития их бизнеса».

Визуальная концепция бренда

В рамках ребрендинга разработана новая визуальная айдентика агентства, символизирующая способность с легкостью решать масштабные амбициозные задачи, соответствующие новой концепции и «brand promise», эффективные решения и технологии создания потребительских предпочтений и модных тенденций, формирование нового коммуникационного пространства: