Проект PR Inc. в шорт-листе международной премии ICCO Global Awards 2017

ICCO Global Awards – одна из ведущих мировых коммуникационных премий. Учреждена Международной ассоциацией компаний-консультантов в сфере связей с общественностью (The International Communications Consultancy Organisation (ICCO). Ежегодно профессиональное жюри, в состав которого входят более 30 ведущих специалистов индустрии коммуникаций со всего мира, отмечает достижения профессионалов в пяти блоках номинаций: Regional network of the year, Independent consultancy of the year, World’s best PR campaigns, Rising star of the year, PR leader of the year.

Для определения лучшей в мире PR-кампании профессиональное жюри оценивает выбранную стратегию, новизну и оригинальность тактических решений, соответствие полученного результат заявленным целям. Проект PR Inc. «Watch&Do» - масштабная коммуникационная кампания, направленная на вовлечение людей в любительский спорт, популяризацию уличных и экстремальных видов спорта.

Лучшими мировыми PR кампаниями в прошлом году стали такие известные масштабные проекты как «Спасибо, мама» Procter&Gamble, приуроченный к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, кризисная кампания Volkswagen по разрешению проблемы с автомобильными выбросами, «The Swedish Number» - проект, рассказывающий о туристических возможностях Швеции.

За последние три года проекты команды PR Inc. получили 16 авторитетных коммуникационных наград, в том числе международных (Sabre Awards, Kotler Awards, PROBA ICCO Global PR Awards, RuPoR, IPRA, Eventiada IPRA GWA, «Премия Рунета» и многие другие).

Победители ICCO Global Awards 2017 будут объявлены на торжественной церемонии, которая пройдет 29 ноября в Лондоне.