Atlantis, The Palm дарит пассажирам лондонского такси поездку в Дубай

Отель Atlantis, The Palm объявил о запуске рекламной кампании «Мир вдали от суеты» («A World Away from your Everyday»). Начало кампании ознаменовано замечательным событием: два пассажира лондонского такси неожиданно для себя выиграли полностью оплаченную путевку в Дубай.