Креатив

Atlantis, The Palm дарит пассажирам лондонского такси поездку в Дубай

Atlantis, The Palm дарит пассажирам лондонского такси поездку в Дубай

Отель Atlantis, The Palm объявил о запуске рекламной кампании «Мир вдали от суеты» («A World Away from your Everyday»). Начало кампании ознаменовано замечательным событием: два пассажира лондонского такси неожиданно для себя выиграли полностью оплаченную путевку в Дубай.

Самым обычным серым мартовским днем лондонский таксист вел оживленную беседу со своими пассажирами. Они не знали, что такси с логотипами «Atlantis, The Palm» оборудовано скрытыми камерами, записывающими все происходящее. Если таксист видел, что пассажирам в жизни приходится нелегко, он предлагал им вырваться из серых будней и отправиться в аэропорт. Им полностью оплачивали трехдневную путевку в отель Atlantis, The Palm с дорогой и проживанием.

В день съемки такие бесплатные путевки в Дубай получили два счастливчика. Atlantis, The Palm также организовал ужин в ресторане Гордона Рамзи Bread Street Kitchen & Bar. Кроме того, всех пассажиров этого такси бесплатно доставили по нужному адресу.

Идея новой рекламной кампании заключается в том, что время от времени всем нужно отдыхать от повседневной суеты, отправляясь в мир чудес. Отель Атлантис, расположенный в центре полумесяца острова Пальма Джумейра в Дубае, — прекрасное место для отпуска. Этот уникальный гостиничный комплекс, посвященный океанской тематике, занимает площадь 46 гектаров, в том числе 17 гектаров отведено под аквапарк Aquaventure. В гостиничном комплексе также много других интересных возможностей для развлечений, не только водных.

Равини Перера, старший вице-президент отдела продаж, маркетинга и связей с общественностью Atlantis, The Palm добавляет: «При создании новой рекламной кампании мы хотели показать самую суть отеля Atlantis, The Palm, чтобы люди поняли, почему сюда обязательно стоит приехать хотя бы раз в жизни. Всем нужно иногда отдыхать от повседневности. Нам удалось реализовать эту идею с помощью доброй и трогательной истории, в которой принял участие лондонский таксист. Тем самым мы выплатили мечту нескольких семей о невероятной поездке в солнечный Дубай из серых будней».

14.11.2017

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