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"Мы часто встречаем агентства, которые не понимают, зачем стремиться к международным наградам"

&quot;Мы часто встречаем агентства, которые не понимают, зачем стремиться к международным наградам&quot;

Агентство Red Collar о том, зачем отправлять сайты на международные конкурсы от Awwwards, FWA и других.

Мы часто встречаем тех, кто не понимает, зачем стремиться к международным наградам. И даже больше — если студия получает награду, то проект — «пустышка, пыль в глаза, пользы заказчику никакой», сайт не будет нормально работать, выполнять бизнес-задачи и так далее.

Мы получили девять наград, увидели в этом преимущества для бизнеса и решили рассказать, что дают награды агентству.

Зачем участвовать в международных конкурсах

  1. Рост и самореализация сотрудников. Каждый хочет оставить след в этой жизни. Одно дело — работать в студии, создающей непонятные сайты, которые видит только их целевая аудитория. Другое — когда работу видят зарубежные коллеги дают обратную связь. Однажды мы увидели в Twitter отзыв на свой проект от дизайнера топовой студии AQuest, чьи работы нас вдохновляют.
  2. Быть на волне технологий и задавать тренды. Это умение вырабатывается, если равняться на международный уровень качества. Участие в конкурсах тренирует навык следить за трендами: смотреть, кто берет награды, разбираться, какие технологии применены на лучших сайтах, почему это цепляет и так далее.

  3. Рост бренда работодателя. Международные награды помогают привлекать новых сотрудников. Соискатели хотят работать в команде, которая регулярно берет такие призы и конкурирует с мировыми студиями.

  4. Зарубежные клиенты. Зарубежные клиенты не доверяют российским агентствам и предпочитают работать с местными подрядчиками. За счет побед на конкурсах мы получаем западные заказы.
  5. Дополнительный PR, статус и надежность. Такие награды не дают всем подряд. Если у тебя есть приз, то ты — бизнес международного уровня, которому можно доверять. Клиентам приятно, что их сайт видят специалисты со всего мира, ставят высокие оценки и подтверждают качество работы агентства. Их конкуренты тоже хотят крутой сайт, и придут за ним к вам.
  6. Индикатор уровня агентства. Эти награды подтверждают экспертность специалистов. Они понимают, что работают не в местечковой студии, а на одном уровне с лучшими в мире. Сайты смотрят ведущие международные специалисты: сотрудники Google, Apple, арт-директора, дизайнеры и разработчики.
  7. Оценка конкурентоспособности сайта. Если сайт вызывает эмоции, то он конкурентоспособный. Сейчас много однотипных товаров и услуг, с одинаковой ценовой политикой и сервисом. Чтобы продукт выделялся на рынке, он должен вызывать яркие эмоции, чтобы пользователь хотел делиться сайтом с друзьями и возвращаться на него (речь не идет об интернет-магазинах — в ecommerce удобство превыше всего).

Как делать проекты, достойные Awwwards

Главный секрет — делать хороший продукт. Пирамида ниже — лучший ориентир, что мы встречали.

Это переосмысление иерархии потребностей по Маслоу. В основе любого сайта идут базовые рабочие вещи, а уже затем эстетика и высшая цель. В первую очередь важны:

  • функциональность: сайт решает задачи, которые должен решать, и работает на бизнес клиента.
  • надежность: сайт работает быстро и без ошибок.
  • удобство: на сайте понятная навигация, он прост в использовании.

Дальше идет то, о чем многие не заботятся. В то же время это верхушка, к которой надо стремиться. Проект должен:

  • доставлять удовольствие: приятный опыт, который вызывает улыбку.
  • влиять: сайт важен для пользователя, он вызывает сильные эмоции, помогает влюбиться в продукт и бренд.

Созданный за три недели внутренний проект «Red Collar's year in review» взял три «сайта дня»: на Awwwards, CSSDA и FWA

Что помогает сотрудникам создавать качественные проекты

  1. Командная работа. Обсуждение проекта всей командой помогает выявить места, где можно сделать круче. У нас любой сотрудник может посмотреть, как идет работа над сайтом и высказаться. Важно не критиковать идеи, а предлагать улучшения. Мы все в творческом котле варимся, и каждый видит по-своему. Не обижайте художников.
  2. Целостность проекта. У проекта должен быть тот, кто видит его целиком и не даёт уехать в дебри креатива. Это продюсер проекта и арт-директор. Продюсер связывает команду с клиентом и выстраивает работу над сайтом внутри агентства. У арт-директора есть свежий взгляд на проект и опыт в создании сайтов.
  3. Место и время, чтобы развернуться. Часто дизайнер или разработчик видят, что стоит улучшить, но это требует больше времени, чем заложено в ТЗ. Важно дать сотруднику сделать всё, что ему хочется, чтобы он был доволен результатом. Эти рабочие часы оплачивает агентство, а не заказчик, но проект реализуется лучше.
  4. Жемчужина в портфолио. Любому хочется иметь международные награды в портфолио. Это отличная мотивация — показать себя, воплотить идеи, чтобы никто не останавливал и не навязывал глупые решения.
  5. Материальная награда. При соблюдении сроков вся команда проекта получает премию — это дополнительный стимул потрудиться вне офисных часов.
Red Collars

23.10.2017

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