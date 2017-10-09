VEON завоевывает аудиторию кинозрителей с помощью интерактивной рекламы

«Билайн» вместе с рекламным агентством Starcom (входит в группу медийных агентств Publicis Media) запустил интерактивную брендированную рекламу многофункционального приложения VEON в кинотеатрах Москвы.

Приложение VEON, вышедшее на рынок в июле 2017 года – революционная мультимедийная платформа от «Билайн», доступная абонентам всех операторов на телеком-рынке России, внутри которой можно бесплатно звонить и переписываться, получать актуальные подборки специальных предложений от популярных брендов (Burger King, Lamoda, SkyEng и других), пользоваться информационными и развлекательными каналами и смотреть видео.

Аудитория VEON – молодые и прогрессивные девушки и мужчины в возрасте 25-35 лет. Эти люди социально активны и современны, а интернет давно стал неотъемлемой частью их жизни – они совершают покупки онлайн, ведут страницы в социальных сетях и общаются в мессенджерах. Их смартфоны изобилуют разнообразными приложениями. И все они мечтают об удобном, быстром и универсальном сервисе, который объединял бы функции многочисленных онлайн-инструментов. И теперь у них есть VEON.

Развлекательная интерактивная викторина «До сеанса», позволяющая опрашивать кинозрителей, идеально подходит для популяризации бренда VEON среди его целевой аудитории. Это новая рекламная платформа, созданная компанией «Синема 360» – федеральным оператором рекламы в кинотеатрах и одним из партнеров агентства Starcom.

Для зрителей интерактивная викторина в начале киносеанса – новая и нескучная активность, отлично скрашивающая время в ожидании фильма. Благодаря технологии second screen посетители кинотеатра прямо со своего смартфона играют на большом экране и соревнуются с другими зрителями за приз от VEON – попкорн и напиток.

Викторина длится пять минут – идеально, чтобы немного развлечься перед началом сеанса. Одиннадцать вопросов посвящены фильмам, которые идут в прокате или появятся там в ближайшее время. Три вопроса посвящены платформе VEON, и те из посетителей кинотеатра, кто еще не слышал о приложении, знакомятся с ним в интересном и подходящем формате – с помощью своего смартфона, участвуя в интерактивной игре.

Чтобы принять участие в викторине, нужно подключиться к бесплатному Wi-Fi, зайти на сайт (все инструкции по подключению показываются на экране кинотеатра) и выбрать себе имя для игры. Вопросы и варианты ответов появляются на большом экране, а свои варианты участники выбирают с помощью смартфонов. Результаты каждого участника отображаются на экране в реальном времени. Зрители, которые не подключились к игре, могут играть вслух или просто наблюдать за происходящим.

Викторина с вопросами от Veon стартовала 15 сентября и проходила в 26 кинозалах Москвы в течение трех недель.

Юлия Конева, директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям ПАО «ВымпелКом»: «Концепция VEON в том, чтобы предоставлять релевантный контент и предложения нашим пользователям. А мы делаем все, чтобы те, кому может быть полезен и интересен VEON, узнали о нем. Проект со Starcom призван не только привлечь внимание, но и рассказать о нашей платформе. Мы видим, что интерактивный формат наиболее точно соответствует нашему digital-продукту, а также интересен целевой аудитории – потенциальным пользователям VEON».

Марина Ядыкина, генеральный директор Starcom: «Интерактивная викторина в кино позволяет не только рассказать аудитории о VEON, но и вовлечь зрителей в коммуникацию с брендом. Для посетителей кинозалов такая активность – это приятная возможность занять время в ожидании фильма и выиграть призы, а вопросы о VEON нативно встроены в общий ход викторины. Размещение гармонично дополняет основную рекламную кампанию VEON».