Сайт Reddit оценили в $1,8 млрд. Почему он такой дорогой?

Это самый крупный инвестиционный раунд в истории Reddit. В нём приняли участие топовые инвесторы Кремниевой долины, включая фонды Andreessen Horowitz и Sequoia Capital, а также президент Y Combinator Сэм Альтман и основатель фонда SV Angel Рон Конуэй. Инвестиции Reddit собирается потратить на ребрендинг и улучшение кода.

«Секрет» рассказывает, в чём состоит уникальность Reddit, и публикует мнения экспертов.

Как устроен Reddit

Зарегистрированные пользователи Reddit оставляют на сайте новости, ссылки, видео, фотографии, мемы, шутки и всё, что кажется им любопытным.

Члены сообщества голосуют под каждым постом — «вверх» или «вниз», — и это определяет его положение на странице. Самые популярные посты попадают на главную страницу. Комментарии также можно поддержать голосом.

Все записи делятся на тематические категории — сабреддиты. Среди них «Наука», «Игры», «Музыка», «Видео», «Новости», «Еда», «Книги» и много других. Всего на сайте больше 11 000 сабреддитов, которые объединяют фанатов разных тем.

С ростом популярности Reddit сформировал крупные сообщества, посвящённые самым разным областям, и стал мощной площадкой для дискуссий.

За 2015 год страницы Reddit были просмотрены 82,54 млрд раз. Это делает его четвёртым наиболее посещаемым сайтом в США и девятым — в мире. Пользователи опубликовали 73,15 млн постов и оставили 725,85 млн комментариев.

По состоянию на 2017 год каждый месяц на сайт заходят 243 млн уникальных посетителей. По данным аналитического сервиса Statista, с октября 2016 по май 2017 года сайт посетило около 1,8 млрд пользователей.

Reddit называет себя «главной страницей всего интернета», и это не такое уж большое преувеличение.

Как всё начиналось

Создатели Reddit Стив Хаффман и Алексис Оганян учились в Университете Вирджинии и были соседями по комнате. Оба с детства увлекались программированием и пытались делать собственные продукты.

Mashable пишет о юном Хаффмане как о грустном интроверте и техническом гении.

Оганян в те годы, напротив, был не очень хорошим кодером, но зато отличался выдающимися дизайнерскими и коммуникационными навыками. Позднее эти его таланты помогут партнёрам в налаживании отношений с юристами, медиа и корпорациями.

Образовав союз, Хаффман и Оганян в 2005 году отправились в акселератор Y Combinator презентовать своё первое мобильное приложение для бронирования столиков в ресторанах.

Идея опережала время (сфера мобильных приложений была не развита). Но президент Y Combinator Пол Грэм тем не менее оценил потенциал разработчиков и предложил им вернуться с другой идеей.

Хаффман и Оганян решили, что миру необходим сайт-агрегатор с самыми популярными ссылками интернета. Y Combinator обеспечил их первыми $12 000, и после окончания университета они начали работать над Reddit в составе акселератора.

Название сервиса — игра слов, производное от «read it». Буквально это означает «Я прочитал это на Reddit».

Грэм постоянно подгонял предпринимателей скорее выпустить продукт, объясняя, что идеальным он всё равно будет нескоро. Основатели даже создали множество фейковых аккаунтов, чтобы имитировать генерацию контента и не встречать новых пользователей пустой страницей.

Поворотным моментом Хаффман и Оганян считают ночь, когда на главной странице появилась первая запись, не принадлежавшая им самим.

Ключевые повороты

В конце 2005 года после долгого спора учредители Reddit открыли возможность публиковать комментарии, а в начале 2008 года разрешили пользователям самим создавать темы: реддиты и сабреддиты.

С ростом популярности к сайту начали проявлять интерес инвесторы и издательские дома. В октябре 2006 года сайт купила Condé Nast Publications, а в 2011 году он стал дочерним подразделением Advance Publications — материнской компании Condé Nast.

В августе 2012 года Reddit стал самостоятельной компанией, получив свободу действий, но Advance осталась её крупнейшим акционером. Команда Reddit продолжила отчитываться перед советом директоров.

Президент нью-йоркского офиса Advance Condé Nast Боб Зауэрберг заявил тогда, что стратегия в отношении Reddit была неверной: «Мы почти ничего не сделали для интеграции проекта в остальную часть компании и, вероятно, должны были сделать ещё меньше. Мы позволили Reddit найти свой собственный путь. В основном мы хотим убедиться, что не испортили его».

Зауэрбергу не следовало переживать. В 2014 году Reddit поднял $50 млн инвестиций. В проект инвестировали Марк Андриссен, Питер Тиль, Рон Конуэй, Снуп Догг и Джаред Лето. Компанию оценили в $500 млн.

Бизнес-модель

Проект всё ещё не вышел в плюс (размер выручки не разглашается), продолжая инвестировать в развитие продукта, сотрудников и новые функции.

Хаффман утверждает, что зарабатывание денег — это не приоритет для компании. Но это не значит, что Reddit не пытается стать прибыльным. Вот основные источники его доходов.

Реклама

Reddit размещает рекламу с 2009 года. Стоимость объявлений варьируется от $5 до $30 000 за 1000 показов в зависимости от типа рекламы и места размещения. За отдельную плату рекламодатель может повысить рейтинг поста и вывести его в топ.

С рекламой есть трудности.

Во-первых, масштабное и лояльное сообщество Reddit негативно относится к любым новым способам монетизации.

Во-вторых, отличительная черта платформы в том, что она не отслеживает личные данные пользователей и не требует вводить имейл для регистрации. Это делает общение комфортным и безопасным, однако брендам важны такие характеристики аудитории, как пол, возраст, местоположение. Одних интересов пользователей недостаточно.

Тем не менее у Reddit есть крупные клиенты, например Toyota, Coca-Cola и Duracell.

Reddit Gold

Премиальный аккаунт Reddit Gold стоит $3,99 в месяц, или $29,99 в год, или $89,97 за три года. Он позволяет отключить всю рекламу, фильтровать посты и комментарии, отмечать просмотренные страницы, создавать секретные сообщества, открывать по 1500 комментариев на одной странице и участвовать в тестировании новых возможностей сервиса.

Сувенирная продукция

Reddit пытался зарабатывать на брендированных товарах — например, на футболках и стикерах с талисманом проекта, которые продавались на сайте Reddit Market. В 2015 году это направление было закрыто из-за нехватки ресурсов.

Оценить дальнейшие перспективы Reddit «Секрет» попросил медиаэкспертов.

Михаил Калашников, Директор по продукту FunCubator

В феврале 2017 года Марк Цукерберг заявил, что построение комьюнити внутри Facebook — главное, к чему он стремится. Это не только его цель, а общий тренд отрасли. Несколько лет назад стартапы соревновались в growth hacking (изощрённых способах увеличить пользовательскую базу), а сейчас больше думают о том, как сохранить тех, кто есть. Простого и дешёвого роста больше не существует, интернет насытился и стал взрослым.

Построение сообществ — это сложно и недёшево, но удивительно заманчиво для бизнеса, который планирует жить долго. Мы проходили это на Sports.ru — вовлечённые пользователи становятся вашими партнёрами, остаются на долгие годы и начинают создавать такую ценность, которую вы не могли себе сначала представить. Пользователи наполняют жизнью самые дальние уголки сообществ (рекомендую тред на Reddit о самых странных сообществах сайта) и могут создавать настоящие шедевры (один из тредов Reddit готовится экранизировать Warner Bros).

Рецепта здесь нет. Невозможно логически объяснить, почему самым популярным сообществом в 2017 году оказался Reddit, который до сих пор выглядит чем-то из 2005-го. Успешные комьюнити вообще часто кажутся несовременными (посмотрите на «Пикабу» или вспомните старый «Кинопоиск»). Создатели боятся их менять, чтобы не потерять магию, которая сделала проект успешным. Создатели iFunny (продукт FunCorp, в подразделении которого я сейчас работаю) описывают это так: «Люди пришли и решили, что они будут жить в нашем приложении». Это одно из немногих невоспроизводимых конкурентных преимуществ в мире. Можно сделать ещё один StackOverflow или «Хабрахабр», можно привести туда людей, но нельзя заставить их там жить.

Магия, которая наступает при объединении людей, — именно то, во что верят основатели и инвесторы Reddit. Ни один другой проект не смог бы привлечь $200 млн на редизайн и новую мобильную версию, оставаясь планово убыточным 12 лет. В Reddit нет ничего, кроме людей, которые хотят проводить там время и тратить свои силы, но их достаточно много и они достаточно влиятельны, чтобы проект мог стоить не только $1,8 млрд, но в перспективе и значительно больше.

Дмитрий Навоша, Основатель Sports.ru

Reddit действительно стал явлением с огромной базой лояльных пользователей, и у него есть немалый потенциал для дальнейшего роста. Драйверами социализации интернета выступают, конечно, классические соцсети и мессенджеры. Но ровно в той же степени его могут использовать и тематические проекты, будь то Seeking Alpha в мире инвестиций или тот же Sports.ru в мире спорта. Reddit — это хаб для сотен тематических сообществ по самым разным темам.

Алексей Пономарь, Директор «Буферной бухты» (Lifehacker.ru)

За 12 лет Reddit сформировал внутри себя уникальную культуру, которая делает его одним из самых значимых социальных сервисов интернета. Для одних Reddit — главный способ узнавать о происходящем в мире, для других — единый доступ к невероятному разнообразию тематических сообществ.

Сервис стал одним из пионеров краудсорсинга — сообщества. В Reddit проводят скрупулёзные расследования, занимаются сбором средств и благотворительностью, согласованно выступают за или против разных процессов в американском обществе. В разное время в легендарной рубрике Reddit AMA (Ask Me Anything) выступали Билл Гейтс, Барак Обама, Стив Возняк и Илон Маск. Невозможно игнорировать тот факт, что Reddit — неотъемлемая часть американской культуры.

Ранее Reddit привлекал инвестиции только дважды. В 2005 году — небольшие посевные $100 000 и в 2014-м — $50 млн. Оба раза средства привлекались под конкретные продуктовые задачи. Свежий раунд в $200 млн и внушительный перечень инвесторов показывают, что Reddit не только проведёт обещанный в пресс-релизе редизайн, но и готовится стать очень прибыльной компанией. В общем-то, давно пора.