"Эффект Promobot": российское агентство Ex Libris стало призером международного AMEC Awards 2017

Призёры премии были объявлены 17 мая в ходе Глобального саммита Международной Ассоциации по медиаизмерениям и оценке коммуникаций (AMEC) в Бангкоке. Крупнейшее российское медиааналитическое агентство Ex Libris было удостоено серебряной награды в номинации «Best measurement of a business to business campaign» за кейс, посвященный оценке эффективности PR-кампании для Promobot, первого абсолютно автономного сервисного робота, разработанного пермской робототехнической компанией Promobot.