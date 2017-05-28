"Эффект Promobot": российское агентство Ex Libris стало призером международного AMEC Awards 2017

Призёры премии были объявлены 17 мая в ходе Глобального саммита Международной Ассоциации по медиаизмерениям и оценке коммуникаций (AMEC) в Бангкоке. Крупнейшее российское медиааналитическое агентство Ex Libris было удостоено серебряной награды в номинации «Best measurement of a business to business campaign» за кейс, посвященный оценке эффективности PR-кампании для Promobot, первого абсолютно автономного сервисного робота, разработанного пермской робототехнической компанией Promobot.

Разработкой и поддержкой PR-кампании занималась команда Ольги Будник (сейчас агентство TechPR).

Валидная методология исследования, соответствующая всем международным стандартам медиааналитики и разработанная с применением Integrated Evaluation Framework от AMEC (методика планирования и анализа медиааналитических кампаний), корректно подобранные метрики и безошибочная реализация – всё это обеспечило кейсу «Promobot» высокую оценку жюри AMEC AWARDS.

«Серебро в номинации «Best measurement of a B2B campaign» на AMEC Awards означает то, что агентству Ex Libris и команде Promobot удалось обратить внимание международного жюри на одну из лучших PR-кампаний в России и мире за последний год, и что очень важно, оценить и презентовать её влияние на бизнес», – отмечает Альберт Мартиросян, операционный директор Ex Libris.

Напомним, летом 2016 года один из роботов Promobot сбежал с испытательного полигона в Перми, выкатился на проезжую часть и спровоцировал небольшую автомобильную пробку. Информация об этом, казалось бы, непримечательном происшествии всего через несколько дней была подхвачена Daily Mail, а далее разошлась по всему миру. Компания Promobot, производящая автономных сервисных роботов, обрела мировую известность всего за несколько дней. Изучением этого случая с точки зрения эффективности коммуникаций и их влияния на бизнес занялось медиааналитическое агентство Ex Libris.

В ходе исследования выяснилось, что результатом PR-кампании, основанной на незапланированном инциденте, стал 1 миллиард потенциальных контактов с аудиторией в СМИ (взвешенный Media Outreach без учета дублирования аудиторий – 314 миллионов потенциальных контактов), публикации в BBC, Daily Mail, Fox News, Yahoo Tech, Yahoo Finance, Sohu.com, Baidu.com, Corriere.it, ElMundo.es, Mashable.com, la Repubblica.it и сотнях других крупных медиа, при небольшом бюджете на всю кампанию стоимость тысячи благоприятных контактов (CPM) составила всего 1,59 цента. Продажи сервисных роботов на фоне взрывной известности компании Promobot выросли более чем в 7 раз. Более подробный отчет по медиааналитическом исследованию уже доступен на сайте Ex Libris, а также на Cossa.ru.

Премией AMEC AWARDS ежегодно отмечают наиболее инновационные медиааналитические методики и прогрессивные PR-практики. В этом году финалистами стали крупнейшие PR и медиааналитические агентства из 17 стран мира. В числе призёров AMEC Awards также отметились такие агентства как Cision, Isentia, Prime Research, CARMA, Ogilvy PR.