Чему маркетологи могут научиться у разработчиков игр

Люди любят играть. В шахматы, в Доту, в карты на раздевание. Многие платят деньги за игру, а потом не спят по ночам, прокачивая персонажа. Вы бы хотели, чтобы к вашему бизнесу проявляли такой интерес? Все просто — сделайте его похожим на игру. В этой статье мы поговорим о геймификации — использовании элементов игр в неигровых процессах. Посмотрим, что мы можем применить в маркетинге, и какую это даст пользу. Поехали!

Квесты

Квесты — это про выполнение заданий. Они могут существовать сами по себе (и на компьютере, и оффлайн) или быть частью большой игры. Если у вас есть знакомый любитель RPG, вы знаете, как тяжело оторвать его от интересного квеста.

Скидка увеличивает шансы того, что человек придет к вам и что-нибудь купит. А если он заработал скидку своим трудом — шансы резко возрастают.

Это шикарный способ заинтересовать людей, привлечь внимание к бренду и повысить вовлеченность. Придумайте нескучное задание и крутую награду — и люди выстроятся в очередь, чтобы поиграть. А если призов на всех не хватит, азарт и чувство соперничества только усилят эффект.

Например, сервис TargetHunter проводит квесты по поиску целевой аудитории. Участники должны с помощью парсера выполнить серию заданий. Победители получают бесплатную подписку.

Людям очень нравится — они с удовольствием играют и просят еще

А вот пример для оффлайна: «Тинькофф Квест». Участники получают СМС с заданиями. Выполняют — переходят к следующему. Все задания связаны с использованием карты: купить что-то в ресторане, затариться на 2015 рублей, поехать в Сочи и потратить там 10 000.

Всего было 15 000 участников. До конца квест прошли 444 человека. Количество платежей по картам увеличилось на 20%. Об акции писали в соцсетях и во многих блогах. Profit!

Прогресс

Людям нравится видеть свой прогресс — чего они уже добились, через что прошли, что предстоит впереди. Разработчики поняли это еще в прошлом веке, когда начали создавать первые игры.

В играх есть такие штуки, как уровни, опыт, достижения, экипировка. Игрок сразу видит, что у него уже есть, и чего ему не хватает для убийства крутого босса.

Прогресс в сервисе «Лингвалео» — 55% пути пройдено

Ощущение постоянного прогресса помогает затянуть человека в игру. Еще один уровень — и получу крутую способность. Посижу сегодня подольше, прокачаюсь — и завтра смогу делать пиу-пиу молнией.

Вы можете использовать это, чтобы повышать продажи и вовлеченность клиентов. Дайте им возможность что-то накопить, чтобы получить бонус, скидку или подарок. Не забудьте наглядно показать прогресс — сколько баллов уже есть, сколько нужно до цели.

Этот способ часто используют авиакомпании в своих программах лояльности. Вы летаете — получаете бонусные мили. Хватает миль долететь из Москвы и Лондон — садитесь и летите бесплатно. Level up!

Копим мили с S7 Airlines

Те же баллы есть у служб доставки еды, магазинов бытовой техники и в куче других ниш. Пока вы пользуетесь услугами компании, бонусы копятся. Накопили — вперед за ништяками.

Ежедневная активность

Если человек долго не будет заходить в игру — он про нее забудет, отвыкнет и перестанет платить. Поэтому разработчики всеми силами пытаются напоминать аудитории о себе. Ежедневные задания — очень действенный способ.

В чем суть? Каждый день игра предлагает выполнить задачу и дает за нее награду. Если отказаться — задание пропадет, а награда сгорит. Человек боится понести невосполнимые потери и замедлить свой прогресс. Поэтому он заходит в игру каждый день — как на работу.

Если задания не выполнять, они сгорят

Почему бы не сделать подобное в бизнесе? Устройте акцию: каждый день люди должны выполнять какое-то простое действие. Если выполняют, получают баллы. В конце акции накопленные награды можно потратить на всякие подарки или скидки.

Во-первых, таким образом вы сможете ненавязчиво напоминать о себе. Во-вторых, вызовете у клиента страх что-то потерять и желание это что-то сохранить. В-третьих, увеличите вовлеченность и повысите посещаемость сайта.

Многие компании используют это при организации конкурсов в соцсетях. Участники получают баллы за лайки, комментарии и репосты. Кто набрал больше — молодец и получает приз.

У подписчиков появился стимул каждый день заходить в сообщество

Подобные акции есть у «Кока-Колы» и других напитков. Собрал 100500 крышечек — обменял их на футболку. Когда у человека будет выбор: купить «Колу» или «Пепси» — что он выберет? При прочих равных — то, что поможет ему выиграть приз.

Рейтинги и достижения

Люди обожают хвастаться и меряться достижениями. Разработчики игр об этом прекрасно знают и делают всякие рейтинги, ранги и прочее. Человеку говорят: «Чувак, ты играешь круче 75% людей на сервере» — он радуется, хвастается друзьям и еще больше времени проводит в игре.

Люди чувствуют, что чего-то достигли, и не хотят уходить в другие игры

Достижения есть не только в играх — они могут существовать и сами по себе. Вы видели, сколько в интернете всяких задачек с названием «эту головоломку может решить только гений»? Все они заманивают людей в сети коварных рекламщиков и маркетологов.

Раз людям нравится гордиться собственной крутостью — дайте им такую возможность. Сделайте рейтинг самых активных подписчиков, лучших покупателей, любимых клиентов, упорных работяг — да чего угодно.

Тем, кто попал в таблицу, будет приятно. Возможно, они даже расскажут о вас своим друзьям. А кто не попал, сделает чуть больше, чем обычно. Дополнительная мотивация же.

Например, в приложении для вызова такси GetTaxi есть статусы. Чем больше вы пользуетесь сервисом, тем вы круче. Сначала новичок, потом фанат, потом ас и так далее. Бонусы от этого минимальные. Но я встречал на форумах несколько постов в духе: «Бесит GetTaxi, но не хочу уходить, ибо у меня статус там высокий». Чувствуете силу геймификации?

Разрази меня гром, я не уйду к конкурентам

Интерактивы

Во многие игры разработчики часто добавляют отдельные мини-игры. Устал от основного действа — занялся менее сложным, отдохнул. Это помогает увеличить вовлеченность и время, проводимое в игре.

Игра «Гвинт» внутри игры «Ведьмак 3»

Вы тоже можете сделать мини-игру для своих клиентов. Им будет весело, они улучшат поведенческие метрики на сайте. А если впихнете в игру награды — привлечете дополнительное внимание к своему продукту.

Например, под Новый год на сайте Артема Горбунова была забавная игра с гонками на оленях. Приз — годовая подписка на интерактивную книжку. У лидера 2500 побед, у второго места немногим меньше. Люди сыграли несколько тысяч забегов на оленях ради приза стоимостью 1700 рублей. Нужны еще доказательства эффективности игр?

И это только за один день

Другой пример: на сайте московского стрип-клуба Virgins посетители получают приглашение выиграть бесплатный приват. Для этого нужно угадать девушек по груди.

Владелец клуба Артем Овечкин говорит, что конверсия этой игры — 35%

Разновидность интерактивов — всякие тесты. Аудитория приложений с тестами «Вконтакте» — больше 5.5 миллионов человек. Каждый мой знакомый хоть раз, но проходил что-нибудь в духе «Узнай себя», «Кто тебе подходит», «Какой у тебя IQ» и так далее. Интересно же.

Используйте человеческую страсть отвечать на вопросы и проверять себя — сделайте свои тесты. Учите чему-то — пусть потенциальные клиенты проверят свои знания. Продаете — пусть ответят на вопросы и выберут наиболее подходящий продукт.

Посмотрите на тесты «Медузы» — они собирают сотни репостов. Некоторые создаются просто для развлечений, а в некоторых спрятана реклама. И она не бесит, ведь вы играете и веселитесь. Это круто.

В результатах теста «Что вы понимаете в скидках?» затесалась реклама

Копирайтеры, я знаю, что вы читаете этот блог. Лайфхак для вас. Тесты и другие интерактивы можно всунуть в текст, чтобы затянуть читателя. Например, с одним клиентом мы сделали калькулятор для подсчета стоимости заказа и поместили его на странице сайта. Посетителям интересно — они вводят свои показатели, смотрят результат и читают, что делать дальше. Победа!

Вот еще пример по использованию интерактивов в тексте. Меня он купил — я решил задачку и прочитал всю статью.

Хороший интерактив — приворотное зелье для читателей

Все эти приемы геймификации прекрасно сочетаются между собой. Вы можете организовать увлекательный квест, наградой за который будут баллы. А на сайте вывесить доску почета с именами лидеров и количеством очков у них. Лидеры возгордятся и даже могут сделать репост. А остальные участники будут стараться еще больше.

Во всяких интерактивах рейтинги — важная часть. Если человек после получаса мучений узнает, что он круче 94% игроков, его счастью не будет предела. Счастливый клиент — лояльный клиент.

А вы пробовали геймифицировать свой бизнес? Пишите в комментариях.