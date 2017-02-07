Более 500 человек стали разрушителями мифов вместе с Tuborg и Seth&Riley`s GARAGE

Как выглядит хмель, какой на вкус карамельный солод, что такое джар и сквизер, и cчем лучше сочетается лагер? Это и многое другое 3 февраля смогли узнать участники квеста «Разрушители мифов» на всех заводах пивоваренной компании «Балтика».

В первую пятницу февраля, на заводах пивоваренной компании «Балтика» в Санкт-Петербурге, Ярославле, Хабаровске, Туле, Самаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Новосибирске Tuborg и Seth&Riley's GARAGE встретили студентов и недавних выпускников ВУЗов, чтобы провести увлекательный квест «Разрушители мифов». В рамках мероприятия гости компании получили возможность ознакомиться со всеми этапами пивоварения, узнать все тонкости работы пивного сомелье и попробовать себя в этой роли, а также развеять все мифы и стереотипы о пиве в захватывающей игре Beer-quiz.

В первой части маршрута участники разделились на соревнующиеся друг с другом группы. Они проходили испытания, отвечая на каверзные вопросы об истории и технологии пивоварения. На всем маршруте гостей сопровождали эксперты, с которыми участники квеста посетили бродильное отделение, варочный цех, линии розлива и склады готовой продукции. Ни один из этапов производства напитка не укрылся от внимания разрушителей мифов.

Ирина, г. Новосибирск, посетитель экскурсии: «Программу можно было смело называть не «Разрушители мифов», а «Ломая стереотипы». Например, я узнала, что в 100 мл пива калорий меньше, чем в таком же количестве яблочного сока. Интересно было также узнать, что хмель придает пиву горечь и аромат».

Арсений, г. Санкт-Петербург, посетитель экскурсии: «Рад, что перед началом нового семестра удалось так весело провести время. Посмотрел завод - зрелище впечатляет! Теперь хочу попасть в число участников программ развития молодых талантов и вернуться сюда уже стажером».

Во второй части мероприятия гостей ждали увлекательный Beer Quiz и дегустация предложенных сортов Tuborg и Seth&Riley's GARAGE. На данном этапе все участники состязались в четырех направлениях – «история пива», «искусство пивоварения», «культура потребления» и «кино, музыка и пиво». На примере сортов Seth&Riley's GARAGE профессиональные бармены показали правильную подачу напитков, а эксперты компании научили гостей основам дегустации классического лагера Tuborg Green.

Завершили мероприятие награждения команд-победителей, вручение памятных призов всем гостям квеста, игра в кикер и фотосессия в специальной зоне, подготовленной Tuborg и Seth&Riley's GARAGE.

Дарья, г. Хабаровск, посетитель экскурсии: «Спасибо организаторам за классное мероприятие: всё было очень интересно, весело, познавательно и вкусно! Впечатляющий завод, интересные вопросы, классные подарки. Всё на уровне!»

Иван, г. Ярославль посетитель экскурсии: «Отличное начало пятницы получилось, все прошло динамично и с юмором! Показали, как правильно подавать Seth&Riley'sGARAGE – вечером проведу мастер-класс для друзей. Ещё стало неожиданным, сколько музыкальных фестивалей поддерживает Tuborg. Летом попробуем выбраться с друзьями на GreenJam в Москву».