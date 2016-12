Стены Москвы.

Петербургский книжный магазин «Подписные издания» выходит на московский рынок с блокнотом The Walls of Moscow, состоящим из почти 100 фотографий стен и заборов Москвы.

The Walls of Moscow – это целый альбом фотографий столичных стен, на которых можно писать и рисовать анонимно и без вреда для зданий. В прошлом году на свет уже появился блокнот The Walls of Saint Petersburg.

Альбом продается в комплекте с набором белых стикеров разных размеров, которые можно клеить на страницы. Каждый новый разворот – это отдельное здание: дом Мельникова и кремлевская стена, жилые дома и заводы, купеческие особняки и строительные заборы, известные граффити и забытые мемориальные доски. Купить блокнот можно в сети магазинов «Красный карандаш».

Магазин «Подписные издания» был основан в 1926 году в Ленинграде. В ассортименте представлены книги небольших издательств, детские книги, издания по дизайну и искусству, классическая и современная литература. Отдельное внимание уделяется канцелярским товарам и сувенирам. С недавних пор ассортимент корейских и европейских канцтоваров дополнился продукцией собственного производства: сувенирные магниты, открытки, оформленные петербургскими художниками, блокноты, упаковочная бумага, тетради и скетчбуки.