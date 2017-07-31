Шеринговые онлайн-сервисы

В детстве родители учили нас делиться игрушками и сладостями. Надо сказать, далеко не каждому это было по душе. Но теперь, благодаря возможностям интернета, делиться своим имуществом (и не только) стало намного легче, приятнее и выгоднее.

О проблеме

Больше не нужно покупать вещь (например, дрель или палатку), которая понадобится 1-2 раза в жизни, а дальше будет собирать пыль на балконе. Можно заплатить только за пользование этой вещью, да еще и в десятки раз меньше, просто зайдя на нужный сайт.

Лишь 25% опрошенных когда-либо пользовались услугами онлайн-сервисов шеринга.

На сегодняшний день, по данным ежемесячного исследования Голос Рунета, 81% пользователей заявляет, что готов взять в аренду/в обмен вещь или услугу от другого человека без посредников онлайн. При этом, на практике 69% из них никогда не пользовались шеринговыми онлайн-сервисами.

Схожая ситуация наблюдается и среди тех, кто готов поделиться своим имуществом/предложить услугу для получения выгоды (78%). Лишь 30% из них действительно пользовались услугами шеринговых платформ.

Отдать свое нельзя, взять чужое.

Перечень разнопрофильных шеринговых сервисов увеличивается ежедневно. Аренда вышла на новый уровень, теперь за деньги люди делятся не только вещами, но и услугами, ощущениями и мыслями. Напрокат можно взять даже компаньона для ужина, да еще и у него дома! Называется этот прокат фудшерингом.

Чаще всего люди готовы предложить услугу, например, репетиторство или уборку (68%), а вот со своими вещами пользователи расстаются куда менее охотно. Поделиться инструментами хотят и могут 47%, электронными приборами - 39%, а вот отдать во временное пользование свое жилье или автомобиль готовы лишь 26% и 16%, соответственно. Что интересно, именно сервисы аренды средств передвижения и жилья пользуются наибольшей популярностью среди опрошенных (69% и 78%, соответственно).

Больше плюсов или минусов?

Основные преимущества систем шеринга в том, что они позволяют сэкономить время и деньги, а также предоставляют возможность временного доступа к товарам, на покупку которых средств пока недостаточно (например, автомобиль). Шеринг позволяет быть гибкими и делает людей ближе друг к другу.

Однако взаимодействие с частниками создает широкий перечень рисков.

Зачастую отношения между арендатором и арендодателем на подобных платформах обходятся без оформления договоров, а значит не регулируются юридически. В связи с этим в опасности могут оказаться обе стороны.

Каждый второй пользователь шеринговых платформ заявил о том, что получил товар или услугу ненадлежащего качества, а у каждого пятого возникли сложности с оплатой полученного товара или услуги.

На волне тенденций не стоит с головой нырять в доверительные отношениями со всеми вокруг. Рядом могут оказаться не только добрые и открытые люди, но и мошенники.

Сегодня большинство пользователей, а именно 51%, оценивают свой уровень доверия онлайн-сервисам шеринга, как удовлетворительный.

Шеринговые сервисы знают об этих рисках и стараются их минимизировать. Для этого создаются пользовательские рейтинги на основе оценок пользователей, которые они выставляют друг другу. Осуществляется работа с отзывами и жалобами, на основе которых нечестивого пользователя могут забанить.

Важным барьером, сдерживающим развитие шеринговых платформ в мире, является законодательство, точнее отсутствие регулирование со стороны государства. Развитие экономики совместного потребления в мире идет очень быстрыми темпами, и государства стараются приспосабливаться к новым реалиям, но не всегда успевают. Об этом свидетельствуют дискуссия о закрытии Airbnb в Нью-Йорке, попытка привлечь к ответственности в Калифорнии Uber, не имеющий лицензии на такси и другие подобные истории.

Но есть и удачные кейсы. Например, Бельгия разработала новую схему налогообложения специально для sharing economy. Суть этой схемы заключается в том, что если человек зарабатывает до €5000 в год на том, что оказывает услуги другим частным лицам при посредничестве одного из онлайн-сервисов (например, он подрабатывает водителем Uber), государство будет взимать налог в размере 10% (причем удерживает и уплачивает эту сумму сам сервис, а не пользователь).

По данным исследования РОЦИТ, 73% пользователей отмечают что, если бы отношения в рамках совместного потребления регулировались законодательно (предусматривались страховки, меры пресечения в случае невыполнения обязанностей), то их уровень доверия шеринговым платформам повысился бы.

При этом, 68% согласны с тем, что государственное регулирование процесса совместного потребления позволит обезопасить пользователей.

Советы

Если вы решите осуществить заказ на шеринговой онлайн-платформе, то обязательно: