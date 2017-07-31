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Шеринговые онлайн-сервисы

Шеринговые онлайн-сервисы

В детстве родители учили нас делиться игрушками и сладостями. Надо сказать, далеко не каждому это было по душе. Но теперь, благодаря возможностям интернета, делиться своим имуществом (и не только) стало намного легче, приятнее и выгоднее.

О проблеме

Больше не нужно покупать вещь (например, дрель или палатку), которая понадобится 1-2 раза в жизни, а дальше будет собирать пыль на балконе. Можно заплатить только за пользование этой вещью, да еще и в десятки раз меньше, просто зайдя на нужный сайт.  

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Лишь 25% опрошенных когда-либо пользовались услугами онлайн-сервисов шеринга. 

На сегодняшний день, по данным ежемесячного исследования Голос Рунета, 81% пользователей заявляет, что готов взять в аренду/в обмен вещь или услугу от другого человека без посредников онлайн. При этом, на практике 69% из них никогда не пользовались шеринговыми онлайн-сервисами.

Схожая ситуация наблюдается и среди тех, кто готов поделиться своим имуществом/предложить услугу для получения выгоды (78%). Лишь 30% из них действительно пользовались услугами шеринговых платформ.

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Отдать свое нельзя, взять чужое.

Перечень разнопрофильных шеринговых сервисов увеличивается ежедневно. Аренда вышла на новый уровень, теперь за деньги люди делятся не только вещами, но и услугами, ощущениями и мыслями. Напрокат можно взять даже компаньона для ужина, да еще и у него дома! Называется этот прокат фудшерингом.

Чаще всего люди готовы предложить услугу, например, репетиторство или уборку (68%), а вот со своими вещами пользователи расстаются куда менее охотно. Поделиться инструментами хотят и могут 47%, электронными приборами - 39%, а вот отдать во временное пользование свое жилье или автомобиль готовы лишь 26% и 16%, соответственно. Что интересно, именно сервисы аренды средств передвижения и жилья пользуются наибольшей популярностью среди опрошенных (69% и 78%, соответственно).

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Больше плюсов или минусов?

Основные преимущества систем шеринга в том, что они позволяют сэкономить время и деньги, а также предоставляют возможность временного доступа к товарам, на покупку которых средств пока недостаточно (например, автомобиль). Шеринг позволяет быть гибкими и делает людей ближе друг к другу.

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Однако взаимодействие с частниками создает широкий перечень рисков.
Зачастую отношения между арендатором и арендодателем на подобных платформах обходятся без оформления договоров, а значит не регулируются юридически. В связи с этим в опасности могут оказаться обе стороны.

Каждый второй пользователь шеринговых платформ заявил о том, что получил товар или услугу ненадлежащего качества, а у каждого пятого возникли сложности с оплатой полученного товара или услуги.

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На волне тенденций не стоит с головой нырять в доверительные отношениями со всеми вокруг. Рядом могут оказаться не только добрые и открытые люди, но и мошенники.

Сегодня большинство пользователей, а именно 51%, оценивают свой уровень доверия онлайн-сервисам шеринга, как удовлетворительный.

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Шеринговые сервисы знают об этих рисках и стараются их минимизировать. Для этого создаются пользовательские рейтинги на основе оценок пользователей, которые они выставляют друг другу. Осуществляется работа с отзывами и жалобами, на основе которых нечестивого пользователя могут забанить.

Важным барьером, сдерживающим развитие шеринговых платформ в мире, является законодательство, точнее отсутствие регулирование со стороны государства. Развитие экономики совместного потребления в мире идет очень быстрыми темпами, и государства стараются приспосабливаться к новым реалиям, но не всегда успевают. Об этом свидетельствуют дискуссия о закрытии Airbnb в Нью-Йорке, попытка привлечь к ответственности в Калифорнии Uber, не имеющий лицензии на такси и другие подобные истории.

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Но есть и удачные кейсы. Например, Бельгия разработала новую схему налогообложения специально для sharing economy. Суть этой схемы заключается в том, что если человек зарабатывает до €5000 в год на том, что оказывает услуги другим частным лицам при посредничестве одного из  онлайн-сервисов (например, он подрабатывает водителем Uber), государство будет взимать налог в размере 10% (причем удерживает и уплачивает эту сумму сам сервис, а не пользователь).

По данным исследования РОЦИТ, 73% пользователей отмечают что, если бы отношения в рамках совместного потребления регулировались законодательно (предусматривались страховки, меры пресечения в случае невыполнения обязанностей), то их уровень доверия шеринговым платформам повысился бы.

При этом, 68% согласны с тем, что государственное регулирование процесса совместного потребления позволит обезопасить пользователей.

Советы

Если вы решите осуществить заказ на шеринговой онлайн-платформе, то обязательно:

  1. Ознакомьтесь с профилем пользователя, который дает вам что-то или берет что-то напрокат / осуществляет или нуждается в услугу. Большее предпочтение стоит отдать тем профайлам, где есть качественное фото, краткая биография, детальное описание и корректные контакты.

  2. Просмотрите отзывы на шеринговый сервис и конкретного человека, с которым вы собираетесь взаимодействовать через платформу.

  3. Оцените рейтинг пользователя на шеринговой платформе.

  4. Поговорите с тем человеком, с которым вы собираетесь взаимодействовать через платформу. На основе общения вы также можете понять мошенник перед вами или добропорядочный гражданин. 

01.08.2017

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Есть мнение ...

Шеринговые онлайн-сервисыШеринговые онлайн-сервисы
В детстве родители учили нас делиться игрушками и сладостями. Надо сказать, далеко не каждому это было по душе. Но теперь, благодаря возможностям интернета, делиться своим имуществом (и не только) стало намного легче, приятнее и выгоднее.
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