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Royal Canin запускает в Москве и Санкт-Петербурге бесплатные ветмобили

Royal Canin запускает в Москве и Санкт-Петербурге бесплатные ветмобили

В двух российских городах начали курсировать передвижные ветеринарные станции Royal Canin. Ветмобили с профессиональными ветеринарными врачами – два в Москве и один в Санкт-Петербурге – в течение месяца будут проводить бесплатные профилактические осмотры собак и кошек.  

С 15 мая по 14 июня передвижные ветеринарные станции сделают остановки на 124 площадках в Москве и 64 в Санкт-Петербурге: в планах специалистов осмотреть более 4000 домашних животных. Проверить здоровье питомца смогут все желающие владельцы – маршрут ветмобилей доступен на странице проекта. Владельцы животных смогут заранее посмотреть, в какие дни и часы ветмобиль будет в их районе, и записаться на прием в удобное время, но можно прийти и без предварительной записи. Владельцы кошек и собак из двух столиц и еще 28 российских городов, где ветмобили не работают, смогут получить на сайте купоны на скидку в 263 ветеринарные клиники-партнеры Royal Canin.

Инициатива с ветмобилями, которая действует уже второй год, – это часть большой социально-образовательной программы «О чем молчит ваш питомец? Расскажут знаки», которую эксперты Royal Canin совместно с ветеринарными врачами создали, чтобы помогать владельцам вовремя распознавать проблемы со здоровьем у питомцев и напомнить о важности профилактических осмотров в ветеринарных клиниках. Кроме бесплатных консультаций, программа включает в себя познавательный портал www.znaki.pet, где в формате видеоматериалов и статей собрана практическая информация о необычном поведении питомцев - знаках, которые могут являться признаками определенных заболеваний.  

В основе инициативы – статистические данные. Согласно исследованию, которое Royal Canin проводил среди 700 ветеринарных врачей, только 20% владельцев животных приводят своих питомцев на регулярные профилактические осмотры. При этом опыт прошлого года работы ветмобиля показал, что у 45% обследованных животных были выявлены проблемы со здоровьем, которые требовали дальнейшей диагностики или лечения.      

«В 2016 году, когда ветмобиль Royal Canin впервые поехал по Москве, за месяц работы врачи провели диагностику более 1700 кошек и собак. Почти 60 «пациентов» в день означает, что ветмобиль работал на пике своей пропускной способности. Мы поняли, что востребованность высока и утроили масштабы программы в этом году. А самое главное, часть владельцев, узнав о нашей инициативе, приводили питомцев именно на check-up, то есть наша миссия – рассказать людям, что регулярно делать профилактические осмотры и держать здоровье собаки или кошки под контролем также естественно, как и заботиться о собственном здоровье, – была принята и поддержана. Мы планируем развивать этот проект, наращивать на сайте базу знаний, к которой владельцы животных в любой момент могут обратиться, и закреплять традицию своевременной и регулярной заботы о здоровье», – комментирует программу Светлана Обручкова, генеральный директор RoyalCanin в России.

Социально-образовательную инициативу Royal Canin поддержала Яна Рудковская, став лицом кампании этого года: «Все мы знаем, как важно регулярно обращаться к врачу и вовремя проводить профилактику заболеваний, и призываем к этому своих родных и друзей. Но в заботе и внимании нуждаются не только близкие люди, но и наши домашние животные.  Собака или кошка не могут сказать, если их что-то беспокоит, поэтому хозяин приходит со своим питомцем к ветеринарному врачу только при появлении симптомов, которые могут быть признаками уже серьезного заболевания.

Проект Royal Canin о знаках, которые подают нам животные – благородная и очень полезная инициатива. Я рада быть частью этой кампании, ведь вместе мы сможем рассказать владельцам собак и кошек по всей России о том, как важно совершать регулярные профилактические осмотры и не откладывать визит к ветеринарному врачу. Бескорыстная любовь и радость, которую дарят нам питомцы, стоит того, чтобы научиться внимательно наблюдать и распознавать потребности наших собак и кошек».

24.05.2017

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