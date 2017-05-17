Анализ рынков

90% мам миллениалов планируют свои покупки перед походом в магазин

90% мам миллениалов планируют свои покупки перед походом в магазин

Tiendeo.ru, ведущий портал и мобильное приложение онлайн каталогов, акций и выгодных предложений ритейлеров, провел исследование с целью изучить поведение мам поколения Y при планировании покупок.

Родившиеся в период с начала 1980-х до середины 1990-х годов матери, иначе известные как миллениалы, начинают активно заменять своих предшественниц - женщин поколения X, которые на данный момент являются одной из наиболее важных демографических групп, осуществляющих покупки, связанные с домашним хозяйством.

В исследовании одного из самых крупных в мире PR- агентств Weber Shandwick утверждается, что на сегодняшний день каждая пятая мама принадлежит к поколению миллениалов. Что также подтверждается другим докладом Бюро интерактивной рекламы IAB (Interactive Advertising Bureau) в сотрудничестве с BabyCenter, в котором сказано, что роды, в которых участвуют женщины миллениалы, уже сегодня составляют 80 % от общей численности населения во всем мире, что означает примерно 100 миллионов родов в год. В результате бренды устремили свое особое внимание на представителей поколения Y, пытаясь понять покупательское поведение именно этой целевой группы. И это неудивительно, ведь мамы поколения Y с каждым днем оказывают все большее влияние на покупки в сфере домашнего хозяйства, а также на обучение будущих потребителей.

Планирование и демократизация процесса покупки

По данным Weber Shandwick, 33% мам миллениалов являются основными кормильцами в своих семьях, что может являться одной из причин, объясняющих их столь высокое влияние на принятие решения о покупке. Тем не менее, мамы поколения Y, как правило, выступают за более демократизированные семейные решения о покупках по сравнению с их предшественницами. Так, около 77 % матерей поколения X занимаются планированием и осуществлением покупок самостоятельно, для мам миллениалов этот процент снижается  до 66 %. Это можно объяснить тем, что 1 из 4 мам поколения Y предпочитает разделять ответственность за принятие решений среди всех членов семьи, для предыдущего же поколения эти данные составляли 1 к 5.

Тем не менее при планировании покупок мамы миллениалы во многом следуют поведенческим стереотипам своих матерей: согласно данным Tiendeo.ru, 90 % из них планируют свои покупки заранее. При этом 1 из 5 мам поколения Y, планирующая свои покупки заранее, пользуется онлайн-сервисами. Наиболее часто используются сайты с онлайн-каталогами – их посещают около 58 % девушек Поколения Y. 66% мам миллениалов делают это для того, чтобы значительно сэкономить на покупках семейный бюджет.

Смартфон: самый востребованный помощник мам миллениалов

По данным Tiendeo.ru, 67 % мам поколения Y используют смартфоны в качестве основного помощника при планировании покупок. Более того, использование мобильных устройств не ограничивается лишь стадией планирования, они также активно используются и при осуществлении покупок.  В отчете IAB и BabyCenter отмечается, что основные действия, которые совершаются с помощью смартфонов в традиционных магазинах женщинами поколения Y -  это поиск и загрузка скидочных купонов (62%), сравнение цен различных брендов (51%) и поиск рецептов (51%).  Последнее действие делает смартфон не только инструментом планирования покупок, но и источником вдохновения для мам поколения Y.

Мамы миллениалы  и супермаркеты

Супермаркет имеет огромное значение для мам поколения Y. В ходе исследования портал Tiendeo выяснил, что мамы поколения Y в основном планируют покупки продуктов питания, медикаментов и косметики в крупных розничных сетях, делая это, главным образом, с целью экономии.

Согласно проведенному опросу, 75 % мам миллениалов признают, что заранее планируют свои покупки в супермаркетах и гипермаркетах. Почти половина опрошенных мам поколения Y используют портал Tiendeo при планировании покупок, чтобы приобрести товары со скидкой по выгодной цене; 41% - чтобы не забыть то, что им необходимо купить. В результате 42 % миллениалов сосредотачивают свои усилия на поиске выгодных предложений и акций, и 41 % -составляют список покупок.

Удивительно, но факт - пришло время нового поколения мам, которые принимают решение о покупках после детального поиска информации о товарах в своем смартфоне с помощью различных онлайн-сервисов. В данной ситуации, представителям розничной торговли и ритейлу следует сосредоточить свое внимание на покупательских особенностях  нового поколения, чтобы научиться эффективно выстраивать коммуникацию с новым потребителем через онлайн-каналы.

18.05.2017

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