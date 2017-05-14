Анализ рынков

Опубликованы результаты общероссийского исследования рынка каш, круп и злаковых завтраков

Опубликованы результаты общероссийского исследования рынка каш, круп и злаковых завтраков

Исследование подтвердило факт укрепления популярности здорового питания среди россиян, вместе с тем выявив ряд интересных особенностей в портрете типичного потребителя данного продукта.

По данным из публикации www.innov.ru, где было опубликовано исследование компании Desan, популярность каш, круп и злаковых продуктов на российском рынке стабильно растёт с середины 2000-х годов. В 2016 году объём российского рынка злаков составил более 67 млрд рублей.

Согласно данным исследования, злаковые продукты выбирают люди с довольно высоким социальным статусом: 75% потребителей злаков в России имеют высшее образование, а 5% – два и более дипломов об образовании либо учёную степень. 55% покупателей каш и круп – люди, состоящий в браке, 46% из них имеют одного или более детей.

Традиционно в России наибольшей популярностью пользуются такие продукты, как гречка ядрица и овсяные хлопья. 96% опрошенных россиян признались, что хотя бы один раз в месяц потребляют продукты из гречки, 86% – из овсяных хлопьев, 73% – из риса. Манная крупа (61%), пшеничная крупа (53%) и перловка (48%) замыкают шестёрку популярных злаков.

21% опрошенных респондентов едят овсяные хлопья ежедневно, и по данному показателю геркулес – безусловный лидер в глазах потребителей. Ближайшие преследователи – гречка (5%), рис (4%) и манка (4%) пока что не сумели завоевать столь широкой популярности в качестве краеугольного камня здорового и питательного завтрака.

Подавляющее большинство – 90% покупателей приобретают злаки в крупных гипермаркетах и сетевых магазинах шаговой доступности. При этом 56% предпочитают покупать крупы и хлопья в упаковке объёмом более 500 граммов. Самым популярным фактором выбора бренда являются цена (важно для 78% респондентов) и вкусовые качества – 76%. Тип упаковки продукта при этом важен лишь для 17% опрошенных.

Интересно, что 47% потребителей отличаются очень высокой лояльностью по отношению к любимому бренду и готовы сменить его на продукт конкурентов лишь в случае значительного повышения цены или серьёзного падения качества продукции.

Из пожеланий потребителей стоит отметить запрос на новые виды каш и хлопьев с крупами и орехами, а также потребность в экзотических крупах по адекватным ценам. Расширение ассортимента готовы поддержать рублём 30% опрошенных.

Опираясь на результаты данного исследования, компания Desan, производящая товары ТМ «Чистая крупа» совместно с компанией Disney, начала производство брендированной серии здоровых завтраков, посвященных героям популярных анимационных фильмов.

О ТМ «Чистая крупа»

ТМ «Чистая крупа» принадлежит компании Desan – одному из ключевых игроков на отечественном рынке качественных продуктов питания. Компании Desan также принадлежат бренды «Помидорка» и «6 соток», давно заслужившие любовь и уважение потребителей.

С 2016 года ТМ «Чистая крупа» по лицензии компании Disney выпускает брендированную серию злаковых продуктов с героями популярных анимационных фильмов.

15.05.2017

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