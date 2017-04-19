Никита Пресняков и группа MULTIVERSE представят мультфильм «Рок Дог». Весёлое приключение в погоне за мечтой. Встречайте, новый герой отправляется покорять город зверей! Он – пёс Боуди, и он не унывает, несмотря ни на что.

Ему на роду написано сторожить родную деревню от волков, а он мечтает стать учеником живой рок-легенды, кота по имени Ангус. Однако у Ангуса совсем другие планы, да и волки подстерегают за каждым углом. Но если не вешать хвост, то всё в твоих лапах!

23 апреля кинокомпания «Вольга», на площадке кинотеатра «Каро Vegas 22», проведет премьеру мультфильма «Рок Дог» режиссера Эша Браннона («Лови волну!», «История игрушек 2»). За неделю до официального выхода картины в широкий прокат в кинотеатре соберутся звезды отечественного кино, театра и представители медиа. На премьеру приглашены: Алиса Гребенщикова, Ольга Шелест, Анна Цуканова-Котт, семья Запашных, Владимир иМаруся левкины, Глюкоза, Катерина Климова, Михаил Полицеймако, Фекла Толстая, семья Запашных, Юлия Пересильд, Яна Чурикова, Мария Кожевникова, Екатерина Скулкина, Егор Дружинин, Рома Зверь, Александр Ревва, Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Аврора, Екатерина Волкова, Елена Захарова, Юлия Костюшкина, Таисия Вилкова, группа MBAND, Анфиса Черных и др.

Первый мультфильм о рок-н-роле гостям премьеры представит рок-музыкант Никита Пресняков, озвучивший в фильме главную роль, а рок – группа Multiverse исполнит песню «THE Story» специально созданную для российских зрителей.

Мультфильм рассказывает историю тибетского мастифа Боуди, который отправляется в большой город, чтобы стать рок-музыкантом и учеником живой рок-легенды, кота по имени Ангус. В мультфильме роль кота Ангуса озвучил известный актер и певец Николай Фоменко.

РЕЖИССЕРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ ЭША БРЕННОНА

Когда я начинал работать над «Рок Догом» в качестве сценарного консультанта, то и подумать не мог, что буду снимать этот фильм как режиссер. Но все произошло, как с девушкой, с которой ты дружишь-дружишь, а потом раз! – и в один прекрасный день обнаруживаешь, что по уши в нее влюблен. Этот проект много за что заслуживает любви. И за продюсеров из компании Mandoo, щедро предоставивших мне полную творческую свободу. И, конечно, за чудесную историю, устоять против которой было невозможно.

Я долго проработал в Pixar и полностью разделяю любовь этой студии к простым и ясным сюжетам. Необязательно усложнять повествование, зато всегда полезно сосредоточиться на том, чтобы показать глубину образа каждого персонажа и подчеркнуть какие-то его смешные черточки. Моя задача как режиссера –ненавязчиво и плавно позволять истории развиваться, оставляя достаточно места для различных возможностей и счастливых случайностей.

Этот подход повлиял и на процесс озвучивания фильма. Как правило, актеры дубляжа записывают свои роли по отдельности, но на этот раз мы решили собрать всех вместе и дать им полную свободу импровизации и взаимодействия. В результате мы стали свидетелями совершенно поразительных актерских представлений, не говоря уже о том, что характеры всех персонажей получились куда более глубокими.

Я хотел, чтобы наши герои выглядели и вели себя как можно более «мультипликационно», в духе старых рисованных анимационных лент. Создавая их облик, мы старались прорисовать как можно более простые силуэты и четкие линии. В некоторых, особенно динамичных сценах мы даже прибегали к технике “smear frames”, при которой кажется, будто у персонажа, к примеру, не две верхние конечности, а пять, или четыре глаза вместо пары.

Музыка, являющаяся очень важным составным элементом сюжета, стала превосходным медиумом для отражения мыслей и чувств героев. Когда Боуди впервые слышит по радио песню, мы видим синхронизированные со звучащей музыкой абстрактные визуальные композиции – это передает то, что происходит в этот миг у него в мозгу. Путешествие Боуди по миру цветов, образов и звуков позволяет нам ощутить то же, что чувствует он. Фактически эта музыка превращается в его личную песню-кредо, гласящую «Я хочу».

Так как пребывание Боуди в музыкальной среде может показаться недостаточно продолжительным для 82-минутного фильма, мы дополнили эту линию другой смежной историей – рассказом о волчьей стае, мечтающей похитить овец из родной деревни Боуди и отомстить его отцу. Благодаря тому, что эти две линии оказались тесно переплетены, в фильме возник дополнительный конфликт, прибавилось юмора и напряженных моментов. Кроме того, теперь Боуди оказался вынужден бороться за нечто большее и важное, чем только за свое стремление стать музыкантом. Так была обнаружена основная идея фильма: «Вы получите то, что дадите сами». Ведь все мы хотя бы раз в жизни сталкиваемся с той же дилеммой, что и Боуди, перед которым стоит выбор – попытаться ли и дальше реализовать свою мечту или выполнить свой долг перед отцом и соотечественниками. Впрочем, больше всего я надеюсь на то, что наш «Рок Дог» напомнит зрителям, как это здорово – сочинять и слушать музыку.