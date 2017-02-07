3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних праздничных распродаж

Уже через две недели начинается чреда весенних праздников, которая открывается Днем Всех Влюбленных – 14 февраля (День святого Валентина) и продолжится до 8 марта. Это период самого романтического шоппинга – покупок подарков онлайн и в офлайн-магазинах.

Для продавцов это удачная возможность нагнать объемы продаж после паузы в январе. Можно сказать, это следующий пик увеличения выручки в ритейле. По данным Национальной Федерации Ритейла (NRF),американцы в прошлом году потратили 19,7 млрд. долларов на развлечения и подарки ко Дню Святого Валентина, где львиная доля пришлась на ювелирные изделия.

В России, учитывая создавшуюся экономическую ситуацию, стали меньше праздновать не только День Всех Влюбленных, но и ставшие уже традиционными праздники – 23 февраля (в 2016 году праздновали 62% населения) и 8 марта (отказался каждый четвертый из опрошенных компанией BrandScience). Сократить свои расходы на подарки решили 38% респондентов. Как следствие, ритейлу в России стоит более внимательно относиться к каждому клиенту и тщательнее продумывать свои рекламные кампании.

RTB House, международная компания, предоставляющая услуги передовых технологий ретаргетинга для ведущих мировых брендов, провела анализ сотен рекламных кампаний на более чем 40 рынках. В результате исследования были определены 3 наиболее успешные тактики в ретаргетинге для повышения продаж ритейлеров и онлайн-магазинов, желающих получить максимальный результат от весеннего праздничного сезона.

Совет 1: Попадите стрелой Купидона в самое яблочко

Исследования показывают, что в дни, предшествующие праздникам, многие покупатели покидают сайт магазина без совершения заказа. Именно в это время начинается конкуренция между магазинами. Те, у кого запланированы эффективные, индивидуально настроенные кампании, безусловно будут иметь успех. Персонализация наиболее важна в момент, когда нужно подтолкнуть посетителя сайта к быстрому решению о покупке.

Вне зависимости от масштаба вашей кампании, праздничные рекламные объявления должны обладать четким индивидуальным подходом, настроенным под пользователя. Найдите посетителей, заинтересовавшихся в покупке, просмотревших ваш каталог, но еще не завершивших транзакцию.

Быстро отреагировав на таких пользователей через персонализированное сообщение, продавцы смогут быть успешнее в возврате в магазин нужных пользователей в нужное время. Сужайте возможность покупки для возвращающихся клиентов путем показа персонализированных рекламных сообщений в определенный период.

Предугадывая поведение пользователей на шаг вперед, подумайте о разной потребительской ценности вашего сайта в праздничный период. С помощью ретаргетинга вы можете оптимизировать вашу кампанию, настроив более высокие ставки для показа объявлений лояльным покупателям (пользователям, уже являющимися вашими клиентами) и более низкие ставки для тех, у кого возник интерес, но уровень вероятности покупок низкий.

Совет 2: Облегчите жизнь влюбленным шопоголикам

Данные NRF показывают, что онлайн-покупатели периода Дня Святого Валентина являются мечтой маркетолога, с удовольствием тратящими деньги на подарки и развлечения: в среднем они только в онлайне потратили 117,71 млрд. долларов, против 73,75 млрд. долларов на офлайн-шоппинг.

Для сравнения, российские данные по объемам продаж в период праздников разнятся в зависимости от категории товаров. Так, онлайн-продажи цветов выросли в прошлом году на 400%. Более охотно россияне тратят деньги на подарки для женщин – рост в прошлом 2016 году составил 50%, в то время как расходы на подарки для мужчин сократились - на них стали тратить всего на 25% больше, чем в 2015 году, сообщают агентство РБК и поисковый портал Yandex.

Сделайте процесс праздничных покупок для влюбленных шопоголиков максимально легким – подведите их к бестселлерам, уникальным скидкам или ограниченным предложениям. Ваши баннеры также должны влиять на процесс принятия решения.

Например, показывая гарантированную дату доставки товара на баннере, используйте привлекающую внимание деталь. Специальное лого или фон должны напоминать вашим посетителям, что праздник уже скоро, или отсчет времени покажет сколько дней осталось до Дня Святого Валентина или 8 Марта. Привлекательным баннером для праздничного шоппинга будет дизайн с вашим брендом, товарным предложением и обозначением оставшегося времени до даты праздника.

Совет 3: Помогите опаздывающему Купидону

“Опаздывающие” покупатели составляют большинство в общем числе “дарителей”. Подготовьте и для них отдельную рекламную кампанию, нацеленную на тех, кто еще не понял, что “Валентинов День – завтра!” и используйте онлайн-канал для ускорения продаж.

Если у вас есть офлайн-магазин, используйте онлайн-баннеры как раз перед праздником, чтобы продвинуть традиционный шоппинг в магазине и гарантировать товары на складе. Покажите вашим потенциальным покупателям кольцо, которое они ищут, направьте к консультанту и предложите скидку при покупке в офлайн-магазине.

Обязательно покажите схему проезда, часы работы магазина и ближайшую к пользователю торговую точку сразу на баннере. Это поможет клиентам держать вас в голове и напомнит, что вы рядом.