Проект RT #1917live стал финалистом премии Epica Awards в двух категориях
Международный проект RT #1917LIVE, посвященный 100-летию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события тех дней «в режиме реального времени», стал финалистом Epica Awards – престижной премии, вручаемой за достижения в области рекламы и маркетинга.
В категории «Медиа» («Media») в финал вышел проморолик проекта #1917LIVE, в котором император Николай II сообщает подписчикам в Twitter о своем отречении от престола. На премию также претендуют рекламные проекты, выполненные крупными мировыми агентствами BBDO, McCann и другими для медиакомпаний HBO, Netflix, Yahoo, National Geographic, Der Tagesspiegel и т.д.
В номинации «Онлайн: Социальные сети» («Online Social Networks») финалистом стал проект «#1917LIVE: Что, если бы Twitter существовал 100 лет назад?». RT будет бороться за победу с крупными международными компаниями, среди которых SKY Italia, Ford France и S7 Airlines.
В конце 2016 года RT создал одну из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались в Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публикуют сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE принимают участие историки из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель, автор бестселлеров Пауло Коэльо. Всего в проекте участвуют около 100 специальных аккаунтов, все они связаны в Twitter вымышленной газетой Russian Telegraph, которая после революции была переименована в The Revolutionary Times. На аккаунты подписались уже более 200 тысяч пользователей.
Историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE привлекла внимание политиков, журналистов и ученых в США, Европе, Латинской Америке. На аккаунты проекта подписаны мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и на Украине, российская миссия в ООН. За #1917LIVE также следят журналисты таких изданий, как The Guardian, Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Newsweek, France 24. Статьи о проекте были опубликованы более чем на десяти языках.
В рамках международного проекта #1917LIVE RT снял восемь роликов серии «Революция 360». Каждый из них воссоздает эпизоды революционных событий столетней давности. В съемках проекта RT приняли участие известные российские артисты, режиссеры, поэты, такие как Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и Александр Ф. Скляр. Закадровый текст озвучивали Гарик Сукачев и Сергей Гармаш. Накануне столетнейгодовщины революции в России телеканал RT провел специальный VR-показ панорамных видеороликов «Революция 360» на станции «Площадь Революции» Московского метрополитена. Все ролики доступны на сайте 1917live.red.
В октябре 2017 года спецпроект #1917LIVE стал финалистом международных премий The Drum Social BuzzAwards 2017, Clio Entertainment 2017 и Shorty Social Good Awards.
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