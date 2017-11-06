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Агентство ICON провело ребрендинг в авторском стиле - ПАТ-АРТ

Агентство ICON провело ребрендинг в авторском стиле - ПАТ-АРТ

Креативное коммуникационное агентство ICON завершило проект по ребрендингу, результатом которого стало обновление корпоративной миссии и создание фирменной айдентики в авторском стиле, получившем название ПАТ-АРТ 

Ребрендинг был проведен в рамках реализации стратегии агентства, отражающей идею перехода на новый уровень ведения бизнеса.

В основу миссии ICON легли такие принципы, как достижение новых высот в бизнесе, профессионально-личностный рост сотрудников, а также применение комплексного подхода при анализе бизнес-задач клиентов, что позволяет агентству предлагать им решения на порядок выше и создавать тенденции в сфере маркетинговых коммуникаций.   

«Главная цель агентства ICON заключается в том, чтобы разрабатывать для наших партнеров такие решения, которые помогают их компаниям переходить на принципиально новый уровень эффективности коммуникаций с целевой аудиторией», - отметила Наталья Ивачкина, генеральный директор ICON.

При создании визуальной концепции бренда креативная группа ICON разработала свой авторский стиль графического дизайна, получивший название – ПАТ-АРТ, который представляет собой «симбиоз паттерна и коллажа релевантных объектов в стилистке поп-арта».  

По словам арт-директора ICON Дмитрия Халеева, визуальная концепция бренда отражает «умение агентства управлять творческим хаосом и облачать его в нужные формы, тем самым достигая максимальной эффективности креативных решений».

Логотип ICON представлен в двух цветовых вариантах: название агентства на красном фоне и название агентства на фоне графических элементов в стилистике ПАТ-АРТ.

Нейминг был разработан в двух версиях, на русском и английском языках:

Версия на русском языке: ПЕРЕХОДИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВМЕСТЕ С ICON!

Версия на английском языке: LEVELUPTOGETHERWITHICON!

07.11.2017

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