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Одна на всех

Одна на всех

Пользователи стримингового приложения OK Live теперь могут петь в мобильном караоке. Во время прямой трансляции пользователь сможет выбирать песни и исполнять их под музыку.

Текст песни будет отображаться на экране смартфона. Функция караоке была запущена и протестирована во время масштабной акции “Одна на всех” – совместного проекта Одноклассников, телеканала НТВ и агентства Sputnik ко Дню Победы.

Сейчас в приложении можно исполнить 10 известных военных песен, в их числе “Мы за ценой не постоим“ Булата Окуджавы, “Он не вернулся из боя” Владимира Высоцкого, “Смуглянка”, “Темная ночь” и другие. В скором времени в OK Live добавится каталог из 3000 наиболее популярных музыкальных композиций разных стилей и жанров. При этом функция караоке останется бесплатной для пользователей.

Расширились и возможности дополненной реальности в OK Live – в приложение добавились новые виртуальные маски и анимация ко Дню Победы: салют и фронтовая открытка. И отдельно три фильтра, улучшающие звучание голоса – “студия”, “концерт” и “рация”. В дальнейшем команда продолжит работать над встроенными голосовыми спецэффектами и улучшением голоса исполнителя.

Мобильное караоке впервые появилось в OK Live в начале мая в рамках акции “Одна на всех”. Пользователи выкладывали в соцсеть трогательные видео с песнями о войне: школьные праздники, исполнения под гитару, записи с военных мемориалов. Всего пользователи ОК создали более 2 000 видео и трансляций с хэштегом #ОднаНаВсех и 6 000 раз спели в караоке любимые военные песни. Все эти видео посмотрели и прослушали 1,1 млн человек.

“Одна на всех” – совместного проекта Одноклассников, телеканала НТВ и агентства Sputnik ко Дню Победы

10.05.2017

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