Как выбрать шрифт

1. Разберитесь в видах шрифтов

Существует множество разных классификаций шрифтов. Все они противоречат друг другу, так что в них легко запутаться. Самая простая классификация выглядит примерно так: есть шрифты с засечками (антиквы), без засечек (гротески) и все остальные.

Антиква — это шрифт с засечками, а гротеск — без засечек. (Засечки это такие маленькие черточки на кончиках букв).

К последней группе можно отнести рукописные шрифты (они имитируют почерк или каллиграфию), моноширинные (как в печатных машинках или в редакторе кода), символьные (значки, символы, эмодзи) и акцидентные — так называются любые декоративные шрифты для оформления крупных надписей, заголовков и логотипов.

Коротко. Есть две основные группы шрифтов — антиквы и гротески. Антиквы — это шрифты с засечками, гротески — без засечек.

2. Используйте шрифт с засечками для длинных текстов

Когда вы оформляете любой длинный текст (статью, резюме, письмо, инструкцию), стоит использовать шрифт с засечками, то есть антикву. Считается, что длинный текст, набранный таким шрифтом, легче читать. В традиционной книжной верстке тоже используются именно антиквы, поэтому если вы делаете что-то похожее, то выбор ясен.

Если вы пользуетесь Windows, среди антикв хорошим выбором будет Georgia (такой шрифт используется на сайте The New York Times) или Garamond (классическая антиква, которая идет в комплекте с Microsoft Office). На Mac OS тоже есть Georgia, а также прекрасные Iowan Old Style (один из шрифтов в читалке iBooks), Charter (который хорошо подходит для печати в маленьком размере) и PT Serif (его можно бесплатно скачать для Windows).

Коротко. Шрифт с засечками хорошо подходит для набора длинных текстов. На Windows используйте Georgia или Garamond, а на Mac OS — Iowan Old Style или Charter.

3. Используйте шрифт без засечек для коротких текстов

Шрифты без засечек, то есть гротески, окружают нас повсюду — они используются на сайтах, в интерфейсах, логотипах, рекламе, навигации, упаковке и даже в книгах. C конца XIX века этот тип шрифтов ассоциируется со всем современным, поэтому если вы делаете слайдовую презентацию или выбираете шрифт для логотипа вашей новой компании, смело используйте гротеск.

Для пользователей Windows можно порекомендовать стандартные Verdana, Tahoma и Segoe UI (и, пожалуйста, никакого Arial и Calibri!). У пользователей Mac OS к уже упомянутым Verdana и Tahoma также добавляются Helvetica Neue и Helvetica (про этот шрифт даже сняли целый фильм). А вот отличный San Francisco, новый фирменный шрифт Apple, который используется во всех интерфейсах, упаковке и с недавних пор на официальном сайте, почему-то недоступен для использования внутри системы по умолчанию, поэтому его приходится скачивать и устанавливать отдельно.

Коротко. Используйте шрифт без засечек для всего, что не является длинным текстом. На Windows используйте Verdana или Tahoma, а на Mac OS — их же или Helvetica Neue.

4. Скачивайте бесплатные шрифты

Вряд ли вы сможете обойтись лишь стандартными шрифтами. К счастью, в интернете легко найти довольно много бесплатных шрифтов — и при этом не пиратских! Это может быть просто бесплатный шрифт, работа начинающего шрифтовика или любителя, акция в магазине или пробная версия.

Самое очевидное место, где стоит искать бесплатные шрифты, — это, конечно же, Google Fonts, где на данный момент доступно 76 кириллических шрифтовых семей (каждая семья включает в себя несколько начертаний). Неочевидное место для поиска бесплатных шрифтов — акции и распродажи в крупнейшем интернет-магазине MyFonts, где с помощью расширенного поиска можно найти более сотни бесплатных кириллических начертаний.

Большой выбор бесплатных кириллических шрифтов в Google Fonts fonts.google.com

Также можно искать бесплатные шрифты в тематических сообществахили скачивать пробные версии на сайтах производителей шрифтов — хотя, к сожалению, это пока что не самая частая практика. И будьте осторожны: не все бесплатные шрифты качественно сделаны, и не все бесплатные шрифты можно использовать для коммерческих целей, поэтому читайте лицензию.

Коротко. Качайте бесплатные шрифты на Google Fonts, MyFonts или ищите их в интернете. Бесплатный шрифт может оказаться некачественным. Читайте лицензию, если собираетесь использовать шрифт в коммерческих целях.

5. Купите шрифт, если хотите чего-то большего

Самый богатый выбор шрифтов у тех, кто готов за них платить. Наиболее популярный интернет-магазин шрифтов — это MyFonts, в котором одних только кириллических шрифтов можно найти почти две тысячи штук. Также можно посоветовать посетить сайты словолитен (так называются компании, которые делают шрифты): Parachute, Colophon, Radim Pesko, Commerical Type, Grilli Type. Среди российских компаний можно отметить: «Паратайп», Студию Лебедева, Letterhead, Type Todayи Brownfox.

Производители шрифтов стараются подать свой товар в как можно более выгодном свете, поэтому на их сайты можно зайти даже не за покупками., а для того, чтобы вдохновиться примерами использования. Например, посмотрите, насколько разнообразно можно использовать какой-нибудь, на первый взгляд, скучный гротеск. Еще больше примеров использования шрифта можно увидеть на Fonts In Use.

Фрагмент промосайта шрифта GT America gt-america.com

Обычно одно начертание шрифта стоит около 3000 рублей (бывает и дешевле, и дороже). И да, за жирное или курсивное начертание придется заплатить столько же, сколько и за обычное. К счастью, часто можно сэкономить, купив всю шрифтовую семью разом — оптом дешевле.

Если вы используете нестандартный шрифт, помните: для того чтобы ваш файл (например, презентация) правильно отображался на чужом компьютере, вам надо либо отдельно передать шрифт, либо включить его внутрь файла-исходника.

Коротко. Купить шрифты можно на MyFonts или на сайтах конкретных производителей. Обычно одно начертание шрифта стоит около 3000 рублей.

6. Учитывайте контекст применения шрифта

Если набрать этот абзац шрифтом Comic Sans (или любым другим «веселым» шрифтом), ничего страшного, конечно же, не произойдет. Правда, стоит знать, что изначально этот шрифт был вдохновлен надписями из комиксов и использовался для реплик виртуального помощника от Microsoft. Вне этого контекста Comic Sans выглядит несколько странно. Хотя, как мы знаем, при правильном использовании этот шрифт подходит буквально для всего (шутка).

Проект по переделке известных логотипов с использованием Comic Sans comicsansproject.tumblr.com

На самом деле мы хотим сказать, что при выборе шрифта нужно учитывать контекст. Не используйте готику для вывески в кафе с пончиками, а славянскую вязь — для логотипа клуба восточных единоборств.

Коротко. Каждый шрифт был сделан для решения определенной задачи, это стоит учитывать при его использовании.

7. Помните, что не все зависит от выбора шрифта

Возможно, ваша задача решается не выбором «красивого» шрифта, а правильным использованием основ типографики. В сверстанном макете на конечный результат влияют не только выбранный шрифт, но и его размер, начертание (например, жирное или курсивное), расстояние между строчками (интерлиньяж), расстояние между буквами (трекинг и кернинг), отступы и поля, использование типографских символов (например, длинные тире и кавычки «елочки»), цвет, композиция, визуальная иерархия, наличие других графических элементов и много чего еще!

Можно запомнить простое правило: чем проще, тем лучше. Причем это касается не только оформления, но и самого содержания — как правило, чем проще структура исходного текста (наличие разного рода выделений, заголовков и вставок), тем проще его сверстать.

Коротко. Недостаточно лишь выбрать шрифт, нужно еще уметь им пользоваться. Не увлекайтесь выразительными средствами. Чем проще, тем лучше.