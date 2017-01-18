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Зрители заглянули на огоньки

Зрители заглянули на огоньки

Аудитория традиционных новогодних телешоу выросла. Несмотря на резкую критику со стороны части телеаудитории, новогодние шоу «Первого канала» и «России 1» не только не теряют зрителей, но и оказались в 2017 году еще популярнее, чем годом ранее.

Ставший за последние годы традиционным формат таких проектов с участием одних и тех же эстрадных и телевизионных звезд оказался для каналов наиболее экономически эффективным. При этом молодую аудиторию он интересует мало: подавляющее число зрителей — старше 45 лет.

Как следует из данных Mediascope, предоставленных “Ъ” Havas Media, 1 января в первый час после полуночи 26,7% зрителей старше 18 лет с включенным телевизором в России смотрели «Первый канал», 26,9% — «Россию 1». Это больше, чем 26% и 26,6% соответственно годом ранее (см. график).

Данные с 2008 года свидетельствуют, что по средней доле двух часов (час до и после полуночи) на первое место среди аудитории 18+ чаще выходило шоу «Новогодний парад звезд» на «России 1». «Первый канал» обошел его только в 2009 и 2013 годах. В своей целевой аудитории 14–59 лет «Первый канал» опережал конкурента «практически всегда», подчеркивает собеседник в телекомпании.

В этом году новогодние огоньки столкнулись с особенно язвительной критикой части аудитории. Например, музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Instagram раскритиковал подход руководства «Первого» и «России 1» к «безвкусным» новогодним шоу, которые назвал «сельскими утренниками по заявкам из 80-х» с «невозможным репертуаром, лубочной картинкой, жуткими шутками». В социальных сетях также распространялась петиция к «Первому каналу» с требованием «остановить новогоднее телебезобразие», которую подписали более 160 тыс. человек. Претензии, в частности, вызывает практически несменяемый много лет состав артистов на первых двух кнопках, включая Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Софию Ротару, Ирину Аллегрову и их коллег.

В начале января гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст на сайте социальной сети «Одноклассники» в ответ на соответствующий вопрос пояснял, что, хотя считает претензии молодежной части аудитории к новогодним шоу справедливыми, системные зрители новогодних шоу — это люди старше 45 лет. Из данных Mediascope следует, что у последнего новогоднего шоу на «Первом» было 69% зрителей старше 45 лет, на «России 1» — 77%. Больше трети аудитории этих проектов — старше 65 лет. При этом только 20% людей в возрасте 30–45 лет смотрели шоу на «Первом» и 15% зрителей этого же возраста — на «России 1».

Ставший традиционным формат новогоднего шоу экономически наиболее эффективен для канала, сообщил “Ъ” Константин Эрнст. «Жизнь подтвердила, что именно так и есть. Молодая аудитория в большинстве своем не находится в это время у телевизоров. И сам телевизионный Новый год с появлением у активной части зрителей новых возможностей проведения этого праздника перестал быть самым главным шоу года. Например, проект “Лучше всех!” собирает рейтинг, сравнимый с новогодним шоу, еженедельно»,— указывает господин Эрнст. По его словам, на «Первом» достаточно форматов, направленных на молодежную аудиторию с учетом того, чем она интересуется и в какое время готова это смотреть. Для новогоднего шоу-2018 «Первый» проведет в «Одноклассниках» голосование по составу артистов, из которого учтет по крайней мере топ-20. «Но не исключено, что результат опроса многих удивит»,— резюмирует господин Эрнст.

В отдельные годы в 2000-х «Первый канал» тратил «огромные деньги» на новогодние шоу, пытаясь экспериментировать с режиссурой и показывать неожиданные номера, напоминает собеседник “Ъ” в телекомпании. Например, в 2001-м песню Земфиры перепевала Людмила Гурченко, в 2005–2006 годах канал показывал мюзиклы «Первый скорый» и «Первый дома», сравнимые с кинофильмами по стоимости и режиссуре, а в ночь на 2011 год на «Первом» выступали Стинг, Элтон Джон, Roxette и Тони Брэкстон. Шоу в 2011-м по аудитории существенно проиграло «Новогоднему параду звезд» «России 1» с Львом Лещенко, Филиппом Киркоровым и другими артистами.

На «России 1» не стали комментировать тему новогодних шоу.

19.01.2017

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