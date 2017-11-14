Анализ рынков

532 рубля

532 рубля

Потратил в октябре 2017 года среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин.

В октябре средний чек продолжил свой рост, поддержав тренд последних двух месяцев. Таким образом, величина среднего чека достигла 532 рублей, что на 8 рублей или 1,5% больше сентябрьского значения.

Однако по сравнению с октябрем прошлого года средний чек показал минусовую динамику тоже в 1,5%, опустившись со значения в 540 рублей. Драйверами роста среднего чека стали северо-запад и юг страны, где чек увеличился на 4-5% за месяц. При нулевой динамике среднего чека в мегаполисах рост обеспечили жители полумиллионников и стотысячников, которые уверенно прибавили в единоразовых тратах. Судя по всему, в октябре они отдавали предпочтение крупным торговым форматам, что привело к уверенному росту чека в гипермаркетах, но снижению величины чека в магазинах у дома.

Индекс «Среднего чека» рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel*. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 30 000 покупателей в 180 городах с населением свыше 100 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.

В октябре средний чек продолжил свой рост, поддержав тренд последних двух месяцев. Таким образом, величина среднего чека достигла 532 рублей, что на 8 рублей или 1,5% больше сентябрьского значения  (см. Диаграмму 1). При официальном уровне месячной инфляции в 0,2% рост среднего чека уверенно ее преодолел. Однако по сравнению с октябрем прошлого года средний чек показал минусовую динамику тоже в 1,5%, опустившись со значения в 540 рублей. Даже низкие прошлогодние значения нынешний чек компенсировать пока не может.

Диаграмма 1. Динамика среднего чека, в рублях.

                       

Драйверами роста среднего чека стали северо-запад и юг страны, где чек за месяц увеличился на 4,2% и 4,9% соответственно. Таким образом, величина чека в СЗФ сохранила свои лидирующие позиции по сравнению с другими регионами. На Дальнем Востоке был отмечен скачок величины среднего чека, который вырос сразу на 8,6% относительного сентябрьского показателя. Однако в этом регионе подобные скачки не редкость, и они могут смениться в следующем месяце аналогичным минусом.

В Сибири рост чека оказался несколько скромнее, чем у лидеров, но составил уверенные 2,6%. В Центральном округе размер среднего чека почти не изменился за месяц, прибавив всего 2 рубля или 0,3%. Минусовая динамика в поведении среднего чека была отмечена в Уральском округе, где чек потерял -4,1% к значению сентября. Немного сократился и размер чека в Приволжском округе – на -0,2% (см. Карту 1).

Карта 1. Величина среднего чека по федеральным округам. В скобках указано изменение к предыдущему месяцу.

 

Динамика среднего чека в обеих столицах оказалась в октябре противоположной его поведению в целом по соответствующим округам. Так, если на северо-западе в целом чек уверенно вырос, то в Питере рост оказался более чем скромным и составил всего 0,4% - с 677 до 680 рублей. В годовом выражении чек в северной столице тоже увеличился незначительно – всего на 0,9%  - с 674 рублей.

В Москве же, наоборот, чек уверенно вырос на фоне незначительной прибавки величины чека в округе в целом. За месяц чек в столице вырос на 2%, поднявшись с 684 рублей до 698. Годовой рост составил 2,2% при значении чека в прошлом году в 683 рубля.

В остальных же миллионниках средний чек за месяц показал нулевую динамику и совсем не изменился, а за год похудел на -1,9%. Таким образом, рост чека в целом обеспечивали жители полумиллионников и стотысячников, где за месяц чек вырос на 2,4% и 3,9% соответственно. Правда, в разрезе года единовременные траты жителей городов с населением более полумиллиона отказались расти и показали динамику в -1,1%. И даже годовой рост чека в стотысячниках на 2,3% не смог вывести общий показатель из отрицательной зоны.

В октябре средний чек вел себя нетипично в различных торговых каналах. Так, например, в дискаунтерах, где многие месяцы средний чека показывает уверенную прибавку, чек в середине осени продемонстрировал снижение на -2,1%. А в магазинах традиционной торговли, где чек снижается из месяца в месяц в октябре, наоборот, подскочил на 7,1%.

Уверенно поправился средний чек в гипермаркетах – на 3,6%. А вот величина чека в супермаркетах в октябре выросла на незначительные 0,3%. Вероятно, россияне в октябре больше внимания уделяли крупной закупке в гипермаркетах, несколько пренебрегая меньшими торговыми форматами. 

Относительно же октября прошлого года все современные торговые форматы показали прирост среднего чека: на 1,5% в гипермаркетах, на 3,5% в супермаркетах и на 2,2% в дискаунтерах. Только магазины традиционной торговли продолжают развивать тренд по снижению чека. За год в этом формате он потерял -3,2%.

15.11.2017

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