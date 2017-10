Объявлены победители второго локального фестиваля рекламы Лама!

В этом году фестиваль прошел под слоганом ДАВАЙ, ЛАМА!, призывая всех белорусских рекламистов заявить о себе со своими лучшими проектами и испытать профессиональный драйв на рекламном чемпионате страны.



На второй фестиваль ЛАМА подано 277 конкурсных работ от 46 белорусских агентств и компаний. Работы принимались в две конкурсные вертикали – индустриальную (подано 186 работ) и категорийную (подана 91 работа) – и оценивались двумя составами жюри соответственно – агентским и клиентским.

Итак, представляем победителей и призеров второго локального фестиваля рекламы ЛАМА!

Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства обоих составов жюри, стало AIDA Pioneer Branding & Creative!

Итоги индустриальной вертикали

ВИДЕОРЕКЛАМА

В1. ТВ

2 место

В1-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

В1-10 Два подарка, агентство Salmon Graphics

3 место

В1-07 Серия работ "Безлимитище", агентство Salmon Graphics

В2. Онлайн

1 место

В2-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

ПРИНТ

П1. Принт

1 место

Д4-08 Щелкунчик 125 лет спустя/Nutcracker 125 years later (перенесено из Д4. Одностраничные издания), агентство GolovinaDesign

Шорт-лист

П1-03 Серия работ "Fighters_WS", агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

П1-04 Silly Questions, агентство PG branding



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Н1. Наружная реклама

3 место

Н1-02 Выдающаяся реклама, агентство LOGA BIGA

ЭТИКЕТКА/УПАКОВКА

Э1. Этикетка/упаковка продовольственных товаров

2 место

Э1-01 AMATO, агентство Fabula Branding

Э1-14 Теплые чувства к любимому городу, агентство Leo Burnett Kryn

Шорт-лист

Э1-06 Limontone, агентство PG branding



Э2. Этикетка/упаковка непродовольственных товаров

Шорт-лист

Э2-01 Pari Satiss, агентство Fabula Branding



ДИЗАЙН

Д1. Знак/логотип

3 место

Д1-02 Movel, агентство PG branding

Шорт-лист

Д1-04 Look at Minsk, агентство ООО "Молоко Криэйтив"



Д2. Фирменный стиль, брендбук

1 место

Д2-03 Craft style for UNFPA, агентство ООО "Агентство визуальных коммуникаций"

2 место

Д2-01 Квест Q-code, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

Шорт-лист

Д2-02 White Square 2017, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

Д2-10 beCloud. Трансформация, агентство Рекламное агентство "Суббота"



Д3. Корпоративный календарь

1 место

Д3-02 Где-где-календарь, агентство LOGA BIGA

Д4. Одностраничные издания (плакат, открытка и др.)

2 место

Д4-07 Набор pop-up открыток Open Up Minsk, агентство Brama Branding

3 место

Д4-03 Экохоум - новогодняя открытка, агентство ООО "Молоко Криэйтив"

Д6. Рекламные сувениры и бизнес-подарки

2 место

Д6-01 Энергокомплект матрёшка, агентство Kleveridea

Д8. Оutdoor-дизайн, дизайн выставочных стендов и рекламных конструкций

2 место

Д8-01 "Витебскоблсоюзпечать", агентство Студия "Дадизайн"

Шорт-лист

Д8-03 Mary Kay 20 лет в Украине, агентство ООО "4ИЗМЕРЕНИЕ"



DIGITAL/MOBILE

ДМ8. Вирусные кампании

3 место

ДМ8-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

PR

ПР1. PR

3 место

ПР1-02 Hendrick's. Музыка. Огурцы., агентство littleMORE Brand Communications

Шорт-лист

ДМ6-01 #Minskikot (перенесено из ДМ6. Онлайн кампании), агентство PRCI.Storytellers



КРАФТ

К3. Сценарий видеоролика

2 место

К3-02 Белорусский Детский Хоспис "Ценность времени", агентство One Little Production

К4. Анимация видеоролика

1 место

К4-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

3 место

К4-03 ПРИОРБАНК — ВИДЕОРОЛИК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО СЕРВИСА "ГОЛОСОВАЯ БИОМЕТРИЯ", агентство DAB.Agency

К7. Оригинальная музыкальная композиция для радиоролика / видеоролика

1 место

К7-02 Тое, што нам блiзка, агентство Leo Burnett Kryn

3 место

К7-01 Life :) - Xiaomi Redmi 4A, агентство One Little Production

К10. Рекламная фотография

2 место

К10-14 KIA Movie, агентство План А Фотопродакшн

3 место

К10-02 Серия работ "Шедевр", агентство LOGA BIGA

К11-03 Серия работ "Fighters_WS" (перенесено из К11. Нестандартное оформление печатной и наружной рекламы), агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

Шорт-лист

К10-16 SABATON, агентство KANAPLEV LEYDIK



К12. Авторская иллюстрация

2 место

К12-01 Где-где-календарь, агентство LOGA BIGA

К12-02 Иллюстрации к календарю "Слова, которые изменили мир", агентство Brave Pony

3 место

К12-03 Теплые чувства к любимому городу, агентство Leo Burnett Kryn

Итоги категорийной вертикали

Е1. Продукты питания

1 место

Е1-08 AMATO, агентство Fabula Branding

Е1-16 Exponenta, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

2 место

Е1-24 Тое, што нам блiзка!, агентство Leo Burnett Kryn

Е5. Мода, красота и здоровье

Шорт-лист

Е5-06 Крановщицы, агентство Кино Продакшен

Е5-09 Mary Kay 20 лет в Украине, агентство ООО "4ИЗМЕРЕНИЕ"



Е8. Товары и услуги для детей

1 место

Е8-02 Tuki-tuki, агентство PG branding

Е10. Телекоммуникационные услуги

1 место

Е10-02 Серия работ "Безлимитище", агентство Salmon Graphics

3 место

Е10-01 Два подарка, агентство Salmon Graphics

Е11. Банковские, финансовые, страховые услуги

2 место

Е11-02 Silly Questions, агентство PG branding

Е12. Строительство и недвижимость

1 место

Е12-07 Movel, агентство PG branding

2 место

Е12-05 Выдающаяся реклама, агентство LOGA BIGA

Е13. Ритейл и e-commerce

3 место

Е13-01 Где-где-календарь, агентство LOGA BIG

Шорт-лист

Е13-06 John Dory, агентство PG branding



Е14. Отдых и развлечения, культура и спорт

3 место

Е14-01 White Square 2017 PR, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

Е14-02 Театр в твоей голове, агентство Агентство визуальных коммуникаций

Е15. Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий

Шорт-лист

Е15-04 MSTISLAV, агентство PG branding



Е18. Социальная реклама

1 место

Е18-07 Белорусский Детский Хоспис "Ценность времени", агентство One Little Production

3 место

Е18-01 Еноты-Барабанщики, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative

Шорт-лист

Е18-03 Серия работ "Супергерои среди нас", агентство Местный социальный фонд "Добра"

Специальный приз к 950-ти летию Минска

Е15. Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий

Е15-07 Набор pop-up открыток Open Up Minsk, агентство Brama Branding