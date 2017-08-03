Жители России покупают электронные книги активнее, чем бумажные

К такому выводу пришли Яндекс.Деньги, изучив данные о том, как россияне оплачивают покупки в книжных интернет-магазиных, подключенных к Яндекс.Кассе, и офлайн-магазинах с помощью пластиковых карт Яндекс.Денег. Оказалось, что с января по июль этого года платежей за электронные книги было в 2,5 раза больше, чем за бумажные, купленные онлайн и офлайн. Число покупателей электронных книг на 13% превысило количество купивших бумажные.

Спрос растет и на электронные, и на бумажные книги, но на электронные наблюдается настоящий ажиотаж. За первые семь месяцев 2017 года количество заказов электронных книг выросло в 2,5 раза по сравнению с таким же периодом годом ранее. Покупок бумажных книг в офлайн-магазинах стало больше на 70%, а в интернете — на 24%.

Если сравнивать покупки только в сети, то с января по июль этого года за электронные книги россияне внесли в 7 раз больше платежей, чем за бумажные. Один покупатель оплатил в среднем 3,4 покупки электронных книг и 1,7 — бумажных. Количество тех, кто заказал первые, в 3,8 раза превысило число тех, кто купил вторые.

Если сравнивать расходы на бумажные книги, то на заказы в интернет-магазинах россияне потратили примерно столько же, сколько и в офлайн-книжных. Если смотреть и на электронные, и на бумажные книги вне зависимости от места покупки, то рынок бумажных книг всё ещё больше: оборот их продаж в 1,7 раза превысил оборот продаж электронных книг.

Аналитики Яндекс.Денег объясняют такую разницу тем, что цифровые книги дешевле, чем в переплёте. Так, на электронные книги пользователи тратят в среднем за раз 192 рубля. Средний платёж в книжных офлайн-магазинах — 553 рубля, в интернет-магазинах — 1289 рублей.

В исследовании учитывались платежи с января по июль 2017 года и за такой же период годом ранее. Люди платили с банковских карт Яндекс.Денег Mastercard и через Яндекс.Кассу — платёжное решение Яндекс.Денег для интернет-площадок. Сегодня через Кассу оплату принимают более 75 тысяч сайтов по всему миру.

По данным GFK, Россия занимает вторую строчку рейтинга самых читающих стран мира. Большинство россиян (59%) заявили, что читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. В Китае доля читающей публики составляет 70%, в Испании — 57%. В целом по миру доля тех, кто открывает книгу раз в неделю, составляет 50,7%.

Россия занимает вторую строчку рейтинга GfK среди самых читающих стран мира. Большинство россиян (59%) заявили, что читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. В Китае доля читающей публики составляет 70%, в Испании — 57%. В целом по миру доля тех, кто открывает книгу раз в неделю, составляет 50,7%.

В исследовании учитывались платежи жителей Санкт-Петербурга с января по июль 2017 года и за такой же период годом ранее. Они платили с банковских карт Яндекс.Денег Mastercard и через Яндекс.Кассу — платёжное решение Яндекс.Денег для интернет-площадок. Сегодня через Кассу оплату принимают более 75 тысяч сайтов по всему миру.