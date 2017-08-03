Анализ рынков

Жители России покупают электронные книги активнее, чем бумажные

Жители России покупают электронные книги активнее, чем бумажные

К такому выводу пришли Яндекс.Деньги, изучив данные о том, как россияне оплачивают покупки в книжных интернет-магазиных, подключенных к Яндекс.Кассе, и офлайн-магазинах с помощью пластиковых карт Яндекс.Денег. Оказалось, что с января по июль этого года платежей за электронные книги было в 2,5 раза больше, чем за бумажные, купленные онлайн и офлайн. Число покупателей электронных книг на 13% превысило количество купивших бумажные.

Спрос растет и на электронные, и на бумажные книги, но на электронные наблюдается настоящий ажиотаж. За первые семь месяцев 2017 года количество заказов электронных книг выросло в 2,5 раза по сравнению с таким же периодом годом ранее. Покупок бумажных книг в офлайн-магазинах стало больше на 70%, а в интернете — на 24%.

Если сравнивать покупки только в сети, то с января по июль этого года за электронные книги россияне внесли в 7 раз больше платежей, чем за бумажные. Один покупатель оплатил в среднем 3,4 покупки электронных книг и 1,7 — бумажных. Количество тех, кто заказал первые, в 3,8 раза превысило число тех, кто купил вторые.

Если сравнивать расходы на бумажные книги, то на заказы в интернет-магазинах россияне потратили примерно столько же, сколько и в офлайн-книжных. Если смотреть и на электронные, и на бумажные книги вне зависимости от места покупки, то рынок бумажных книг всё ещё больше: оборот их продаж в 1,7 раза превысил оборот продаж электронных книг.

Аналитики Яндекс.Денег объясняют такую разницу тем, что цифровые книги дешевле, чем в переплёте. Так, на электронные книги пользователи тратят в среднем за раз 192 рубля. Средний платёж в книжных офлайн-магазинах — 553 рубля, в интернет-магазинах — 1289 рублей.

В исследовании учитывались платежи с января по июль 2017 года и за такой же период годом ранее. Люди платили с банковских карт Яндекс.Денег Mastercard и через Яндекс.Кассу — платёжное решение Яндекс.Денег для интернет-площадок. Сегодня через Кассу оплату принимают более 75 тысяч сайтов по всему миру.

По данным GFK, Россия занимает вторую строчку рейтинга самых читающих стран мира. Большинство россиян (59%) заявили, что читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. В Китае доля читающей публики составляет 70%, в Испании — 57%. В целом по миру доля тех, кто открывает книгу раз в неделю, составляет 50,7%.

Россия занимает вторую строчку рейтинга GfK среди самых читающих стран мира. Большинство россиян (59%) заявили, что читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. В Китае доля читающей публики составляет 70%, в Испании — 57%. В целом по миру доля тех, кто открывает книгу раз в неделю, составляет 50,7%.

В исследовании учитывались платежи жителей Санкт-Петербурга с января по июль 2017 года и за такой же период годом ранее. Они платили с банковских карт Яндекс.Денег Mastercard и через Яндекс.Кассу — платёжное решение Яндекс.Денег для интернет-площадок. Сегодня через Кассу оплату принимают более 75 тысяч сайтов по всему миру.

04.08.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Измерения

Анализ рынков

Конструктор сайтов - 10 лучших сервисов для создания сайта в 2017 году.

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

&quot;Инвестпроект у нас не получился&quot;: &quot;Горпечать&quot;..."Инвестпроект у нас не получился": "Горпечать"...
Крупнейшая в Казани сеть торговли периодикой перешла в новое юрлицо и все еще надеется выжить на чипсах и мороженом.
Шеринговые онлайн-сервисыШеринговые онлайн-сервисы
В детстве родители учили нас делиться игрушками и сладостями. Надо сказать, далеко не каждому это было по душе. Но теперь, благодаря возможностям интернета, делиться своим имуществом (и не только) стало намного легче, приятнее и выгоднее.
Стигматы и заплатыСтигматы и заплаты (3)
Вы заметили, что составители рекламных блоков на федеральном телеканале «Россия 1» стали радикально менее привередливы? Я бы даже сказал: всеядны. 
Число пользователей адблокеров перестало растиЧисло пользователей адблокеров перестало расти
Число пользователей сервисов, блокирующих интернет-рекламу, перестало расти. Как следует из отчета «Digital News Report 2017», составленного Reuters Institute, аудитория адблокеров осталась на том же уровне, что и в прошлом году (24%), перестав активно расти.
Препятствует ли успеху онлайн-рекламы интуиция маркетолога?Препятствует ли успеху онлайн-рекламы интуиция маркетолога?
Чему верить: своему предчувствию или самообучающимся алгоритмам?

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

04.08.2017 - 17:48
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация