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FleishmanHillard Vanguard удостоено сразу трех наград SABRE Awards EMEA 2017

FleishmanHillard Vanguard удостоено сразу трех наград SABRE Awards EMEA 2017

FleishmanHillard Vanguard было удостоено сразу трех наград престижной международной премии SABRE Awards EMEA 2017, в том числе признано The Holmes Report «Лучшим агентством года в России и СНГ», тем самым сохранив первенство среди российских агентств по числу завоеванных наград.

Кроме того, проекты, реализованные при поддержке агентства, были отмечены в числе лучших в масштабе всего региона EMEA, а не только в России. Информационно-просветительская кампания Avon «Не жди – веди маму к маммологу» получила Gold Sabre Awards 2017 в категории Marketing to Women, а также сертификат In2 SABRE Awards Certificate of Excellence в категории Non-journalist influencers/communities; проект Любятово «Помоги от всего сердца» получил золотую награду в категории Blogger outreach.

В дополнение к этому, еще три статуэтки SABRE Awards EMEA 2017 были вручены FleishmanHillard. Сегодня это единственная фирма из тройки лидеров международного рейтинга ведущих коммуникационных агентств мира The Holmes Report, которая представлена в России через совместное предприятие FleishmanHillard Vanguard. FleishmanHillard была также признана «Лучшим агентством года на Ближнем Востоке» и получила две награды Gold SABRE Awards EMEA 2017 за проекты для CWS-boco и Crocs, что в сумме принесло глобальной сети шесть наград этого влиятельного конкурса.

SABRE Awards является одной из самых авторитетных мировых наград в области коммуникаций, присуждаемой ведущим отраслевым изданием The Holmes Report.  SABRE Awards EMEA отмечает выдающиеся достижения в сфере бренд коммуникаций и репутационного менеджмента в регионе Европа-Ближний Восток-Африка. 

The Holmes Report 2017 EMEA PR Consultancies of the Year – престижнейший ежегодный рейтинг, демонстрирующий реальный вес и авторитет компаний-консультантов в области связей с общественностью в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Победа в номинации рейтинга «Лучшее агентство года» в России и странах СНГ – это международное признание лидерства FleishmanHillard Vanguard в регионе и подтверждение эффективной работы, высокого профессионализма, уникальной экспертизы и инновационности агентства.

Елена Фадеева, основатель и генеральный директор FleishmanHillard Vanguard, президент Коммуникационной группы «Орта»: «Для нас большая честь уже во второй раз за три года получить звание «Лучшего агентства года в России и СНГ». Огромное спасибо нашей прекрасной команде, замечательным клиентам и партнерам – именно благодаря вашей работе нам удалось добиться этого важнейшего признания! Мы очень рады сразу трем победам в премии SABRE Awards EMEA, которая вместе с нашими наградами принесла  FleishmanHillard сразу шесть престижных статуэток! И, конечно же, мы благодарим наших клиентов Аvon и Любятово за оказанное доверие и возможность делать вклад в реализацию столь значимых социальных проектов, нам невероятно приятно разделить с вами эти награды!»

29.05.2017

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