FleishmanHillard Vanguard удостоено сразу трех наград SABRE Awards EMEA 2017

FleishmanHillard Vanguard было удостоено сразу трех наград престижной международной премии SABRE Awards EMEA 2017, в том числе признано The Holmes Report «Лучшим агентством года в России и СНГ», тем самым сохранив первенство среди российских агентств по числу завоеванных наград.

Кроме того, проекты, реализованные при поддержке агентства, были отмечены в числе лучших в масштабе всего региона EMEA, а не только в России. Информационно-просветительская кампания Avon «Не жди – веди маму к маммологу» получила Gold Sabre Awards 2017 в категории Marketing to Women, а также сертификат In2 SABRE Awards Certificate of Excellence в категории Non-journalist influencers/communities; проект Любятово «Помоги от всего сердца» получил золотую награду в категории Blogger outreach.

В дополнение к этому, еще три статуэтки SABRE Awards EMEA 2017 были вручены FleishmanHillard. Сегодня это единственная фирма из тройки лидеров международного рейтинга ведущих коммуникационных агентств мира The Holmes Report, которая представлена в России через совместное предприятие FleishmanHillard Vanguard. FleishmanHillard была также признана «Лучшим агентством года на Ближнем Востоке» и получила две награды Gold SABRE Awards EMEA 2017 за проекты для CWS-boco и Crocs, что в сумме принесло глобальной сети шесть наград этого влиятельного конкурса.

SABRE Awards является одной из самых авторитетных мировых наград в области коммуникаций, присуждаемой ведущим отраслевым изданием The Holmes Report. SABRE Awards EMEA отмечает выдающиеся достижения в сфере бренд коммуникаций и репутационного менеджмента в регионе Европа-Ближний Восток-Африка.

The Holmes Report 2017 EMEA PR Consultancies of the Year – престижнейший ежегодный рейтинг, демонстрирующий реальный вес и авторитет компаний-консультантов в области связей с общественностью в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Победа в номинации рейтинга «Лучшее агентство года» в России и странах СНГ – это международное признание лидерства FleishmanHillard Vanguard в регионе и подтверждение эффективной работы, высокого профессионализма, уникальной экспертизы и инновационности агентства.

Елена Фадеева, основатель и генеральный директор FleishmanHillard Vanguard, президент Коммуникационной группы «Орта»: «Для нас большая честь уже во второй раз за три года получить звание «Лучшего агентства года в России и СНГ». Огромное спасибо нашей прекрасной команде, замечательным клиентам и партнерам – именно благодаря вашей работе нам удалось добиться этого важнейшего признания! Мы очень рады сразу трем победам в премии SABRE Awards EMEA, которая вместе с нашими наградами принесла FleishmanHillard сразу шесть престижных статуэток! И, конечно же, мы благодарим наших клиентов Аvon и Любятово за оказанное доверие и возможность делать вклад в реализацию столь значимых социальных проектов, нам невероятно приятно разделить с вами эти награды!»