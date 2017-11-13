Анализ рынков

Глобальная индустрия онлайн-торговли в ближайшие пять лет сравняется по оборотам с глобальным сектором FMCG

Глобальная индустрия онлайн-торговли в ближайшие пять лет сравняется по оборотам с глобальным сектором FMCG

Четыре приоритетных направления для работы в области онлайн-торговли в FMCG: понимание локальных особенностей, гибкость предложений, завоевание продуктовой корзины и «отношения» с потребителями

Динамика роста онлайн-продаж FMCG уже сейчас превосходит динамику продаж в офлайн-магазинах, и в ближайшие пять лет разрыв станет ещё больше, прогнозирует Nielsen, глобальная компания-измеритель, в своем отчете «What’s Next in E-Commerce». За пять лет глобальная вся индустрия онлайн-торговли по оборотам сравняется с глобальным офлайн FMCG-рынком.

В то время как динамика розничных продаж FMCG в мире составляет в среднем +4% ежегодно, прогнозируемый рост онлайн-продаж составляет 20%, или дополнительные 2,1 триллион долларов к 2020 году[1].

Что важно знать игрокам рынка FMCG-ритейла в контексте развития онлайн-торговли? Мы выделили четыре приоритетных направления для сосредоточения усилий, работа по которым позволит завоевать конкурентное преимущество в этом канале.

Понимание локальных особенностей. В отличие от рынка электронной торговли в целом, онлайн-торговля в FMCG в меньшей степени зависит от фактора проникновения смартфонов среди потребителей: этот фактор объясняет 70% вариации в первом случае и лишь 40% во втором. Для онлайн-торговли FMCG в большей степени имеют значение параметры логистической доступности, легкости совершения покупок и культурной предрасположенность доверять каналу и покупать продукты питания онлайн.

Гибкость. Борьба с барьерами онлайн-шопинга должна продолжаться. Драйвер номер один для роста онлайн-рынка среди большинства стран — это удобство (кроме США, где потребители более заинтересованы в выгодных предложениях).

В то же время существует три ключевых барьера для онлайн-шопинга. Первый — потребители хотят посмотреть и изучить товар до покупки, и это касается как продуктов питания, так и одежды. Второй — отсутствие уверенности, что товар, который доставит онлайн-ритейлер, будет действительно свежим. Третий — сомнения в качестве продукта, приобретенного онлайн по сравнению с офлайн-магазином. Так или иначе, ритейлерам предстоит преодолеть эти барьеры, чтобы побороться за долю электронного кошелька потребителя. Работа уже ведется: например, распространенная во Франции модель click and collect позволяет совместить удобство онлайн-шопинга с надежностью офлайн-магазина.

Завоевание «продуктовой» корзины. Категория продуктов питания зачастую не представлена в онлайн-канале. Однако как только ритейлер переключает покупателя на приобретение FMCG на своем сайте и предоставляет качественные продукты и сервис, покупатель остается с ним надолго. Сегодня в мире в среднем 35% покупателей хотя бы раз за последние полгода покупали средства по уходу за собой в интернете, 18% - средства для чистки дома, 14% — товары для детей, 13% — товары для животных. Интерес к покупке фреш-категорий онлайн низок (11% в мире), но примеры отдельных стран внушают оптимизм: в Великобритании и Южной Корее намерение выражают по 37%. В Южной Корее в 2017 году онлайн-продажи FMCG выросли на 27%, офлайн — на 3%; особенно сильна онлайн-динамика в категории минеральной воды (42% и 20%), замороженных продуктов (40% и 12%), кофе-миксов (40% и -14%), молока (26% и -1%).

Особое отношение к потребителям. Удобство, хорошее соотношение цены и качества, ассортимент и положительный потребительский опыт — вот четыре ключевых фактора, которые влияют на принятие решений при покупке онлайн. Для создания выигрышной онлайн-стратегии ритейлеры должны быть уверены, что они подготовлены к тому, чтобы превзойти ожидания потребителей по всем четырём показателям.

«Индустрия розничной торговли переживает переломный момент. Перераспределение баланса между высокомаржинальной офлайн-корзиной и на данный момент низкомаржинальной онлайн-корзиной требует смелости, уверенности и проницательности. Тех, кто захочет пойти на этот обдуманный риск, награда не заставит себя ждать в ближайшие годы, так как в перспективе источник роста все активнее будет исходить от онлайн-каналов», — говорит Прашант Сингх, глава вертикали по работе с ритейлерами региона «Рынки роста» Nielsen.

 

[1] Worldwide Retail Ecommerce Sales: The eMarketer Forecast for 2016,e-Marketer, 2016

14.11.2017

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