Новости

Red Keds запускает фестиваль креатива в digital

Red Keds запускает фестиваль креатива в digital

3 августа открылся фестиваль креатива в digital – G8, цель которого – объединить творческих людей со всего мира и создать среду для развития креативной индустрии. Стоимость заявки – $1, работы оценивают зарубежные профессионалы.

“На мой взгляд мир сегодня испытывает огромную потребность в создателях, в идеях, в инновациях. Конечно, есть ученые, которые создают высокоинтеллектуальные системы. Но надо не забывать и о том, что есть мир людей, в котором мы каждый день пользуемся услугами, продуктами и коммуницируем друг с другом. Дизайнеры, копирайтеры, креативные профессионалы и специалисты организуют этот мир, постоянно придумывая новые виды коммуникаций, передавая смыслы и формируя новые способы взаимодействия. Нашим фестивалем G8 мы хотим объединять и показывать миру новые идеи, помогать креативным людям встречаться друг с другом” , – комментирует генеральный директор Red Keds Виталий Быков.

В конкурсе – семь категорий: Интерактивные проекты и сайты, Мастерство, Медиаформаты, Социальные медиа, Мобильные технологии, Email-маркетинг, Инновации. Подать работу в одну номинацию стоит всего $1. Прием заявок продлится до 1 октября.

Организаторы собирают большую восьмерку зарубежных профессионалов, которые сформируют шорт-лист и наградят победителей. Сейчас в составе жюри The Great Eight креативный директор самых громких кампаний Adidas Originals Фердинандо Вердери из нью-йоркского агентства Johannes Leonardo и креативный управляющий гонконгским офисом Grey Майкл Нокс.

За лонг-лист отвечают такие профессионалы, как Полина Забродская – Publicis London, Василий Лебедев – ИКРа, Родион Арсеньев – Kidzania, Сергей Попков – AIC, Максим Орлов – ONY, Сергей Капитонов – MediaMonks, Георгий Куравкин – Wargaming, Арсений Веснин – Behance Russia, Денис Кортунов – Acronis, Дмитрий Тютьков – TutkovBudkov, Александр Загорский – BBDO, Сергей Кожевников – BBDO, Илья Рыжков – Luna Park, Максим Юрин – Little Big Agency, Алексей Аметов и Екатерина Базилевская – Look At Me, Митя Муравьев – Fancy Shot, художник Dima Aske, Максим Десятых – REDMADROBOT, Милана Богатырева – Amediateka и др.

Конференция, где выступят более 100 спикеров, включая членов жюри из Большой Восьмерки, и церемония награждения состоятся в ноябре.

08.08.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Статьи

Анализ рынков

Конструктор сайтов - 10 лучших сервисов для создания сайта в 2017 году.

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Russia.travel - как не развить туризм за 264 миллиона рублейRussia.travel - как не развить туризм за 264 миллиона рублей
Ростуризм запустил Национальный туристический портал Russia.travel в 2013 году, а это четыре года назад. Основу контента портала Russia.travel составляют достопримечательности, исторические места и памятники. Cегодня речь пойдет о первом национальном туристическом сайте России.
Сайт Reddit оценили в $1,8 млрд. Почему он такой дорогой?Сайт Reddit оценили в $1,8 млрд. Почему он такой дорогой?
В конце июля Reddit получил $200 млн инвестиций. Таким образом, бизнес социального новостного агрегатора с месячной аудиторией в 500 млн человек был оценён в $1,8 млрд.
&quot;Инвестпроект у нас не получился&quot;: &quot;Горпечать&quot;..."Инвестпроект у нас не получился": "Горпечать"...
Крупнейшая в Казани сеть торговли периодикой перешла в новое юрлицо и все еще надеется выжить на чипсах и мороженом.
Шеринговые онлайн-сервисыШеринговые онлайн-сервисы
В детстве родители учили нас делиться игрушками и сладостями. Надо сказать, далеко не каждому это было по душе. Но теперь, благодаря возможностям интернета, делиться своим имуществом (и не только) стало намного легче, приятнее и выгоднее.
Стигматы и заплатыСтигматы и заплаты (3)
Вы заметили, что составители рекламных блоков на федеральном телеканале «Россия 1» стали радикально менее привередливы? Я бы даже сказал: всеядны. 

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

08.08.2017 - 21:49
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация