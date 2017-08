Red Keds запускает фестиваль креатива в digital

“На мой взгляд мир сегодня испытывает огромную потребность в создателях, в идеях, в инновациях. Конечно, есть ученые, которые создают высокоинтеллектуальные системы. Но надо не забывать и о том, что есть мир людей, в котором мы каждый день пользуемся услугами, продуктами и коммуницируем друг с другом. Дизайнеры, копирайтеры, креативные профессионалы и специалисты организуют этот мир, постоянно придумывая новые виды коммуникаций, передавая смыслы и формируя новые способы взаимодействия. Нашим фестивалем G8 мы хотим объединять и показывать миру новые идеи, помогать креативным людям встречаться друг с другом” , – комментирует генеральный директор Red Keds Виталий Быков.

В конкурсе – семь категорий: Интерактивные проекты и сайты, Мастерство, Медиаформаты, Социальные медиа, Мобильные технологии, Email-маркетинг, Инновации. Подать работу в одну номинацию стоит всего $1. Прием заявок продлится до 1 октября.

Организаторы собирают большую восьмерку зарубежных профессионалов, которые сформируют шорт-лист и наградят победителей. Сейчас в составе жюри The Great Eight креативный директор самых громких кампаний Adidas Originals Фердинандо Вердери из нью-йоркского агентства Johannes Leonardo и креативный управляющий гонконгским офисом Grey Майкл Нокс.

За лонг-лист отвечают такие профессионалы, как Полина Забродская – Publicis London, Василий Лебедев – ИКРа, Родион Арсеньев – Kidzania, Сергей Попков – AIC, Максим Орлов – ONY, Сергей Капитонов – MediaMonks, Георгий Куравкин – Wargaming, Арсений Веснин – Behance Russia, Денис Кортунов – Acronis, Дмитрий Тютьков – TutkovBudkov, Александр Загорский – BBDO, Сергей Кожевников – BBDO, Илья Рыжков – Luna Park, Максим Юрин – Little Big Agency, Алексей Аметов и Екатерина Базилевская – Look At Me, Митя Муравьев – Fancy Shot, художник Dima Aske, Максим Десятых – REDMADROBOT, Милана Богатырева – Amediateka и др.

Конференция, где выступят более 100 спикеров, включая членов жюри из Большой Восьмерки, и церемония награждения состоятся в ноябре.