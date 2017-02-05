Итоги рынка страхования 2016: нет оживления, есть ровная динамика

В течение 2016 года рынок страхования в России продемонстрировал относительную стабильную динамику развития. По предварительным подсчетам с экстраполяцией на 4-й квартал, основанным на данных ЦБ и РСА, объем страховых премий увеличился, в среднем, на 15%. Зеркальный рост продемонстрировал показатель количества заключенных договоров страхования, что говорит о сохранении установившегося в конце 2015 года баланса на рынке.

«2016 год не преподнес каких-либо крупных сюрпризов рынку и продолжил наметившуюся в 2015 году динамику – моторные виды страхования постепенно переходят к замедленному развитию, страхование жизни продолжило рост, находясь к концу года на пике собственного потенциала с учетом нынешних условий, более интенсивно начали расти сегменты страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков», – отметил главный аналитик Экспертной Группы Investpoint Александр Вебер.

Исходя из данных ЦБ, рынок ОСАГО в 2016 году снижал динамику развития и вырос всего на 12%, тогда как прирост страховых премий в 2015 году по отношению к 2014 году составлял более 46%. Тем не менее, число заключенных договоров ОСАГО по данным РСА, в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года осталось без динамики с учетом статистической погрешности. При этом в январе-ноябре 2015 года число заключенных договоров ОСАГО демонстрировало сокращение на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Тогда снижение было связано в первую очередь с изменениями в статистическом учете – на прицепы перестали выдавать отдельные полисы, что и сказалось на данных отчетности. Также это падение было связано с сокращением продаж автомобилей.

«На фоне некоторого восстановления автомобильного рынка и фактического баланса в сегменте ОСАГО по показателю количества заключенных договоров, в 2017 году следует ожидать сохранения устоявшейся в 2016 году динамики и некоторого замедления темпов роста по показателю страховых премий», – пояснил Александр Вебер.

Одним из основных драйверов страхового рынка в 2016 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост. Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти.

Классическое страхование жизни, которое в большей степени сосредоточено на предоставлении финансовой защиты при проблемах со здоровьем, также показало стабильный рост. «Наш сегмент продолжает равномерное развитие – люди нуждаются в дополнительной финансовой поддержке при болезнях и травмах, и среди всех инструментов только полис может гарантировать это. В соответствии со стратегией развития нашей компании, мы предлагаем клиентам классические продукты страхования жизни через агентскую сеть. Только индивидуальная работа с финансовым консультантом позволяет подобрать персональное решение для каждого и обеспечить качественный сервис. Наши клиенты и через год, и через 5 лет могут связаться со своим консультантом напрямую и задать вопрос о страховке», - рассказал Штефан Ванчек, директор по продажам PPF Страхование жизни.

Среди растущих сегментов страхового рынка также можно выделить страхование гражданской ответственности и страхование финансовых рисков. В 2016 году рынок страхования ответственности показал 30% рост объема страховых премий, по отношению к 2015 году, а также практически зеркальный рост количества подписанных договоров (25%). Аналогичная тенденция сохраняется в сегменте страхования финансовых рисков: по предварительным подсчетам, объем собранных страховых премий вырос более чем на 45% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

«Несмотря на то, что сегменты страхования гражданской ответственности и финансовых рисков не являются драйверами страхового рынка по причине небольшого охвата в России, их рост в первую очередь означает увеличение спроса со стороны бизнеса на формирование защиты, поскольку совместно эти два сегмента покрывают большую часть рисков, с которыми может столкнуться компания: предъявления иска к руководителям компании, риски, связанные с кибер-инцидентами, экологические риски, страхование от мошенничества сотрудников и третьих лиц и многие другие», – пояснил Владимир Кремер, руководитель отдела финансовых рисков AIG в России.

Топ 10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке ОСАГО в 2016 году

Топ 10 страховщиков ОСАГО № компания доля рынка 1 ПАО Росгосстрах 24,4% 2 РЕСО-Гарантия 14,65% 3 Ингосстрах 12% 4 ВСК 8,64% 5 АльфаСтрахование 6,7% 6 СОГАЗ 4,4% 7 МАКС 2,74% 8 Энергогарант 1,47% 9 Группа ERGO Россия 0,36% 10 ВТБ 0,16%

*В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++». Доля рынка рассчитывалась на основе данных компаний, представляемых в ЦБ РФ, к общей сумме страховых премий, собранных по рынку (по итогам 9 мес. 2016г)

Большинство компаний продемонстрировали существенный прирост премий. Лидерами роста стали СК «Ингосстрах» (109%) СК «МАКС» (87%), СК «ЭРГО» (51%).

Топ 10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке страхования жизни в 2016 году

Топ 10 страховщиков жизни № компания доля рынка 1 Сбербанк страхование жизни 29% 2 Сив Лайф 5,4% 3 Ингосстрах Жизнь 2,4% 4 Райффайзен Лайф 2,3% 5 СОГАЗ Жизнь 2% 6 МетЛайф 1,78% 7 PPF Страхование жизни 1,4% 8 Альянс Жизнь 1,1% 9 Благосостояние 0,1% 10 ВСК-Линия жизни 0,05%

*В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++». Доля рынка рассчитывалась на основе данных компаний, представляемых в ЦБ РФ, к общей сумме страховых премий, собранных по рынку (по итогам 9 мес. 2016г)

Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников – «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий.

Топ 10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке страхования ответственности в 2016 году

Топ 10 страховщиков ответственности № компания доля рынка 1 Ингосстрах 10,3% 2 СОГАЗ 9,8% 3 ПАО Росгосстрах 7,4% 4 АльфаСтрахование 6,5% 5 ВСК 5,52% 6 ВТБ Страхование 2,7% 7 Альянс 1,9% 8 Группа ERGO Россия 1,35% 9 AIG в России 1% 10 Сбербанк Страхование 0,8%

*В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++». Доля рынка рассчитывалась на основе данных компаний, представляемых в ЦБ РФ, к общей сумме страховых премий, собранных по рынку (по итогам 9 мес. 2016г)

Рост сегмента страхования гражданской ответственности сопровождается приходом в него немалого количества новых и крупных игроков. При этом среди компаний с наивысшим рейтингом надежности, в среднем, прирост премий был невелик. За исключением «Сбербанк Страхование», которая осуществила «активную экспансию» в сегменте и за первые 9 месяцев 2016 нарастила объемы страховых премий на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Топ 10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке страхования финансовых рисков в 2016 году

Топ 10 страховщиков финансовых рисков № компания доля рынка 1 ВТБ 42% 2 АльфаСтрахование 18% 3 ВСК 2,4% 4 Ингосстрах 2,2% 5 AIG в России 2,1% 6 Альянс 1,9% 7 СОГАЗ 1,64% 8 Сбербанк Страхование 1,14% 9 МАКС 0,76% 10 Энергогарант 0,11%

*В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++». Доля рынка рассчитывалась на основе данных компаний, представляемых в ЦБ РФ, к общей сумме страховых премий, собранных по рынку (по итогам 9 мес. 2016г)

В сегменте страхования финансовых рисков среди лидеров роста по итогам 9 мес.2016 оказались: AIG в России с приростом в 221%; ВСК с 171%; и ВТБ Страхование с приростом в 140%.