Анализ рынков

Итоги рынка страхования 2016: нет оживления, есть ровная динамика

Итоги рынка страхования 2016: нет оживления, есть ровная динамика

Топ 10 самых успешных и стабильных страховых компаний 2016.

В течение 2016 года рынок страхования в России продемонстрировал относительную стабильную динамику развития. По предварительным подсчетам с экстраполяцией на 4-й квартал, основанным на данных ЦБ и РСА, объем страховых премий увеличился, в среднем, на 15%. Зеркальный рост продемонстрировал показатель количества заключенных договоров страхования, что говорит о сохранении установившегося в конце 2015 года баланса на рынке.

«2016 год не преподнес каких-либо крупных сюрпризов рынку и продолжил наметившуюся в 2015 году динамику – моторные виды страхования постепенно переходят к замедленному развитию, страхование жизни продолжило рост, находясь к концу года на пике собственного потенциала с учетом нынешних условий, более интенсивно начали расти сегменты страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков», –  отметил главный аналитик Экспертной Группы Investpoint Александр Вебер.  

Исходя из данных ЦБ, рынок ОСАГО в 2016 году снижал динамику развития и вырос всего на 12%, тогда как прирост страховых премий в 2015 году по отношению к 2014 году составлял более 46%. Тем не менее, число заключенных договоров ОСАГО по данным РСА, в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года осталось без динамики с учетом статистической погрешности. При этом в январе-ноябре 2015 года число заключенных договоров ОСАГО демонстрировало сокращение на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Тогда снижение было связано в первую очередь с изменениями в статистическом учете – на прицепы перестали выдавать отдельные полисы, что и сказалось на данных отчетности. Также это падение было связано с  сокращением продаж автомобилей.   

«На фоне некоторого восстановления автомобильного рынка и фактического баланса в сегменте ОСАГО по показателю количества заключенных договоров, в 2017 году следует ожидать сохранения устоявшейся в 2016 году динамики и некоторого замедления темпов роста по показателю страховых премий», – пояснил Александр Вебер.

Одним из основных драйверов страхового рынка в 2016 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост. Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти.

Классическое страхование жизни, которое в большей степени сосредоточено на предоставлении финансовой защиты при проблемах со здоровьем, также показало стабильный рост. «Наш сегмент продолжает равномерное развитие – люди нуждаются в дополнительной финансовой поддержке при болезнях и травмах, и среди всех инструментов только полис может гарантировать это. В соответствии со стратегией развития нашей компании, мы предлагаем клиентам классические продукты страхования жизни через агентскую сеть. Только индивидуальная работа с финансовым консультантом позволяет подобрать персональное решение для каждого и обеспечить качественный сервис. Наши клиенты и через год, и через 5 лет могут связаться со своим консультантом напрямую и задать вопрос о страховке», - рассказал Штефан Ванчек, директор по продажам PPF Страхование жизни.

Среди растущих сегментов страхового рынка также можно выделить страхование гражданской ответственности и страхование финансовых рисков. В 2016 году рынок страхования ответственности показал 30% рост объема страховых премий, по отношению к 2015 году, а также  практически зеркальный рост количества подписанных договоров (25%). Аналогичная тенденция сохраняется в сегменте страхования финансовых рисков: по предварительным подсчетам, объем собранных страховых премий вырос более чем на 45% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

«Несмотря на то, что сегменты страхования гражданской ответственности и финансовых рисков не являются драйверами страхового рынка по причине небольшого охвата в России, их рост в первую очередь означает увеличение спроса со стороны бизнеса на формирование защиты, поскольку совместно эти два сегмента покрывают большую часть рисков, с которыми может столкнуться компания: предъявления иска к руководителям компании, риски, связанные с кибер-инцидентами, экологические риски, страхование от мошенничества сотрудников и третьих лиц и многие другие», – пояснил Владимир Кремер, руководитель отдела финансовых рисков AIG в России.

 Топ 10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке ОСАГО в 2016 году

Топ 10 страховщиков ОСАГО

компания

доля рынка

1

ПАО Росгосстрах

24,4%

2

РЕСО-Гарантия

14,65%

3

Ингосстрах

12%

4

ВСК

8,64%

5

АльфаСтрахование

6,7%

6

СОГАЗ

4,4%

7

МАКС

2,74%

8

Энергогарант

1,47%

9

Группа ERGO Россия

0,36%

10

ВТБ

0,16%

*В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++». Доля рынка рассчитывалась на основе данных компаний, представляемых в ЦБ РФ, к общей сумме страховых премий, собранных по рынку (по итогам 9 мес. 2016г)

Большинство компаний продемонстрировали существенный прирост премий. Лидерами роста стали СК «Ингосстрах» (109%) СК «МАКС» (87%), СК «ЭРГО» (51%).

Топ 10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке страхования жизни в 2016 году

Топ 10    страховщиков жизни

компания

доля рынка

1

Сбербанк страхование жизни

29%

2

Сив   Лайф

5,4%

3

Ингосстрах Жизнь

2,4%

4

Райффайзен   Лайф

2,3%

5

СОГАЗ Жизнь

2%

6

МетЛайф

1,78%

7

PPF Страхование жизни

1,4%

8

Альянс   Жизнь

1,1%

9

Благосостояние

0,1%

10

ВСК-Линия   жизни

0,05%

*В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++». Доля рынка рассчитывалась на основе данных компаний, представляемых в ЦБ РФ, к общей сумме страховых премий, собранных по рынку (по итогам 9 мес. 2016г)

Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников – «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий.

Топ 10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке страхования ответственности в 2016 году

Топ 10 страховщиков ответственности

компания

доля рынка

1

Ингосстрах

10,3%

2

СОГАЗ

9,8%

3

ПАО Росгосстрах

7,4%

4

АльфаСтрахование

6,5%

5

ВСК

5,52%

6

ВТБ   Страхование

2,7%

7

Альянс

1,9%

8

Группа   ERGO Россия

1,35%

9

AIG в России

1%

10

Сбербанк   Страхование

0,8%

*В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++». Доля рынка рассчитывалась на основе данных компаний, представляемых в ЦБ РФ, к общей сумме страховых премий, собранных по рынку (по итогам 9 мес. 2016г)

Рост сегмента страхования гражданской ответственности сопровождается приходом в него немалого количества новых и крупных игроков. При этом среди компаний с наивысшим рейтингом надежности, в среднем, прирост премий был невелик.  За исключением «Сбербанк Страхование», которая осуществила «активную экспансию» в сегменте и за первые 9 месяцев 2016 нарастила объемы страховых премий на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Топ 10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке страхования финансовых рисков в 2016 году

Топ 10 страховщиков  финансовых рисков

компания

доля рынка

1

ВТБ

42%

2

АльфаСтрахование

18%

3

ВСК

2,4%

4

Ингосстрах

2,2%

5

AIG в России

2,1%

6

Альянс

1,9%

7

СОГАЗ

1,64%

8

Сбербанк   Страхование

1,14%

9

МАКС

0,76%

10

Энергогарант

0,11%

*В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++». Доля рынка рассчитывалась на основе данных компаний, представляемых в ЦБ РФ, к общей сумме страховых премий, собранных по рынку (по итогам 9 мес. 2016г)

В сегменте страхования финансовых рисков среди лидеров роста по итогам 9 мес.2016 оказались: AIG в России с приростом в 221%; ВСК с 171%; и ВТБ Страхование с приростом в 140%.

06.02.2017

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