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Земляне в целом счастливы и россияне ¬¬- тоже

Земляне в целом счастливы и россияне ¬¬- тоже

Более двух третей респондентов во всем мире (68%) ощущают себя счастливыми. Несчастными назвали себя всего 9% опрошенных. Таким образом, глобальный индекс счастья составил по итогам 2016 года 59 п.п., что на 3 единицы лучше значения предыдущего года.

Россияне тоже, пусть и совсем немного, но улучшили показатель своего личного счастья. Индекс вырос на единицу до 51 п.п. Так, счастливыми себя ощущают 56 % наших соотечественников, а несчастными соответственно – всего 5%. Традиционно счастливых людей больше в азиатских и латиноамериканских странах – небогатых, но развивающихся. Финансовое же благополучие принесло личное счастье только исландцам, которые оказались в стане лидеров с показателем в 70 п.п. Остальные развитые страны Западной Европы и G-7 в вопросе личного счастья своих сограждан продемонстрировали результаты ниже среднего. Таковы результаты глобального опроса, проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств GallupInternational/WIN в 69 странах мира, в том числе в России и Украине, где эксклюзивным представителем сети является исследовательский холдинг Ромир.

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup InternationalWIN в  рамках 40-го ежегодного глобального опроса жителей планеты «Конец года» (End of the Year) задала респондентам в числе прочих вопрос о личном счастье. В конце 2016 года на вопросы исследователей ответили почти 69 тысяч человек в 69 странах мира, чьи высказывания фактически репрезентируют мировое общественное мнение.

Итак, на вопрос «Настолько счастливым или несчастным человеком вы себя ощущаете в связи с событиями в вашей личной жизни?» более двух третей респондентов во всем мире (68%) ответили, что чувствуют себя счастливыми. Несчастным назвал себя каждый десятый опрошенный (9%). А каждый пятый (22%) ответил, что не ощущает себя ни счастливым, ни несчастным. Таким образом, глобальный индекс счастья, который вычисляется путем вычитания доли несчастных из числа счастливых, составил 59 процентных пунктов, что на 3 единицы выше показателя прошлого года.

Россияне тоже улучшили индекс счастья по сравнению с прошлым годом, хотя и всего на единицу. Так, в конце 2016 года российский индекс оказался равен 51 п.п. Это оказалось возможным благодаря тому, что более половины россиян (56%) назвали себя счастливыми, а несчастными – всего 5%. Стан равнодушных насчитывает треть (33%) населения нашей страны (см. Диаграмму 1). 

Диаграмма 1. Настолько счастливым или несчастным человеком вы себя ощущаете в связи с событиями в вашей личной жизни? (%)  

Источник данных: Ромир - GallupInternationalWIN, декабрь 2016

Таким образом, и мировой индекс счастья, и российский немного скорректировали свои позиции относительно 2015 года, когда, напомним, кривая индексов счастья пошла вниз после пика 2014 года. В любом случае, стоит отметить, что в 2011-2013 году ситуация с личным счастьем в мире и в нашей стране представлялась куда более тревожной, чем сегодня (см Диаграмму 2).

Так, в 2013 году значение индекса личного счастья для России равнялось всего 24 п.п. Кризисные настроения начали уже тогда проявляться и в стиле потребления, и даже в личных мироощущениях наших соотечественников. Сегодня же Россия в вопросе личного счастья своих граждан выглядит куда убедительнее, чем многие дальние и ближние соседи. В общем рейтинге счастья Россия по итогам 2016 года оказалась на 29 месте в окружении Швеции, Словении, Канады и Португалии. В прошлом году, напомним, наша страна занимала 30-ю строчку в общем списке.

Диаграмма 2. Динамика индекса счастья в мире и в России (п.п.).

Источник данных: Ромир - GallupInternationalWIN, декабрь 2016

Если же говорить в целом о лидерах и аутсайдерах на мировой карте счастья, то среди наиболее счастливых стран традиционно фигурируют азиатские (Фиджи, Филиппины, Индонезия, Китай, Вьетнам, Бангладеш, Папуа Новая Гвинея, Таиланд и др.), а также латиноамериканские (Колумбия, Аргентина, Мексика, Эквадор, Перу и т.д.). Неожиданно среди наиболее счастливых стран оказалась одна европейская. В Исландии индекс счастья оказался равен 70 п.п.

Остальные же развитые европейские страны, а также  участницы Большой Семерки расположились на карте счастья между 40 и 60 процентными «меридианами». Показатели счастья ниже этого уровня показали только Италия с Финляндией  (по 38 п.п.) и Греция (21 п.п.). Средний же показатель счастья в G-7 составил 48 п.п., а в Западной Европе – 45 п.п.

В БРИК дела обстоят значительно лучше – средний уровень счастья в этих локомотивах развития находится на отметке в 63 п.п., что выше общемирового.  И даже разношерстная G-20 за счет высоких показателей счастья в азиатских и латиноамериканских странах продемонстрировала среднее значение на уровне 60 п.п.

Таким образом, в очередной раз мы наблюдаем отсутствие прямой зависимости ощущения личного счастья от дохода и общего благосостояния. Наиболее счастливые люди, в частности, живут  в странах, где годовой доход на душу населения не превышает 10 тысяч долларов. Но если не в деньгах счастье, то в чем?

Анализ результатов по вопросу личного счастья в разрезе социально-демографических характеристик показывает, что уровень счастья повышается пропорционально уровню образования и дохода респондентов. Чаще, чем в среднем по выборке счастливыми себя называют женщины, респонденты до 55 лет. Уровень личного счастья выше среди христиан, нежели среди мусульман и представителей других конфессий.

Карта 1. Карта корреляции индекса счастья и уровня дохода.

Источник данных: Ромир - GallupInternationalWIN, декабрь 2016

Вице-президент Gallup InternationalWIN и президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин полагает, что состояние личного счастья  зависит скорее от культуры, ментальности, традиций стран проживания респондентов. «Россия – это такое переплетение культур, языков, народов, традиций и историй, что усредненные данные из этого смешения и дают среднестатистический показатель по многим вопросам. Но вообще, безусловно, счастье живет там, где есть развитие и надежда, гармоничное сочетание традиций и инноваций».

07.02.2017

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