Banking 500: рейтинг самых дорогих мировых брендов банков

Ежегодный рейтинг от эксперта по оценке стоимости брендов BrandFinance. Впервые в истории, рейтинг возглавил незападный бренд – Промышленный и коммерческий банк Китая ICBC, который стал не только самым дорогим, но и самым мощным в категории.

Стремительный рост стоимости бренда на 32% не просто обеспечил ему лидерство, а оставил далеко позади европейских и североамериканских конкурентов.

Не отстают и другие китайские банки - China Construction Bank и Bank of China также показали значительный рост стоимости, на 17% и 13% соответственно. Самым динамично развивающимся банковским брендом в этом году стал также китайский Harbin Bank (199% роста).

Такие впечатляющие результаты китайским банкам обеспечивают огромное население Китая и рост его благосостояния. Экономика и бизнес во всех секторах Китая развиваются действительно быстро, расширяясь как органически, так и за счет высокого спроса на зарубежные приобретения, обеспечивая высокий спрос на кредитные и финансовые услуги в стране.

Не менее значимы и культурные факторы. Китайские бренды выстраивают со своими потребителями такие отношения, о которых западным коллегам приходится только мечтать. Уровень доверия и лояльности потребителей к китайским банкам значительно выше, чем к европейским или американским. Важную роль здесь играет патриотизм: китайские потребители, в целом, предпочитают отечественные бренды иностранным (это затрагивает не только банковскую, но и остальные индустрии – например, Huawei и другие отечественные производители смартфонов уже обгоняют по популярности Apple).

Неопределенной остается судьба отношений Китая с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом, который нацелен на жесткую антикитайскую торговую политику. С другой стороны, предпринимательские инстинкты Трампа могут простимулировать рост мировой экономики, что положительно скажется и на Китае.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен вернуть Америке экономическое величие, поэтому тот факт, что США больше не может похвастаться первенством в мире банковских брендов, является довольно неприятной новостью. В течение четырех последних лет американский Wells Fargo был самым дорогим банковским брендом в мире, однако успех Китая изменил ситуацию. Кроме того, Wells Fargo в 2016 году пережил скандал с открытием 2 млн счетов без ведома клиентов, отставку главного исполнительного директора, а также уголовное расследование по делу о краже личных данных, что не могло не сказаться на его репутации и стоимости бренда.

Совокупная стоимость американских банковских брендов также уступает китайским. Поэтому Трампу придется серьезно постараться, чтобы обеспечить рост американской экономике. В целом, выборы Трампа в долгосрочной перспективе вызывают оптимистичные настроения – есть надежда, что его риторика материализуется более конкретным образом и приведет к резкому увеличению темпов экономического роста страны. Назначения в его кабинете, безусловно, ориентированы на бизнес и банковскую деятельность.

Для европейских банков картина гораздо менее определенная. Наиболее дорогие банковские бренды Великобритании, Франции, Германии и Италии (HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank и Intesa Sanpaolo) потеряли в стоимости. Так, Deutsche Bank пережил в прошлом году расследование вложений в ипотечные бумаги, что привело к значительному падению прибыли и, как следствие, снижению стоимости бренда на 41%. Стоимость британского HSBC снизилась на 5%; в связи с тенденциями онлайн-банкинга и диджитализацией банковских процессов закрылись более четверти региональных филиалов банка.

Российский Сбербанк занял 24-е в мировом рейтинге самых дорогих банковских брендов, его стоимость в 2016 году выросла на 33% и составляет $ 9,1 млрд. Банку удалось выдержать непростые времена для российской экономики благодаря тщательному управлению рисками, а также амбициозной и инновационной политике.

Сбербанк сегодня представляет собой молодой технологичный банк, который строит технические платформы, чтобы выйти на международный уровень, стремительно превращаясь в одну из крупнейших в мире эко-систем.