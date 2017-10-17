Татьяна Феофилова
Методы учета и контроля интеллектуальной собственности
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845425474
Книгопечатная продукция
Объем: 192 стр.
В монографии представлено авторское видение методов и инструментов вовлечения интеллектуальной (промышленной) собственности в хозяйственный оборот субъектов экономики. Предложен ретроспективный анализ формирования проблемы правового обеспечения учета и контроля интеллектуальной собственности. Рассмотрены подходы к идентификации и финансовому учету интеллектуальной собственности в странах, применяемых различные модели учета. Особое внимание уделено междисциплинарному подходу к вопросу вовлечения в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности. Предлагается использование инструментов фондового рынка в финансировании инновационных проектов. Практическое значение имеет разработанный внутрифирменный аудиторский стандарт, к которому прилагаются формы рабочих документов. Монография может заинтересовать преподавателей, научных работников, студентов экономических высших учебных заведений.
Вовлечение промышленной собственности в хозяйственный оборот.
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