Сергей Юдин und Александр Юдин
Инфометрика
Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2013 г.
9783659984334
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Объем: 92 стр.
Монография посвящена новой для эконометрических расчетов статистике "энтропия". Широко применяемое в физике и математике понятие не находило соответствующего применения в экономических исследованиях, несмотря на универсальность этого этой статистики. Вытекающая из понятий неопределенности и хаоса энтропия позволяет с новой точки зрения взглянуть на широкий круг задач эконометрики. Монография может быть полезна специалистам в области математических методов в экономике (статистикам, аналитикам и др.), а также магистрантам, аспирантам, научно-педагогическим работникам и студентам.
Информационная эконометрика
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