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ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (17/04/2017 - 23/04/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (17/04/2017 - 23/04/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 17/04/2017 - 23/04/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.04.2017 Голос. Дети Пятница 21:30:04 23:33:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.0 18.7
2 23.04.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:24:54 20:59:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.9 15.4
3 17.04.2017 Время Понедельник 21:00:07 21:35:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.7 15.3
4 20.04.2017 Что и требовалось доказать Четверг 21:39:03 22:39:34 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.2 15.5
5 23.04.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:27:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 12.3
6 23.04.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:27:06 23:44:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.8 14.6
7 20.04.2017 Пусть говорят Четверг 20:03:28 20:59:55 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.0
8 22.04.2017 Сегодня вечером Суббота 21:21:45 23:02:04 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 12.6
9 21.04.2017 Поле чудес Пятница 19:50:53 20:59:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 12.5
10 19.04.2017 Вечерние новости Среда 19:45:07 20:03:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.9

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.04.2017 Постскриптум Суббота 21:00:06 22:12:53 3.3 9.1
2 22.04.2017 Дом у последнего фонаря Суббота 20:04:59 21:00:06 3.0 8.8
3 22.04.2017 Право знать! Суббота 22:12:53 23:44:13 2.6 7.8
4 23.04.2017 Место встречи изменить нельзя Воскресенье 16:58:08 00:09:50 2.0 5.8
5 22.04.2017 События Суббота 23:44:13 23:54:29 1.8 6.9
6 20.04.2017 Чудны дела твои, Господи! Четверг 17:55:10 18:50:42 1.8 8.1
7 20.04.2017 10 самых.... Четверг 22:33:57 23:07:38 1.6 5.3
8 19.04.2017 Право голоса Среда 20:19:59 21:59:30 1.5 4.3
9 18.04.2017 События. (22:00) Вторник 22:00:06 22:35:11 1.5 4.3
10 22.04.2017 События. (14:30) Суббота 14:30:06 14:48:32 1.5 6.7

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.04.2017 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:26:46 09:00:14 EURONEWS 0.6 4.3
2 23.04.2017 Новости EuroNews (09:00) Воскресенье 09:00:00 09:29:10 EURONEWS 0.5 3.6
3 22.04.2017 Новости EuroNews (08:00) Суббота 08:00:15 08:26:46 EURONEWS 0.4 3.6
4 20.04.2017 Новости EuroNews (09:30) Четверг 09:34:17 10:00:03 EURONEWS 0.4 2.9
5 22.04.2017 Новости EuroNews (07:30) Суббота 07:28:12 08:00:15 EURONEWS 0.3 3.3
6 23.04.2017 Новости EuroNews (07:00) Воскресенье 07:00:03 07:25:30 EURONEWS 0.2 3.4
7 22.04.2017 Новости EuroNews (06:30) Суббота 06:33:26 07:00:14 EURONEWS 0.2 3.5
8 21.04.2017 Новости EuroNews (02:30) Пятница 02:19:49 03:00:02 EURONEWS 0.2 2.9
9 23.04.2017 Новости EuroNews (16:30) Воскресенье 16:33:12 16:59:58 EURONEWS 0.2 0.6
10 21.04.2017 Новости EuroNews (02:00) Пятница 02:00:15 02:19:49 EURONEWS 0.2 1.8

РОССИЯ24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 22.04.2017 Вести. Погода 24 Суббота 08:21:48 08:44:09 РОССИЯ 24 1.1 9.2
2 22.04.2017 Вести. Выборы президента Франции. Жан-Люк Меланшон Суббота 08:48:58 08:56:49 РОССИЯ 24 1.1 7.7
3 17.04.2017 Вести. Черноземы с молотка Понедельник 22:30:46 22:40:45 РОССИЯ 24 1.0 3.2
4 23.04.2017 Вести сейчас Воскресенье 16:58:41 17:21:37 РОССИЯ 24 1.0 3.4
5 17.04.2017 Вести. Большой информационный вечер Понедельник 22:40:45 22:59:49 РОССИЯ 24 0.9 3.0
6 23.04.2017 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 17:21:37 17:35:40 РОССИЯ 24 0.9 3.2
7 23.04.2017 Вести. Выборы президента Франции. Франсуа Фийон Воскресенье 17:39:14 17:46:31 РОССИЯ 24 0.9 2.9
8 23.04.2017 Вести. Выборы президента Франции Воскресенье 17:50:06 17:57:53 РОССИЯ 24 0.8 2.7
9 22.04.2017 Вести. Городские технологии Суббота 09:25:27 09:38:34 РОССИЯ 24 0.8 4.6
10 19.04.2017 Вести. Выборы президента Франции. Эммануэль Макрон Среда 22:35:41 22:44:34 РОССИЯ 24 0.8 2.1

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.04.2017 Смешарики Пятница 07:22:57 07:35:57 СТС LOVE 0.3 2.4
2 17.04.2017 Семейный бизнес Понедельник 15:26:25 15:53:23 СТС LOVE 0.3 1.4
3 22.04.2017 Папины дочки Суббота 17:43:42 18:12:17 СТС LOVE 0.2 0.9
4 20.04.2017 Моя прекрасная няня Четверг 20:28:53 20:59:51 СТС LOVE 0.2 0.7
5 18.04.2017 Смешарики. Правила хорошего тона Вторник 09:13:59 09:20:30 СТС LOVE 0.2 1.4
6 20.04.2017 Ранетки Четверг 01:18:00 02:16:30 СТС LOVE 0.2 1.7
7 17.04.2017 Маргоша Понедельник 20:58:44 22:55:13 СТС LOVE 0.1 0.3
8 17.04.2017 Страшная Любовь Понедельник 22:55:13 23:25:06 СТС LOVE 0.1 0.2
9 20.04.2017 Кадетство Четверг 05:00:00 05:05:13 СТС LOVE 0.1 1.5
10 20.04.2017 Ангел или Демон Четверг 00:24:03 01:18:00 СТС LOVE 0.1 0.4

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 21.04.2017 В осаде-2: темная территория Пятница 21:34:28 23:30:49 ЧЕ 1.3 4.2
2 21.04.2017 В осаде Пятница 19:30:07 21:31:28 ЧЕ 1.0 3.0
3 23.04.2017 Молодой Папа Воскресенье 14:30:05 15:46:46 ЧЕ 0.8 2.8
4 22.04.2017 Враг у ворот Суббота 18:33:27 21:01:29 ЧЕ 0.6 1.9
5 17.04.2017 Человек ноября Понедельник 21:30:04 23:31:38 ЧЕ 0.6 1.8
6 18.04.2017 Нокаут Вторник 21:35:50 23:27:45 ЧЕ 0.5 1.4
7 19.04.2017 Прогулка среди могил Среда 21:22:16 23:34:52 ЧЕ 0.5 1.4
8 21.04.2017 Бойцовский клуб Пятница 23:30:49 02:23:15 ЧЕ 0.5 3.2
9 20.04.2017 Американец Четверг 21:53:52 23:49:16 ЧЕ 0.5 1.6
10 17.04.2017 КВН на бис Понедельник 19:00:43 19:30:02 ЧЕ 0.5 1.7

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 19.04.2017 Comedy Woman Среда 21:59:05 22:53:03 ТНТ 4 0.6 1.7
2 19.04.2017 Comedy Woman. Лучшее Среда 22:53:03 22:59:19 ТНТ 4 0.6 1.9
3 23.04.2017 Наша Russia Воскресенье 19:30:31 19:59:23 ТНТ 4 0.5 1.4
4 17.04.2017 Комеди Клаб Понедельник 23:00:11 23:57:52 ТНТ 4 0.5 1.9
5 19.04.2017 Комеди Клаб. Лучшее Среда 00:52:02 00:59:54 ТНТ 4 0.4 3.3
6 23.04.2017 Комеди Клаб. Exclusive Воскресенье 17:59:48 18:30:04 ТНТ 4 0.4 1.1
7 22.04.2017 Убойная лига Суббота 01:33:47 02:31:29 ТНТ 4 0.3 2.7
8 22.04.2017 Убойной ночи Суббота 02:31:44 03:01:55 ТНТ 4 0.3 3.2
9 17.04.2017 Не спать Понедельник 01:00:07 02:00:09 ТНТ 4 0.3 3.1
10 21.04.2017 Универ Пятница 11:59:54 12:30:02 ТНТ 4 0.2 1.8
TNS Россия
Advertology.Ru

18.05.2017

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