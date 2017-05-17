ТВ программы-лидеры на каналах среди москвичей (17/04/2017 - 23/04/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 17/04/2017 - 23/04/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.04.2017
|Голос. Дети
|Пятница
|21:30:04
|23:33:12
|6.0
|18.7
|2
|23.04.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:24:54
|20:59:59
|5.9
|15.4
|3
|17.04.2017
|Время
|Понедельник
|21:00:07
|21:35:24
|5.7
|15.3
|4
|20.04.2017
|Что и требовалось доказать
|Четверг
|21:39:03
|22:39:34
|5.2
|15.5
|5
|23.04.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:27:06
|4.9
|12.3
|6
|23.04.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:27:06
|23:44:16
|4.8
|14.6
|7
|20.04.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|20:03:28
|20:59:55
|4.6
|14.0
|8
|22.04.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:21:45
|23:02:04
|4.6
|12.6
|9
|21.04.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:50:53
|20:59:59
|4.0
|12.5
|10
|19.04.2017
|Вечерние новости
|Среда
|19:45:07
|20:03:26
|3.9
|12.9
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.04.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:06
|22:12:53
|3.3
|9.1
|2
|22.04.2017
|Дом у последнего фонаря
|Суббота
|20:04:59
|21:00:06
|3.0
|8.8
|3
|22.04.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:12:53
|23:44:13
|2.6
|7.8
|4
|23.04.2017
|Место встречи изменить нельзя
|Воскресенье
|16:58:08
|00:09:50
|2.0
|5.8
|5
|22.04.2017
|События
|Суббота
|23:44:13
|23:54:29
|1.8
|6.9
|6
|20.04.2017
|Чудны дела твои, Господи!
|Четверг
|17:55:10
|18:50:42
|1.8
|8.1
|7
|20.04.2017
|10 самых....
|Четверг
|22:33:57
|23:07:38
|1.6
|5.3
|8
|19.04.2017
|Право голоса
|Среда
|20:19:59
|21:59:30
|1.5
|4.3
|9
|18.04.2017
|События. (22:00)
|Вторник
|22:00:06
|22:35:11
|1.5
|4.3
|10
|22.04.2017
|События. (14:30)
|Суббота
|14:30:06
|14:48:32
|1.5
|6.7
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.04.2017
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:26:46
|09:00:14
|0.6
|4.3
|2
|23.04.2017
|Новости EuroNews (09:00)
|Воскресенье
|09:00:00
|09:29:10
|0.5
|3.6
|3
|22.04.2017
|Новости EuroNews (08:00)
|Суббота
|08:00:15
|08:26:46
|0.4
|3.6
|4
|20.04.2017
|Новости EuroNews (09:30)
|Четверг
|09:34:17
|10:00:03
|0.4
|2.9
|5
|22.04.2017
|Новости EuroNews (07:30)
|Суббота
|07:28:12
|08:00:15
|0.3
|3.3
|6
|23.04.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Воскресенье
|07:00:03
|07:25:30
|0.2
|3.4
|7
|22.04.2017
|Новости EuroNews (06:30)
|Суббота
|06:33:26
|07:00:14
|0.2
|3.5
|8
|21.04.2017
|Новости EuroNews (02:30)
|Пятница
|02:19:49
|03:00:02
|0.2
|2.9
|9
|23.04.2017
|Новости EuroNews (16:30)
|Воскресенье
|16:33:12
|16:59:58
|0.2
|0.6
|10
|21.04.2017
|Новости EuroNews (02:00)
|Пятница
|02:00:15
|02:19:49
|0.2
|1.8
РОССИЯ24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|22.04.2017
|Вести. Погода 24
|Суббота
|08:21:48
|08:44:09
|1.1
|9.2
|2
|22.04.2017
|Вести. Выборы президента Франции. Жан-Люк Меланшон
|Суббота
|08:48:58
|08:56:49
|1.1
|7.7
|3
|17.04.2017
|Вести. Черноземы с молотка
|Понедельник
|22:30:46
|22:40:45
|1.0
|3.2
|4
|23.04.2017
|Вести сейчас
|Воскресенье
|16:58:41
|17:21:37
|1.0
|3.4
|5
|17.04.2017
|Вести. Большой информационный вечер
|Понедельник
|22:40:45
|22:59:49
|0.9
|3.0
|6
|23.04.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|17:21:37
|17:35:40
|0.9
|3.2
|7
|23.04.2017
|Вести. Выборы президента Франции. Франсуа Фийон
|Воскресенье
|17:39:14
|17:46:31
|0.9
|2.9
|8
|23.04.2017
|Вести. Выборы президента Франции
|Воскресенье
|17:50:06
|17:57:53
|0.8
|2.7
|9
|22.04.2017
|Вести. Городские технологии
|Суббота
|09:25:27
|09:38:34
|0.8
|4.6
|10
|19.04.2017
|Вести. Выборы президента Франции. Эммануэль Макрон
|Среда
|22:35:41
|22:44:34
|0.8
|2.1
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.04.2017
|Смешарики
|Пятница
|07:22:57
|07:35:57
|СТС LOVE
|0.3
|2.4
|2
|17.04.2017
|Семейный бизнес
|Понедельник
|15:26:25
|15:53:23
|СТС LOVE
|0.3
|1.4
|3
|22.04.2017
|Папины дочки
|Суббота
|17:43:42
|18:12:17
|СТС LOVE
|0.2
|0.9
|4
|20.04.2017
|Моя прекрасная няня
|Четверг
|20:28:53
|20:59:51
|СТС LOVE
|0.2
|0.7
|5
|18.04.2017
|Смешарики. Правила хорошего тона
|Вторник
|09:13:59
|09:20:30
|СТС LOVE
|0.2
|1.4
|6
|20.04.2017
|Ранетки
|Четверг
|01:18:00
|02:16:30
|СТС LOVE
|0.2
|1.7
|7
|17.04.2017
|Маргоша
|Понедельник
|20:58:44
|22:55:13
|СТС LOVE
|0.1
|0.3
|8
|17.04.2017
|Страшная Любовь
|Понедельник
|22:55:13
|23:25:06
|СТС LOVE
|0.1
|0.2
|9
|20.04.2017
|Кадетство
|Четверг
|05:00:00
|05:05:13
|СТС LOVE
|0.1
|1.5
|10
|20.04.2017
|Ангел или Демон
|Четверг
|00:24:03
|01:18:00
|СТС LOVE
|0.1
|0.4
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|21.04.2017
|В осаде-2: темная территория
|Пятница
|21:34:28
|23:30:49
|ЧЕ
|1.3
|4.2
|2
|21.04.2017
|В осаде
|Пятница
|19:30:07
|21:31:28
|ЧЕ
|1.0
|3.0
|3
|23.04.2017
|Молодой Папа
|Воскресенье
|14:30:05
|15:46:46
|ЧЕ
|0.8
|2.8
|4
|22.04.2017
|Враг у ворот
|Суббота
|18:33:27
|21:01:29
|ЧЕ
|0.6
|1.9
|5
|17.04.2017
|Человек ноября
|Понедельник
|21:30:04
|23:31:38
|ЧЕ
|0.6
|1.8
|6
|18.04.2017
|Нокаут
|Вторник
|21:35:50
|23:27:45
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|7
|19.04.2017
|Прогулка среди могил
|Среда
|21:22:16
|23:34:52
|ЧЕ
|0.5
|1.4
|8
|21.04.2017
|Бойцовский клуб
|Пятница
|23:30:49
|02:23:15
|ЧЕ
|0.5
|3.2
|9
|20.04.2017
|Американец
|Четверг
|21:53:52
|23:49:16
|ЧЕ
|0.5
|1.6
|10
|17.04.2017
|КВН на бис
|Понедельник
|19:00:43
|19:30:02
|ЧЕ
|0.5
|1.7
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|19.04.2017
|Comedy Woman
|Среда
|21:59:05
|22:53:03
|ТНТ 4
|0.6
|1.7
|2
|19.04.2017
|Comedy Woman. Лучшее
|Среда
|22:53:03
|22:59:19
|ТНТ 4
|0.6
|1.9
|3
|23.04.2017
|Наша Russia
|Воскресенье
|19:30:31
|19:59:23
|ТНТ 4
|0.5
|1.4
|4
|17.04.2017
|Комеди Клаб
|Понедельник
|23:00:11
|23:57:52
|ТНТ 4
|0.5
|1.9
|5
|19.04.2017
|Комеди Клаб. Лучшее
|Среда
|00:52:02
|00:59:54
|ТНТ 4
|0.4
|3.3
|6
|23.04.2017
|Комеди Клаб. Exclusive
|Воскресенье
|17:59:48
|18:30:04
|ТНТ 4
|0.4
|1.1
|7
|22.04.2017
|Убойная лига
|Суббота
|01:33:47
|02:31:29
|ТНТ 4
|0.3
|2.7
|8
|22.04.2017
|Убойной ночи
|Суббота
|02:31:44
|03:01:55
|ТНТ 4
|0.3
|3.2
|9
|17.04.2017
|Не спать
|Понедельник
|01:00:07
|02:00:09
|ТНТ 4
|0.3
|3.1
|10
|21.04.2017
|Универ
|Пятница
|11:59:54
|12:30:02
|ТНТ 4
|0.2
|1.8
Advertology.Ru
18.05.2017
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