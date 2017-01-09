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Игорь Манн

Еженедельник Номера 1. Путь к цели (с автографом автора)

Серия: МИФ. Личное развитие
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2015 г.
978-5-00057-697-7
Книгопечатная продукция
Объем: 224 стр.

Этот еженедельник - дополнение к бестселлеру "Номер 1" Игоря Манна. С ним вы сможете пройти все шаги, необходимые для того, чтобы стать Номером 1 в своем деле: поставить амбициозную и реалистичную цель, всесторонне оценить свои исходные данные и возможности, распланировать свой личностный и профессиональный рост, грамотно вести продвижение себя.
И главное - следовать этому плану: в еженедельнике есть недатированный календарный раздел; мотивирующие цитаты, рекомендации и советы автора, многочисленные упражнения и чеклисты для работы над собой.

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