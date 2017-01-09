Игорь Манн

Еженедельник Номера 1. Путь к цели (с автографом автора)

Серия: МИФ. Личное развитие

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2015 г.

978-5-00057-697-7

Книгопечатная продукция

Объем: 224 стр.



Этот еженедельник - дополнение к бестселлеру "Номер 1" Игоря Манна. С ним вы сможете пройти все шаги, необходимые для того, чтобы стать Номером 1 в своем деле: поставить амбициозную и реалистичную цель, всесторонне оценить свои исходные данные и возможности, распланировать свой личностный и профессиональный рост, грамотно вести продвижение себя.

И главное - следовать этому плану: в еженедельнике есть недатированный календарный раздел; мотивирующие цитаты, рекомендации и советы автора, многочисленные упражнения и чеклисты для работы над собой.



Посмотрите также...

Клиенты на всю жизнь Карл Сьюэлл - успешный бизнесмен, которому удалось поднять продажи до невиданных высот благодаря привлечению и удержанию покупателей. Его книга являет собой практическое руководство по работе с клиентами (а попутно и по организации работы ......

Сила воли. Как развить и укрепить О чем эта книга От силы воли зависят физическое здоровье, финансовое положение, отношения с окружающими и профессиональный успех - это известный факт. Но почему же нам так часто не хватает этой самой силы воли: вот мы владеем собой, а в ......

Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут изменить мир О чем эта книга "Секреты презентаций" - о том, как слить в единое целое все составляющие презентации: структуру, драматургию, дизайн и технику выступления. Она о том, как добиваться от своих презентаций большего: больше эмоций, больше ......

Как успеть все! Технологии управлением временем. Ежедневник Как все успеть и при этом наслаждаться жизнью? Это ежедневник и одновременно сборник стратегий по эффективному управлению временем и достижению целей. Материал разработан на основе авторских методик одних из самых успешных бизнес-тренеров России ......

365 дней очень творческого человека Если вы "свободный художник", вы знаете, как трудно распланировать свое время. Кажется, что его много, но при этом вы постоянно чего-то не успеваете, а быт и вовсе приходит в запустение. Вашему вниманию предлагается проверенная практикой система ......

Ставь цели! Найти свою цель и достичь ее за 1 год Ицхак Пинтосевич создал уникальную систему развития личности и бизнеса, которой делится с читателями этой книги-тренинга. Найти свою цель и достичь ее помогут: - уникальная система развития личности и бизнеса, - четкие алгоритмы постановки цели, ......

Дневник успешного человека Что это? Это инструмент личной эффективности, разработанный известным бизнес-тренером Алексом Левитасом на основе рекомендаций американского мультимиллионера Джека Кэнфилда. Известно, что, стоит начать за чем-нибудь следить, как этот параметр ......

Дневник-планировщик "Полный контроль" Этот дневник-планировщик - уникальная разработка автора бестселлеров по развитию личности Ицхака Пинтосевича. Помогает правильно распределить свое время, обозначить цели и добиться их выполнения. На один день приходится разворот планировщика: ......

Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире О чем эта книга Это книга об осознанной медитации, на которой основана реально работающая терапия, разработанная автором и его коллегами из Оксфордского университета. Эта методика, рекомендованная британским министерством здравоохранения, не ......

Ежедневник. Система Константина Бакшта Ежедневник коммерсанта от Константина Бакшта, лауреата некоммерческой Национальной деловой премии "Капитаны российского бизнеса" в номинации "Лучший бизнес-тренер" в 2012 году, позволит строить и развивать свой бизнес, применяя знания и ......

Будь лучшей версией себя. Как обычные люди становятся выдающимися О чем эта книга: Книга расскажет об истинных составляющих успеха. Вы поймете: дело вовсе не в усердии, а в том, кем вы являетесь. "Все, что вы знали об успехе - неверно. Ставьте цели. Много работайте. Будьте настойчивы. Этот рецепт успеха вы ......

О чем мечтать. Как понять, чего хочешь на самом деле, и как этого добиться О чем эта книга Книга для тех, кто еще не знает, чего хочет в жизни. Жизнь без цели - это жизнь без страсти. Великолепное продолжение бестселлера "Мечтать не вредно" приведет вас не к очередной скучной работе, а к карьере, отражающей ваши ......